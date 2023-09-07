38 комментариев

«Байер» и «Интер» в топ-3! Рейтинг лучших клубов старта сезона
Лидер очевиден.
Первая международная пауза в сезоне – хорошее время для промежуточных итогов. А подводим мы их в нашем проверенном формате – ежемесячном рейтинге силы клубов Европы.
Напомним наши принципы. Главное – тактические (и не только) наблюдения, а места – вторичны. Команды все же играют против разных соперников, поэтому сравнивать их можно только субъективно.
Наша задача – помочь вам составить футбольную картину (ведь смотреть все матчи топ-5 невозможно). Возможно, вы найдете что-то ценное в этом тексте, даже если не согласны с распределением команд. Например, место «Байера» можно считать нашей рекомендацией познакомиться с этой командой и посмотреть ее ближайшие матчи.
Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова
пока нет особой игры ни впереди, ни сзади, пусть много травм, но и к Хави вопросы появились
Ну и фантастический перфоманс Джуда тоже говорит за себя
19. Наполи
18. Аталанта
17. Жирона
16. Унион
15. Лейпциг
14. Атлетико
13. Брайтон
12. Ливерпуль
11. Реал Мадрид
10. ПСЖ
9. Арсенал
8. Монако
7. Барселона
6. Тоттенхэм
5. Милан
4. Манчестер Сити
3. Бавария
2. Интер
1. Байер
Понятно, что сложный старт против топовых соперников
Но футбол Маур поставил просто роскошный, опережающий время
Я думаю, с такими новаторскими тренерскими решениями эта команда будет доминировать в Европе ближайшие годы
Рейтинг за месяц, как команды играли в августе. И да, Жирона была интереснее Униона. Тем самым авторы говорят, что по игровой форме команд за ними можно и понаблюдать. В следующем месяце рейтинг может координально измениться))