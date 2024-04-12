Тяжелый выезд «Реала» перед класико, чемпионский матч «Байера». Топ-футбол на выходные

Что мы смотрим и чего ждем:

Программу составили Артем Денисов, Вадим Лукомский, Слава Палагин, Андрей Клещенок и Тимур Боков.

Суббота. 13 апреля

Травмированные фланги «Ньюкасла» против главного оружия «Тоттенхэма»

В последних матчах «Тоттенхэм» создает много моментов через открывания вингеров за спину в широких позициях. Эту роль лучше всех тянут Тимо Вернер слева и Бреннан Джонсон справа. Доставка мяча на Вернера и следующий за ней хлесткий прострел – фирменный момент последних недель. Качество продвижения в эти зоны на высоком уровне.

А у «Ньюкасла» тут как раз проблемы: Киран Триппьер, Тино Ливраменто и Мэтт Таргетт вылетели, а Дэн Берн нужен в центре (где тоже полно потерь). Скорее всего на краях стартуют Эмиль Крафт и Льюис Холл. Первый – четкий резервист (первые выходы в старте – начало апреля; разумеется, получил шанс из-за кадрового кризиса). Второй молод и не очень хорош в обороне.

В этих зонах может сформироваться пугающее неравенство, особенно если Эдди Хау выйдет с привычной моделью прессинга, в которой вингеры в первую очередь организуют давление, а крайние защитники должны обороняться высоко и без акцентированной помощи. Возможно, в этой встрече с таким составом есть смысл сыграть прагматичнее.

«Атлетико» vs «Жирона» – вот это вывеска!

«Атлетико», возможно, вспоминает январский матч с «Жироной»: тот черпачок Ивана Мартина на последних секундах стал символом везения каталонцев. Или плохой ауры Диего Симеоне. Сейчас «Атлетико» на подъеме, но нестабилен. «Жирона» тоже нестабильна, но приходит в кондиции: победа над «Бетисом» очень важна ментально. Вообще-то, им еще надо как-то попасть в ЛЧ.

Отдельная интрига: кто сыграет слева в защите. Сесар Аспиликуэта провел шикарный матч с «Боруссией», но Чоло может рискнуть и поставить Марио Эрмосо, который вернулся после травмы.

«Вольфсбург» выбрался из оков Ковача – вот и увлекательный матч с «Лейпцигом»

Уже два тура «Вольфсбургом» руководит Ральф Хазенхюттль (экс-«Лейпциг» и «Саутгемптон»): одна победа и одно поражение. Победа долгожданная, «Вольфсбург» не побеждал в 2024-м при Нико Коваче 10 матчей подряд. Понятно, что мгновенно перестроить команду невозможно, и Хазенхюттль подтверждал: цель – остаться в Бундеслиге, а серьезные изменения будут уже летом в течение предсезонки. Но уже видно, что это не команда Ковача.

Соперник – «Лейпциг». Он выглядит достойно в последнее время, еще и бешеная турнирная мотивация из-за гонки с «Дортмундом» за четвертую позицию, гарантирующую место в ЛЧ.

«Сити» может сыграть без Родри! Провалится вновь?

После матча с «Мадридом» испанец признался, что устал и рассчитывает на ротацию в остатке сезона. В четверг появились инсайды, что тренерский штаб постарается снизить нагрузку на Родри в апреле. Субботний матч с «Лутоном» – хорошая возможность дать опорнику выходной. В календаре «Сити» видится самой легкой игрой на финише (не путать с легкой прогулкой).

Другой вопрос – проблемы, которые у команды Гвардиолы возникают каждый раз, когда Родри нет в составе. Три единственных поражения в АПЛ пришли в матчах, в которых испанец не играл. Да, «Лутон» – это не «Арсенал» и «Астон Вилла», но и у «Сити» нет альтернатив, с которыми было бы спокойно даже против аутсайдера.

Классовая туринская стычка – и еще одна попытка Аллегри показать что-то против гасперинизма

Туринскому дерби не хватает прежнего статуса и южных эмоций, но здесь – не до крови, не до вражды, по-спортивному – все еще сталкиваются принципиальные классовые противоречия, возведенные в принцип существования: мещане против патрициев. Как и всегда, какой бы ни была разница в уровне, исход неизвестен: «Торино» не побеждал с 2015-го, но в каждом матче после назначения Юрича пугает «Ювентус». К тому же Аллегри редко хорош против Гасперини и его учеников.

Персональная рекомендация: правый латераль Рауль Белланова. Год назад не закрепился в «Интере», а теперь кандидат на место в сборной и персональный кошмар всех левых защитников, когда атакует пространство. Но все еще плох в защите: это проблема, ведь из его зоны будет атаковать Кьеза.

Тяжелый выезд «Реала». Прямо перед класико

«Мадрид» едет к «Мальорке». Не самый приятный выезд для Винисиуса, там его не любят.

Дома «Мальорка» обычно создает топам проблемы: ничьи с «Барсой» и «Атлетиком», победа над «Жироной». «Реал» в прошлом сезоне тоже проиграл на острове. Если сейчас сценарий повторится, отрыв от «Барсы» может сократиться до пяти очков. Не лучший расклад перед класико.

Особенно последите за поведением Пабло Маффео. Главный нахал «Мальорки», который постоянно задирает Вини, после поражения в Кубке Испании закрыл соцсети. В Испании это стало мемом – может, образумился?

Воскресенье. 14 апреля

«Ливерпуль» против флэшбэков из прошлого

«Ливерпуль» подходит к игре с «Кристал Пэлас», уступая лидеру АПЛ лишь по разнице мячей. Стоп, где-то мы это уже видели. Если что, речь про сезон-2013/14, когда «Ливерпуль» поехал на «Селхерст Парк» с одной целью: забивать и не останавливаться. После третьего поверили даже самые отчаянные пессимисты, но затем в дело вступил легендарный Дуайт Гейл. Итог – 3:3, которые фанаты «Пэлас» теперь в шутку называют Кристанбулом.

Сейчас Гейл точно не помешает (кому интересно – пылит в «Дерби Каунти»), но сможет ли «Ливерпуль» улучшить разницу – большой вопрос. У команды Клоппа наметился жуткий кризис реализации, который уже бьет по мечтам о требле. Против «МЮ» и «Аталанты» мерсисайдцы запороли 8 явных моментов с игры. Против «Пэлас» нужно возвращать хладнокровие и уверенность.

Эмери против «Арсенала»

Унаи любит создавать проблемы бывшему клубу. В прошлом сезоне почти остановил «Арсенал» в чемпионской гонке – «канониры» дожали лишь на последних минутах. В этом сезоне «Астон Вилла» доросла до победы – помогли везение, офсайдная ловушка и контратаки. Повторить все три элемента на «Эмирейтс» будет исключительно тяжело. Особенно без основной пары опорников и на фоне усталости после европейских вечеров («Вилла» уже требует от АПЛ снисходительности).

У вас есть шанс увидеть чемпионство «Байера» уже в эти выходные

Условия просто шикарные: «Байер» сыграет дома против «Вердера» из середины таблицы, для чемпионства нужна победа. Теоретически «Байер» может стать чемпионом еще до матча, если днем ранее «Бавария» проиграет «Кельну», а «Штутгарт» – «Айнтрахту». Но все-таки хочется, чтобы «Байер» стал чемпионом благодаря собственной победе.

Похмельный «Атлетик» против бывшего

«Атлетик», отложив бутылки сидра, примет «Вильярреал». Атмосфера праздничная, но пора бы трезветь. Впереди тяжелая борьба за ЛЧ.

Баски отстают от «Атлетико» на два очка, через тур очный матч в Мадриде. Перед ним надо набрать максимум баллов. «Вильярреал» – один из самых сложных соперников, которые остались на дистанции. Умеют все: закрыться, подстраиваться под оппонента или вообще поставить автобус.

Яркий герой – тренер Марселино, когда-то неплохо поработавший с «Атлетиком». На фоне Эрнесто Вальверде, конечно, про него не помнят. Но в Бильбао встречают своих обычно тепло.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Clive Brunskill, Justin Setterfield, Christof Koepsel