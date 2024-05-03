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«Ливерпуль» падает, «Бавария» приподнимается, а «Штутгарт» летит! Топ-20 команд Европы

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Привет! Сезон близок к развязке, удержит ли «Байер» лидерство в рейтинге?  

Традиционное напоминание: это не турнирная таблица, мы основываемся на субъективных впечатлениях. Хоть в рейтинге есть соревновательная составляющая, главная цель – рассказать вам о состоянии главных клубов мира и подсветить интересные проекты. 

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

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