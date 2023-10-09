Клопп и Де Дзерби устроили прессинг-шоу, «Тоттенхэм» не испугался удаления. Тактика топ-лиг

Искрит даже Моуринью.

Матчи топ-лиг перед международной паузой – в деталях от футбольных авторов Sports.ru. Разборы больших игр вышли отдельно: «Арсенал» – «Ман Сити» и «Спартак» – ЦСКА. Оливье Жиру в воротах «Милана» тоже заслужил персональный пост.

Прессинг-дуэль «Брайтона» и «Ливерпуля» – спонсор ярких 2:2

Роберто Де Дзерби и Юрген Клопп прочли лекцию о методах высокого прессинга. Не разобрались, какой лучше, но последить за деталями было весьма интересно.

Де Дзерби устроил персональную охоту, в которой у каждого игрока «Брайтона» был прямой оппонент. Свободным у «Ливерпуля» оставался только Алиссон:

Клопп предложил более интересную модель: зонное давление, в котором полузащита «Ливерпуля» перестраивается на ромб. Самые важные полномочия получил Доминик Собослаи, которому приходилось следить за двумя опорниками «Брайтона»:

Главной задачей было навредить розыгрышам друг друга и не пустить соперника на свою половину. Но были и ошибки, которые напрямую провоцировал прессинг. Первый мяч «Брайтона» – результат персонального давления Де Дзерби: застали врасплох Алиссона из-за того, что бразильцу приходилось много помогать с перепасом. Пенальти на второй гол «Ливерпуля» – итог давления Клоппа. Ключевую роль в нем сыграл отбор Собослаи.

Определить победителя прессинг-дуэли тяжело. С одной стороны, «Ливерпуль» после перерыва подобрал ключи к прессингу «Брайтона» – помог выход Райана Гравенберха. С другой, «Ливерпуль» все чаще отказывался от собственного давления. Из-за этого на защитников выпадал непомерный объем работы: во втором тайме гости 16 раз вступали в отбор на своей половине, до перерыва таких попыток было всего 4. В итоге захлебнулись в попытках сдержать вингеров «Брайтона».

Пожалуй, ничья 2:2 – закономерный результат не только игры, но конкретно этого аспекта.

«Тоттенхэм» смело играет даже в меньшинстве. Просто оцените насколько

Победа над «Лутоном» позволила «Тоттенхэму» закончить тур на первом месте (делят с «Арсеналом») – впервые с 2020-го года. Смену настроения фиксирует даже поведение «шпор» в субботнем матче: команда Энджа Постекоглу перед перерывом осталась в меньшинстве (глупо удалился Ив Биссума), но не села в трусливую оборону. Уровень соперника – точно одна из причин, но представить такое при Антонио Конте решительно невозможно.

Во-первых, схема. Полчаса второго тайма отыграли в расстановке 4-3-2. Не самый типичный выбор для команды, которая осталась вдесятером. По сравнению со стартовой схемой нападающих стало даже больше. Поднявшийся в атаку Деян Кулусевски помогал удерживать мяч за счет фирменных качеств:

Во-вторых, смелые подключения крайних защитников. Даже в меньшинстве шли вперед. «Лутон» мог наказывать. Вот тут образовалась ситуация 2-в-2. Центральные защитники «шпор» без подстраховки. Скорее напоминаем поведение команды, которой нужно отыгрываться, а не той, что ведет в счете, играя в меньшинстве:

А как вам такая офсайдная ловушка на последней минуте? Кстати, закончится неточным пасом «Лутона» и потерей:

Забыли сказать, что именно в меньшинстве «Тоттенхэм» организовал победный гол. Да, после углового, но и на него подключилось сразу шесть человек.

«Бернли» забил любимый гол гиков: Венсан Компани строит симпатичную, но очень наивную команду

Гол «Бернли» в ворота «Челси» идеально вписывается в современные тренды. Короткий розыгрыш свободного (причем первый пас от защитника вратарю – тоже мода), никакой паники под давлением, планомерное движение. В итоге за семь передач оказались у чужих ворот и забили:

То, что это сделал именно «Бернли», не случайность: Венсан Компани даже с самым молодым составом в лиге не отказывается от современного стиля, в котором есть не только такие розыгрыши, но и смелый прессинг. Даже в матче с «Челси» создали еще один момент после розыгрыша от собственной вратарской.

Ключевая проблема: пока баланс таких моментов не в пользу «Бернли». Слишком часто команда Компани привозит, упорно разыгрывая под давлением. По ошибкам, которые напрямую привели к ударам, их в АПЛ опережает только «Борнмут». «Челси» тоже воспользовался – два гола из четырех пришли после потерь «Бернли» под прессингом. В общем, симпатично, но пока очень наивно.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Удивительный поступок Сане: показательно выключился из эпизода, а потом включился и сделал красоту

Матч «Баварии» против «Фрайбурга» – специфическое зрелище, как и любая другая игра, где у одной команды голов больше, чем ударов у другой команды: 3:0, а у «Фрайбурга» два удара. Игра в одни ворота.

Хорошо, что можно было хотя бы наслаждаться отдельными игроками. Больше всего, конечно, Лероем Сане. Архитектор второго гола «Баварии» и автор двух настолько шикарных обводок, что соперники просто падали на газон – гнались за полетом мысли Сане и его работой ног, но в итоге лишь подтверждали существование гравитации.

Самый эпичный момент – пас Сане пяткой под удар Горетцки. Быстрая атака «Баварии» вроде бы захлебнулась – так думал сам Сане, который не смог на рывке зайти в штрафную. И вместо того, чтобы дальше бороться за мяч, он выключился из эпизода и показательно отвернулся…

…чтобы спустя секунду обернуться, получить пас, показать, что готовит удар, а потом пяткой выкатить мяч Горетцке, расчистив опорную зону. Штанга.

Безумно, надменно, эффективно. Одновременно.

Такого можно ожидать от Сане, который на поле всегда выглядит меланхолично. «У него всегда одно и то же лицо – и когда команда побеждает, и когда проигрывает», – говорил о Лерое Тони Кроос. Сане выглядит отстраненным и холодным. И даже позволяет себе такие вещи – пускай против мертвого «Фрайбурга».

Пока Сане забивает или просто творит нечто по-футбольному уникальное, никто не будет критиковать его язык тела. Когда Сане перестанет забивать, начнутся классические обвинения: «Посмотрите, ему плевать на происходящее».

Это может выглядеть странновато, но Сане всегда такой.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Тен Хагу нужно сделать из Мактоминея нового Гюндогана?

Скотт Мактоминей вышел на 10 минут – и забил три мяча (один отменили). Шотландец играл около штрафной и был категорически эффективен. Настолько, что невозможно не задаться вопросом о потенциальной новой роли.

Это не первый яркий результативный перфоманс Скотти – он делал дубли «Лидсу» Марсело Бьелсы и сборной Испании за счет грамотных рывков до штрафной и качественного завершения. В то же время он недостаточно хорош на мяче, чтобы играть в опорной зоне топ-клуба. Превращение Мактоминея в атакующего полузащитника/скрытого форварда – потенциальная находка.

Это напоминает одну из трансформаций Илкая Гюндогана. У него был очевидный набор качеств для игры скрытым форвардом, но такое использование казалось болельщикам и журналистам слишком необычным.

Пепу Гвардиоле приходилось оправдываться: «У Гюндогана особое чувство завершения атаки. Есть игроки, которые оказываются перед вратарем, могут выпить чашечку кофе и все еще успеть завершить атаку, когда другие теряются. Этот навык – сам по себе большой плюс. Он правильно открывается и обладает качественным ударом. Это не так уж просто. Игроков, которые врываются в штрафную из глубины, труднее контролировать. Нападающих, которые постоянно около штрафной – проще. Гюндоган прекрасен в таких подключениях».

Играя в роли скрытого форварда, Илкай стал лучшим бомбардиром «Сити» в сезоне-2020/21. Это лишь одна из трансформаций. Мактоминея можно сравнить с ним лишь в таком максимально узком контексте – наличие базовых качеств для другой позиции + необычность новой роли + нужды команды.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Коке – маэстро. Снес план «Сосьедада» одним пасом

«Когда он играет, команда это замечает», – хвалит партнера Гризманн.

Матч против «Сосьедада», возможно, не войдет в пантеон его карьеры, но Коке был невероятен. «Сосьедад» высоко встречал «Атлетико», выжидая ошибки от центра защиты. План почти сработал: в первые 15 минут Витцель и Эрмосо терялись под жутким давлением, вынуждая Де Поля опускаться аномально глубоко, что давало свободу на правом фланге.

А потом в игру вступил Коке. Капитан мастерки ломал чужой прессинг умными перемещениями, а вскоре обнулил план соперника, сделав гол из ничего. Оцените этот пас на Лино.

После этого «Сосьедад» подсел и стал чаще встречать соперника в среднем блоке, что крайне удобно этому «Атлетико».

Интересный факт: начиная с сезона-2009/10, никто из полузащитников Ла Лиги не отдал больше голевых передач, чем испанец – 79. Впереди только Лионель Месси (165), Карим Бензема (105) и Криштиану Роналду (87). Достойная компания!

По влиянию на игру «Атлетико» Коке вполне можно сравнивать с Гризманном. Жаль, что это редко замечают. Пожалуй, самый недооцененный маэстро испанского поколения.

Тимур Боков (телеграм-канал)

«Юве» второй раз в сезоне намеренно избегал розыгрышей от ворот

11 из 15 последних голов в ворота «Торино» ювентини забили со стандартов: «Юве» побеждает, но по-прежнему не находит эффективных приемов против прессинга в дерби.

Субботний матч подарил любопытную статистическую деталь: второй раз в сезоне «Юве» выполнил все удары от ворот выносами подальше (причем с самой большой средней дальностью – 76 метров). Одновременно Шченсны повторил рекорд сезона по забросам вперед – 19. То есть в конкретной игре фаворит предпочел не розыгрыши от защиты, а длинные передачи.

Прежде чем перейти к объяснению, отметим еще один любопытный момент. Формально второй форвард Миретти играл ниже половины полевых игроков – его усредненная позиция оказалась за спинами девятки Кина, латераля Веа, полузащитников Рабьо и Маккенни.

Две детали взаимосвязаны. Миретти исполнял десятку, опускался в опорную зону и тем самым водил за собой оппонента по персональному прессингу. В защите «Торино» открывалось пространство. Забросы призваны были использовать его – поэтому рядом с Рабьо вышел Маккенни, а не Фаджоли: американец лучше атакует из глубины.

Задумка принесла несколько перспективных выходов, но недостаток численности впереди мешал «Юве» закрепиться в зоне. В перерыве Аллегри снял Миретти и забрал дерби в привычном стиле – стандартами.

Андреаццоли возродил елочку и максимально быстро преобразил «Эмполи»

После смены тренера тосканцы набрали 4 очка в 3 матчах (на 4 больше, чем на предыдущем отрезке). Разгадка – полный стилистический разворот: Андреаццоли как будто решил, что раз метод предшественника не работает, нужно делать ровно наоборот.

При Дзанетти «Эмполи» выстраивался в 4-2-3-1 или 4-3-1-2 и был самой закрытой командой лиги – игра строилась на быстрых контратаках. С пропажей чудес от Викарио подход перестал работать.

Андреаццоли вернул исторически симпатичному «Эмполи» фирменную агрессию. Тосканцы в несколько раз нарастили интенсивность игры и всего за три матча ворвались в топ по активности контрпрессинга и разрушительности давления.

Кроме того, он перешел на 4-3-2-1. Елочка раскрыла скоростной дриблинг Канчельери (играет левого треквартисту, прячется в карманах и пронзает оборону спринтами) и творчество Бальданци. Маттео сейчас второй в лиге по игре 1-в-1 после Соуле. Томмазо еще качественно косплеит Дибалу.

Не следя за Серией А, пропускаете уникальное природное явление – прессингующего Моуринью

«Рома» ни разу в сезоне не ушла без забитого гола, довела большинство побед до разгромов и забила 8 мячей в 2 последних играх.

Это не случайность. Перемены намного обширнее, чем промежуточное 2-е место по результативности (19 голов в 8 турах!). Моуринью идет 4-м по прессингу, 5-м по владению и 6-м по территориальному доминированию.

Единственное исключение – тусклый матч с «Миланом». Можно сказать, что смелость Жозе заканчивается на равных соперниках, но лучше заметить вот что: прежде он и со слабаками не был таким агрессивным. Похоже на попытку меняться – пусть не идейно, но на уровне желания. Моуринью играет активнее, чтобы раскрыть впечатляющий атакующий потенциал «Ромы». Хотя бы там, где может.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Steve Bardens, Alex Livesey, Enrico Locci; www.imago-images.de/Global Look Press