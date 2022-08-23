«Жена разбудила и сказала, что нас обменяли. Ответил: «Да хорош, не может быть». Романов – о переходе из «Монреаля» и контракте с «Айлендерс»

Бодрый разговор с русским защитником.

«Монреаль» обменял права на Александра Романова в «Айлендерс» еще во время драфта, но только пару дней назад он перестал быть ограниченно свободным агентом. Защитник подписал трехлетнее соглашение с «островитянами» и в разговоре с журналистами рассказал об обмене, объяснил, почему подписал контракт именно на такой срок, и вспомнил много интересных деталей из канадского этапа карьеры.

Обмен, «Айлендерс», новый контракт

– Расскажи, почему так долго шли переговоры по контракту?

– Переговоры – всегда вещь нелегкая. Не все контракты сразу подписываются – некоторые откладываются на подольше. Таковы были решения и клуба, и агента, и мои. Никуда никто не спешил, все шло своим чередом.

– В какой момент тебя застала новость об обмене?

– Я вообще спал в это время, меня обменяли в 2:45 [ночи]. Мы спали с женой где-то до 11 [утра]. Она меня разбудила и сказала, что нас обменяли. Я ей: «Да хорош, этого не может быть, давай дальше спать».

Когда уже понял, что это нифига не шутки, то был шок сначала. Потом: «Ладно, это хоккей, все бывает». Мой обмен не первый и не последний, таких еще будет тысячи. Но был небольшой сюрприз для меня, это случилось неожиданно.

– Какая самая главная головная боль в связи с переездом из города в город?

– У меня отличный агент, который с этим помогает безукоризненно. На самом деле, это тяжело. Там была квартира, нужно было закрыть аренду. Нужно было найти жилье здесь, перевезти машину, перевезти все вещи, которые мы покупали для той квартиры. В принципе перевезти все наши вещи, которые были в Монреале. Все эти вопросы – нелегкая тема.

– Ты когда говорил об обмене, улыбался во все 32 зуба. Что именно тебя так радует?

– Не сказал бы, что я доволен, что меня обменяли из одной команды в другую. Это хоккей – я не могу быть доволен, я не могу быть расстроен. Если уж такое произошло, то я подстраиваюсь под ситуацию. Я доволен сейчас, что нахожусь в «Нью-Йорк Айлендерс», что сейчас я часть команды и наконец-то подписал контракт. Уже не дождусь, когда начнется сезон.

Но сам факт обмена – никакая не радость. Ты сначала думаешь, что это одна команда до конца жизни, а по факту это просто бизнес. Ты сегодня там, а завтра в другой команде. И никого не волнует, что именно ты думаешь.

– Почему контракт именно на три года? Связано ли это с тем, что в ближайшие год-два у тебя были бы ограничения по оффершитам, правам на арбитраж и так далее?

– Так предложил клуб. Вы правильно сказали, что у меня никаких прав на оффершит пока нет. Это хорошая сделка для обеих сторон. И для меня, потому что я рад стать частью команды на три следующих года, и для команды, надеюсь, это тоже отличная сделка – и обе стороны останутся довольными. Мы особо не договаривались – два, три года. Пришло предложение – мы его приняли, все было довольно просто.

– Может, обмен произошел на волне того, что начали как-то иначе начали к русским относиться? Что писали болельщики в соцсетях?

– Это точно не из-за того, что к русским поменялось отношение – это 100%. Мне потом и генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз писал, объяснил, почему так [получилось]. Им был нужен второй центр. Если рассудить, кого им еще менять? Есть несколько молодых защитников, которые на подходе. Там все довольно логично. Что касается болельщиков, то я мало кому ответил – там просто завал. У меня только 1500 комментариев было, а в личке – просто кошмар. Все пишут, что очень жалко расставаться. Пацаны из команды, кто был в Монреале, все ходили на драфт и вживую видели [объявление об обмене]. Неожиданно для всех. Но спасибо, что так пишут – это очень приятно. Значит, чем-то запомнился, оставил свой след.

Нью-Йорк, Ламорелло, Сорокин

– Что такое Лонг-Айленд? Это что-то вроде Рублевки?

– Не знаю, как местные котируют это место. Это как полуостров, Лонг-Айленд – такой аппендикс Нью-Йорка, до него 40-45 минут, но еще пробки, которые здесь постоянно. Но мы даже не ездили в Нью-Йорк, хотя мы здесь уже 2-2,5 недели. Мы даже не пытались доехать, потому что час или час двадцать ты только потратишь [на дорогу] в одну сторону.

– Ты заранее приехал на Лонг-Айленд?

– Да, чтобы быстрее начать, познакомиться с партнерами по команде, осваиваться на льду, искать жилье.

– Легко найти жилье?

– Совершенно нелегко.

– В чем сложности?

– Рынок, возможно, и обширный, но тяжело найти подходящие варианты.

– Твой агент рассказывал, что ты пропустил звонок от Лу Ламорелло. О чем вы говорили, когда все-таки созвонились?

– Я проснулся, днем мы созвонились с ним. Он сказал мне, что обмен – это всегда тяжело для игрока, и поздравил с тем, что я стал частью нового клуба, рассказал, что хотят меня видеть в составе и так далее.

– Про Ламорелло говорят, что он запрещает игрокам бороды отпускать. Тебе давали какие-то советы по работе с ним?

– Да, про бороды объясняется тем, что, когда бы ты ни вышел в общество – ты презентуешь команду и всегда должен выглядеть опрятно, с иголочки. В первую очередь, это касается внешности, поэтому бороды не разрешается носить.

– Что-то есть еще, кроме запрета на бороду?

– Думаю, что волосы отпускать досюда (показывает на плечи – Sports.ru) тоже не разрешит. Но первое, что я узнал – это про бороды.

– Успели пообщаться с Ильей Сорокиным после подписания контракта?

– Конечно, мы общаемся – мы каждый день видимся на тренировках. Бывает, что мы с женой заезжаем к нему в гости. Мы всегда на контакте, я его уже знаю, два года играли в ЦСКА. Классный парень, отличный партнер. С контрактом он поздравил, отношения у нас нормальные.

– Чем Сорокин круче Шестеркина?

– Я не скажу, что кто-то из них круче или лучше. Они оба хорошие вратари. Все свое время. Шестеркин выиграл «Везину» в прошлом году, Сорокину по силам это сделать в следующем сезоне. Придет время каждого. Не скажу, кто из них сильнее. Тем более, я не играл много против Шестеркина, не был с ним в одной команде, и не могу назвать его сильные или слабые стороны. Оба вратари – хорошие, оба доказывают это.

– Ты играл против «Айлендерс» – какие были впечатления? В те годы, когда они доходили до финала конференции, они здорово играли в обороне, мало пропускали. В чем был их секрет, почему они так хороши были в защите?

– На самом деле, они были хороши не только в защите. У них вообще команда очень слаженно играла, они были жесткими. По-моему, мы в прошлом году у них даже выиграли. Они вышли, побежали на нас, начали бить, лупить. Мне навернули, Кофилду навернули. Команда довольно жесткая – с ними точно не расслабишься. Есть команды, которые играют довольно вальяжно, а эти забрасывали, били. Боялся голову лишний раз опустить на самом деле. Я даже удивлен, что они в плей-офф не попали. Против них было очень тяжело играть.

В то же время, первая, вторая тройка там – мастера. Команда слажена вообще идеально – и оборона, и атака, и вратарская линия. Что-то не получилось в прошлом году – получится в следующем, дай Бог.

Игровые качества, «Монреаль», Сен-Луи

– В российских школах учат перебирать шайбу. Насколько это актуально и эффективно в НХЛ?

– Кому как, на самом деле. Есть опытные игроки, которые не перебирают шайбу и за счет одной головы, приема, передач, броска играют и набирают по 50-60 очков и котируются, как одни из самых сильнейших защитников. Каждому свое. Я считаю, ее нельзя передерживать. А перебирать – хочешь перебирай, хочешь – нет. Это уже индивидуальное.

– Тебе приходилось переучиваться, когда ты уже приехал за океан?

– Честно говоря, тут переучиваешься каждый день, потому что очень быстрый хоккей, ребята с очень быстрым и правильным мышлением на льду. Приходится подстраиваться, стараться усовершенствовать свою игру каждый день.

– Нет ощущения, что в «Монреале» ты не полностью раскрылся, потому что тебя использовали узковато?

– Я не считаю, что не раскрылся потому, что меня использовали узковато. Мое время придет, оно на подходе. Я развиваюсь, с каждым годом становлюсь умнее. Не у всех получается приехать и в первый год покорить НХЛ. Это единицы, это ребята, которые как легенды. Придет время – наберу очки. Не скажу, что меня «Монреаль» узко использовал – я в последний год в среднем играл больше 20 минут. Два года прошло, развитие идет, все еще впереди.

– Что изменилось, когда пришел Мартен Сен-Луи? Он стал больше доверять молодым?

– Нет, поменялась сама концепция мышления, игры. Совершенно другие были тренировки. Все было в игровой форме: 2-в-1, 3-в-2, занимались больше техникой, он давал больше выходных. Мы играли без боязни ошибиться. Когда приходит новый человек – ты все равно стараешься доказать и ему, и самому себе, и всей организации, что ты способен играть при нем, что твое время пришло.

– В чем тебе нужно добавить, чтобы раскрыться?

– Наверное, больше рук, скилла. Конечно, умственно добавлять тоже – где правильно открыться, где правильно отдать. Этого не хватает, это видно по очкам. Я над этим работаю, я это развиваю. Мое время придет, и я покажу свой уровень.

– Против кого в НХЛ тяжелее всего играть?

– Всегда тяжелее играть против первых двух троек, даже тренер выпускает первые две пары только под первые две тройки. Тяжело сказать. На самом деле, такой уровень, что любой игрок может гол создать. Ты будешь настраиваться на одного и расслабленно кататься против другого – так он забьет, и ничего хорошего из этого не выйдет. Когда выходишь на лед, не надо думать, что, вот, передо мной Макдэвид, например, а против другого считать, что сейчас откатаешь спокойно. Ты должен быть сосредоточен и играть ровно весь матч.

– Что произошло в истории с Седриком Пакеттом, когда вы подрались на тренировке?

– Ничего… Тогда сезон шел не пойми как, мы все проигрывали, нервы на пределе. Он неудачно вошел со мной в контакт, упал, ему это не понравилось. Отступать – я особо не отступаю. Там особо и драки-то не было. Потолкались и разошлись.

ЦСКА, КХЛ и НХЛ, Билялетдинов

– Какие интересные нюансы ты можешь подметить в сравнении КХЛ и НХЛ?

– Разница в том, что быстрее мышление, выше скилл, уровень игроков выше в НХЛ.

– В ЦСКА тебя Никита Нестеров шпынял. А был ли в «Монреале» человек, который тебя по-дружески наставлял, что-то подсказывал?

– Шпынял – как-то неправильно сказано, он просто помогал мне во всем. Он был, как старший товарищ, который много подсказывал, с которым я и сейчас на связи. Что касается «Монреаля» – тот же Ши Уэбер, но, опять же, это только лишь советы, какие-то наставления.

– Были слухи о твоем возвращении в ЦСКА. Насколько это было реально с учетом того, что затянулась история с контрактом?

– Никаких переговоров не велось, это был какой-то вброс. Сам удивился, когда это прочитал. В планах не было возвращения в Россию, в ЦСКА. Были предложения из НХЛ. Просто это утка, вот и все.

– Ты все межсезонье провел за океаном и в Россию не приезжал?

– Я приезжал в Россию на несколько дней. Мы отдохнули хорошенько, побыли, потом опять поехали – были в Майами, сейчас в Нью-Йорке.

– Что твой дедушка (Зинэтула Билялетдинов – Sports.ru) сказал по поводу обмена и нового контракта?

– Он отреагировал совершенно спокойно. Люди, у которых была долгая карьера, которые долго тренировали, варятся в этой системе уже много лет – они понимают, что такое хоккей, что случаются обмены, переподписания. Это бизнес, никто не будет тебя предупреждать, если так захотят сделать. Он сказал: «Это шаг вперед, дерзай».

– Поздравили его с должностью в «Ак Барсе»?

– Поздравил, конечно. Приятно, что он вернулся в клуб. Неважно, в какой должности, все равно он будет помогать, наставлять. Мне кажется, это пойдет и клубу на пользу, и ему будет интересно.

– Как ты подбираешь одежду?

– О боже. Я себе давно ничего не покупал. Футболки, которые вы можете на мне видеть, покупает моя любимая жена. Я уже давно по магазинам не ходил, потому что нет времени и желания тоже совершенно нет. Все это жена покупает, у нее вкус хороший. С ней надо интервью сделать по этому поводу.

Фото: eastnews.ru/AP/Associated Press, The Canadian Press/Associated Press, Andre Ringuette/Getty AFP; Instagram/al_rom26