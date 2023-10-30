У «Челси» свой Озил, «ПСЖ» напугал Луиса Энрике. Тактика топ-лиг

И абсолютно доминантный «Юве».

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Празднования игры в обороне выходят на новый уровень: «Тоттенхэм» порадовался офсайдной ловушке

Мы уже привыкли, что игроки празднуют подкаты. Неизвестно, с кого именно началось, но на последнем чемпионате мира таких примеров было полно (вот самый яркий с участием Аисса Лайдуни из сборной Туниса). Игроки «Ньюкасла» пошли дальше и запустили тренд на празднование прессинга.

«Тоттенхэм» в последнем туре АПЛ решил, что пора изобрести что-то новое. На последних минутах игры с «Кристал Пэлас» «шпоры» отпраздновали удачную офсайдную ловушку. Обратите внимание на Педро Порро, Эмерсона Рояла и особенно Микки ван де Вена вверху экрана, который радовался так, словно забил гол:

Шутки про долгожданный трофей «Тоттенхэма», конечно же, принимаются, но сейчас они не очень уместны: благодаря удачной офсайдной ловушке «шпоры» сделали шаг к очередной победе (2:1), а благодаря победе упрочили лидерство в АПЛ.

Коул Палмер – новый Месут Озил?

«Челси» проиграл «Брентфорду» (0:2), но матч в первую очередь запомнился бенефисом Коула Палмера. У комментировавшего матч для Великобритании Питера Крауча даже возникли аналогии с Месутом Озилом: «Я уже говорил об этом, но Коул напоминает мне молодого Озила. Так же отскакивает за мячом, так же выводит партнеров пасом с левой ноги. Впечатляет не только острота, но и то, с какой скоростью он отдает передачи – очень удобно для партнеров. Настоящий технарь».

Прием, которым Палмер особенно часто угрожал «Брентфорду», – вообще прямая калька с Озила. Играя за «Арсенал», Месут обожал смещения в центр с последующим забросом на дальнюю. Партнеры признавались, что начинали открывания, потому что мяч получал именно Озил: понимали, что может исполнить. Погрузиться в прошлое можно через примеры – 1, 2, 3.

Палмер нашел сразу двух адресатов для таких передач. Рахим Стерлинг не удивляет (открывания за спину всегда были его фишкой), а вот Марк Кукурелья – полная неожиданность. Испанец открывался в штрафной по типу Жорди Альбы:

Одно помешало исполнить до конца – речь про классическую для «Челси» реализацию. Но и похвалим «Брентфорд» – во втором тайме начали окружать Палмера целой группой игроков, из-за чего Коулу даже пришлось сбежать к противоположному флангу, откуда вырезать любимый пас сложнее. Без Энцо «Челси» не хватило альтернативных источников моментов: Палмер сделал 7 передач в штрафную, ближайший преследователь – 2.

Фишка Деклана Райса против автобусов. Возможно, подсмотрел у Томаса Парти

«Арсенал» мучился в первом тайме с «Шеффилд Юнайтед» (итоговая победа – 5:0), выставив экспериментальный состав. Тем важнее было открыть счет. Получилось благодаря голевому пасу Деклану Райса на Эдди Нкетию.

Англичанин воспользовался приемом, который уже показывал в роли реджисты. В предыдущих матчах Деклан здорово читал эпизоды, когда партнер уводит опорника соперника. В такие моменты начинал рывок в свободную зону. Вот пример из матча с «Фулхэмом» – Леандро Троссард заталкивает опорника Жоау Пальинью в штрафную, а Райс открывается в свободной зоне:

В последнем матче получилось создать момент похожим образом. Только в этот раз опорника увел Кай Хавертц, игравший на позиции Мартина Эдегора. У Райса благодаря маневру партнера появился простор и время для поиска адресата:

Возможно, эту фишку Деклан подсмотрел у Томаса Парти. В прошлом сезоне ганец поддерживал атаку в аналогичной зоне – правый полуфланг. Отличие только в том, что Парти завершал комбинации дальним ударом (благодаря этому забил пару голов), тогда как Райс пробует тонкие передачи.

В «Ноттингеме» появился свой Беккенбауэр. «Ливерпуль» наказал его за дерзость

Одно из первых появлений бразильца Мурилло в центре защиты «Ноттингема» дико взбудоражило АПЛ. Вот такой проход устроил центральный защитник в игре с «Кристал Пэлас» – прошел через все поле, обыграл четверых и закончил слалом двумя ударами подряд:

Эксперты, комментировавшие матч, сразу разглядели в нем Джона Барнса, который обожал такие рывки. Более понятный пример – Франц Беккенбауэр, который подключался в атаку из центра защиты. Сам Мурилло после матча рассказывал, что поспорил с одноклубником: если соперник даст пространство, пойдет вперед и забьет. В интервью Sky Sports жалел, что пробил с подьема, а не пыром.

Такая техника – отголосок прошлого Мурилло. До 16 лет играл в футзал. Дерзость – именно оттуда. Проявляется не только в проходах – Мурилло в первую очередь отмечает у себя длинные передачи.

Против «Ливерпуля» (0:3) бразилец тоже дерзил. Дважды обыгрывал на дриблинге Салаха. В общей сложности совершил 5 обводок – больше всех в матче! В середине первого тайма пошел в фирменный проход, но вот проблема: в этот раз не рассчитал силы.

Обыграв двоих, Мурилло споткнулся на третьем и потерял мяч.

Итог – привоз в центре поля и контратака, с которой «Ливерпуль» открыл счет. Упс.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Одинаковые жуткие привозы Киммиха два матча подряд

Вторник, матч Лиги чемпионов против «Галатасарая». Киммих спускается к штрафной, чтобы помочь с розыгрышем, но валится под прессингом и теряет мяч. «Галатасарай» не реализует голевой момент.

Суббота, матч Бундеслиги против «Дармштадта». Киммих спускается к штрафной, чтобы помочь с розыгрышем, но валится под прессингом, теряет мяч, фолит и получает прямую красную на 3-й минуте.

«Баварию» пронесло в обоих случаях, в субботу и вовсе выиграли 8:0. Но сам факт настолько похожих чудовищных ошибок две игры подряд пугает. Теперь Киммих пропустит матч с «Дортмундом» в Бундеслиге. Плохо, что «Бавария» останется без главного центрального полузащитника. Хорошо, что серия из вот таких привозов не продолжится хотя бы против «Боруссии».

Обычно Киммих устойчив к прессингу, но в этом сезоне еще до матчей с «Галатасараем» и «Дармштадтом» был матч с «Байером», где проскакивали эпизоды слабой игры Йозуа под давлением. Неприятный тренд.

Самый бесконтрольный матч «ПСЖ» в Лиге 1. Еще один повод похвалить «Брест»

Скромная французская команда лидировала в Лиге 1 после шести туров, сейчас (с учетом 2:3 против «ПСЖ») идет на шестом месте, что все еще очень хороший результат для «Бреста». Только обидно, что «Брест» не забрал хотя бы очко против «ПСЖ», ведь точно этого заслуживал. И не только из-за самого камбэка с 0:2 на 2:2 и решающим пропущенным лишь на 89-й минуте.

«Брест» хакнул территориальный контроль «ПСЖ». 56% владения мячом для Луиса Энрике – страшный сон. Пока самый низкий результат в этом сезоне даже с учетом матчей в ЛЧ. Особенно характерен отрезок с 52-й минуты, когда «Брест» установил 2:2. Лишь 52,5% владения! Это очень мало для «ПСЖ» Энрике. И невероятно мало, если говорим про ситуацию, когда «ПСЖ» нужно забивать для победы.

«Брест» стабильно побеждал в единоборствах, был свежее в стыках, разыгрывал простые, но эффективные комбинации с продвижением, а затем готовил навесы – это их стихия. «ПСЖ» стабильно владел мячом только у своих ворот, в редкие атаки убегал только благодаря быстрым выпадам. Важный момент – выход Витиньи вместо Ли Кан Ина на 74-й минуте. Энрике убрал атакующего игрока при 2:2 и выпустил центрального полузащитника, чтобы восстановить контроль. Не усилить созидание, не увеличить атакующий потенциал, а хотя бы забрать контроль над территорией.

Обычно ругаем «ПСЖ» за нехватку моментов в позиционных атаках – здесь же не было даже контроля, то есть платформы для этих позиционных атак.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Чудо-камбэк «Кальяри» основан на уязвимом стиле «Фрозиноне»

«Кальяри» Клаудио Раньери стал первой в истории Серии А командой, которая победила в матче, проигрывая в три мяча к 70-й минуте (4:3). Возможно, самое удивительное в этом матче – то, что хозяева в принципе проигрывали и не забили к 70-й минуте.

К этому моменту у команды Раньери было 5 явных голевых моментов (включая пенальти). В игре поменялось не так уж много. Просто команда, которая весь матч создавала проблемы сопернику, начала реализовывать шансы.

Спонсором веселья выступает стиль «Фрозиноне»: они всегда стараются разыгрывать коротко (с ошибками), при этом крайне уязвимы к навесам и стандартам. Но из смелой игры в пас извлекают и собственные моменты. В этом матче эти черты проявились особенно ярко.

Иногда описанное всплывало разом в одном эпизоде. Например, тут сначала при розыгрыше:

И сразу опаснейший момент после навеса, так как не успели сесть в оборону и составить четкую линию:

Во втором тайме «Кальяри» забросал штрафную соперника подачами – 23 навеса (средний показатель лучшей по навесам команды Серии А – 23 за матч; тут столько за тайм). Простая, но очевидная тактика в сочетании с реализацией, которая наконец пришла к игрокам Раньери, дала потрясающий результат.

Новый уровень свободы Трента

«Ливерпуль» уверенно разнес «Ноттингем Форест» (3:0). В этом матче Трент Александер-Арнолд попробовал все позиции в тройке защитников при розыгрышах. Да-да, даже не в опорной, а в тройке защитников!

Центральный центральный:

Правый центральный:

Левый центральный (такой вариант был самым редким):

Еще он возникал в более традиционной зоне – в опорной рядом с Алексисом Мак Аллистером. Ну и иногда на правом фланге. Это выдающийся уровень свободы даже по меркам Трента. Можно выделить три причины:

1. Соперник приставил Николаса Домингеса играть с ним персонально. Трент его путал и пытался ускользать.

2. «Ливерпуль» без Робертсона и Диаса. С Цимикасом и Жотой на левом фланге поменялась динамика создания тройки и ширины слева. Роббо более универсален – может и в тройке участвовать, и атаку поддерживать. В воскресенье же Цимикас играл строго по флангу, что было удобно и Жоте, который предпочитает сразу уходить в центр.

3. Обычно «Ливерпуль» использует 3+2 в первой стадии, но теперь использовал 3+1. Логично против автобусного соперника, но чтобы все работало, нужно было больше гибкости. Ее призван был обеспечить Трент.

Голы команды Клоппа пришли из атак на скорости, а не из описанной структуры, но она дала команде впечатляющий контроль и просто выглядела интересной с прицелом на будущие эксперименты.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Моуринью вернул Кристанте идеальную роль

Мало кто помнит, но скучный опорник – вообще-то забивной диверсант с классными подключениями из глубины.

Лучший сезон Кристанте провел в Бергамо, когда атаковал штрафную вторым темпом. Брайан тогда забил 12 мячей. В «Роме» его вернули в опорники, иногда заигрывали в защите, и он вновь стал исполнителем чуть выше среднего – надежным и только.

Приход Паредеса освободил Кристанте от неудобных задач: он чаще играет атакующую восьмерку и свободнее влетает в штрафную. Результат – 2+3 за два месяца. Оба незаблокированных удара «Ромы» против «Интера» (0:1) нанес именно он – если б не Брайан, римляне так и простояли бы стеной рядом с Патрисиу.

«Ювентус» феноменален, когда копирует Юрича

«Юве» против «Вероны» (1:0) – 30 ударов, почти 4 xG и 2 странно незасчитанных гола. Качественно лучший матч второго цикла Аллегри.

Фундаментальная разница с прошлыми версиями – в переходе на превентивную оборону: туринцы защищаются движением вперед и гасят угрозы до штрафной. Есть не меньше десятка разновидностей превентивного отбора; на уровне общего принципа ювентийский заимствован у соседей.

Как и «Торино», сегодняшний «Юве» специально провоцирует и накрывает неподготовленные вертикали: средняя линия лишает соперника вариантов, оборона отжимает мячи. Лучше всего получается, когда пас идет в направлении Гатти и Бремера. Ниже – типичный перехват Федерико.

Ключевую роль исполняет Локателли. У опорника нет твердой установки – Аллегри полностью полагается на его чтение эпизодов. В зависимости от ситуации Ману играет либо зонно, либо персонально, и сам выбирает объект прессинга – игрок либо коридор передачи. Так Лока перенаправляет пасы в нужные зоны.

Лучше всего у туринцев выходит, когда на поле одновременно Миретти и Локателли – два полузащитника с выдающимся пониманием игры. С «Вероной» практически каждое их сдвоенное движение без мяча превращалось в ловушку.

За весь матч веронцы не отдали ни одной точной вертикали длиннее 18 метров. Жаль, с соперниками покрепче Аллегри так не играет.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)