Прешес Ачиува подписал однолетний контракт с «Майами»

Прешес Ачиува вернется в клуб, который выбрал его на драфте-2020.

По данным ESPN, 26-летний форвард достиг договоренности о подписании годичного контракта с «Хит».

Учитывая это подписание зарплатная ведомость «Майами» поднимется выше налогового порога, если в составе останется все 15 игроков. При этом у клуба еще остается время для перестановок.

Прошлый сезон Прешес Ачиува провел в «Нью-Йорке», набирая в среднем 6,6 очка, 5,6 подбора и 1 передачу за 20 минут на площадке.

