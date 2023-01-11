На одном коньке
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«Питтсбург» прилетел с похорон отца Летанга сразу на матч с «Ванкувером» и отыгрался с 0:3. У Малкина – 2+2

Крис Летанг Крис Летанг
Джейсон Цукер Джейсон Цукер
Рикард Ракелль Рикард Ракелль
Евгений Малкин Евгений Малкин
Сидни Кросби Сидни Кросби
НХЛ НХЛ
Ванкувер Ванкувер
Питтсбург Питтсбург
Хоккей Хоккей

Максимально дружная команда.

Про «Питтсбург»-2022/23 можно снимать отдельный сериал, который порвет все рейтинги, – просто потому, что там есть настоящая жизнь, команда сталкивается со сложностями, и они только сплачивают игроков. Причем начать сюжет стоит с лета, когда у клуба были непростые переговоры с Евгением Малкиным и Крисом Летангом. Только представьте себе, если бы за переживаниями Джино следила камера и фиксировала все происходящее.

Но были в жизни «пингвинов» и откровенно печальные события – особенно это коснулось все того же Летанга. В конце ноября он перенес второй инсульт в карьере – и, к счастью, уже через полторы недели вернулся в игру. Но год для него начался с трагической потери – 2 января умер его отец, Крис покинул расположение команды и полетел домой.

В такие моменты и проявилась настоящая команда. Игроки «Питтсбурга» поддержали партнера: вечером 9 января команда отыграла с «Аризоной» и отправилась в Монреаль на похороны отца Летанга, а уже 11-го «пингвинам» предстояло сыграть дома против «Ванкувера». Нельзя не отметить и действия клуба, который организовал внеплановый чартер, а сотрудники офиса доставили игрокам паспорта, необходимые для въезда в Канаду.

После всего этого «Пингвинс» явно были морально не в своей тарелке, плюс их вымотали дополнительные перелеты – уже к 8-й минуте они горели 0:3 «Ванкуверу». Все три гола были забиты в течение 139 секунд – но только ставка «Кэнакс» на активный старт принесла кратковременный результат.

Ошеломляющее начало разбудило «пингвинов». Команда вспомнила, что этот матч нужно сыграть за Летанга, и еще до перерыва устроила камбэк. Его начали лучшие друзья Криса – Евгений Малкин и Сидни Кросби: Джино мощно щелкнул и реализовал «5 на 3», а Сид уже в равных составах здорово подставил клюшку на пятаке.

На этом Малкин не остановился, и на 17-й минуте выиграл вбрасывание для Джейсона Цукера. В середине второго тот вернул должок и при выходе 2-в-1 отдал Евгению на пустой угол. Вскоре Малкин пытался зайти на хет-трик и бросил при розыгрыше большинства: наш форвард не забил, но зато Ракелль сыграл на добивании – и это 4 (2+2) очка за неполные два периода!

«Питтсбург» показал, что может быть настоящим мужским коллективом вне льда и сильной командой на льду. Особенно здорово это проявляется в такие моменты.

Вообще команда Майка Салливана потихоньку приходит в себя. В первой половине декабря у «пингвинов» была 7-матчевая серия побед, но потом начались страдания – лишь один выигрыш в 8 матчах и 6 поражений подряд на стыке декабря-января. Зато теперь уверенно обыграна «Аризона», есть волевая победа над «Ванкувером» – и такие игры, как прошедшая, только помогут команде быстрее прийти в себя.

Что касается Малкина, то он проводит вполне отличный сезон. Он не пропустил ни одной игры и в свои 36 набирает в среднем почти очко за матч – 39 (14+25) в 40. А его 2+2 с «Кэнакс» – лишь третий подобный результат в команде за последние 15 лет для игроков старше 36 лет.

Есть и еще одна вещь, про которую нельзя не сказать. Это был его 317-й матч в карьере с двумя и более очками за игру – в истории «Питтсбурга» всего трое игроков имеют больше, и Малкин вот-вот поднимется на третью строчку по этому показателю.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Ванкувер 5:4 (3:3, 2:0, 0:1)
Дата проведения
11 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Гарланд (Шенн, Хьюз)
0:2 – 7 Босер (Михеев, Хорват)
0:3 – 8 Хьюз (Петтерссон, Шенн)
1:3 – 10 Малкин (Раст, Смит)
2:3 – 15 Кросби (Раст, Думулин)
3:3 – 17 Цукер (Малкин)
4:3 – 28 Малкин (Цукер)
5:3 – 35 Ракелль (Смит, Малкин)
5:4 – 53 Дермотт (Босер, Экман-Ларссон)
Вратари: Токарски 18/19, ДеСмит 2/5 – Мартин 31/36.

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Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports

1 комментарий

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Михеев знатный обрез соорудил.
Походу пистон получит от тренера.
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