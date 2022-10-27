Кучеров уже в гонке бомбардиров, Сергачев забил первый гол в сезоне – благодаря им «Тампа» обыграла «Флориду»

«Анахайм» по-прежнему на дне.

«Тампа» на старте регулярки чередует не очень удачные игры с хорошими – и сейчас пришел черед успешного матча. «Молнии» не без нервов справились с одной из худших команд Западной конференции: у «Анахайма» всего одна победа в сезоне – и второй сегодня не случилось, хотя борьбу «Тампе» навязать удалось.

Причем «утки» открыли счет, но «Лайтнинг» быстро переломили ход игры – благодаря нашим игрокам. Сначала забил Сергачев – бросок в ближний получился что надо, для Михаила это первый гол в сезоне.

Кучеров решил не отставать и через полторы минуты вывел «молний» вперед в счете. Гол получился отличным – на такую диагональ Хедмана можно смотреть вечно.

«Анахайм» в итоге сравнял, но в третьем периоде «Тампа» на опыте забрала свое. В решающий момент сработало большинство: за 4 с половиной минуты до сирены Хэйгл каким-то лазерным броском воткнул победный гол. Сергачев и здесь отметился в протоколе: на его счету голевой пас, но гол – целиком и полностью заслуга Брэндона.

И, кажется, выменянный из «Чикаго» в марте 2022-го Хэйгл – очередной долгосрочный успех менеджмента «Тампы». Прямо сейчас он в отличной форме: забил по голу «Айлендерс», «Кингс» и «Анахайму».

У русских в «Тампе» тоже все в порядке: Сергачев набрал 7 (1+6) очков в 8 играх – хотя смущает показатель полезности «-3». Кучеров пусть и забил только второй гол на старте сезона, но зато прекрасно ассистирует партнерам – у него 9 передач и 11 очков. Теперь Никита вплотную подобрался к пятерке лучших бомбардиров – сразу 5 игроков с 12 очками.

Вообще, как правило, на старте сезона лидер «Тампы» берет время на раскачку. Обычно за первые 8 игр Кучеров набирает меньше – в прошлом сезоне этот отрезок растянулся из-за травмы, а до этого подобный мощный рывок в первых играх регулярки он делал еще в 2017-м.

Если же включать математическую модель, то он при таком темпе выбьет 112 очков. По силам? Вполне. Он может даже больше.

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Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports