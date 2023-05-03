16 комментариев

На одном коньке
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Ротенберг уговорил судей отменить гол, а после матча сказал игрокам, что они лучшие и доказали это всей стране

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Первый матч «России 25».

Пока мир наблюдает за огненным розыгрышем Кубка Стэнли, а хоккейная Европа готовится к чемпионату мира, в России начался тур сборной. Но это не та национальная команда, к которой все привыкли и в которую мы обычно ждем усиления из НХЛ. Это новая сборная – «Россия 25», которой рулит Роман Ротенберг и которая собрана на базе СКА.

Что значит цифра 25 – пока до конца непонятно. Сначала была версия, что это возрастной лимит, потом говорили про средний возраст, но сути дела это не меняет. Болельщикам в России продлили хоккейный сезон, поэтому сборную – пусть даже в таком неоднозначном составе – увидят в Челябинске, Красноярске и Туле плюс будут заезды в Астану и Минск.

Первая игра прошла во вторник. Команда Ротенберга без проблем укатала сборную Беларуси, которую – вдруг вы упустили – теперь возглавляет Дмитрий Квартальнов. По самой игре никаких сенсаций – если первый период получился безголевым, то во втором «Россия 25» забила трижды, а в первой же смене третьего воткнула еще один – 4:0.

Но был один момент, который во время игры мог показаться вопиющей наглостью.

За 10 минут до финальной сирены белорусы все-таки забили гол, но Ротенберг взял тренерский запрос. Судьи посмотрели эпизод и вынесли вердикт – гол был забит по правилам.

Романа такой итог челленджа не устроил, он переговорил с арбитрами – и они снова отправились смотреть момент. И после этого решили не засчитывать взятие ворот. В прямом эфире это выглядело неоднозначно, хотя Ротенберг искренне удивлялся, что судьи не усмотрели офсайд.

В трансляции крутили один момент, но повтор с другой камеры дает наиболее правдивую картину: положение вне игры действительно было, поэтому такой гол засчитывать нельзя, и Ротенберг оказался прав.

Однако все равно возникал вопрос: почему судьи поехали смотреть повтор еще раз и что такого им сказали тренеры сборной?

После матча Ротенберг объяснил, почему арбитры поменяли решение. «Арбитры не тот эпизод смотрели, – сказал он. – Смотрели на шайбу, но она не выходила. Там при входе в зону был чистый офсайд. Судьи – тоже люди, они иногда ошибаются. Наверное, между нами была неправильная коммуникация».

Понятно одно – аналитики и тренеры «России 25» здорово сработали и обратили внимание судейской бригады на их ошибку, да и сами арбитры молодцы, что разобрались в ситуации и вынесли верное решение.

Ротенберг отметился еще раз уже после матча. Все привыкли к его красивым речам и знают, что он любит говорить лозунгами, но здесь превзошел сам себя. В раздевалке он поздравлял игроков с победой в товарищеском матче и сказал следующее: «Все красавцы, сыграли с горячим сердцем, холодной головой. Доказали всем, всей стране, что мы лучшие. Тем не менее это только первая игра. Всех с победой, продолжаем работать дальше».

Звучит, словно речь идет о каком-то суперважном турнире и победе в решающей игре над соперником уровня сборной Канады, не иначе. Как-то все упустили момент, когда белорусы стали для российских болельщиков принципиальным соперником, а страна действительно нуждалась в доказательствах того, что этот состав – лучший.

Ждем продолжения суперсерии с белорусами (это не наш термин, опять же Ротенберг такой использует) и внимательно следим за главным тренером сборной. Нет сомнений, что он даст еще несколько огненных цитат.

Лига Ставок Большой тур сборной

«Россия 25» – Беларусь – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

1:0 – 25 Зыков (Камалов, Поляков)

2:0 – 28 Елесин (Никишин, Мичков)

3:0 – 32 Зыков (Бардаков, Камалов)

4:0 – 41 Глотов (Хайруллин, Елесин)

Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и выбрал 9 ассистентов капитана

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

Фото: fhr.ru

16 комментариев

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jonnysilverhand01
Вижу Ротенберга, ставлю сразу МИНУС
+27
-3
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Лужин
Когда-то хоккейная сборная была самой народной, а сейчас просто какая-то режимная пиар-команда, в которой не важен ни результат, ни состав, ни качество игры, а важно лишь окружить всё это речами и лозунгами о том как великодержавно все вышло, как достойно выполняются государственные задачи и как не посрамили честь великого народа и не менее великого национального лидера. Самим то игрокам как все это нравится интересно?
+13
-2
+11
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-Ancient-
Ну примерно как отменяются голы,так же отменяются или заменяются статьи и сроки таких как Ротенберг.
+9
-3
+6
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ashley ch
ну уговорил и уговорил, че бухтеть то?
в следующий раз уговорит на победу еще до выхода на лед
+4
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DYNAMOLEG
Бредовый бред имени СКА и платной трассы Москва - Санкт-Петербург 🤡
+4
-1
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mdaa
Смысл абривеатуры 25 объясните, пашнин 33 года, педан 29 лет....
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Donbass
Мажор у руля сборной созданой специально под него? Да уж...
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mack
Ромка гениально сработал!
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kdmi1986
А судьи кто?
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алексей бабенко
это дно
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Сим Сим
Грустная ситуация.
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Tursus
Просто нет слов... Один большой минус.
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Anita_Goferdump
недавно были переговоры с мистром спорта Того. Когда будет игра?
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ mack
Ромка гениально сработал!
молодец, вот это выдержка - никого клюшкой по спине не ударил👏
+1
-1
0
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Todo
Ответ Лужин
Когда-то хоккейная сборная была самой народной, а сейчас просто какая-то режимная пиар-команда, в которой не важен ни результат, ни состав, ни качество игры, а важно лишь окружить всё это речами и лозунгами о том как великодержавно все вышло, как достойно выполняются государственные задачи и как не посрамили честь великого народа и не менее великого национального лидера. Самим то игрокам как все это нравится интересно?
в точку!
0
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Don_Krebs
Ответ ashley ch
ну уговорил и уговорил, че бухтеть то? в следующий раз уговорит на победу еще до выхода на лед
Скорее всего, уже уговорил.
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