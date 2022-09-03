Клубы КХЛ сняли крутые промо к сезону: пасхалки от «Авангарда», киноэпопея «Ак Барса» и огненное диско от «Нефтехимика»

Собрали все в один пост.

Каждый год медиаслужбы команд КХЛ пытаются превзойти самих себя и задать новую планку для крутого промо на сезон. Съемки подобных видео требуют немалых затрат – как финансовых, так и человеческих. И зачастую даже приходится привлекать сторонних подрядчиков – но клубы уже привыкли и к такой статье расходов.

Хотя, конечно, и не все – только семь команд запилили свои видео к новому чемпионату, но все они получились очень яркими и, что особенно круто, разными.

Про огненное видео от «Авангарда» с кучей отсылок и пасхалок мы уже рассказывали. «Ястребы» действительно здорово постарались и построили сюжет вокруг возвращения команды в Омск и много шутили – над собой (причем на больную тему с метро), соперниками (классно поддели сочинцев и намекнули на возраст Зарипова) и даже над конкуренцией в соседней конференции, когда показали вывеску на академическом театре «Гастроли театра «Запад» – спектакль СКА – ЦСКА».

В общем, лучше посмотреть и главное – очень внимательно.

Свое бодрое видео представил и «Ак Барс», назвав ролик «Наше четвертое дело» – прямым текстом говорят, что идут за четвертым Кубком Гагарина в истории. Казанцы показали, как Олег Знарок и Марат Валиуллин собирали команду.

Первый ключевой новичок в команде – Вадим Шипачев, которого назвали «Профессором». Затем в кадре появляется «Татарский дьявол» Радулов, который тащит на себе автобус: здесь есть отсылка к прозвищу форварда, которое у него было в Монреале – «Тасманский дьявол».

Команде нужен был снайпер – и на эту роль привлекли Станислава Галиева в образе «Леона» из одноименного фильма. Отдельно представили вратарей: Билялов читает «Гарри Потера» и ловит снитч, а Мифтахов – свадебный букет. Причем рядом с Амиром стоит форвард Дмитрий Кателевский, который был запасным кипером в прошлогоднем матче с «Йокеритом», когда казанцы вышли на матч с тремя пятерками и одним голкипером.

Не обошлось и без «местных авторитетов» – Данис Зарипов в роли Дона Корлеоне, а рядом его свита в лице Кирилла Петрова, Артема Лукоянова, Михаила Глухова и Александра Бурмистрова. Так что здесь куча отсылок к кино – получилось здорово.

Ваши сердца и уши покорит «Нефтехимик» – и лучшего предсезонного видео уже не будет. Пресс-служба «волков» сняла ролик в стиле диско, игроки спели (вернее, станцевали – спели за них) великолепный хит про стаю, но почему-то даже не пытались войти в образ.

При просмотре видео в какой-то момент начинаешь не обращать на это внимание, потому что это как минимум смешно. Но за идею и попытку что-то снять – большой плюс, за привлечение главного тренера – тоже. Жаль, что Максим Гончаров съемки пропустил, уж он бы точно отыграл на все 200%. И да, извините, если вы будете напевать эту песню еще три дня, все претензии – в Нижнекамск.

«Сибирь» отошла от всех стандартов, и в ее ролике замечены очень необычные решения. Видео стилизовано под игру на Dendy, сделано в компьютерно-мультяшном стиле, но самое неожиданное – его озвучил генменеджер клуба Кирилл Фастовский, который в начале промо представляется как «Фаст-54».

В ролике есть все: как собирался тренерский штаб, состав, как команда готовилась к сезону и выиграла в первом домашнем матче 4:0 (это спойлер?). Еще было бы прикольно увидеть какие-то отсылки к крылатой фразе Андрея Мартемьянова про «витиеватый хоккей», но этого, к сожалению, нет в ролике.

«Спартак» снял свое промо просто и красиво, но с масштабной идеей, показав при этом свою концепцию на сезон-2022/23. В видео Дмитрий Вишневский и Александр Хохлачев играют в города – и называют те, в которых есть фанаты красно-белых.

«Спартак» – действительно народная команда, поэтому в новом чемпионате клуб будет посвящать свои игры всем регионам России. Например, первая встреча с «Амуром» посвящена Татарстану, а на церемонию символического вбрасывания приглашена известная фигуристка Камила Валиева.

«Трактор» показал свое видео к 75-му сезону в истории (только вот главный критик челябинцев, журналист и бывший пресс-атташе черно-белых, Игорь Жуков отметил, что новый сезон для клуба будет все-таки 76-м, и по ходу клуб отметит 75-летний юбилей).

Если говорить о самом ролике, то он полностью сделан с использованием компьютерной графики, отражает ряд важных вех в истории и все это сопровождено закадровым голосом с важными словами. Если отбросить какие-то несостыковки, о которых написал тот же Жуков, видео получилось весьма солидным.

Полностью компьютеризованное видео показал и ХК «Сочи». Южане подчеркнули свою географическую особенность (в самом начале за кадром звучит фраза «где море и горы встречаются со льдом»), пообещали много острых впечатлений (это ответка «Авангарду»?) и говорили о своем статусе андердога.

В остальном же – много шаблонных фраз, которыми можно наполнить проморолик любого спортивного клуба. Но сочинцы молодцы, что хотя бы сделали видео – несколько топ-клубов с огромными бюджетами обошлись вообще без промо, и за это им жирный минус.

Теперь остается надеяться, что на льду в КХЛ будет так же интересно, как в видео от «Авангарда» и «Ак Барса», и весело, как в ролике «Нефтехимика».