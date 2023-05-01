Привет! Футбольные авторы Sports.ru снова делятся наблюдениями после уик-энда. Напоминаем, что это не информационный дайджест, мы не стремимся рассказать о каждом большом матче, а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические детали.

Разбор яркого матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» (7 голов, камбэк с 0:3, Трент блистает в центре) вышел отдельно.

Алонсо опробовал лучшего защитника «Байера» в центре полузащиты. Неплохо!

Эдмонд Тапсоба – один из любимчиков Хаби Алонсо. Заслуженно: добросовестно обороняется и лучше всех из центральных защитников продвигает мяч (мы уже подсвечивали его помощь Фримпонгу и Диаби). Против «Униона» Алонсо изучил, как Тапсоба выглядит в центре поля в схеме 3-4-3 – в паре с Робертом Андрихом, другим фаворитом тренера. Получилось достойно.

Изменение не назвать необходимостью – в запасе остался профильный полузащитник Керем Демирбай. Он способен обострять, но его оборонительные качества и навыки ведения борьбы совсем не выдающиеся – без них против «Униона» лучше не появляться.

На первых минутах Тапсоба выглядел неуверенно: тянул с пасами, попадал под давление, однажды даже потерял мяч и навлек на ворота атаку с дальним ударом. Но со временем обжился и дал несколько хороших продвигающих передач. Любопытно, что не в позиционных атаках, а при быстрых переходах из защиты в нападение.

Во втором тайме уже выглядел вполне органично – здесь, например, у штрафной нашел единственно верный вариант для паса.

И выглядел надежно без мяча: чистил линию штрафной при прострелах в опорную зону «Байера», не терялся в единоборствах против железных футболистов «Униона».

Хорошее статистическое резюме: 10 продвигающих передач и 8 возвратов мяча – в обоих случаях 2-е место среди игроков матча.

Вряд ли увидим полноценную смену позиции, Тапсоба все-таки реально хорош как центральный защитник. Против «Униона» его выдвижение в центр поля выглядело как хорошая адаптация против максимально боевитого и колючего соперника.

И матч сам по себе получился скорее бойцовским, чем футбольным – команды на двоих создали моментов всего лишь на 1,4 xG и закончили 0:0.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Забросы Киммиха – классика современного футбола. Лучший момент, чтобы это зафиксировать

«Бавария» победила «Герту» 2:0 с 3,05-0,16 по xG и 25-2 по ударам – звучит элементарно, но едва ли кто-то назовет этот результат легко добытым.

До гола Гнабри на 69-й минуте у «Баварии» был лишь один по-настоящему голевой момент, в матче вроде бы намечалось затишье. Но шедевральный пас Киммиха разбудил «Альянц Арену».

Это один из любимых приемов Киммиха, но все-таки обычно он делает забросы не в центр, а по диагонали на фланг. Пас Коману на 79-й минуте более типичен.

2:0 с двумя великолепными ассистами Киммиха. Вообще-то точных темповых пасов от Йозуа было гораздо больше – он вел игру любимыми диагоналями, после которых обычно шли однотипные прямолинейные навесы. Всего «Бавария» сделала 44 кросса – клубный рекорд за сезон и 4-й результат в Бундеслиге-2022/23. И это в игре, где не был доступен Шупо-Мотинг, а Мюллер вышел лишь на 61-й минуте. Неудивительно, что точными оказались лишь 14 навесов/прострелов.

Но Киммих-то все делал идеально: открывался в центральной оси, вытягивал игрока, четко вырезал на фланг в изоляцию либо Коману (направо), либо Канселу (налево). На 52-й минуте был забавный отрезок, как Киммих в одной атаке сделал три диагонали подряд – каждый раз атака на фланге захлебывалась, мяч возвращали Йозуа, все начиналось по новой.

Пару раз Киммих опробовал давать не предпоследний пас на фланг, а последний, сразу под удар. И вуаля – два ассиста.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Монпелье» грохнул «Монако» 4:0. Это было очень весело

«Монпелье» – жутко нестабильный клуб, но в лучшие дни (к счастью, точно чаще пары раз в году) команда играет в прекрасный дворовый футбол.

Главный поставщик веселья – Тежи Саванье, мастер штрафных и фанат красных карточек. Вот из-за последнего и пропускал игру с «Монако». Не беда – «Монпелье» не из тех середняков, где девять полевых отбиваются, а один творит магию.

С «Монако» особенно сиял Вахби Хазри. Навес рабоной? Галочка. Обыграть троих, еще даже не дойдя до чужой половины? Галочка. Может, пробить со своей половины (Хазри уже так забивал за «Сент-Этьен»)? Галочка.

Ему помогали:

• Арно Норден с роббеновскими смещениями. Так забил два гола. Норден еще и умеет ускоряться в стиле Мбаппе. Проблема в том, что Роббен и Мбаппе в него вселяются раз в пару месяцев, в остальное время рывки с мячом заканчиваются неудачными обводками, а удары со смещением летят за боковую. «Монако» не повезло – роббеновское альтер-эго пробудилось.

• Элье Ваи. 20-летний форвард замучил Дисаси и особенно Марипана открываниями за спины. Так еще и умудрялся цепляться за длинные передачи, хотя вообще не выглядит как таргетмен! Но открывания – все-таки главная фишка. Смотрятся очень эффектно.

• Фету Мауасса. Один раз так пробросил мяч мимо Агиляра, что на нескольких метрах выиграл два корпуса. Реактивно. Был заметен меньше, чем остальные, но одним ускорением способен маскировать разницу. Когда пришло время, рванул и сделал 2:0.

Самый приятный аспект разгрома – «Монпелье» не останавливался. Даже при 1:0 команда контратаковала – именно контратаковала, а не сидела в автобусе. А чего сидеть? От зоны вылета оторвались. Можно поиграть в удовольствие.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Главный привоз-перфоманс сезона – у «Вулвз» в матче с «Брайтоном». Жозе Са взял все худшее у Давида Де Хеа

Хулен Лопетеги уверенно удерживает «Вулверхэмптон» в АПЛ. Сейчас вероятность вылета меньше 1%. Сравните с 47%, которые были на момент назначения. Действительно вытащил, хоть и без ярких красок в игре.

В этом контексте 0:6 от «Брайтона» – лишь помутнение. Но оцените масштаб катастрофы. Уже к 15-й минуте «Вулвз» горели в три мяча – и это при том, что у соперника отсутствовало сразу три лидера (Кайседо, Мак Аллистер и Митома). Уже в середине первого тайма Лопетеги решил перейти с четверки на пятерку защитников – необычный ход для команды, которой нужно отыгрываться, но подчеркивает, насколько все было плохо.

«Вулвз» не справились с классическими приемами «Брайтона» – после матча Роберто де Дзерби настолько восхищался исполнением, что назвал матч лучшим в карьере. Поведение «Вулвз» облегчило путь к восторгам – такого количества привозов, пожалуй, не было ни в одном матче сезона. В общей сложности они привели к 9 ударам «Брайтона», три завершились голами.

Лидерами «Вулвз» по косячеству стали вратарь Жозе Са и полузащитник Матеуш Нунеш. Тут был потенциал. Са играет в современной манере, но склонен к привозам в стиле Давида Де Хеа. С начала прошлого сезона португалец совершил больше всех ошибок в АПЛ, которые привели к ударам соперника. Половина из них (5 из 10) – результат именно игры ногами.

Вот характерный эпизод из матча с «Брайтоном» – не просто пасует на защитника, который находится спиной к соперника и не может оценить ситуацию, но еще и ошибается с исполнением:

Нунеш привозит иначе. Его фишка – смелые проходы с мячом. Манеру подчеркивает место в топ-3 среди полузащитников АПЛ по попыткам дриблинга. Когда дриблинг проходит, выглядит и правда здорово, но как правило финтит в центре поля, где риски высоки.

Перед вторым голом «Брайтона» эти риски не оправдались. Пошел в обводку, потерял мяч и подставил крайних защитников (оба высоко подключились в атаку и не успели вернуться):

В концовке Са и Нунеш сообразили на двоих. Большая часть вины на голкипере, который решил, что отдать партнеру под давлением двух соперников – неплохая идея (еще одно сходство с Де Хеа). Но и Нунеш хорош – даже в такой ситуации решил выкрутиться, попытавшись обыграть за счет дриблинга:

Чем закончилось? Разумеется, привозом.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Холанд – еще и машина по затягиванию времени. Помог Пепу засушить победу над «Фулхэмом»

Несколько лет назад Шон Дайч раскрыл темную сторону «Сити», который борется за чемпионство. Тогда команда Гвардиолы сражалась за титул с «Ливерпулем» и в концовке игры с «Бернли» максимально тянула время (вели всего в один мяч):

«Было так приятно слышать, как Пеп и его помощники кричат своим нападающим идти к угловому флагу и держать мяч там. И это при том, что сзади их уже охраняет четверка центральных защитников. Мы часто критикуем команды за то, что они тянут время, но ничего такого в этом нет. Как видите, тянуть время готов даже «Сити».

В этом сезоне у Пепа снова плотная гонка за чемпионство, но методы по затяжкам времени остались теми же. Пожалуй, в лице Эрлинга Холанда появился даже бонусный элемент – нападающий, который за счет мощного корпуса сначала оттесняет соперников, а потом делает из соперника стенку, чтобы заработать стандарт.

Матч с «Фулхэмом» был не первым, где Эрлинг принес пользу в концовке. В начале марта была игра с «Ньюкаслом» – там Холанд заработал четыре угловых подряд и убил почти две минуты. Заодно веселился с болельщиками:

Против «Фулхэма» Эрлинг выжал один угловой и сразу три аута. В этот раз удалось убить полторы минуты:

Недооцененный навык Холанда был вдвойне важен из-за того, что рефери добавил ко второму тайму сразу 8 минут (фактически сыграли даже 9). Несмотря на такой подарок, «Фулхэм» в компенсированное время умудрился только один раз коснуться мяча на половине «Сити». Холанд со своим мощным корпусом – один из главных виновников.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Кто-то в Серии А переключает атаки лучше Леау?

Двигатель современного «Милана» Рафаэль Леау – мастер дриблинга и рывков, но не только. Его пас – тоже оружие. Португалец способен изменить оттенок застопорившейся атаки, когда этого никто не ждет. Решения иногда поражают своей простотой и в то же время неочевидностью.

85-я минута матча с «Ромой». Леау заперт на фланге и движется в направлении боковой линии. Кажется, атака увядает и продолжится навесом или позиционным перекатыванием.

Леау разворачивается и отдает куда-то в центр – так лениво обычно пасуют вратарю, выманивая соперника в прессинг.

Это очень заурядное со стороны действие внезапно обостряет атаку – Крунич после скидки Салемакерса получает пространство для плотного дальнего удара.

97-я минута, «Милану» нужно отыгрываться, а Леау – придумывать кое-что посложнее. На этот раз поймал отскок на фланге и без паузы нашел на дальней штанге Салемакерса. И снова решение было очень органичным и очевидным, но непростым по технике.

Включайте и наслаждайтесь.

Карта, доказывающая, что Леау занимается таким регулярно.

Большинство передач – средние и длинные. 6 голевых (красные стрелочки) – в таком же стиле.

Есть в Серии А еще один игрок, который так же легко открывает свободное пространство?

Павел Тихонов (телеграм-канал)

Бускетс уже 3 сезона отдает ассисты только на правых вингеров

Пока Усман Дембеле был травмирован, в «Барселоне» сформировалась новая связка. За последние 2 месяца Серджи Бускетс выдал 3 голевых (75% всех ассистов в сезоне) – все три на Рафинью, который стартовал справа.

Передачу в матче с «Бетисом» можно просто выделять как шедевр.

Но отмечаем и тенденцию: Левандовски опустился ниже, а Рафинья в эпизоде врывается в зону центрального форварда.

Против «Валенсии» был другой нападающий (Торрес играл в центре), но ассист Бускетса вышел очень похожим.

За последние 3 сезона у Серджи 10 ассистов – все на правых вингеров (если можно Лионеля Месси ограничивать только этой позицией).

•‎ На карте отмечен только Рафинья как основной адресат, но Бускетс давал ассист и на Дембеле – правда, очень условный: Усман после передачи сместился в центр, обыгрывая троих защитников, и пробил в дальний.

При этом Бускетс регулярно дает продвигающие передачи и на левый фланг атаки – но игроки справа реализуют лучше.

Не совсем про ассисты на правых вингеров, но нельзя не отметить: Бускетс близок к продлению контракта с «Барсой». Минус головная боль для Хави – не придется искать замену для ключевого игрока: «Серджи усвоил футбольный стиль «Барселоны» с юных лет и прекрасно его понимает. Я уже тысячу раз говорил, что Бускетс – ключ нашей игры».

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Автобусный мастер-класс от «Аталанты»

В этом сезоне мы наблюдаем самую оборонительную версию «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини (среднее владение ниже 50% – 9-е в лиге). Последние матчи выделяются даже на этом фоне. Уже три игры подряд («Фиорентина», «Рома», «Торино») команда владеет мячом меньше 40%.

В готовности играть явно вторым номером есть умысел (хотя, возможно, хотели сыграть без такой радикальности). Под этот режим преобразуется схема. Базис – по-прежнему 3-4-2-1, но наполнение атакующей тройки и действия в прессинге теперь другие. Под единственным форвардом Расмусом Хейлундом вышли Марко Пашалич (он и раньше выходил в тройке атаки, но строго под оборонительные задания) и Тен Копмейнерс (раньше играл в опорной). Сразу два исполнителя с оборонительными акцентами – для «Аталанты» редкость, которая подчеркивает намерение.

В рамках этой формации Хейлунд вообще не шел в прессинг (перекрывал направление в опорной). На защитников поочередно выдвигались Пашалич и Копмейнерс. При этом оставшиеся полузащитники образовывали треугольник в центре:

Такая структура оставляла сопернику свободных игроков в первой стадии и не была нацелена на отборы – антипод агрессивного персонального прессинга, который традиционно практиковала «Аталанта». Сейчас акцент был на том, чтобы направлять атаки во фланговые зоны. Классический режим выжидающей команды.

Такой футбол высасывает зрелищность из матчей, но «Аталанта» оказалась в нем весьма хороша. Особенно уникальным получился первый тайм. За 45 минут команды родили всего один удар в сторону ворот (гол Давиде Дзаппакосты – с острейшего угла после прохода по флангу).

Всего «Ата» допустила лишь четыре удара. Два из них были нанесены в ходе голевой атаки «Торино» (дальний удар + добивание). Еще два были дальними. То есть все три доведенные до удара атаки изначально завершались лишь попытками из-за штрафной. Впечатляющий уровень сдерживания.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Кабелла – мозг «Лилля» и, возможно, король созидания Лиги 1

Реми Кабелла проводит выдающийся сезон – по предударным действиям на 90 минут (6,43) и передачам под удар (3,57) обходит даже Лео Месси. То есть, как минимум, носит титул статистического короля созидания в Лиге 1. По тонкости с аргентинцем соперничать даже труднее, чем по цифрам, но француз старается.

Против «Аяччо» Реми отдал два голевых паса пятками. Они стали пиком тотального перфоманса. Еще Кабелла сделал 11 продвигающих передач (больше всех в матче); при этом пасовал с точностью 90,3%. То есть делал передачи повышенной трудности в чужой опорной с процентом брака, который скорее свойственен игроку, ведущему игру из своей опорной.

Первый гол – хороший пример того, как Реми дирижирует атаками «Лилля». Диагонально смещаясь, собрал на себя внимание трех соперников – тем самым организовал партнеру большую свободную зону:

Потом открылся под получение внутри штрафной (увел за собой опорников), где в касание откатил мяч пяткой под удар в зону, которую сам же организовал рывком:

Кабелла не просто получает мяч в опасных зонах и эффектно обостряет (хотя тоже умеет), но и ведет атаки «Лилля» так, что партнеры получают больше пространства и возможностей для умного продолжения. Часто Реми отвечает и за создание пространства, и за создание варианта для продолжения.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani / Stringer, Mike Hewitt / Staff; globallookpress.com/IMAGO/Fotostand / Taeger, Panoramic/Keystone Press Agency, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency; кадры трансляции «Матч ТВ»