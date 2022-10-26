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«Рейнджерс» vs «Колорадо» – чистый кайф: мощная заруба Шестеркина и Георгиева, Ничушкин забил с игры, а Панарин – в буллитах

Виталий Кравцов Виталий Кравцов
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Адам Фокс Адам Фокс
Александр Георгиев Александр Георгиев
Михаил Мальцев Михаил Мальцев
Артемий Панарин Артемий Панарин
Валерий Ничушкин Валерий Ничушкин
Рейнджерс Рейнджерс
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
НХЛ НХЛ
Колорадо Колорадо
Хоккей Хоккей

86 сэйвов на двоих.

В гости к «Рейнджерс» приехал действующий обладатель Кубка Стэнли – и обе команды выдали какой-то запредельно шикарный хоккей. Тот случай, когда матч получился настолько интересным, что в нем переплелось сразу несколько крутых событий.

Игру стоило ждать только ради противостояния вратарей. «Колорадо» заявил стартовым Георгиева, для которого матч стал первым против бывшей команды – еще и на льду легендарного «Мэдисон Сквер Гардена». С первых минут стало заметно, что игра для Александра суперпринципиальная – и он в итоге сделал все для победы. Все завершилось только в буллитной серии, но Георгиев в целом переиграл Шестеркина – хотя никто из них не ушел без голов с игры.

Георгиев пластался, но в ключевых эпизодах атака «Рейнджерс» просто разрывала его и оборону гостей. Особенно красивым получился второй гол: Фокс уронил Маккиннона в своей зоне, разогнал атаку и сам же ее завершил, когда получил пас на пустой угол.

Вообще весь вечер – дуэль киперов: оба много спасали и сделали по 40+ сэйвов (у Александра 44, у Игоря – на два меньше). Шестеркин спасал даже в более острых ситуациях, но один из пропущенных голов все-таки на его совести.

В начале третьего периода у «Рейнджерс» было большинство, но прошло оно печально. Игорь завозился с шайбой в углу площадки, потерял ее, побежал обратно в ворота, но все равно не спас после броска О’Коннора.

«Ты определенно хочешь помочь команде выиграть, чтобы получить два очка, но, очевидно, это были просто неудачные буллиты, и второй гол полностью на мне», – признался Игорь.

Георгиев же, помимо прекрасной работы в основное и дополнительное время, был хорош и на буллитах: взял три броска из четырех, и бурно отпраздновал успех после того, как не позволил забить Алексису Лафреньеру и принес победу в матче против бывшей команды.

«Это довольно особенные чувства, – сказал Георгиев после матча. – Нет ничего лучше, чем такая победа по буллитам, и арена… она потрясающая.

Много замечательных воспоминаний. Много отличных игроков и персонала. Пытался думать о положительных моментах, и их было много… Я бы сказал, довольно запоминающаяся победа. Я постараюсь насладиться этим сегодня, но затем перезарядиться. У нас впереди много других действительно важных игр».

Георгиев по итогу стал первой звездой матча, Шестеркин – второй, что хорошо показывает, кто был главнее всех этой ночью.

Александр в целом достойно проводит старт чемпионата. Он – стабильный первый номер «лавин», который уже сейчас выглядит сильнее Дарси Кюмпера и наверняка в «Колорадо» счастливы, что решились на такие изменения. У Георгиева 4 победы в 5 матчах, 92,1% отраженных бросков и 2,56 шайбы в среднем за игру – пусть это не самые идеальные цифры, но сейчас они лучше, чем были в прошлые годы его карьеры.

Помимо дуэли вратарей, была еще и заруба между лучшими бомбардирами лиги. Валерий Ничушкин забил 7-й гол в 7-й игре. Эту шайбу он сделал на двоих с Макаром: канадец активно двигался вдоль синей и нашел классный момент для наброса, а огромный Ничушкин просто закрыл обзор Шестеркину и здорово сбил шайбу.

Артемий Панарин не смог набрать очки и свою результативную серию прервал, запомнившись только тем, что реализовал послематчевый буллит – единственный, кто это смог сделать у «Рейнджерс». Артемий исполнил красиво – Георгиев повелся на хитрые финты «Хлебушка». Прямо сейчас у Панарина и Ничушкина по 12 очков, но теперь их компанию разбавляют Йеспер Братт и Давид Пастрняк.

В этом матче была еще пара русских сюжетов. У хозяев третий раз в сезоне на льду появился Виталий Кравцов – он снова сыграл вхолостую в плане результативных действий, но заработал «+2» за 10 минут 42 секунды на площадке.

А у «Колорадо» впервые в регулярке появился Михаил Мальцев. Правда, в такую игру его тройку кидали редко – нападающий провел на льду 6 минут, не бросал по воротам, сделал два силовых приема и выиграл все три вбрасывания у Барклая Гудроу. Хочется верить, что вскоре у него будет больше шансов проявить себя. Тем более, следующая игра у Мальцева – против бывших. В ночь на 29 октября «Эвс» сыграют против «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Колорадо 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
26 октября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Ничушкин (Маккиннон, Макар)
1:1 – 39 Гудроу (Блэйз, Труба)
1:2 – 42 О'Коннор (Кольяно)
2:2 – 55 Фокс (Гудроу, Веси)
Вратари: Шестеркин 42/44 – Георгиев 44/46.

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Фото: REUTERS/Tom Horak-USA TODAY Sports

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