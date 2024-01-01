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Безнадега «Арсенала» и 81% владения «Сити». Тактика в новогодних АПЛ и Серии А

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Мастер-класс Аллегри для Жозе.

Премьер-лига и Серия А – самые устойчивые лиги на фоне праздников. Все равно играли! Скоро подтянется Испания, а пока – разбор последних матчей в Англии и Италии. 

«МЮ» опять пропускает из опорной зоны. Там пустота

«Манчестер Юнайтед» пропустил от «Ноттингем Форест» (1:2) два идентичных гола: мяч с фланга откатывали назад под удар (катбэк). Бьющих никто не накрывал – в опорной зоне «МЮ» дыра

Голы «Форест» на 64-й и 82-й создают ложное впечатление: команда Тен Хага побежала вперед и раскрылась. Но это не так: катбэки в пустую опорную «МЮ» допускали и в самом начале матча. 

Скрины слева из первого тайма (с опорником Кобби Майну), справа – из второго (Мактоминей заменил Майну в перерыве). 

Это старая проблема – ее поднимали в этом тексте. Иронично, что как пример там тоже был матч с «Форест». Проблема обострилась с возвращением Кристиана Эриксена: датчанин часто не успевает назад и/или не помогает отбирать, его партнер (не важно кто) вжимается в штрафную. 

Еще одна деталь – от Мартина Киоуна: бывший защитник «Арсенала» отметил, что игроки «Юнайтед» не подсказывают друг другу и не передают соперников. Второй гол «Ноттингема» – контратака 4 на 4. Мактоминей плассируется, а не выбрасывается на футболиста с мячом – он не уверен, что его оппонента подхватит партнер. 

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Прессинг «Арсенала» так ужасен, что даже Эдегор был в шоке

«Арсенал» провел худший матч в сезоне (поражение от «Фулхэма» 1:2) – это не только наша истеричная оценка, но и вердикт Микеля Артеты. Как минимум встреча дала много пищи для анализа. Например, влияние Габи Жезуса и Александра Зинченко на игру «Арсенала» (обоих не было в старте). Или классная адаптация «Фулхэма» с переходом на пять защитников через опускания Бобби Де Кордова-Рида. Но больше всего удивило качество прессинга «Арсенала».

Гости забили быстрый гол, отдали инициативу сопернику и не оказывали полноценное давление. Прессинг не вернулся даже после того, как «Фулхэм» отыгрался и вышел вперед. 

«Арсенал» попадал в классическую ловушку разбитого давления. Часть команды начинает прессинг, а другая не поддерживает его. Если соперник не паникует, то находит свободного игрока, так как не все перекрыты. Реакция капитана Мартина Эдегора на такие эпизоды была красноречивой:

Самой частой зоной проблем был центр поля. Типичная ситуация – Эдегор идет в давление, а Райс его не поддерживает (держится рядом с линией защиты, видимо, ностальгируя по игре у Дэвида Мойеса); норвежец оказывается 1-против-2 (Пальинья и Кэрни); у «Фулхэма» есть свободный игрок для удержания мяча или даже продвижения. 

Постепенно, чувствуя нехватку цельности, в давление перестали идти другие игроки – например, вингеры. Пара Нкетия-Эдегор оставалась в изоляции при организации прессинга.

«Фулхэм» закончил встречу с 83% точности передач – и это с учетом концовки, где играли на отбой (в лучшие отрезки показатель доходил до 90%). Это значительно выше среднего показателя соперников «Арсенала» по сезону – 78%. На дистанции только «Ливерпуль» понижает точность пасов соперника лучше «Арсенала» (76%). Команда Артеты на 2-м месте в такой таблице, а вчерашний результат (83% точности) – уровень «Шеффилда» (19-е место). 

Кажется, Дайч запутал защитников «Эвертона»

Удивительный эпизод случился в матче «Эвертона» против «Вулвз» (0:3). Джеймс Тарковски и Майкл Кин в прямом смысле столкнулись при попытке разобраться, кто играет в мяч. Тем самым подарили убойный выход Хвану:

Это лишь самый вопиющий пример несогласованности, которая губила «Эвертон» всю встречу. При том, что Тарковски и Кин – ветераны футбола Шона Дайча. Оба прошли через «Бернли»,  досконально знакомы с его тренерской философией и хорошо знают друг друга.

В этом матче Дайч отошел от привычной схемы 4-4-1-1 (4-4-2 при обороне) и сыграл с акцентированной пятеркой защитников – 5-4-1. Возможно, таким образом реагировал на схему «Вулвз».

На практике это не добавило надежности, а сбило кучу отлаженных механизмов. Четверка Дайча действует как связанный веревкой механизм – держат одну линию и правильные расстояния в ней. При пятерке работают другие перестроения – часто один игрок выдергивается на фланг или в опорную, а остальные должны реагировать. С коммуникацией в такие моменты возникали чудовищные проблемы. 

Формально это второй случай перехода на пятерку защитников от Дайча. Первый завершился победой над «Бернли» 2:0. Но там была слегка иная ситуация – некому было играть слева в защите, поэтому Дайч выставил трех номинальных центрдефов и попросил Дуайта Макнила опускаться к ним в линию. В этот раз была четкая и постоянная пятерка – и полный провал.

Эпизод, который объяснит, почему Гасперини так ценит Пашалича

В матче против «Лечче» (1:0) Марио Пашалич почти повторил трюк Марко ван Бастена из финала Евро-1988 – бил в касание почти с нулевого угла (попал в перекладину). Но самый яркий эпизод он выдал позже.

Пожалуй, этот момент олицетворяет всю игру хорвата. Сначала он в неочевидной ситуации отработал и перехватил мяч:

Потом уничтожил контрпрессинг соперника – одному оппоненту прокинул мяч между ног, а второго отрезал своевременным пасом:

Через пару секунд Марио готов был завершать эту атаку в штрафной, открываясь в самую плохо защищенную зону:

«Наполи» все ближе к любимой схеме Мадзарри, но не к качественной игре

Вальтер Мадзарри – мастер имитации схемы 4-3-3 без реального ее использования. У владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса пунктик по поводу этой формации. Заставляет тренеров ее держаться. Это сильно расходится с представлениями Мадзарри (адепт 3-5-2 и 3-4-3). 

На этом фоне мы наблюдаем сериал, в котором Мадзарри как бы выполняет требования хозяина, но на деле оставляет себе лазейку. Например, он любит выпускать слева в защите номинального центрального защитника. 

В матче против «Монцы» (0:0) Мадзарри использовал для трансформации позицию правого вингера. Там впервые в сезоне стартовал Алессио Дзербин. В стартовой формации его изображали на позиции Маттео Политано, но на практике он постоянно садился пятым защитником в линию:

Это прослеживалось не только при позиционной обороне, но в прессинге – Хвича и Распадори начинали давление как пара форвардов, а Дзербин зеркалил позицию Руя как латераль:

Вполне адекватный ход с точки зрения сдерживания «Монцы» и неплохой способ обхитрить требовательного владельца. В этих играх Мадзарри пока явно лучше, чем в построении позиционной атаки.

Хитрые ротации в опорной зоне «Дженоа» помогли против «Интера»

«Дженоа» – первая команда Серии А, которая забрала очки у «Интера» без перехода в режим автобуса (1:1). «Ювентус», «Сассуоло» и даже «Болонья» владели мячом меньше 37% и явно отдавали территорию. Владение «Дженоа» – 48%. При этом больше действий было на трети «Интера» (32% против 30%).

Разумеется, команда Альберто Джилардино была отлично организована в прессинге и позиционной обороне, но в качестве дополнительного приема сдерживания использовала отрезки собственного владения. Они редко приводили к острым моментам, но сильно помогали как передышки.

Ротации в центре поля – ключевая фишка, с которой «Интер» не справлялся. Первая деталь – на практике «Дженоа» играл не с тройкой, а четверкой полузащитников. К номинальным хавам часто опускался нападающий Альберт Гудмундссон:

Внутри этого ромба/квадрата постоянно менялся разыгрывающий опорник. На примере выше это Милан Бадель. А вот эпизод, где функции берет на себя Кевин Стротман:

Важно – и Бадель, и Стротман знают эту роль, поэтому не только путали соперника сменой позиций, но и понимали, что делать, получая мяч.

«Сити» установил рекорд сезона по владению – 81%

Против «Шеффилда» (2:0) команда Пепа Гвардиолы владела мячом 81% и сделала 1000 передач (ровно!). Высокое владение «Сити» давно не удивляет. Но 80% и больше на дистанции всего матча, а не отрезка – аномалия по любым меркам. Совсем удивительной ситуацию делает быстрый гол чемпионов – Родри открыл счет на 14-й минуте.

В такой радикальной картине всегда есть вклад кучи факторов: например, качества игроков («Сити» без Де Брюйне, Доку и Холанда – меньше обострений и потерь) и стиль соперника («Шеффилд» – ну совсем явный автобус). В этом ряду было место и тактическому преобразованию Пепа.

Секрет тотального контроля – структура с шестью игроками центра. Обычно «Сити» при владении использует схему 3-2-4-1. Центр контролирует квадрат из четырех игроков. В этот раз в центре базировалось сразу шестерка – оба вингера и нападающий смещались:

Идея «Сити» на этот матч – два центрдефа, два крайних и шестерка центра, где все меняются позициями, но держат структуру. 

«Астон Вилла» прогрессирует в игре первым номером?

В последние недели мы несколько раз раскрывали глубину проблем «Виллы» в матчах, где команде Унаи Эмери отдавали инициативу, а та любезно предоставляла все больше почвы для анализа. Это важная тема, так как все остальные стадии у «Виллы» прокачаны до уровня чемпионской гонки. С этим элементом пока проблемы. 

«Вилла» победила «Бернли» (3:2). Скорее неубедительный матч – победный гол с необязательного пенальти на 89-й после сомнительного удаления у соперника. В то же время победа при владении 66% и два практически идентичных гола из позиционных розыгрышей.

Оба раза «Вилла» разыгрывала с тройкой защитников:

Оба раза следовал дальний пас во фланговую зону на Олли Уоткинса:

Оба раза соперник не успевал организовано сесть и закрыть опорную, куда нападающий выкатывал мяч. 

С одной стороны, структурная схожесть голевых атак – повод для оптимизма. С другой, «Бернли» отдавал мяч, но держал весьма высокую линию защиты, что внесло вклад в голы. Другие соперники могут закрываться полностью. В общем, фиксируем некоторый прогресс и продолжаем наблюдение.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

«Удинезе» разнес (3:0) претендента на еврокубки с 27% владения – обернул против «Болоньи» ее же плюсы

«Болонья» стабильно перегружает края: во владении – для того, чтобы атаковать разреженную противоположную сторону; в прессинге – чтобы словить оппонента в ловушку.

«Удинезе» не противился попыткам соперника загнать себя на края. Фриулийцы играли в жертву, застревая слева лишь для того, чтобы атаковать справа. Обычно болонцы грамотно предупреждают такие переключения, запирая коридор паса. На этот раз не сработало из-за атлетизма правого латераля Эбоселе – одного из лучших спринтеров в современном футболе: его скорость позволяла пасовать под формально бесперспективными углами.

Еще одно решение против «Болоньи» – Туку Перейра в роли второго форварда. Он вернул позиции тактическую гибкость, которой недостает уже год (с травмы Деулофеу), и сломал синхронную оборону соперника – в каждом эпизоде болонцы вынужденно выбирали между зонной и персональной игрой. Эффект усиливался неожиданностью заходов между линиями Эбоселе.

Аллегри показал Моуринью, как эффективно играть в экономном стиле

«Юве» и «Рома» вышли на матч со средним прессингом, внимательной нейтрализацией чужого опорника, быстрыми переходными фазами и строительством через фланги в позиционном владении. Разберем, почему одинаковый план лучше сработал у туринцев (1:0):

1. Владение римлян портила привычная статика: адресаты мало двигались, ждали пас на прямых ногах и часто в закрытой позиции – в отличие от туринцев, которые с этого сезона ищут динамику, у пасующего всегда два-три предложения;

2. Исключение – Дибала с фирменными смещениями. «Юве» не реагировал – показалось, что Аллегри вполне устраивает Пауло в глубине, подальше от ворот. При этом большой пользы от связующей роли аргентинца (при его привычном классе) не было как раз из-за статичной структуры – римлянам не хватало движения, чтобы запутать защиту;

3. Переходы через Залевского не работали из-за тотального превосходства Гатти в массе, росте и мощи;

4. «Юве», напротив, предложил текучую структуру с фланговыми взаимообменами – более жесткую справа и совершенно непредсказуемую слева (Гатти – Маккенни – Веа). Они путали римлян, вытягивали крайнего центрбека и создавали брешь в зоне – гол и большинство моментов вышли как раз из такого движения;

5. Туринцы постоянно кололи в слабое место римлян – Льоренте. Большинство моментов в позиционных атаках «Юве» создал, вытягивая крайнего центрбека, чтобы испанец остался против Влаховича (иногда – Йылдыза) с меньшей подстраховкой.

Лучший 18-летний турок – у «Юве», а не «Реала». Кенан Йылдыз конкурент, а не сменщик Кьезы

Новый талант «Юве» Кенан Йылдыз – это не просто голы и обводки: уже дает тренеру важную опцию впереди.

Кьеза непригоден к игре вторым форвардом – плох между линиями и спиной к воротам, не видит партнеров. Аллегри держит его ради остроты в контратаках и способности решить эпизод без поддержки, но платит излишне перегруженными краями, потерянным Влаховичем, нарушенной связью между линиями и сторонами.

Йылдыз тоньше. Он лучше видит поле, чаще опускается между линиями, увереннее реагирует на прессинг при приеме спиной к воротам – играет как настоящий форвард поддержки. С ним команде легче поступательно подходить к штрафной.

Любопытный тактический пример: в матче с «Ромой» Йылдыз ни разу не принял мяч на одной высоте с Влаховичем. Это важно, потому что разрывается дистанция между защитниками и создаются карманы для забеганий. К тому же исключаются ситуации, когда два нападающих выполняют одинаковую работу.

Статистический эффект: Влахович чаще оказывался лицом к воротам и поставил личный рекорд сезона по ударам с игры и приемам в штрафной.

Кьеза останется основным (он нужен и важен), но с Йылдызом у Аллегри появляется больше решений для разных сценариев.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages/Jan Kruger, Alex Pantling, Valerio Pennicino

9 комментариев
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У МЮ номинально четыре опорника Майну/Каземиро/Амрабат/Мактоминей и при этом у них проблемы в опорной зоне и оттуда постоянно прилетает им,это какой то сюр
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вот эта проблема в опорной мю выглядит очень странно. тут уже не то, что тен хаг. у сульшера та же самая байка была. точно также большая часть голов пропускалась через катбэки
в прошлом сезоне каземиро на фоне своего опыта это всё хавал. но сейчас казе просел в начале сезона и травмировался. майну ещё не хватает опыта, а эриксен просто не успевает вернуться. варан почему то игрокам рядом с собой не подсказывает куда надо сместиться. и в моментах прохода с фланга они плассируются 2 в 1 оставляя центр пустым. и вратаря расстреливают с убойной позиции
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Ничего удивительного, что у МЮ провалы в центре поля. Ведь их единственный качественнй опорник - Каземиро, не умеет играть в пас (как говорят), поэтому он не подходит голландскому лысому шарлатану. Для него ведь главное, чтобы все всем пасовали. Пофиг, что вратарь не может отбить мяч, который летит в него! Главное, чтобы он отдавал точные передачи на 50 метров. Опорник не умеет играть в обороне? Пофиг, главное, как он пасует, а оборонительный игрок пуст на лавке маринуется.
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Ответ Buharoid
Я не понимаю, где авторы раз за разом находят у Ювентуса какой-то прогресс в позиционных атаках и стремление к "современному" футболу. Как ни включу, так та же самая тошнота от Аллегри, моменты исключительно со стандартов и контратак. Ну может прессинговать чуть побольше стали.
Ну не фол же Биссека на Стротмане обсуждать
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Ответ Ivan Girugamesh
У МЮ номинально четыре опорника Майну/Каземиро/Амрабат/Мактоминей и при этом у них проблемы в опорной зоне и оттуда постоянно прилетает им,это какой то сюр
Майну - Амрабат неплохо выходили. остальные пары провальные в защитном плане. майну билдап держит, а амрабат разрушает неплохо
ну и майну 18 лет всего
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+1
Ответ Ivan Girugamesh
У МЮ номинально четыре опорника Майну/Каземиро/Амрабат/Мактоминей и при этом у них проблемы в опорной зоне и оттуда постоянно прилетает им,это какой то сюр
Майну еще очень молодой и не так часто появляется как мог бы. Каземиро чаще травмирован чем здоров. Амрабат не используется на 100% своих качеств, из-за совершенно невнятной позиции и роли на поле. И при всё этом 7хаг использует Мактоминея как скрытого нападающего… Да это работает когда горит результат, но тут вопрос к хвалённому нападению, которое на друг другу совершили меньше голов или голевых действий, чем чистый опорник.
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Хорошие разборы
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Ответ Никита Никулин
Ну не фол же Биссека на Стротмане обсуждать
Можно было упомянуть например, о том, что Дженоа переиграла Интер в воздухе, большое количество навесов переросло в качество, очень опасные и разнообразные угловые. Но лучше конечно про кальму писать каждую неделю, вот где футбол.
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