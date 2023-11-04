Провал «Челси», «Барсе» опять перекрыли кислород в центре. Тактика топ-лиг

Плюс камбэк «Дортмунда» с 0:2.

Интересные детали насыщенных футбольных выходных – в заметках авторов Sports.ru.

Главные матчи мы разобрали отдельно: встреча Пепа и Клоппа, взаимная нейтрализация «Ювентуса» и «Интера».

«Арсенал» вскрыл «Брентфорд» фирменным открыванием Хавертца

У «Брентфорда» очень эффективный план на топ-матчи. Томас Франк приходил в программу Джейми Каррагера и отдельно рассказывал об адаптациях. Базис всегда один – переход на схему 5-3-2, который сочетается высоким персональным давлением и ультракомпактным глубоким блоком. Секрет, по мнению Франка, в том, чтобы не застревать в промежуточной стадии – либо полностью идти в прессинг, либо в 11 человек обороняться у своих ворот.

Игра «Брентфорда» без мяча в топ-матчах почти безупречна. Моменты давались «Арсеналу» с огромным трудом. Чуть свободнее оставались только околофланговые зоны, откуда можно готовить навесы. Мягкие подачи на дальнюю штангу по траектории к воротам – редкая слабость системы «Брентфорда».

«Арсенал» регулярно готовил такие подачи. Один из примеров – отмененный в конце первого тайма гол. Но по-настоящему наказать смогли только после выхода Хавертца. Рывок перед голом – классика Кая.

Из семи голов головой в «Челси» шесть Хавертц забил именно после подач такого типа на дальнюю штангу. В «Арсенале» он тоже регулярно делал нужные рывки, но ранее не сходилось – либо его игнорировали, либо не получалось все своевременно исполнить.

Бадьяшиль и Угочукву символизируют хрупкость «Челси»

«Челси» со счетом 1:4 проиграл в матче, где команда 60 минут хорошо прессинговала и выходила в атаку. Точно не уступали сопернику в ключевых фазах. Проблема – совсем неприличное количество индивидуальных ошибок. Речь и об оборонительных промахах, и о неспособности принимать правильные решения при выгодных атакующих выходах.

Олицетворение команды в этой встрече – Бадьяшиль и Угочукву одновременно накрывают Льюиса Майли. Оба опоздали, а, выдвинувшись, открыли зону:

В некоторых эпизодах эта парочка в прямом смысле сталкивалась друг с другом на фоне такой несогласованности:

Разумеется, ошибались не только они. Во втором тайме под прессингом привез Тиаго Силва, глупое удаление из двух ЖК придумал Рис Джеймс, но косяки внезапных гостей в старте были совсем грустными – нехватка согласованности сочетается с плохими действиями. Жаль, что детали маскируют прогресс «Челси». Он есть – честное слово.

Внешние ЦЗ стали плеймейкерами «Атлетико» против главного автобуса Ла Лиги

Новый более позиционный «Атлетико» проходил проверку главным автобусом Ла Лиги – никто не переходит на чужую треть реже, чем «Мальорка» Хавьера Агирре. Победа получилась непростой (1:0) – предсказуемые 68% на 32% по владению, но в первом тайме команде Диего Симеоне не хватало остроты.

Во второй половине плеймейкерами стали внешние центрбеки Марио Эрмосо и Сесар Аспиликуэта. Пассивная схема «Мальорки» 4-5-1 с одним нападающим позволяла им подхватывать мяч и продвигаться на чужую треть.

Дальше следовала нацеленная подача на Гризманна или Морату, у которых было пространство для открывания (оба мастера движения в таких эпизодах):

В этом эпизоде сработала связка Аспиликуэта-Мората (классика по «Челси»!), а гол сделали Эрмосо с Гризманном по такой же схеме. Это не совпадение: во втором тайме «Атлетико» осмысленно строил атаки таким образом.

Закрыть центр = закрыть «Барсу»

Мы уже несколько раз проговаривали рецепт нейтрализации «Барсы». Он основывается на нехватке вариативности: «Барса» целит в центральную зону и плохо представляет, как развивать атаки, если там все закрыто. Средний блок + персональная игра в полузащите (включая помощь вингеров в опеке хавов «Барсы») = проблемы для каталонцев.

Остается свобода у центральных защитников, которые могут либо играть прямым пасом в последнюю линию, либо задействовать более свободные фланги. Ну или пасовать через плотный центр с серьезными рисками.

У «Барсы» нет вариативности и качества исполнителей на краях, и нет четкого плана в центре, когда выключают полузащиту. Проблема была во всех последних матчах, но усугубилась на фоне экспериментов Хави – Феликс, Гюндоган и основные центральные защитники остались на скамейке.

Постепенно «Барса» нащупала зону для продвижения – Канселу уводил опекуна в центр, открывая прямую линию паса на Ямала.

Ламин создал кое-какую угрозу, но недостаточную, учитывая, как часто его задействовали. Ситуация улучшилась после выхода Рафиньи, но для победы этого не хватило (1:1).

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Движение Далота перед голом Гарначо – вау

Еще одна сторона шедевра Алехандро Гарначо в ворота «Эвертона» (3:0, аргентинец открыл счет) – действия Диогу Далота. Достаточно двух скринов.

Раз: португалец уходит в центр, утягивая за собой Виталия Миколенко. Перед Рэшфордом весь фланг – Виктор Линделеф выдает диагональ на анличанина.

Два: Миколенко понимает, что потерял Рэшфорда, и возвращается к нему. Теперь возле Далота никого нет – он открывается под пас Маркуса и навешивает на Гарначо.

После 20-й минуты такого движения мы почти не видели – «Юнайтед» сел, поэтому португалец не действовал так смело.

«Юнайтед» не нужно покупать долгосрочную замену Каземиро – она уже в клубе

В игре против «Эвертона» у «МЮ» был еще один скрытый герой – 18-летний Кобби Майну. Не только из-за выноса с ленточки при счете 1:0.

В академии англичанин чаще играл восьмерку, но в системе Тен Хага, кажется, понимает роль Каземиро лучше самого бразильца. Постоянные опускания Майну освобождают сразу обоих крайних защитников. А сам Кобби не стесняется продвигать мяч. На старте матча с «Эвертоном» едва не выдал ассист на еще один гол Гарначо.

То, как он укрывает мяч корпусом при росте 175 см и спокойно разбирается с соперниками, впечатляет. Комментатор на Sky Sports очень точно описал: «С мячом он выглядит так, будто у него есть время на следующее действие». Дерзкое сравнение для парня с первым стартом, но Кобби – это Погба, которому не лень обороняться. Просто оцените технику из предсезонки.

В первых трех матчах летом – с «Лидсом», «Лионом» и «Арсеналом» – Майну был вообще лучшим игроком «Юнайтед». Против «Эвертона» – точно в топ-2.

Единственное опасение – серьезные травмы. Они помешали в конце прошлого сезона (Тен Хаг планировал подтянуть Кобби к основной команде) и на старте этого (после трех матчей предсезонки вылетел надолго). Но потенциал впечатляет.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

«Челси» очень халатно подошел к стандартам «Ньюкасла» – заслуженно поплатились

12 раз игроки «Челси» нарушали правила на своей половине. Не преступление против среднестатистического соперника, но очень халатное поведение против «Ньюкасла» – команды, которая на мировом уровне разыгрывает стандарты. «Челси» дал слишком много шансов – решающий гол пришел именно после штрафного.

Еще одна проблема «Челси», связанная со стандартами, – невероятный уровень пофигизма. Еще перед голом Джамала Ласселса было несколько тревожных звоночков, когда давали соперникам свободно бить после угловых. Да, хозяева здорово использовали заслоны, но столько свободы от «Челси» – что-то за гранью.

Вот первый случай с Жоэлинтоном – бразилец остался один и без помех бил из вратарской:

Вот второй с Ласселсом – без опеки в штрафной и свободно бьет НОГОЙ:

В эпизоде с решающим штрафным тоже было много веселья. Сначала у «Челси» значительный перевес против группы соперников – соотношение cемь к четырем:

Пара передач – и вот уже куда более перспективный для «Ньюкасла» расклад 4-в-4:

Гол – заслуженное наказание.

ВАР помогает Эмери с офсайдной ловушкой

Сон Хын Мин стал автором не очень приятного достижения – три незасчитанных мяча в одном матче («Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» 1:2). Все – в результате офсайдов. То, что это произошло именно против «Виллы», не должно удивлять. Команда Унаи Эмери специализируется на офсайдных ловушках – чаще всех загоняют в них не только в АПЛ, а вообще в пятерке ведущих лиг.

На днях The Athletic раскрыл подробности. Один из факторов – влияние ВАР. Именно внедрение технологии – одна из причин, почему Эмери так повернут на идее с офсайдной ловушкой. Аргумент очевиден: легче идти на риск, зная, что даже мелкую ошибку лайнсменов распознают на повторе.

Против «Тоттенхэма» ловушка Эмери пару раз проваливалась, но поведение защитников, создававших искусственный офсайд, помогло во всех трех эпизодах с Соном.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Новая жертва связки Дембеле и Хакими – «Монако»

Связка Усмана Дембеле и Ашрафа Хакими на правом фланге обещала множество голов «ПСЖ» против «Монако» (5:2). Конкретно против «Монако» ярче сверкал Дембеле, он забил первый гол за новый клуб и регулярно создавал угрозу.

Правда, больше хочется ругать защиту, чем хвалить дуэт Дембеле и Хакими.

«Монако» играл по схеме 3-4-2-1, где против Дембеле обычно действовал левый центральный защитник Сунгуту Магасса, а против Хакими – левый латераль Исмаиль Якобс. Оба не профильные защитники: Магасса превратили в ЦЗ из опорника, Якобса из вингера переквалифицировали в игрока всей боковой. Оба провели грустный матч с точки зрения оборонительной работы.

Естественно, больше всего вопросов к Магасса, над которым издевался Дембеле. 20-летнего парня обыграли три раза – худший показатель в матче. Он регулярно пропускал передачи за спину. Привез глупейший пенальти, не оценив ситуацию и вместо мяча зарядив по ноге Дембеле. Слабая игра 1-в-1, потери концентрации, плохой выбор позиции – очень грустно.

Якобс мог бы помочь партнеру, да только он сам застревал в полупозициях и несколько раз упускал Хакими, оставляя Магасса на растерзание.

Альтернативных кадровых вариантов почти не было. Якобс фактически незаменим после разрыва крестов основного левого латераля Кайо Энрике. На месте Магасса мог быть профильный ЦЗ Крислен Матсима, но на старте сезона Магасса выглядел качественнее. Магасса очень достойно продвигает мяч, при владении он может быть очень полезен. Но против «ПСЖ» центральному защитнику важнее грамотно защищаться. Задача провалена.

Как «Дортмунд» превратил 0:2 против «Гладбаха» в 4:2?

Извините, но одной причины назвать нельзя. Просто поделимся важными для анализа камбэка наблюдениями.

1. «Гладбах» чересчур обнаглел. Так, что сразу после 2:0 полетел в атаку с дырой в центре поля. «Дортмунд» наказал и будто бы перехватил тот кураж, с которым «Гладбах» играл первые 30 минут.

2. Главное структурное изменение «Дортмунда» случилось в стадии розыгрышей при контроле мяча. В начале игры мяч перекатывали два центральных защитника Нико Шлоттербек и Матс Хуммельс, но потом к ним добавился левый защитник Рами Бенсебаини. Улучшилось продвижение. Именно Бенсебаини отдал предголевой заброс в атаке, когда «Дортмунд» установил 2:2.

3. «Дортмунд» на старте матча серьезно проседал в единоборствах, чего не скажешь по отрезку после 2:2. Символично, что третий гол «Дортмунд» забил после агрессивного возврата мяча Марко Ройса у Куадио Коне рядом со штрафной «Гладбаха».

Артем Денисов (телеграм-канал)

Аллегри выключил позиционную остроту «Интера», Индзаги воспользовался отсутствием Локателли

Индзаги и Аллегри выдали классическую итальянскую дуэль (1:1) – с использованием чужих слабостей и нейтрализацией преимуществ, а не игрой от себя.

Макс полностью выключил остроту позиционных атак «Интера». Тройка форвардов (Маккенни поднимался на линию с Кьезой и Влаховичем) очень узко перекрывала центр, при этом не выдергиваясь на тройку защитников. У миланцев почти не было шансов продвигать через центр. Еще ни разу в сезоне они не были настолько пассивными во владении.

Индзаги использовал главную уязвимость – отсутствие Локателли. Ману фундаментален для превентивной защиты: диктует тайминг движения и перенаправляет чужие передачи в выгодные зоны. «Интер» забил, развернув атаку справа: 1. Через зону Ругани, который уступает Гатти и Бремеру в защите движением вперед; 2. Ключевым стало открывание Бареллы на уровне туринского опорника – с него посыпалась вся защита. Не факт, что Локателли съел бы его забегание, но он, как правило, в таких эпизодах дает больше баланса.

Характерно, что после выхода Локателли «Интер» не нанес ни одного удара за полчаса.

«Наполи» – еще не команда Мадзарри. Но уже побеждает в его стиле

Неаполитанцы еще не забыли механизмы Спаллетти: много владели мячом, часто развивали владение через короткий пас, раздергивали соперника. Но победили (2:1) «Аталанту», когда перешли на фирменный футбол Мадзарри.

Во втором тайме «Наполи» отдал владение, построился в компактную структуру со средним прессингом и на любое давление отвечал забросом на Осимхена. И победил в равной игре, чудом подчинив хаос: спровоцировал ошибку вратаря, выиграл отскок и забил без сопротивления. Вроде удача, а на деле работа структуры.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Mark Runnacles, Stu Forster; eastnews.ru/FRANCK FIFE / AFP