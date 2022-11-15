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🔥🔥🔥Овечкин побил рекорд Гретцки – по голам на выезде. И еще два не забил – штанга и перекладина

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Воткнул две «Кэнакс».

Перед очередной игрой «Вашингтона» пресс-служба НХЛ выкатила статистику, которая никого не удивила: Овечкин – лучший снайпер своей команды против «Ванкувера» – 12 голов в 23 матчах. Кажется, на это обратил внимание только сам Александр – решил, что маловато, и сделал дубль еще в первом периоде, даже не дожидаясь удалений у соперника.

Уже на 6-й минуте Кузнецов и Овечкин, накатывавшиеся с разных сторон за ворота, запугали Куинна Хьюза – защитник ошибся, а Александр сориентировался быстрее всех на пятачке. Он и сам не понял, как все случилось, и долго ждал повтор на кубе.

Что за дубль без голов из офиса? на 12-й минуте Дилан Строум при атаке с ходу выдал пас капитану – а Овечкин с любимой точки промахивается редко (хотя статистика наверняка скажет, что часто – но кто ее спрашивать будет).

В третьем периоде мог быть и хет-трик, но сначала Овечкин попал в перекладину, потом не забил в пустые из своей зоны (штанга!), а за минуту до сирены не смог переиграть Спенсера Мартина.

Но и дублем он переписал историю: и не просто поднялся в статистике, а стал лучшим по показателю. У Александра теперь 403 гола в гостевых матчах – это новый рекорд НХЛ. Овечкин не только догнал, но и сразу обошел Уэйна Гретцки с 402 гола на выезде – сигнал Великому, что пройдет пару-тройку лет, и падет главный рекорд.

Помимо рекорда по выездным голам, Овечкин заставил историков и статистиков откопать еще несколько фактов:

• сравнялся с Яромиром Ягром по первым голам в матчах. Они с Ярдо по 135 раз открывали счет – лучше них по этому показателю никого нет;

• обошел Марка Мессье и вышел на чистое третье место по количеству вратарей, которым забивал в в НХЛ. Ови огорчил 165 киперов – больше только у Патрика Марло (177) и у Яромира Ягра (178). Похоже на то, что и этот рубеж тоже покориться;

• в 160-й раз забил два и более гола за игру. По этому показателю впереди только Гретцки – у него таких матчей аж 189, но и здесь все идет к тому, что Овечкину просто нужно время.

• второй гол Овечкина в матче стал победным. Таких в карьере нападающего 124, но здесь рекорда предстоит подождать чуть подольше – у Ягра 135.

По главной же исторической гонке ситуация обстоит так: до Гретцки – 101 гол, до Хоу – всего 8. Что до текущей регулярки, то у Ови уже 13 шайб –  он близок к десятке самых забивных игроков. Из российских хоккеистов больше голов только у Свечникова-младшего – 14.

Забавно, что еще до очной встречи у Кузьменко было поровну голов с Овечкиным, но он свою дуэль проиграл. У Андрея «-3» и по нулям в матче с «Кэпиталс» (аналогичная картина и у Ильи Михеева), а главная звездочка «Ванкувера» провалилась по полной программе – у Элиаса Петтерссона вообще фатальные «-5».

В этот вечер Овечкин сыграл чуть меньше 16 минут – его наименьший айс-тайм в сезоне. Видимо, Питер Лавиолетт решил поберечь лидеров и примерно поровну поделил игровое время в ситуации, когда результат был понятен уже во втором периоде. Тем более, впереди еще четыре игры подряд на выезде – силы Овечкину и компании точно пригодятся.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Ванкувер – Вашингтон 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
Дата проведения
30 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Овечкин ()
0:2 – 12 Овечкин (Манта, Строум)
1:2 – 14 Хегландер ( Миллер)
1:3 – 15 Манта (Эллер, Юханссон)
1:4 – 39 Карлсон (Хэтэуэй, Дауд)
1:5 – 56 Фегервары ()
Вратари: Мартин 23/27 – Кюмпер 31/32.

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Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports

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