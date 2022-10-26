«Рейнджерс» vs «Колорадо» – чистый кайф: мощная заруба Шестеркина и Георгиева, Ничушкин забил с игры, а Панарин – в буллитах

86 сэйвов на двоих.

В гости к «Рейнджерс» приехал действующий обладатель Кубка Стэнли – и обе команды выдали какой-то запредельно шикарный хоккей. Тот случай, когда матч получился настолько интересным, что в нем переплелось сразу несколько крутых событий.

Игру стоило ждать только ради противостояния вратарей. «Колорадо» заявил стартовым Георгиева, для которого матч стал первым против бывшей команды – еще и на льду легендарного «Мэдисон Сквер Гардена». С первых минут стало заметно, что игра для Александра суперпринципиальная – и он в итоге сделал все для победы. Все завершилось только в буллитной серии, но Георгиев в целом переиграл Шестеркина – хотя никто из них не ушел без голов с игры.

Георгиев пластался, но в ключевых эпизодах атака «Рейнджерс» просто разрывала его и оборону гостей. Особенно красивым получился второй гол: Фокс уронил Маккиннона в своей зоне, разогнал атаку и сам же ее завершил, когда получил пас на пустой угол.

Вообще весь вечер – дуэль киперов: оба много спасали и сделали по 40+ сэйвов (у Александра 44, у Игоря – на два меньше). Шестеркин спасал даже в более острых ситуациях, но один из пропущенных голов все-таки на его совести.

В начале третьего периода у «Рейнджерс» было большинство, но прошло оно печально. Игорь завозился с шайбой в углу площадки, потерял ее, побежал обратно в ворота, но все равно не спас после броска О’Коннора.

«Ты определенно хочешь помочь команде выиграть, чтобы получить два очка, но, очевидно, это были просто неудачные буллиты, и второй гол полностью на мне», – признался Игорь.

Георгиев же, помимо прекрасной работы в основное и дополнительное время, был хорош и на буллитах: взял три броска из четырех, и бурно отпраздновал успех после того, как не позволил забить Алексису Лафреньеру и принес победу в матче против бывшей команды.

«Это довольно особенные чувства, – сказал Георгиев после матча. – Нет ничего лучше, чем такая победа по буллитам, и арена… она потрясающая.

Много замечательных воспоминаний. Много отличных игроков и персонала. Пытался думать о положительных моментах, и их было много… Я бы сказал, довольно запоминающаяся победа. Я постараюсь насладиться этим сегодня, но затем перезарядиться. У нас впереди много других действительно важных игр».

Георгиев по итогу стал первой звездой матча, Шестеркин – второй, что хорошо показывает, кто был главнее всех этой ночью.

Александр в целом достойно проводит старт чемпионата. Он – стабильный первый номер «лавин», который уже сейчас выглядит сильнее Дарси Кюмпера и наверняка в «Колорадо» счастливы, что решились на такие изменения. У Георгиева 4 победы в 5 матчах, 92,1% отраженных бросков и 2,56 шайбы в среднем за игру – пусть это не самые идеальные цифры, но сейчас они лучше, чем были в прошлые годы его карьеры.

Помимо дуэли вратарей, была еще и заруба между лучшими бомбардирами лиги. Валерий Ничушкин забил 7-й гол в 7-й игре. Эту шайбу он сделал на двоих с Макаром: канадец активно двигался вдоль синей и нашел классный момент для наброса, а огромный Ничушкин просто закрыл обзор Шестеркину и здорово сбил шайбу.

Артемий Панарин не смог набрать очки и свою результативную серию прервал, запомнившись только тем, что реализовал послематчевый буллит – единственный, кто это смог сделать у «Рейнджерс». Артемий исполнил красиво – Георгиев повелся на хитрые финты «Хлебушка». Прямо сейчас у Панарина и Ничушкина по 12 очков, но теперь их компанию разбавляют Йеспер Братт и Давид Пастрняк.

В этом матче была еще пара русских сюжетов. У хозяев третий раз в сезоне на льду появился Виталий Кравцов – он снова сыграл вхолостую в плане результативных действий, но заработал «+2» за 10 минут 42 секунды на площадке.

А у «Колорадо» впервые в регулярке появился Михаил Мальцев. Правда, в такую игру его тройку кидали редко – нападающий провел на льду 6 минут, не бросал по воротам, сделал два силовых приема и выиграл все три вбрасывания у Барклая Гудроу. Хочется верить, что вскоре у него будет больше шансов проявить себя. Тем более, следующая игра у Мальцева – против бывших. В ночь на 29 октября «Эвс» сыграют против «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Tom Horak-USA TODAY Sports