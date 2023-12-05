Топ-20 команд Европы! «Байер» в тройке, «Ливерпуль» и «ПСЖ» поднимаются

Встречайте ноябрьский выпуск рейтинга сильнейших клубов Европы.

Напоминаем, что его составляют авторы Sports.ru, которые пишут о футбольной тактике. Да, в списке есть соревновательная составляющая, но наша главная задача – навигация в футбольном пространстве. Какие топ-клубе в форме? У каких проблемы? А какие интересные проекты достойны внимания?

Как и месяц назад, на вершине без изменений, зато ниже – очень интересные перемещения.

20. «Боруссия Д» (new)

Штормило весь месяц, но группу смерти ЛЧ прошли уверенно.

Парадокс: слабая тактически «Боруссия» обыграла «Ньюкасл» и «Милан», причем оба раза по делу. Кажется, команде Терзича легче играть вторым номером, подстраиваться под соперников, ждать чужие ошибки и надеяться на сейвы Грегора Кобеля, пока тот в фантастической форме.

Со своей игрой пока туго: «Дортмунд» пытался поджать «Баварию», быстро пропустил и закончил 0:4. С «Штутгартом» повели, хотели подержать мяч и успокоить игру, через пару минут пропустили, а потом растерялись и сами отдали матч. Когда от «Боруссии» требуется спокойствие, она паникует. Зато при хаосе неплоха.

Байно-Гиттенс и Фюллькруг хороши, но главный герой – Кобель. Прекрасный пример, когда вратарь и правда половина команды.

19. «Наполи» (-1)

Ужасный месяц. Постчемпионский синдром терзает все сильнее. В качестве лекарства было предложено возвращение Вальтера Мадзарри. Кажется, оно лишь усугубило болезнь. В структурном плане новый тренер ничего не поменял – держится за старую схему 4-3-3, которую в других местах не жаловал. В ключевых матчах против «Реала» и «Интера» «Наполи» сильно уступал по качеству.

Несмотря на провалы, команда в нормальном положении в главных турнирах. Делят четвертое место в Серии А и на второй позиции в группе в ЛЧ перед финальным туром. Основная причина – частота потерь очков у конкурентов, которые оставляют неаполитанцам шансы (вероятно, место в нашем рейтинге они сохранили по такому же принципу). Но без решения игровых проблем даже эта помощь не вытянет сезон «Наполи». Пока со свежими продуктивным ходами все ужасно.

18. «Милан» (-5)

«Милан» утонул в травмах, растренированности и неудачных экспериментах. Неподготовленный переход на 4-4-2 обернулся в поражение от «Удинезе». Проба 4-2-3-1 ничего глобально не изменила. В итоге 2 победы в 5 матчах.

Миланцам нужен Леау в той форме, которая скрывала их недостатки. И почти так же нужен Беннасер – единственный игрок, способный решить проблемы в опорной. В любом случае кажется, что система себя исчерпала, и Пиоли все реже находит решения. Пора перезагрузиться, чтобы не латать каждый сезон до бесконечности.

17. «Реал Сосьедад» (+3)

Еще один сильный месяц от басков.

Вышли в плей-офф ЛЧ, единственное поражение – от «Барсы», хотя после матча даже Хави признал, что баски были сильнее. «Бенфика» и «Севилья» – тотальный разнос. С «Альмерией» помучались, но взяли три очка. Если бы обыграли «Зальцбург», было бы совсем хорошо, но не повезло с реализацией.

Оказалось, у «Реала» есть глубина состава: пока Микель Ойарсабаль отходит от травмы, забивает Умар Садик. Выйти под роль Мерино способен Беньят Турриентес, а Арсен Захарян вполне хорошо заменил Андера Барренечеа.

А вот кого заменить не выйдет, так это Мартина Субименди. Отметим Арица Элустондо – с ним в защите намного спокойнее.

16. «Штутгарт» (=)

Серу Гирасси – главный феномен на старте евросезона, мегабомбардир, отличный игрок. Но и про «Штутгарт» как про цельную команду можно и нужно говорить хорошее.

Смотреть за «Штутгартом» приятно, потому что это многомерная команда. «Штутгарт» увлекателен и в позиционной игре, и в контратаках. И Себастиан Хенесс продолжает искать пространство для улучшений. Например, на последнюю игру с «Вердером» выпустил одновременно и Гирасси, и Дениза Ундава (успешно заменял Гирасси, когда тот был травмирован). Сразу два форварда – непривычный вариант, но «Штутгарт» победил 2:0, оба отличились.

Дальше – «Байер» и «Бавария». Тяжелейшая проверка. Здорово, что «Штутгарт» подходит к этим матчам в отличной форме.

15. «Астон Вилла» (=)

«Астон Вилла» взлетела на четвертое место в АПЛ, но к ноябрю накопиось много вопросов. Главная претензия – команде Унаи Эмери создавали проблемы в разных по характеру матчах. «Ноттингем» жалил в контратаках, «Тоттенхэм» – забросами за спину, а «Борнмут» не давал продохнуть через прессинг. Убедительным в АПЛ получился только матч против «Фулхэма».

Что спасает? Во-первых, реализация Олли Уоткинса, который забивает, несмотря на общекомандный кортизол. Во-вторых, тонкие перестановки Эмери по ходу игр. Иногда испанец переходит на пятерку защитников, иногда меняет позиции игрокам, иногда достает из рукава джокеров – три гола в трех последних матчах организовали именно запасные.

14. «Тоттенхэм» (-7)

Опустились как в нашем в рейтинге, так и в АПЛ. По позициям слишком больно ударило дерби с «Челси» – Эндж Постекоглу лишился половины основы. Среди главных потерь – отсутствие основной пары ЦЗ и травма главного по креативу Джеймса Мэддисона. Проблемы были ожидаемы.

Выруливая, Эндж сделал несколько оригинальных ходов. Первый – четверка защитников, состоящая исключительно из фулбеков. Второй – возвращение к жизни Джованни Ло Чельсо, о котором забыли кажется все. Что не меняется, так это вера Постекоглу в принципы. Она помогает выдавать веселые матчи, за которые мы этот «Тоттенхэм» и любим.

13. «Ювентус» (-1)

Без поражений с сентября. Единственный ноябрьский минус – прервалась полуторамесячная сухая серия.

Выраженный командный плюс – впечатляющие переключения между прессингом, превентивной защитой и глубокой позиционной обороной в зависимости от счета и фазы. «Юве» один из лучших на континенте по количеству допущенных угроз.

Выраженный минус – нехватка связи между полузащитой и атакой, плохое управление атакующей линией, неготовность к высокому темпу на 90 минут и экономия сил при минимальном перевесе. Чуть не аукнулось с «Монцей» и обязательно аукнется еще.

12. «Жирона» (+5)

Свежая фишка – волевые победы. С начала ноября таких было четыре. С одной стороны, это говорит, что соперники лучше готовятся к сдерживанию команды Мичела. С другой, показывает, насколько «Жирона» готова – ментально и тактически. В камбэках есть оба элемента. Команда до последнего держится структуры – просто делает ее более раскрытой.

Это делает матчи обязательными к просмотру для нейтрального зрителя. «Жирона» – это открытость и попытка разместить максимальное количество креативных игроков в старте. Иногда (например, когда Гарсию зовут Эрик) это помогает противникам, а иногда (когда Гарсию зовут Алеиш) – партнерам.

В таком состоянии каталонцы подходят к отрезку, где будут и «Барса», и «Атлетико». За команду боязно (если мы оцениваем ее с позиции чемпионской гонки), но пока у «Жироны» есть и яркость, и качество футбола, и результаты.

11. «Ньюкасл» (+3)

Команда Эдди Хау героически противостоит травмам. В худшие отрезки список отсутствующих занимал 12 строк, включая 6 игроков старта. Пока это не ударило по результатам. Удается тушить пожары креативными ходами.

В центре полузащиты появился 17-летний Льюис Майли. Тино Ливраменто обрел себя в вынужденной роли левого защитника (и даже блистает там). С такими вводными «Ньюкасл» громит «Челси», сдерживает «ПСЖ» и доминирует против «МЮ». Справедливости ради, не в каждом матче был узнаваемый стиль с прессингом, но уважение команда Хау все равно заслуживает.

10. «ПСЖ» (+1)

Наконец-то все замечательно в Лиге 1: отрыв от второго места в 4 очка и 7 побед подряд. Но в пяти играх, за исключением «Страсбура» и «Монпелье», содержание не так однозначно, как результат. «Реймс» и «Брест» длительными отрезками задавливали прессингом, «Гавр» играл 80 минут в большинстве, «Ренн» и «Монако» здорово начинали. Круто, что «ПСЖ» каждый раз сламывал соперников. Но качество футбола точно можно улучшать.

Энрике все еще ищет лучшие адаптации под Мбаппе. Сам Килиан приносит очки – 15 голов только в Лиге 1, ни у кого другого в чемпионате нет даже восьми. Мбаппе умно смещается в центр под прострелы с правого фланга Дембеле и Хакими. Осталось найти игрока, который даст ширину слева, пока Мбаппе уходит в центр. Идеальных кандидатов, чтобы и атака была сильна, и защита надежна, пока нет. Уже перепробованы Витинья, Барколя, Коло-Муани, Ли Кан-Ин. Друая проблема: центрфорварды «ПСЖ» Коло-Муани и Рамуш забивают очень мало – хорошо отвлекают защитников, когда смещается Мбаппе, но с бомбардирскими задачами справляются слабо.

А еще «ПСЖ» сильно не хватает хорошо пасующих игроков в первой стадии атак. Проблема обострилась с учетом травмированного Маркиньоса.

9. «Барселона» (-1)

«Барса» добивается результата, но пока не впечатляет.

Матчи против «Сосьедада» и «Шахтера» – структурный коллапс. Команда не знала, как двигать мяч, зато без него поднималась так высоко, что в центре оставался один Гюндоган, и его просто разрывали. С «Алавесом» провалились на флангах, еще в первом тайме могли пропустить четыре.

Много претензий к Левандовскому. Роберт вернулся, но двигается слишком пассивно, а моменты реализует не так мощно, как раньше. Поляк осваивает бенземаподобную роль со смещениями, из-за этого у «Барсы» на одного игрока меньше в чужой штрафной. Феликс тоже тяготеет к флангу, он не готов исполнять роль центрфорварда, пока Левандовски в глубине.

Зато шикарен Канселу, причем на любом из флангов. Хави все чаще ставит его слева, тренер разочаровался в Бальде.

8. «Атлетико» (+1)

«Атлетико» проиграл «Барселоне» в декабре, в этом рейтинге мы оцениваем ноябрьскую форму.

После печального поражения от «Лас-Пальмаса», где команда Симеоне и правда играла хуже, пошли победы: «Селтик», «Вильярреал» и «Мальорку» обставили на классе, с «Фейеноордом» вышло не так просто, но «Атлетико» мастерски пользовался чужими ошибками, хоть и не доминировал.

Чоло ротирует левый фланг: раньше там играл только Лино, теперь все чаще выходит Родриго Рикельме. Одна роль, но они исполняют ее по-разному: Саму больше обостряет и ищет ситуации один в один, Рикельме больше открывается между линиями и помогает полузащите. Родриго хуже в обороне, но актуален, когда «Атлетико» контролирует игру.

Все чаще в полузащите выходит Гризманн. Ему удобно, как и везде, но без Антуана атака «Атлетико» пока не функционирует. Это проблема, но будущее интригует.

7. «Ливерпуль» (+3)

Текущее состояние «Ливерпуля» прекрасно описал Юрген Клопп после матча с «Лутоном»: команда не вышла на проектную мощь, но создает так много, что может обойтись без качественного рисунка и по-прежнему набирать очки. Убойные шансы, как правило, приходят через химию на правом фланге и, кстати, не только через связь Салаха и Дарвина. Дальние удары – еще один инструмент, к которому «Ливерпуль» прибегает. После «Фулхэма» Клопп признался, что давно не видел так много красивых голов в одной игре.

Мощь замен Юргена тоже помогает. «Ливерпуль» отыгрывался и против «Лутона», и против «Сити», и против «Фулхэма». Иногда запасные прямо влияют на результат, иногда косвенно, а иногда меняют характеристики всей команды и морочат голову сопернику, который привык к основе.

Ну и да, все становится легче, когда в форме Трент.

6. «Арсенал» (-1)

На месяц пришлись, возможно, самые качественные перфомансы команды в сезоне. Базис – тот же позиционный футбол Микель Артеты, что в прошлом сезоне, но в этих рамках команда теперь прагматичнее.

Грубо говоря, задача Артеты – найти баланс между новым рассчетливым лицом (меньше всех допущенной остроты в АПЛ) и прошлогодней яркостью. Пожалуй, в ноябре сильнее всего приблизились к решению задачи.

В роли неожиданных героев – Такехиро Томиясу и Кай Хавертц. Первый буквально выгрыз место в старте: конкурирует и с Уайтом справа, и с Зинченко слева; играет так, что у Артеты сейчас просто нет выбора – Томиясу должен выходить. Хавертц неплохо подменял Эдегора во время травмы, а потом выдал серии из двух результативных матчей (в его случае это правда «серия», у Кая есть сложности с реализацией). Лучший месяц в клубе в качестве ответа на провальный старт и откровенную травлю.

5. «Интер» (-2)

В ноябре «Интер» придержал «Юве» чуть позади, вторым составом развлекся с «Бенфикой» и выиграл три непроходных матча – в том числе с «Аталантой». В его машинном ходе без изменений: гибкое использование чужих слабостей, грамотная игра на сильных сторонах, удивительная форма форвардов (не только в завершении – в 4 матчах из 5 миланцы забивали с пенальти) и уровень вратаря.

В прошлом сезоне миланцы принимали заведомо вторую роль в большинстве лигочемпионских матчей. В текущем играют с позиции силы – как будто осознали, что их пределы намного выше. Важно, чтобы серия не закончилась с удачей Лаутаро, как бывало раньше.

4. «Бавария» (=)

Нелепый вылет от «Саарбрюккена» в Кубке Германии – единственный результативный провал. В Лиге чемпионов спокойный выход в плей-офф с первого места, в Бундеслиге – погоня за «Байером». У «Баварии» ведь тоже очень мало потерянных очков: 2:2 с «Байером» и с «Лейпцигом».

Кейн держится в уникальной форме: хет-трик против «Дортмунда», дубль против «Галатасарая», дубль против «Хайденхайма», гол «Кельну». Хотя можно обозвать это и спадом – от хет-трика к одному голу за матч. Ужас!

А вот Сане в ноябре не забивал, но зато отдал 4 ассиста. И все на Кейна. Связка работает великолепно.

«Бавария» сейчас выглядит самой сильной командой мира в контратаках – это супер. Но до сих пор возникают проблемы в позиционных атаках, и это не очень хорошо.

3. «Байер» (+3)

«Байер» остается одной из сильнейших команд Европы по качеству футбола. Позиционные атаки, контрпрессинг, быстрая игра накоротке – все это уже привычные атрибуты лидера Бундеслиги.

Главное ноябрьское впечатление – невероятная форма латералей Алекса Гримальдо и Джереми Фримпонга. Сейчас это самые результативные крайние защитники в топ-лигах: у Гримальдо 7+4, у Фримпонга 4+5. Фримпонг летит по правому флангу, Гримальдо много смещается слева в центр и забивает удивительные голы.

Страшно подумать: ничья 1:1 с «Дортмундом» – лишь вторая потеря очков «Байера» в этом сезоне. Первая – 2:2 с «Баварией».

2. «Ман Сити» (=)

Удержались на втором месте в рейтинге, но удержаться на первом месте в АПЛ не удалось. В ноябре не было ни одного поражения, но команда Гвардиолы умудрилась пропустить 11 раз. Это вызывает основное беспокойство. Разделить его можно на три подпункта.

Первый – «Сити» страдает из-за слабой формы защитников. Индивидуально проваливались абсолютно все – некоторых Пепа даже менял по ходу игр.

Второй – «Сити» проигрывает борьбу замен. И «Челси», и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» возвращались, уступая в счете.

Третий – «Сити» очень не хватает Джона Стоунза в гибридной роли. Его пытается заменить Мануэль Аканджи, но контраст очевиден. Команде, погрязшей в хаосе, недостает спокойствия, которое придает Джон.

1. «Реал» (=)

У «Мадрида» серия из пяти побед – все в два и более гола. Еще в ноябрь уместилась ничья против «Райо», но даже там команда Карло Анчелотти доминировала (22:4 по ударам). Результаты вдвойне ценны на фоне растущего количества травм.

У Джуда Беллингема не заканчивается магия, на травму Винисиуса Родриго отвечает лучшим исполнением роли в сезоне, а Тони Кроос и Феде Вальверде душат соперников в центре (контролем и прессингом), даже без чистых опорников. Но очень беспокоит, что травмы не заканчиваются: свежая жертва – Дани Карвахаль. Вероятно, даже этот потрясающий «Реал» не сможет маскировать проблемы бесконечно. Или сможет?

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/George Beck/PPAUK, Manuel Blondeau/AOP.Pres, DAISUKE Nakashima/AFLO, Mark Cosgrove/Keystone Press Agency, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, Marius Becker/dpa/Global Look Press