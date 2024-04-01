Новый ужас «Челси», отмазки Тен Хага и шикарный Кубарси. Тактика топ-лиг

И Головин как глубинный плеймейкер.

Новая порция наблюдений по тактике топ-лиг.

Здесь нет заметок по «Ман Сити» – «Арсенал», этой игре посвящен отдельный большой разбор .

Гениальная расстановка «Челси» на угловом, которая стоила им победы

«Челси» дважды пропустил против «Бернли» (2:2) в большинстве. Еще один странный перформанс: команда показала незрелость, а партнеры не соответствовали гениальности Коула Палмера, который организовал (внимание!) 15 предударных действий. Его предыдущий рекорд – восемь.

Второй мяч в исполнении «Бернли» пришел после углового и подсветил одну из глобальных проблем «Челси» – нехватку высокорослых игроков. Маурисио Почеттино несколько раз проговаривал это на пресс-конференциях. Косвенное отражение проблемы – отрицательная разница голов со стандартов. Теперь у «Челси» больше пропущенных, чем забитых.

При этом у провала с «Бернли» была и другая сторона – необъяснимое расположение игроков в собственной штрафной. Особенно странно схема (назовем это так!) выглядела из-за того, что «Челси» играл в большинстве. Распорядились им категорически плохо.

Ситуация перед голом «Бернли». По мячу у «Челси» играют сразу двое – и это входящие в тройку самых высокорослых Бадьяшиль и Джексон. На ближней штанге одного соперника разобрали почему-то двое – Дисаси и Энцо. При этом в центре штрафной персональное задание против гигантов из «Бернли» получают Стерлинг (172 см), Кукурелья (172 см) и Мадуэке (176 см):

Стерлинг и Мадуэке провалились не только тут, но и в самой концовке. «Бернли» во второй раз мог наказывать за чудо-схему (да-да, ее сохранили!) и вырывать победу.

Суперзапасной «Тоттенхэма» снова устроил камбэк

Золотое правило Энджа Постекоглу: в любой непонятной ситуации выпускай Бреннана Джонсона. Вингер «Тоттенхэма» превратился в главного джокера лиги. После матча с «Лутоном» (2:1) на его счету уже шесть результативных действий после выходов на замену – больше, чем у любого другого игрока АПЛ.

При помощи Джонсона «Тоттенхэм» переворачивает уже четвертый матч. Перед «Лутоном» были камбэки с «Брентфордом», «Брайтоном» и «Кристал Пэлас». Это плюс 12 очков – важнейший бонус, учитывая плотную борьбу за четвертое место.

У появлений Бреннана есть и тактический контекст. Как правило, его выход означает +1 игрока в атаку – трижды Джонсон менял опорника Бентанкура. Против «Лутона» был другой мотив: Бреннан менял атакующего Деяна Кулусевски, но он любит принимать мяч в ноги. Против «Лутона», играющего без подстраховки, нужен был тот, кто рвет за счет скорости и рывков. Джонсон как раз такой.

xG-отмазки Тен Хага выходят на новый уровень

«Манчестер Юнайтед» продолжает обновлять антирекорды по допущенным ударам. Больше в топ-5 лигах прямо сейчас только у «Лутона» и «Шеффилд Юнайтед». В процессе погружения команды на дно очень интересно следить за эволюцией xG-отмазок Эрика Тен Хага.

Вот его вердикт после матча с «Эвертоном», который нанес по воротам «МЮ» 23 удара: «Думаю, мы хорошо справились с их атакой. Дисциплинированно отыграли. Количество ударов меня не беспокоит. Если посмотрите на xG, то наш был намного выше».

Эрик не обманул: за счет двух пенальти «МЮ» победил по xG. Правда, против «Брентфорда» это уже не прокатило. «Юнайтед» снова допустил много ударов (31!), но прилично проиграл по ожидаемым голам. Теперь Тен Хаг оправдывается так: «Беспокоит ли меня количество ударов? Пока мы не пропускаем и добиваемся результатов – нет».

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Из уст современного тренера звучит утопично – прямо говорит, что полагается только на удачу. Одна проблема: если Андре Онана перестанет тащить и рухнет последний бастион, подстелить соломку, сделав умный вид, уже не получится.

Мак Аллистер разрушил план бывшего тренера

Роберто де Дзерби приехал на «Энфилд» с оригинальным планом. «Брайтон» обычно нейтрализует соперника персональной опекой. В этот раз от нее отказались. Разбирали практически всех, но постоянно оставляли свободным Джарелла Куанса.

Видимо, молодого защитника «Ливерпуля» посчитали наименее опасным в плане продвижения. Показательно, насколько Джарелл оторвался от Вирджила ван Дейка по передачам по итогам игры. У ВВД – всего 51 пас, у Куанса – 115.

На старте Джарелл неплохо пользовался свободой, но по ходу встречи перестал делать опасные рывки. «Ливерпулю» помог Алексис Мак Аллистер. В отличие от Куанса, у аргентинца был прямой оппонент (как правило, Паскаль Гросс), но это не помешало плеймейкеру организовать шикарный перформанс.

У Алексиса было несколько инструментов по влиянию на матч: иногда опускался за мячом, чтобы сделать закидушку в стиле Пирло (Гросс не успевал), иногда пользовался свободой Куанса, во втором тайме вообще совершал рывки в штрафную, которые тоже помогали с созданием моментов.

Тонкий ассист на победный мяч Салаха (итог – 2:1) – отражение уникальных способностей аргентинца. В общей сложности Мак Аллистер организовал 11 предударных действий. Последний раз Алексис вытворял подобное в «Брайтоне» – при Де Дзерби.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал )

Рецепт успеха «Барсы»: размен Араухо на 17-летнего Кубарси

«Барса» интересно адаптировалась под «Лас-Пальмас», тот славится одной из самых агрессивных прессинг-моделей в Испании.

Ключевой момент: отказ от Рональда Араухо, на его месте вышел 17-летний Пау Кубарси – правее в центре обороны. Оба обычно играют. Уругваец – капитан, но ход умышленный: в игре первого круга растерялся под напором «Лас-Пальмаса», постоянно отдавал в офсайд. Итог: продвижение «Барсы» заглохло.

Игра на мяче – не самая сильная сторона Араухо. Хави учел ошибки и выставил сочетание Иньиго-Кубарси. Эти двое отлично пасуют, но именно Пау выглядел монструозно: смело лез вперед и закидывал под рывки партнерам.

Кубарси почти не ошибался с таймингами. Еще до удаления «Лас-Пальмас» просто терялся. Пример шикарной диагонали на Левандовского:

Форма Кубарси – что-то нелегальное, просто пугает. В 17 лет Пау – главный защитник «Барсы» во многих аспектах. Три месяца подряд играет в основе, не теряется на фоне Араухо или Кунде. Еще и стал важным инструментом для Хави.

Тимур Боков (телеграм-канал )

Новые вопросы к позиционной атаке «Баварии»

Позиционная атака «Баварии» против «Дортмунда» (0:2) была не настолько ужасна, как против «Вердера» (0:1) или против «Байера» (0:3). Но против «Дортмунда» работал только один паттерн: Леон Горетцка исполняет диагональ из центра на правый фланг – Йозуа Киммих принимает мяч – Йозуа Киммих исполняет навес. Копировать-вставить.

Конкретный паттерн выглядел качественно. «Бавария» нагружала зону левого защитника «Дортмунда» Иана Матсена. Он силен при владении, но в позиционной защите работает робко и неуверенно, это пусть и единственный недостаток, но очень серьезный. Матсен страдал.

Увы, «Бавария» не смогла одним инструментом забить «Дортмунду», а других идей попросту не было. Во втором тайме «Боруссия» подстроилась – флангами поменялись Джейдон Санчо и Карим Адейеми, теперь на фланге Матсена был Санчо, и он реально помогал партнеру, порой садясь пятым защитником. Так что единственный работающий паттерн «Баварии» в атаке из первого тайма во втором уже не очень работал. Других паттернов не было. Вот и очередные 45 минут мучений с мячом в ногах.

Мастер-класс адаптации под соперника от тренера «Лилля»

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Паулу Фонсека проделывает шикарную работу в «Лилле». У команды серьезные финансовые ограничения, короткая скамейка, но по качеству футбола это уже второй год одна из лучших команд во Франции.

Классика «Лилля» – позиционный футбол с гибридной схемой, где 4-2-3-1 без мяча переходит в структуру с тройкой ЦЗ при владении. Против «Ланса» (2:1) в очень важном матче в борьбе за место в ЛЧ «Лилль» адаптировался под соперника.

Без мяча команда располагалась 5-2-3 – нетипичная формация, но подходящая против «Ланса», играющего в схеме 3-4-3. Так «Лиллю» было проще прессинговать, атакующая тройка следила за тройкой ЦЗ «Ланса».

При владении «Лилль» разыгрывал мяч четверкой защитников, чтобы атакующему трио «Ланса» было тяжело покрывать каждого – приходилось взаимно адаптироваться, поднимать высоко одно из латералей.

Не самые сложные изменения, но максимально действенные против соперника с 3-4-3 и зачастую персональным прессингом.

«Лилль» почти ничего не допустил, уверенная победа.

Головин сыграл в роли глубинного плеймейкера. Хорошо!

Мы привыкли, что в последние сезоны Александр Головин играет рядом с нападением – в этом сезоне он часто выходит как главный плеймейкер в атакующем трио. Против «Метца» (5:2) россиянин появился в центре полузащиты в схеме 4-4-2. Знакомая позиция, но теперь уже не профильная в его резюме.

Решение во многом вынужденное. Мохамед Камара недоступен из-за травмы, Денис Закария дисквалифицирован, так что из номинальных центральных полузащитников был готов только Юссуф Фофана. Головин – игрок с лучшим балансом между обороной и атакой среди атакующих игроков «Монако», так что именно ему поручили сыграть в центре поля. И уже не в первый раз. Из-за жуткого кадрового дефицита в той же роли Головин недавно сыграл против «ПСЖ».

И против «ПСЖ», и против «Метца» выглядел качественно. На этих выходных оформил красивый ассист забросом из глубины на дальнюю штангу. «Монако» очень быстро сделал комфортное преимущество – 3:0 уже на 16-й минуте. Головин спокойно управлял игрой, понравились его классные диагонали из глубины на левый фланг – один из главных способов «Монако» продвинуть мяч к штрафной.

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«ПСЖ» пробовал сыграть без нападающего. Ну такое

Против «Марселя» (2:0) стартовали Килиан Мбаппе и Рандаль Коло-Муани, но полноценными форвардами они не были. В атаках оба зачастую давали ширину, играли вдоль боковой, тогда как позиция центрального нападающего пустовала. Зато у «ПСЖ» был численно крепкий костяк в середине поля, где к Фабиану Руису, Витинье, Уоррену Заиру-Эмери примыкал Усман Дембеле. Это уже сформированная идея Луиса Энрике – использовать Дембеле в центре поля. Против «Сосьедада» в ЛЧ и «Ниццы» в Кубке Франции работало отлично. Здесь тоже были полезные моменты, но баланс хорошего и плохого не такой яркий, Дембеле несколько раз неприятно обрезался.

Вероятно, идея Энрике на «Марсель» заключалась в том, что «ПСЖ» будет вытягивать «Марсель» в прессинг, проходить давление благодаря численному превосходству в первой стадии и атаковать пространство с быстрыми Мбаппе, Дембеле и Коло-Муани. Но «Марсель» избрал средний блок с 4-2-3-1, компактно перекрывал центр, так что «ПСЖ» было сложно. Смешно, что стало проще после того, как «ПСЖ» остался в меньшинстве из-за удаления Лукаса Бералдо. «Марсель» теперь уже допускал контратаки и слишком прямолинейно действовал против низкого блока «ПСЖ». В формате 11 на 11 было 0:0, в формате 10 на 11 «ПСЖ» победил 2:0.

Артем Денисов (телеграм-канал )

«Ньюкасл» организовал лучший камбэк выходных

Парни Эдди Хау ушли с 1:3 на 4:3 против «Вест Хэма». Мощно для команды, у которой на дистанции сезона проблемы с позиционной атакой. Доминирование, моменты и голы пошли после порции замен на 57-й минуте. Хау изменил схему и пересобрал атаку – с этого момента у «Ньюкасла» 60% владения и 11:2 по ударам. Команда душила и создавала шансы против соперника в глубокой обороне.

После перестроений команда располагалась так:

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Отдельный акцент нужно сделать на флангах защиты. Хау обновил оба. Справа в защите играл вингер Джекоб Мерфи, слева – Льюис Холл с рейдами через центр.

«Ньюкасл» выстраивался в 3-2-4-1 (популярная вариация у многих структурных команд). Внутри схемы были и интересные маневры, и большое количество атакующих исполнителей.

Этот вариант слишком открытый для использования с первых минут, но Хау показал, что способен решать главную проблему «Ньюкасла», когда у него есть ресурс на скамейке (не весь сезон был).

Исак осваивает роль Кейна

Исак сделал дубль (два пенальти), но более интересными и важными для команды были его спуски в полузащиту. Так он организовал голевой пас, но отходы и обострения были регулярными:

По манере, действиям после приема, выбору момента и даже любимой зоне движения сильно напоминал позднего Харри Кейна. Исак не просто копировал его функции, но и на отличном уровне исполнял – выдавал пасы, которые резко меняют направление атаки или вообще отрезают оборону.

Против соперников, которые не оставляют «Ньюкаслу» пространства, такая манера Исака может быть крайне полезной.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Центральные защитники обусловили разнос «Наполи» «Аталантой»

Матч «Аталанты» против «Наполи» закончился разгромом (3:0) по счету и поражением по xG (0,9 – 1,6). Оба результата не отражают сути:

– Неаполитанцы не заслужили разгромного поражения – игра была намного более близкой, чем говорит счет;

– Бергамаски определенно заслужили победу, что бы ни говорили ожидаемые голы: ни равенства, ни тем более преимущества «Наполи» не было.

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Разницу легко свести к уровню центральных защитников. Неаполитанские суетились, медлили, позволяли долгие перепасовки возле своих ворот, смешно и не вовремя валились. Словом, не были хозяевами в штрафной.

А Хин сложил в свою спортивную сумку Осимхена. Выиграл почти все дуэли. Если б сам не был черным, его могли б обвинить в расизме – за то, что и как он сделал с нигерийцем.

Второй гол, который забрал у «Наполи» последний шанс, стал заодно олицетворением матча. Атака «Аталанты» началась с дуэли, в которой Хин уже привычно откушал Осимхеном. Ответка захлебнулась неудобным пасом, после которого мяч оказался у Жезуса. Опасность исчезла. Но бразилец пошел в обводку, разбился о корпус Скамакки – через три секунды Скамакка забил.

Кстати, и третий гол вышел из доминирования Хина над Осимхеном: швед выиграл сразу две верховых дуэли за секунду и начал атаку на реорганизованную защиту.

Тудор вскрыл «Ювентус» приемом, которому научился в «Ювентусе»

Игор Тудор стартовал в «Лацио» с победы (1:0) над «Ювентусом». Это было не слишком просто. Аллегри использовал тот же прием, который уже три года эксплуатирует против Гасперини и его последователей. Как и в предыдущие три года, прием не сработал.

Эта неожиданность определила рисунок: «Ювентус» стоял вдесятером у штрафной, а «Лацио» искал бреши.

Единственный гол римляне забили за несколько секунд до конца – банальным навесом на дальнюю. Но мяч не так прост, как кажется.

Несколько лет назад Тудор ассистировал Андреа Пирло в «Ювентусе». Там он познакомился с Антонио Гальярди – аналитиком, который синтезировал принципы современной позиционной атаки в итальянском футболе; их, например, применил Манчини на победном Евро.

Их суть – заполнить все пять вертикальных каналов, создать глубину в зоне владения и сковать защитников так, чтобы сразу у нескольких игроков был вариант выйти на удар после победы в индивидуальной дуэли.

Вот как объяснял принцип сам Гальярди: «Представьте эти принципы как контейнеры, которые необходимо заполнять всегда – независимо от расстановки. В команде должны быть игроки, которые строят игру от ворот, создают ширину, занимают зоны между линиями и атакуют за спины. Заполнив все четыре контейнера, вы получите доминирующую атакующую команду».

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Структура, которую использовал Тудор в позиционных атаках (в том числе в победной), списана у Гальярди. Вот так выглядела любая атака «Ювентуса» с края при Пирло.

А вот так прибил туринцев «Лацио».

Почему 11 туринцев не сумели отбиться от семи римлян? Глубина в зоне владения, форвард, сковывающий центральных защитников, бьющий игрок на линии штрафной, который вынуждает плотнее следить за ним. Соперника вынуждают выбирать, кого оставить один на один. А в это время краек врывается вторым темпом из слепой зоны.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

«Ливерпуль» – теперь фаворит гонки АПЛ! Считаем расклады

Фото: East News /GLYN KIRK / AFP, BEN STANSALL/AFP; Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Fabio Frustaci/Keystone Press Agency, Joan Gosa/XinHua/Global Look Press ; twitter.com/AS_Monaco