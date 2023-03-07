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Нижнекамск – ❤️ Отыгрался с 0:2 с «Ак Барсом», выстоял в 5-минутном меньшинстве и вырвал победу в концовке

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Рауль Якупов
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
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И здесь 2-2 в серии!

Победа «Нефтехимика» в овертайме первого матча серии уже казалась мини-сенсацией – было понятно, что он должен зацепить хотя бы одну игру, но кто бы мог подумать, что это случится так быстро. Второй и третий матчи «Ак Барс» провел очень уверенно – две победы по 4:1 намекали на то, что и серия завершится с таким же счетом. Однако Нижнекамск посчитал иначе и забрал четвертый матч у лучшей команды Востока – и эта серия превращается в одну из самых интересных в первом раунде.

«Ак Барс» придумал себе проблемы на ровном месте

Казань доминировала в первом периоде, но забила только в начале второго. Причем два серийных гола могли хорошенько прибить соперника – Кирилл Петров и Станислав Галиев забили с разницей в 38 секунд.

Но «Нефтехимик» снова показал, что у него стальные нервы и железный характер. И «Ак Барс» после двух голов стал пассивнее, и под давлением хозяев наделал кучу ошибок. Уже через 12 с половиной минут счет был равным, причем первый гол Нижнекамска точно можно назвать вратарским. Кстати, забил его двоюродный брат Наиля Якупова – Рауль, для 18-летнего форварда это всего третий матч в плей-офф.

Во второй шайбе хочется отметить шедевральный пас Андрея Белозерова, который сыграл очень хитро. Но только и здесь либо опять не выручил Билялов, либо бросок Кизимова настолько не получился, что дезориентировал вратаря.

«Ак Барс» провалился в большинстве

Да, такое бывает – одна из лучших команд регулярки и плей-офф в отдельно взятой игре ничего не забила в большинстве. В трех предыдущих «Ак Барс» реализовал 4 попытки из 15 – это 26,7%. Сегодня же реализация была нулевой, что и стало одной из причин поражения. Самое интересное, что шансы в большинстве появлялись очень своевременно, но это никак не помогло.

Сразу после того, как счет стал 2:2, у «Нефтехимика» 5 минут за толчок на борт получил Сергей Купцов. Но наиболее жаркими из этого отрезка получились последние секунд 20-30. Казань в принципе бросила всего 5-6 раз по воротам (правда, почти все в створ), но в основном хозяева спокойно выбрасывали шайбу, а однажды Лещенко даже убежал «1 в 0».

Еще один показательный момент – неиспользованное большинство на последних минутах игры сразу после того, как счет стал 3:2 в пользу Нижнекамска. Что сделала команда Билялетдинова в этой попытке? Один наброс с подставлением от Воронкова и один бросок, заблокированный соперником.

«Нефтехимик» реализовал удаление Воронкова, но был ли штраф?

Дмитрий Воронков стал антигероем финала МЧМ-2020, и именно его удаление привело к третьему голу «Нефтехимика». Но, как говорится, не все так однозначно.

Контролировал ли форвард «Ак Барса» свою клюшку в эпизоде, по итогам которого получил малый штраф? Скорее нет, чем да. По этому фрагменту видно, что Воронков сам получил в голову, а его клюшка уже двигалась по инерции.

Судьи дали две минуты казанцам, но «Нефтехимику» хватило и шести секунд, чтобы забить гол, который в итоге стал победным. В любом случае, «Ак Барсу» не стоит использовать этот момент как оправдание – винить за неудачу можно только себя.

Конечно, 2-2 в серии не гарантирует нам ни семь матчей, ни тем более сенсационного прохода «Нефтехимика». Но уже то, что восьмая команда конференции дает такой бой первой – невероятно интересно.

Тем более что за последние 12 лет (!) у «Нефтехимика» всего одна (!!!) победа в плей-офф. Причем не серия – матч.

Нефтехимик – Ак Барс 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Дата проведения
7 марта, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Петров (Шипачев, Кагарлицкий)
0:2 – 21 Галиев (Адамчук)
1:2 – 26 Якупов (Купцов, Сидоров)
2:2 – 32 Кизимов (Белозеров)
3:2 – 55 Митякин (Лещенко)
4:2 – 58 Лещенко (Попов)
Вратари: Судницин 32/34 – Билялов 31/35.

Счет в серии – 2-2

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Фото: VK/h.c.neftekhimik

1 комментарий

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barbarian1991
Удаление Воронкова левое, конечно, точнее, не удаление на нём, но НХ молодцы, дают интригу.
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