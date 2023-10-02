Тотальный Эдегор, «Реал» усвоил урок после дерби Мадрида. Тактика топ-лиг

Обсуждаем Канселу и нового левого защитника «МЮ».

Подбиваем впечатления после ярких футбольных выходных вместе с авторами Sports.ru. Суперсилу «Ливерпуля» играть в меньшинстве мы разобрали отдельно.

Камавинга + Беллингем = бетон на левом фланге

В мадридском дерби «Атлетико» порвал «Реал» на флангах. Важной причиной была узкая схема Карло Анчелотти – сначала елочка 4-3-2-1, а потом 4-4-2 ромб. «Жирона» тоже использует переводы и хорошо насыщает фланги, но итальянец усвоил урок. В первые 5 минут «Мадрид» допустил два момента после подач, но дальше оборонялся весьма уверенно (победа 3:0).

Для этого использовали схему 4-4-2, в которой правый фланг закрывали Карвахаль и Вальверде, а левый – Камавинга и Беллингем. Ранее в сезоне «Реал» использовал переход на 4-4-2 при затяжной обороне на своей половине. Сейчас садились сразу и крайне дисциплинированно:

Последняя пара сыграла особенно ярко, так как «Жирона» больше целила именно в эту зону. В первом тайме открывались Цыганков и Коуто. При обычной схеме «Мадрида» были бы частыми ситуации 2-в-1, но с учетом адаптации Камавинга всегда помогал Беллингем:

Во второй половине Мичел отправил в эту зону лучшего дриблера Савио. Жаль, Камавинга не предупредили, что он лучший дриблер. Француз доминировал в дуэли и завершил матч с 9 отборами (и ни разу не был обыгран).

После матча Анчелотти похвалил пару за оборонительную работу и пояснил, что мотивом для хода была именно необходимость сохранить привычную структуру с мячом, прибавив в обороне флангов. В частном случае план здорово сработал.

Тотальный перфоманс Эдегора

Даже на уровне первичной статистики Мартин Эдегор против «Борнмута» (4:0) собрал полный комплект действий – гол+пас+предголевой пас+заработанный пенальти. Это косвенно отражает его влияние на все стадии – даже на паузы между эпизодами (убедил Габи Жезуса отдать Каю Хавертцу пенальти, что привело к первому голу немца за «Арсенал» – возможно, главное чудо от Мартина).

После настолько яркого матча в атаке тренер «Борнмута» Андони Ираола хвалил его за работу в прессинге – сказал, что «Арсенал» в первую очередь выдающаяся команда без мяча, а Эдегор олицетворяет это.

Еще у норвежца были более широкие полномочия под чужим прессингом. Опускался глубже, чем обычно, выманивая Льюиса Кука, так как в центре «Борнмут» давил персонально. Как правило, именно в этом месте рвался прессинг соперника – Эдегор может и отдать под давлением, и манипулировать позицией оппонента так, чтобы открылась линия для паса на партнера.

Серьезно: тотальный перфоманс – это не преувеличение.

Канселу – главный созидатель «Барсы» (и не ложный фулбек)

У «Барсы» кадровые проблемы в центре поля. Вероятно, они были среди мотивов Хави в эксперименте с позицией Рафиньи. До травмы бразилец играл правую восьмерку. На практике это вместе с компактной схемой «Севильи» приводило к отказу игры через центр и попыткам доставить мяч сразу в последнюю линию.

Это не значит, что «Барса» оставалась без моментов. Просто у них был неожиданный источник. Главным созидателем стал Жоау Канселу, который располагался на фланге, а не смещался в центр. «Севилья» периодически давала ему свободу, а он наказывал:

Отдельно отмечаем вариативность: проход с мячом, обостряющий пас, начало комбинаций. Каждый момент, в котором «Севилья» оставляла ему пространство, нес потенциальную угрозу. И это вариативность внутри вариативности! Вариативность первого уровня – это способность Канселу быть опасным и вдоль фланга, и в ложной роли.

«Интер» забил после 55 передач

Четвертый гол «Интера» против «Салернитаны» (4:0) – атака на 55 передач, почти две с половиной минуты владения, участие всех 11 футболистов. Конечно, важен контекст – это концовка матча при счете 3:0. Соперник понимает исход, «Интер» большую часть атаки просто удерживает мяч, а не умышленно выстраивает нечто грандиозное. Все равно мощь!

В этом голе есть отражения медленной, но верной эволюции команды. Схема и базис сохранились со времен Антонио Конте, но наполнение кардинально изменилось. На замену Андре Онана искали именно пасующего кипера (Ян Зоммер блестяще вписался); оба внешних защитника в тройке активно ходят на чужую треть – это требование отразилось в ставшей постоянной роли Маттео Дармиана и переходе Бенжамена Павара; в центре постоянная смена позиций и нет типажа Марцело Брозовича; оба нападающих могут опускаться в полузащиту и подыграть.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

У «МЮ» уже четвертый левый защитник – теперь Амрабат

Софьян Амрабат сыграл третий матч за «Ман Юнайтед» (и второй в старте) – во всех выходил на позицию левого защитника. Конечно, от безысходности: Далот – единственный живой крайний защитник в команде (на оба фланга!). Но это еще и попытка уместить сильнейшую четверку полузащиты: Амрабат вышел вместе с Каземиро, Бруну и Маунтом.

Против «Кристал Пэлас» (0:1) начало билдапа получалось стандартным: Далот или Каземиро становились третьим центральным защитником, Амрабат поднимался в центр. Оттуда Софьян мог запускать диагональ направо – на Пельистри или Далота: марокканец лучший по количеству продвигающих передач (12).

В такой системе важнейшие роли – у новичков, которых хотел Тен Хаг: Амрабата и Маунта. Софьян прикрывал лучшего бомбардира команды Каземиро: бразилец не разрывался и опасно подключался к атаке.

А Мэйсон часто смещался налево, прижимаясь к бровке и снижая нагрузку на Рэшфорда – так Маркус мог уходить в любимый полуфланг. Эриксен с таким объемом не справлялся.

Движение Амрабата и Маунта помогало выходить из обороны – проблемы начинались дальше.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

«Сити» не впечатляет без Родри. Пробы Ковачича – провал

«Сити» начал проигрывать сразу после дисквалификации Родри – учитывая форму опорника, совсем не случайность. Перед выездом к «Вулвз» был вылет из Кубка Лиги от «Ньюкасла», где испанца пытался подменить Кэлвин Филлипс. Видимо, Пеп не впечатлился, поэтому в субботу дело дошло до Матео Ковачича.

В защиту хорвата скажем, что условия были так себе. Во-первых, в соперниках одна из лучших контратакующих команд лиги. Во-вторых, тренер «Вулвз» Гари О’Нил перед игрой поменял схему и выбрал 5-4-1. Эту расстановку Пеп в принципе считает самой неудобной (говорил об этом и в Бундеслиге, и в АПЛ) и особенно неудобной, если нападающий соперника играет по опорнику, которым был как раз Ковачич.

Матео провалился. Качество перфоманса опорника не всегда отражает точность передач, но тут она хорошо описывает проблемы. Ковачич пасовал с точностью 85,7% – до перерыва хуже было только у Холанда, Фодена и Доку. У Родри по сезону этот показатель выше почти на 10% (95,2%).

Против автобусов важность точных перепасовок лишь увеличивается: нужно не только монотонно расшатывать блок, но и страховаться на случай контратак. У Ковачича не получилось ни того, ни другого. Потери хорвата позволяли «Вулвз» брать передышки от обороны, а в худшем сценарии – устраивать контратаки. Уже в середине второго тайма Матео пришлось менять – вместо него появился Филлипс. Лишнее подтверждение, что проверенного варианта у Пепа нет. Перед игрой с «Арсеналом» (ее Родри тоже пропускает) – это самая большая головная боль Гвардиолы.

Оригинальный план Эмери, который повторяли даже в день игры

«Астон Вилла» разгромила «Брайтон» 6:1. Ожидаемые голы могут вводить в заблуждение (там практически равенство), но до перерыва команда Эмери уничтожала. Хорошее объяснение парадокса – соотношение ударов 14:2 в пользу «Виллы». Огромный перевес, но оба удара «Брайтона» занесли в явные моменты.

Из-за этого перфоманс «Виллы» не назовешь безупречным, но Эмери правда здорово подготовился к команде Роберто де Дзерби. По словам Джона Макгинна, испанец вынашивал план всю неделю, а повторяли его даже в день игры. Даже сложно представить, во сколько Эмери поднял игроков, если матч начался в 12:30 по местному времени.

Три детали, которые особенно здорово проявились и напрямую повлияли на результат.

Первая – оригинальная схема при розыгрышах «Брайтона». «Вилла» не играла персонально по всему полю (оставляли страховку), но хорошо сдерживала соперника. Опорник Дуглас Луис поднимался вперед и образовывал тройку впереди, а его место занимал центральный защитник Пау Торрес. Похожую штуку в прошлом сезоне пробовал Эрик Тен Хаг с Люком Шоу. У Эмери тоже получилось недурно.

Вторая – структура розыгрышей. Эмери отправил обоих крайних защитников вперед, а опорника Бубакара Камара напротив опустил в оборону. Соперник растерялся и долго не мог найти решение – Камара получал свободу, а привыкшие атаковать у «Брайтона» Митома и Марч вынужденно садились в защиту. «Вилла» сыграла на этом: перед первым голом японец потерял концентрацию.

Третий штрих – «Вилла» почти не заигрывала с персональным прессингом «Брайтона». Не выбивали при каждом удобном случае, но делали это заметно чаще обычного. Больше половины передач Эми Мартинеса были длинными (57,6%). До этого пиком были 29%. Выносы даже приводили к моментам, если атакующие игроки цеплялись за мяч или выигрывали подбор.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

У Лои Опенда один из самых крепких корпусов в футболе

Контекст: форвард «Лейпцига» Лои Опенда (рост – 177 см) против «Баварии» (2:2) однажды пошел в стык против Ким Мин Чжэ (190 см) так, что Ким отлетел на пару метров и грохнулся на газон.

Ким быстро заработал репутацию мобильного амбала, который останавливает скоростных форвардов и отодвигает высоких столбов. Тут же его в единоборстве вчистую победил невысокий, но очень боевитый парень.

Ким – уже не первый пострадавший от корпуса Опенда. В первом туре Бундеслиги от Опенда так же отлетел Джонатан Та (аж 195 см).

Лои поражает физической мощью для игрока его роста. Он удивительно крепко стоит на ногах и способен цепляться за длинные передачи даже против гигантских защитников под два метра.

Редкий типаж.

Первый веселый матч «ПСЖ» Энрике. Спасибо «Клермону»!

Да, 0:0 выглядят тускло, но это был напряженный матч, в котором – сядьте, чтобы не упасть – исчезал ватокат Луиса Энрике.

Конечно, были отрезки стерильного владения, но еще ни в одном матче «ПСЖ» Энрике мы не видели столько встречных атак. Особенно первые 10 минут второго тайма – ощущение, что команду с наибольшим владением мячом подменили стереотипным клубом Бундеслиги. Туда-сюда без центра поля.

Инициатор веселья – «Клермон». Ребята Паскаля Гастьена смело бежали в атаку, оголяя пространство в защите. Было видно, что «Клермон» играет на победу – он хотел забить и победить, а не просто удержать одно очко.

«ПСЖ» все-таки создал больше – неудивительно, ведь у них в быстрые выпады улетали Мбаппе, Дембеле и Коло-Муани. Но подводила реализация.

Показательны замены: «Клермон» вместо опорника выпустил атакующего вингера, «ПСЖ» вместо вингера (Барколя) выпустил еще одного форварда (Рамуш) и на замену стабилизирующему Витинье отправил более атакующего Заира-Эмери. Энрике согласился на веселый футбол.

«Клермон» ближе к концу матча все-таки подсел, но чисто зрительские впечатления от матча точно положительные. Кажется, никто не убегал в атаку против «ПСЖ» Энрике настолько часто. Возможно, сработало отсутствие Мануэля Угарте – машина по оперативным возвратам мяча осталась в запасе, ротация перед ЛЧ. Угарте мог бы погасить контратакующий потенциал «Клермона», но Энрике решил его не выпускать. Еще одно свидетельство в пользу намеренно открытого рисунка игры.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Видели вингера, забрасывающего в стиле Пирло с позиции Пирло?

Скорее всего, нет, а значит, пора следить за Матиасом Соуле из «Фрозиноне». Ему 20 лет, у него выдающаяся левая и дар к индивидуальным дуэлям (лучший в Серии А по обводкам и один из лучших по отборам). А еще он, судя по передачам, видит сквозь защиту.

Соуле всегда очень вольно интерпретирует роль крайка, но к «Роме» Ди Франческо приготовил новый прием. Аргентинец не только открывался между линиями (обычный для него ход), но и опускался в полузащиту – откуда и двигал мяч в стиле реджисты. Один момент должен был закончиться голом, но форвард промахнулся после его заброса.

Гасперини отказался от нападающих, чтобы лучше атаковать

У «Аталанты» не очень получалось в первом тайме с «Юве» (0:0) – чуть меньше владела мячом, проиграла в контроле пространства, не всегда справлялась с преодолением прессинга.

Во втором туринцы исчезли, особенно после часа игры. Показалось, что в первую очередь из-за проблем с выносливостью: «Юве» просто остановился, с мячом и без.

Другой важный момент – отказ Гасперини от нападающих.

В первом тайме центр занял Де Кетеларе – скорее в роли мобильного нападающего, чем ложной девятки.

Под ним играл Лукман, чуть ниже – Эдерсон и Копмейнерс. После перерыва бельгиец ушел направо, Лукман налево; центр остался пустым. Заодно Гасперини поменял местами Эдерсона и Компейнерса – поставил голландца под форвардами, потому что тот лучше врывается в штрафную из глубины.

На второй тайм «Аталанта» вышла с двумя очень широкими полунападающими и пустым центром, в который врывается кто захочет. Заходы Компейнерса едва не стоили «Юве» очков, а Де Кетеларе регулярно разбивал давление (пока у туринцев еще оставались на него силы) дриблингом.

«Юве» усложнил первую стадию владения: Данило в роли ложного центрбека, Локателли – опорника

Аллегри сделал новую настройку в зачине атак: Данило поднимался в опорную зону, а Локателли опускался вниз и создавал пару центрбеков с Бремером. В перспективе очень полезная опция, которая раскроет вертикальность Ману: один из его недостатков в игре перед защитой – неспособность выйти из-под опеки, а с уходом вниз он получает открытое поле и минимум внимания. С «Аталантой» он стал одним из лучших по передачам, разбивавшим линии давления.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Lee; Panoramic/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency, Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Pres/Global Look Press; кадры трансляции «Матч ТВ»