Главный футбол выходных: «Ливерпуль» без Салаха на «Арсенал», Жозе против Гасперини (что-то будет!)

И одно из самых жестоких дерби Англии.

Серия А отдувается за всех – у остальных (кто не на каникулах) выходные отданы кубкам. Но и там есть интересненькое. Изучим?

Программу составили Андрей Клещенок, Никита Киселев, Вадим Лукомский и Артем Денисов.

Пятница. 5 января

Матч в Италии специально для «Ливерпуля»: зацените «второго Салаха»

«Болонья» и «Дженоа» – две приятные команды с симпатичными и хорошо продуманными розыгрышами. Но рекомендация ради одного игрока: Альберта Гудмундссона.

Послушайте полузащитника «Дженоа» Кевина Стротмана: «Альберт напоминает мне Салаха в «Роме». Как и Мо, он может создать четыре-пять моментов за матч, но реализует не больше одного. Раньше про Салаха говорили, что он окажется в «Ливерпуле», если станет циничнее. Так и произошло».

Гудмундссон сделал 5 + 2 в последних 8 матчах, но в первую очередь хорош дриблингом – способен проскочить полполя без поддержки партнеров.

Суббота. 6 января

«Сандерленд» vs «Ньюкасл» – дерби, которого не было 8 лет

Дерби рек Тайн и Уир, одно из самых ожесточенных противостояний английского футбола, возвращается на большую сцену. «Сандерленд» и «Ньюкасл» не виделись 8 лет, с марта 2016-го. А прямого столкновения в Кубке Англии не было с 1956 года.

Полиция Сандерленда на ногах. «Ньюкасл» заполучил 6000 гостевых билетов и отправит фанатов на матч на ста автобусах. На них же катить семьям и друзьям игроков – все из-за мер безопасности. Самим добраться и уж тем более гулять по городу нельзя.

А фанаты «Сандерленда» уже злятся. А как же: для гостей, выкупивших вип-билеты (всего-то 600 фунтов), оборудовали зоны гостеприимства – в цветах и с лозунгами «Ньюкасла». Да, прямо на «Стадионе света», дома у непримиримых врагов. И кто это придумал? Из-за рассерженных болельщиков знаки внимания уже убрали.

Эдди Хау предпочел бы соперника попроще – его команда проиграла 7 из 8 матчей и против «Ливерпуля» допустила самый большой xG в истории подсчетов в АПЛ. Давление растет. Поражение в таком принципиальном матче точно не поможет.

У «Сандерленда» можно посмотреть на Джоба Беллингема, 18-летнего брата Джуда. Первая и явно не последняя наша встреча.

Самый открытый матч выходных

«Фиорентина» против «Сассуоло» – специальное предложение для тех, кого в праздничные выходные тянет на что-то веселое. Одна команда не любит защищаться, а вторая не смогла б, даже если бы хотела. В матчах «Сассуоло» в среднем забивается 3,22 гола, и флорентийцы не из тех, кто снизит статистику.

Воскресенье. 7 января

«Монако» против «Ланса» – внезапно красивая вывеска в Кубке Франции

Будет только 1/32-я турнира, это первый раунд для клубов Лиги 1 – сразу мощная дуэль. Для понимания: многие команды Лиги 1 играют против клубов третьего дивизиона и ниже. «Монако» и «Лансу» не повезло, при удачной сетке оба могли бы претендовать на финал.

В этом сезоне они уже встречались: «Монако» разнес «Ланс» 3:0, задушив прессингом и вскрыв быстрыми красивыми комбинациями. Мало кто настолько легко ломал «Ланс». Впрочем, до этого «Ланс» дважды громил «Монако» 3:0 и 4:1. И вполне справедливо, кстати.

Хороший выбор, чтобы прочувствовать драматизм кубковых матчей уже в начале января.

«Торино» – «Наполи» как ответ на вечный вопрос: что перевесит – класс игроков или тренера

Мадзарри и Юрич – два тренера, которые ставят атлетичный футбол и рассчитывают на превосходство в дуэлях как средство достижения цели, но делают это по-разному. Вальтер отдается анархии и надеется на команду. Юрич создает для игроков заведомо выигрышное положение в каждой дуэли.

Классный тренер против классных исполнителей.

Де Брюйне возвращается! И Холанд!

«Хаддерсфилд» идет 21-м в Чемпионшипе. Лучший бомбардир…

Ладно, хватит. Никто же не будет прикидываться, что мы здесь ради «Хаддерсфилда»? Даже если эти скромники чем-то приглянулись в свои два сезона в Премьер-лиги, повод совсем другой.

Кевин Де Брюйне спустя почти пять месяцев сыграет в футбол! Залечивший травму бельгиец уже был в заявке на «Шеффилд», но Пеп придержал Кевина, лишь показав трибунам. Чего хватило для моря аплодисментов. «Де Брюйне только пошел разминаться, а всю страну уже затрясло…», – саркастично заметил Юрген Клопп.

Полного матча не ждем. Как и с другим звездным возвращенцем – Эрлингом Холандом. Супербомбардир «Сити» не играл с начала декабря и все это время сводил с ума игроков в фэнтези, успех которых напрямую зависит от формы Эрлинга.

Кстати, на тренировках замечен и Жереми Доку.

Парад возвращений несет и тактические интриги: что в ближайшие недели Гвардиола придумает с Филом Фоденом, засверкавшим в центре?

Существует ли «Ливерпуль» без Салаха?

«Ты лучший! Ты, черт возьми, лучший!», – прокричал Коди Гакпо Мо Салаху после ассиста тривелой в матче с «Ньюкаслом».

«Ливерпуль» учится жить без лучшего игрока в декабре (Ватару Эндо) и без просто лучшего. Первого сменит вернувшийся после травмы Алексис Мак Аллистер. Большую часть сезона именно он был основным на позиции опорника. А вот замена Салаха – большая интрига.

У Клоппа есть мощнейшая обойма атакующих игроков – Гакпо, Нуньес, Жота, Диас, но все они конкурируют друг с другом. Никто не обладает значимым опытом игры в роли Салаха. Составить тройку из этих футболистов без египтянина – означает полностью трансформировать динамику в атаке. Есть другой путь – прямая замена Харви Эллиоттом. Он лучше всего повторяет профиль Салаха и выполнял похожие функции в Чемпионшипе.

Встреча против «Арсенала» даст первые ответы. Экспериментальность в зоне Салаха может быть компенсирована зеркальными проблемами лондонцев. Слева в защите не хватает основных исполнителей – Такехиро Томиясу уехал на Кубок Азии, а Александр Зинченко не до конца здоров. Есть риск снова увидеть тут Якуба Кивера, который провалился и был заменен в перерыве матча с «Фулхэмом». Альтернатива: всегда можно выпустить левым защитником Кая Хавертца (уж точно не будет хуже Кивера).

Моуринью против Гасперини

Помимо того, что это вывеска тура, встречаются два самых одиозных тренера Серии А. Друг другу они почему-то нравятся, но всем вокруг достается: нас ждет матч, в котором обе стороны легко могут обвинить судью в работе на соперника.

А вообще это просто хороший матч.

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Stu Forster, Simone Arveda, Michael Regan