Прешес Ачиува подписал однолетний контракт с «Майами»
Прешес Ачиува вернется в клуб, который выбрал его на драфте-2020.
По данным ESPN, 26-летний форвард достиг договоренности о подписании годичного контракта с «Хит».
Учитывая это подписание зарплатная ведомость «Майами» поднимется выше налогового порога, если в составе останется все 15 игроков. При этом у клуба еще остается время для перестановок.
Прошлый сезон Прешес Ачиува провел в «Нью-Йорке», набирая в среднем 6,6 очка, 5,6 подбора и 1 передачу за 20 минут на площадке.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
