«Арсенал» vs «Сити», схватка стилей в Англии и Италии. Лучший футбол выходных

Программа топ-лиг.

Про главный матч в РПЛ вы знаете – «Спартак» против ЦСКА в воскресенье. А за чем последить в топ-лигах Европы, чтобы было интересно и интригующе?

Программу составили Вадим Лукомский, Артем Денисов, Тимур Боков и Андрей Клещенок.

Суббота, 7 октября

Столкновение полярных стилей «Лутона» и «Тоттенхэма»

«Лутон» на 20-м месте в лиге по средней длительности владения, количеству передач за владение, количеству атак с 10 и более передачами, которые довели до штрафной или удара. Это самая прямолинейная команда лиги. Выход в атаку строится через столба Карлтона Морриса (наибольшее количество верховых дуэлей среди всех нападающих АПЛ).

«Тоттенхэм» по игре с мячом еще не на уровне «Ман Сити», но в лидерах по всем этим метрикам. Эндж Постекоглу никогда не отступает от коротких розыгрышей и доминантного стиля. Выход в атаку развивается коротко через центральную зону при участии сразу двух ложных фулбеков.

Ранний временной слот, претензия на 20-80 по владению, неповторимая атмосфера 11-тысячного «Кенилворт Роуд» и вечный вопрос: может ли один дальний пас быть ценнее 50 коротких?

Стильный футбол Тиаго Мотты против мощи «Интера»

Мотта – самый авангардный тренер Серии А. «Болонья» – команда, где его идеи прижились в наибольшей степени. «Интер» – его бывшая команда. Прямо сейчас они лучше всех в Италии играют в футбол и могут лучше всех протестировать амбиции середняка.

Занятно: формально в матче столкнутся две лучшие обороны этого сезона, но этот факт скорее подчеркивает широту понятия обороны в современном футболе. Ни одна из команд не паркуется. «Болонья» так надежна, потому что способна забрать контроль у любого оппонента и взять передышку. «Интер» владеет всеми приемами сдерживания – прессинг, отрезки владения, позиционная оборона. Даже если команды лишат друг друга моментов, скучно не будет.

Хромой «Дортмунд» против «Униона» с шестью (!) поражениями подряд

Страшно подумать: «Унион» проиграл шесть матчей подряд в Бундеслиге и ЛЧ. В прошлом сезоне «Унион» проигрывал максимум в двух играх подряд. При этом «Унион» не выглядит ужасно, много где просто не везет. Впрочем, команде очень много везло в прошлом сезоне. Регрессия к среднему.

«Дортмунд» тоже далеко не в оптимальной форме – 0:0 с «Миланом» в ЛЧ скорее обнадеживают, а не радуют. Пока была лишь одна цельная игра в этом сезоне – 1:0 против «Вольфсбурга». Команде Эдина Терзича сильно не хватает креатива.

Должен быть напряженный матч.

Сразу две причины посмотреть «Штутгарт» против «Вольфсбурга»

Первая: матч двух хорошо начавших команд без топ-статуса. «Штутгарт» интригует тактических гиков гибридностью и сложными ролями крайних защитников Хироки Ито и Паскаля Штенцеля (он так вообще помогает строить ромб в центре поля), «Вольфсбург» трудится по методичке интенсивных спринтов Нико Ковача.

Вторая: дуэль двух бомбардиров в огне. Серу Гирасси забил за «Штутгарт» 10 голов (за весь прошлый сезон – столько же + гол в стыковых матчах), Йонас Винд накопил за «Вольфсбург» семь мячей (в прошлом сезоне было шесть). Схожий типаж больших столбов, много играющих спиной к воротам, но в этом сезоне оба добавили в хладнокровии.

«МЮ» – «Брентфорд»: хорошая афиша, но травмы надоели

Внезапная мысль: а не рекомендуем ли мы этот матч вам рефлекторно? «Брентфорд» всегда интересно смотреть против топ-клубов – зрелищные атаки на скорости + топовые стандарты. Но тянет ли нынешний «МЮ» на роль топ-клуба и не должна ли смущать 5-матчевая серия «Брентфорда» без побед? У команд общие проблемы – половина состава травмирована.

Есть риск, что тренеры упростят игру – и все сведется к вопросу: чьи скоростные нападающие круче? Висса и Мбемо против Рэшфорда и Хейлунда. Уже не так возбуждает, но может быть весело.

«Осасуна» – новое испытание для «Реала»

«Мадрид» хладнокровно уложил «Жирону» и «Наполи», смельчаки наказаны.

«Осасуна» – другая история. Кажется, они самые организованные в Испании. Аррасате не полезет вперед, вынудив взламывать низкий блок, с чем у команды Анчелотти стабильно возникают проблемы.

Еще одна интрига – кем «Реал» решит трудности в центре обороны. Из доступных остался только Рюдигер. Неужели Камавинга?

Аллегри против персонального прессинга. Без индивидуальностей, меняющих баланс сил

«Юве» против «Торино» и Аллегри против персонального прессинга – всегда особенная история, а сейчас ее украсит одновременная недоступность Кьезы и Влаховича. Они забили 67% командных голов, часть в неочевидных ситуациях, и посмотреть на туринцев без них особенно интересно.

С другой стороны, взрывная мощь Мойзе Кина – лучшее решение против прессинга Юрича. Особенно когда поломанному «Торино» придется сыграть с полузащитником в обороне.

Матч с «Монако» – хороший повод взглянуть на «Реймс»

Отличный вариант и посмотреть «Монако» (Александр Головин вернется после дисквалификации), и оценить самобытную успешную локальную команду. Сейчас «Реймс» 30-летнего Вилла Стилла идет 3-м в Лиге 1.

Главные характеристики «Реймса»: великолепная дисциплина и самый интенсивный прессинг во Франции. В прошлом сезоне там сверкал Фоларин Балогун (21 гол), который теперь в «Монако». Были опасения, что без Балогуна начнутся сложности, но «Реймс» все еще выглядит крепко. Команда заметно обновилась по составу, но вообще не потеряла в стройности игры. Пока лучший бомбардир – полузащитник Тедди Теума (три мяча), один из лучших исполнителей дальних ударов в современном футболе.

Новый сложный соперник для «Монако»

Воскресенье, 8 октября

Битва тактических брендов – розыгрыши «Брайтона» против прессинга «Ливерпуля»

Гегенпрессинг Клоппа и билдап Де Дзерби – тактические бренды.

Мир все еще ждет первого длинного розыгрыша после удара от ворот «Брайтона» в АПЛ-2023/24. Поговаривают, что прессинг «Ливерпуля» уже не тот – основания есть, так как по ходу прошлого сезона команда стала избирательнее в плане давления. Тотальности времен тройки Мане-Фирмино-Салах уже нет, но отдельные вспышки все еще способны напугать любого соперника. Испугается ли самая дерзкая команда лиги?

Романтизм против реализма

«Лацио» против «Аталанты» – матч двух тренеров, которые на ходу ищут правильные настройки для постановки фирменной игры. При этом цели у них абсолютно противоположные. Сарри стремится к романтичному легкому владению, а Гасперини – к свирепому прессингу, грубый реализм которого выставляет идеи вроде саррибола несколько наивными.

«Атлетико» не идеален. Что предложит «Сосьедад»?

«Сосьедад» снова едет в Мадрид, на этот раз – в гости к Симеоне.

«Атлетико» набирает ход, но пока нестабилен. «Кадис» и «Фейеноорд» показали, что с командой Чоло можно играть не только смело, но и по-разному: если первые надавили на фланговую пустоту, возникающую из-за высокой позиции латералей, то голландцы в ЛЧ просто насытили центр поля за счет ложных фулбеков.

Оба раза «Атлетико» выиграл, но со скрипом. Что придумает «Сосьедад»?

«Ланс» против «Лилля» – одно из главных дерби Франции

Точно одно из самых горячих, недавно игру даже прерывали из-за беспорядков на трибунах. Огонь разгорается сильнее, потому что «Ланс» уже не выглядит заметным аутсайдером на фоне «Лилля», как было раньше.

«Лилль» любит владеть мячом, «Ланс» гибок и готов адаптироваться. И команда Франка Эса своевременно набрала ход перед дерби: три победы подряд, включая 2:1 против «Арсенала» в ЛЧ, сразу после шести игр без побед на старте сезона (и аж четыре поражения).

Будет ли супершоу без Родри и, возможно, Сака?

«Арсенал» против «Манчестер Сити» – претензия на главный матч АПЛ прямо сейчас. Гвардиола на старте учил команду обходиться без Кевина Де Брюйне и Джона Стоунза. Артета учил новичков доминировать. Пока обе команды играют не на пределе, но ожидания справедливо высокие.

Что может помешать первоклассному шоу? Потери важных игроков. У «Сити» последний матч дисквалификации отбывает Родри – пожалуй, самый важный игрок клуба, которому пока нет прямой замены. У «Арсенала» под большим вопросом Букайо Сака – его важность неоспорима, но не измерима, так как англичанин уже пару лет не пропускал матчи.

Артете и Гвардиоле придется покреативить перед матчем, оба умеют перемудрить – опасения есть, но на базовых настройках ждем топ-футбол.

«Наполи» – «Фиорентина»: матч самых доминирующих команд Серии А

Лидеры лиги по владению, прессингу, территориальному доминированию и контрпрессингу (здесь между ними, впрочем, затесался «Лацио»), но главное – две самые заточенные на остроту итальянские команды («Наполи» – первый по нанесенным и худший по допущенным ударам).

Матч, в котором оба соперника намерены забить на пару голов больше, а не пропустить на один меньше. Интенсивность, качество и зрелищность гарантированы.

«Ренн» – традиционно сложный соперник для «ПСЖ»

В 2019-м «Ренн» в очном финале выиграл Кубок Франции, с тех пор команды провели восемь матчей, и «Ренн» победил в четырех (еще однажды забрал ничью). Последние два матча – победы «Ренна».

Вообще-то «Ренн» любит владеть мячом, но именно против «ПСЖ» примеряет игру вторым номером, которая всегда выглядит достойно. Теперь оценим, как позиционный футбол Луиса Энрике (пока более известный как ватокат) справится с неудобствами.

Лучший вингер Ла Лиги против «Барсы»

Знакомьтесь, Брайан Сарагоса из «Гранады».

Брайан – лучший дриблер топ-лиг: чаще всех лезет в обводку, по успешности уступает только Лерою Сане и Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас». Сарагоса признается, что ему помогают советы Хосе Кальехона. Это подвижный, быстрый вингер, выходит на обоих флангах, силен один в один.

Вероятно, прямым соперником испанца будет Рональд Араухо. Он умеет играть против таких игроков, но Сарагоса может удивить. Присмотритесь.

Фото: Massimo Paolone/Global Look Press; Gettyimages.ru/Lewis Storey, Juan Manuel Serrano Arce