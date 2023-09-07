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«Байер» и «Интер» в топ-3! Рейтинг лучших клубов старта сезона

Бавария Бавария
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жирона Жирона
Унион Берлин Унион Берлин
Байер Байер
ПСЖ ПСЖ
Аталанта Аталанта
Арсенал Арсенал
Атлетико Атлетико
Ювентус Ювентус
Тоттенхэм Тоттенхэм
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Барселона Барселона
Брайтон Брайтон
Монако Монако
Милан Милан
Манчестер Сити Манчестер Сити
Наполи Наполи
тактика тактика
Футбол Футбол

Лидер очевиден.

Первая международная пауза в сезоне – хорошее время для промежуточных итогов. А подводим мы их в нашем проверенном формате – ежемесячном рейтинге силы клубов Европы.  

Напомним наши принципы. Главное – тактические (и не только) наблюдения, а места – вторичны. Команды все же играют против разных соперников, поэтому сравнивать их можно только субъективно. 

Наша задача – помочь вам составить футбольную картину (ведь смотреть все матчи топ-5 невозможно). Возможно, вы найдете что-то ценное в этом тексте, даже если не согласны с распределением команд. Например, место «Байера» можно считать нашей рекомендацией познакомиться с этой командой и посмотреть ее ближайшие матчи.

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

38 комментариев

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Ложный Голкипер
барса очень высоковато, как болельщик заявляю
пока нет особой игры ни впереди, ни сзади, пусть много травм, но и к Хави вопросы появились
+42
0
+42
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JENNINGS
Ответ Three Days Grace
Барса и Реал не очень убедительно играют на старте и так высоко в рейтинге
У «Реала» максимум очков со старта чемпионата при тяжёлых травмах 2 ключевых игроков старта
Ну и фантастический перфоманс Джуда тоже говорит за себя
+28
-5
+23
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Three Days Grace
Барса и Реал не очень убедительно играют на старте и так высоко в рейтинге
+14
-3
+11
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Никита Самарин
В начале этого сезона радует Байер, который продолжает свой прогресс. Также хорошее впечатление оставили команды, которые продали своих лидеров (Тоттенхэм и Милан) и очень интересно меняются.
+6
0
+6
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sad
Удачи Интеру, команда классную игру показывает!!!!!!!!!!!!!!
+3
0
+3
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Максим Семин
Ответ LIKER 3310
кто этот список составлял,еуфа?
Лысый шарлатан
+3
0
+3
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M93
Ответ Mata
Интересно, как вы умудряетесь делать публикации, которые невозможно смотреть или читать в приложении? Скроллинг не работает, дальше первого абзаца не прочитаешь
Что девайс, что у вас не работает? Андроид 13, все ОК.
+4
-1
+3
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spurshiken
Бавария - Байер после перерыва обязателен к просмотру.
+3
0
+3
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Владислав Бегагаев
Ответ JENNINGS
У «Реала» максимум очков со старта чемпионата при тяжёлых травмах 2 ключевых игроков старта Ну и фантастический перфоманс Джуда тоже говорит за себя
а причем тут фантастический перфоманс одного игрока и игра всей команды?
+5
-3
+2
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СЛИВОЧНЫЙ
Ньюкасл играет хуже Жироны?
+1
0
+1
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Давид Agabekyan
Наполи мёртвому Лацио проиграл и выше Ливерпуля
+1
0
+1
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Борис Булычев
20. Ювентус
19. Наполи
18. Аталанта
17. Жирона
16. Унион
15. Лейпциг
14. Атлетико
13. Брайтон
12. Ливерпуль
11. Реал Мадрид
10. ПСЖ
9. Арсенал
8. Монако
7. Барселона
6. Тоттенхэм
5. Милан
4. Манчестер Сити
3. Бавария
2. Интер
1. Байер
+3
-2
+1
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Le Tallec
Спасибо. Очень интересно!
+1
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Flylink
Ответ Dan Kennedy
Если что-то не нравится в комментарии Сливочного, то создай свой сайт где его не будет.
Обязательно так поступлю
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СЛИВОЧНЫЙ
Ответ Flylink
Если что-то не нравится, создай свой рейтинг и публикуй, в чем проблема?
Сдесь все люди высказывают свои коментарии и недовольство. Это рили смешно. А ты если со всем согласен молчи и не лезь
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Ophiomorph
Ответ Ложный Голкипер
барса очень высоковато, как болельщик заявляю пока нет особой игры ни впереди, ни сзади, пусть много травм, но и к Хави вопросы появились
Факт. Самая убедительная игра Барсы за 4 тура - против Кадиса, но и её не назовёшь хорошей, а в прошлом туре вообще откровенный отскок был.
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Alek88
Ответ Ложный Голкипер
барса очень высоковато, как болельщик заявляю пока нет особой игры ни впереди, ни сзади, пусть много травм, но и к Хави вопросы появились
к хави вопросы по игре, по структуре и не пропадали, ябы даже сказал, что добавился еще один, почему просели сильно по защите, по сравнению с прошлым розыгрышем лл.
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сларк
Ответ Coodesnik
так ты,что ли составлял?
да я
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Александр Белов
Ответ Давид Agabekyan
Наполи мёртвому Лацио проиграл и выше Ливерпуля
Вот это реально бред
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сларк
Ответ LIKER 3310
кто этот список составлял,еуфа?
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Alex_Prinz
Штуттгарт был поставил вместо Униона
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Экочёрт 4000
Мне очень понравилась "Рома"
Понятно, что сложный старт против топовых соперников
Но футбол Маур поставил просто роскошный, опережающий время
Я думаю, с такими новаторскими тренерскими решениями эта команда будет доминировать в Европе ближайшие годы
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Strun108
Ответ СЛИВОЧНЫЙ
Унион - 20 место. Жирона - 19? Где логика. Клуб который участвует в ЛЧ и является пожалуй не самым то проходимым на изи соперником, ниже клуба который нигде?
Ты не понял суть рейтинга)
Рейтинг за месяц, как команды играли в августе. И да, Жирона была интереснее Униона. Тем самым авторы говорят, что по игровой форме команд за ними можно и понаблюдать. В следующем месяце рейтинг может координально измениться))
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Артур Артур
Байер 3, Интер 2, ттх 10,милан 5, что в голове у людей?
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СЛИВОЧНЫЙ
Унион - 20 место. Жирона - 19? Где логика. Клуб который участвует в ЛЧ и является пожалуй не самым то проходимым на изи соперником, ниже клуба который нигде?
+1
-1
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