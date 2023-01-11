«Питтсбург» прилетел с похорон отца Летанга сразу на матч с «Ванкувером» и отыгрался с 0:3. У Малкина – 2+2

Максимально дружная команда.

Про «Питтсбург»-2022/23 можно снимать отдельный сериал, который порвет все рейтинги, – просто потому, что там есть настоящая жизнь, команда сталкивается со сложностями, и они только сплачивают игроков. Причем начать сюжет стоит с лета, когда у клуба были непростые переговоры с Евгением Малкиным и Крисом Летангом. Только представьте себе, если бы за переживаниями Джино следила камера и фиксировала все происходящее.

Но были в жизни «пингвинов» и откровенно печальные события – особенно это коснулось все того же Летанга. В конце ноября он перенес второй инсульт в карьере – и, к счастью, уже через полторы недели вернулся в игру. Но год для него начался с трагической потери – 2 января умер его отец, Крис покинул расположение команды и полетел домой.

В такие моменты и проявилась настоящая команда. Игроки «Питтсбурга» поддержали партнера: вечером 9 января команда отыграла с «Аризоной» и отправилась в Монреаль на похороны отца Летанга, а уже 11-го «пингвинам» предстояло сыграть дома против «Ванкувера». Нельзя не отметить и действия клуба, который организовал внеплановый чартер, а сотрудники офиса доставили игрокам паспорта, необходимые для въезда в Канаду.

После всего этого «Пингвинс» явно были морально не в своей тарелке, плюс их вымотали дополнительные перелеты – уже к 8-й минуте они горели 0:3 «Ванкуверу». Все три гола были забиты в течение 139 секунд – но только ставка «Кэнакс» на активный старт принесла кратковременный результат.

Ошеломляющее начало разбудило «пингвинов». Команда вспомнила, что этот матч нужно сыграть за Летанга, и еще до перерыва устроила камбэк. Его начали лучшие друзья Криса – Евгений Малкин и Сидни Кросби: Джино мощно щелкнул и реализовал «5 на 3», а Сид уже в равных составах здорово подставил клюшку на пятаке.

На этом Малкин не остановился, и на 17-й минуте выиграл вбрасывание для Джейсона Цукера. В середине второго тот вернул должок и при выходе 2-в-1 отдал Евгению на пустой угол. Вскоре Малкин пытался зайти на хет-трик и бросил при розыгрыше большинства: наш форвард не забил, но зато Ракелль сыграл на добивании – и это 4 (2+2) очка за неполные два периода!

«Питтсбург» показал, что может быть настоящим мужским коллективом вне льда и сильной командой на льду. Особенно здорово это проявляется в такие моменты.

Вообще команда Майка Салливана потихоньку приходит в себя. В первой половине декабря у «пингвинов» была 7-матчевая серия побед, но потом начались страдания – лишь один выигрыш в 8 матчах и 6 поражений подряд на стыке декабря-января. Зато теперь уверенно обыграна «Аризона», есть волевая победа над «Ванкувером» – и такие игры, как прошедшая, только помогут команде быстрее прийти в себя.

Что касается Малкина, то он проводит вполне отличный сезон. Он не пропустил ни одной игры и в свои 36 набирает в среднем почти очко за матч – 39 (14+25) в 40. А его 2+2 с «Кэнакс» – лишь третий подобный результат в команде за последние 15 лет для игроков старше 36 лет.

Есть и еще одна вещь, про которую нельзя не сказать. Это был его 317-й матч в карьере с двумя и более очками за игру – в истории «Питтсбурга» всего трое игроков имеют больше, и Малкин вот-вот поднимется на третью строчку по этому показателю.

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Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports