16 комментариев

Первый матч «России 25».

Пока мир наблюдает за огненным розыгрышем Кубка Стэнли, а хоккейная Европа готовится к чемпионату мира, в России начался тур сборной. Но это не та национальная команда, к которой все привыкли и в которую мы обычно ждем усиления из НХЛ. Это новая сборная – «Россия 25», которой рулит Роман Ротенберг и которая собрана на базе СКА.

Что значит цифра 25 – пока до конца непонятно. Сначала была версия, что это возрастной лимит, потом говорили про средний возраст, но сути дела это не меняет. Болельщикам в России продлили хоккейный сезон, поэтому сборную – пусть даже в таком неоднозначном составе – увидят в Челябинске, Красноярске и Туле плюс будут заезды в Астану и Минск.

Первая игра прошла во вторник. Команда Ротенберга без проблем укатала сборную Беларуси, которую – вдруг вы упустили – теперь возглавляет Дмитрий Квартальнов. По самой игре никаких сенсаций – если первый период получился безголевым, то во втором «Россия 25» забила трижды, а в первой же смене третьего воткнула еще один – 4:0.

Но был один момент, который во время игры мог показаться вопиющей наглостью.

За 10 минут до финальной сирены белорусы все-таки забили гол, но Ротенберг взял тренерский запрос. Судьи посмотрели эпизод и вынесли вердикт – гол был забит по правилам.

Романа такой итог челленджа не устроил, он переговорил с арбитрами – и они снова отправились смотреть момент. И после этого решили не засчитывать взятие ворот. В прямом эфире это выглядело неоднозначно, хотя Ротенберг искренне удивлялся, что судьи не усмотрели офсайд.

В трансляции крутили один момент, но повтор с другой камеры дает наиболее правдивую картину: положение вне игры действительно было, поэтому такой гол засчитывать нельзя, и Ротенберг оказался прав.

Однако все равно возникал вопрос: почему судьи поехали смотреть повтор еще раз и что такого им сказали тренеры сборной?

После матча Ротенберг объяснил, почему арбитры поменяли решение. «Арбитры не тот эпизод смотрели, – сказал он. – Смотрели на шайбу, но она не выходила. Там при входе в зону был чистый офсайд. Судьи – тоже люди, они иногда ошибаются. Наверное, между нами была неправильная коммуникация».

Понятно одно – аналитики и тренеры «России 25» здорово сработали и обратили внимание судейской бригады на их ошибку, да и сами арбитры молодцы, что разобрались в ситуации и вынесли верное решение.

Ротенберг отметился еще раз уже после матча. Все привыкли к его красивым речам и знают, что он любит говорить лозунгами, но здесь превзошел сам себя. В раздевалке он поздравлял игроков с победой в товарищеском матче и сказал следующее: «Все красавцы, сыграли с горячим сердцем, холодной головой. Доказали всем, всей стране, что мы лучшие. Тем не менее это только первая игра. Всех с победой, продолжаем работать дальше».

Звучит, словно речь идет о каком-то суперважном турнире и победе в решающей игре над соперником уровня сборной Канады, не иначе. Как-то все упустили момент, когда белорусы стали для российских болельщиков принципиальным соперником, а страна действительно нуждалась в доказательствах того, что этот состав – лучший.

Ждем продолжения суперсерии с белорусами (это не наш термин, опять же Ротенберг такой использует) и внимательно следим за главным тренером сборной. Нет сомнений, что он даст еще несколько огненных цитат.

Лига Ставок Большой тур сборной

«Россия 25» – Беларусь – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

1:0 – 25 Зыков (Камалов, Поляков)

2:0 – 28 Елесин (Никишин, Мичков)

3:0 – 32 Зыков (Бардаков, Камалов)

4:0 – 41 Глотов (Хайруллин, Елесин)

Фото: fhr.ru