38 комментариев

Лидер очевиден.

Первая международная пауза в сезоне – хорошее время для промежуточных итогов. А подводим мы их в нашем проверенном формате – ежемесячном рейтинге силы клубов Европы.

Напомним наши принципы. Главное – тактические (и не только) наблюдения, а места – вторичны. Команды все же играют против разных соперников, поэтому сравнивать их можно только субъективно.

Наша задача – помочь вам составить футбольную картину (ведь смотреть все матчи топ-5 невозможно). Возможно, вы найдете что-то ценное в этом тексте, даже если не согласны с распределением команд. Например, место «Байера» можно считать нашей рекомендацией познакомиться с этой командой и посмотреть ее ближайшие матчи.

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова