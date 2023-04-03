Привет! Здесь футбольные авторы Sports.ru делятся наблюдениями после уик-энда. Напоминаем, что это не информационный дайджест, здесь мы не стремимся рассказать о каждом большом матче, а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические детали.

Отдельные разборы топ-матчей выходных:

• «Сити» не заметил прессинг Клоппа и отсутствие Холанда. Юрген (и мы) в шоке: какой «Ливерпуль» пассивный!

• Тухель откатил «Баварию» к заводским настройкам, но предложил авторские угловые и прессинг. Награда – яркая победа

• «Милан» вернулся к 4-2-3-1 и разнес «Наполи». Это не совпадение – теперь у Спаллетти головоломка перед ЛЧ

«ПСЖ» снова проиграл в Лиге 1. Как «Лион» сдержал «Париж»?

«Лион» вполне спокойно победил «ПСЖ» (1:0). Лоран Блан подобрал схему 3-4-1-2/3-4-3, где Райан Шерки без мяча был то десяткой под нападающими, то девяткой на острие. В такой формации «Лион» нормально сдерживал продвижение «ПСЖ» из защиты и не допускал свободы в коридорах между защитниками.

Рискованным казался выбор всего двух центральных полузащитников (Шерки все-таки тяготеет к атаке и не всегда отрабатывает в обороне), но Тиаго Мендес и Жоанн Лепенан достойно справились, пока более статусные Толиссо и Какре начали матч в запасе. «ПСЖ» очень медленно разыгрывал мяч, даже с насыщением центра и численным преимуществом (допустим, Верратти+Витинья+Саншеш+Месси) не получалось доминировать на центральной оси. Тут нужно в равной степени и хвалить одних, и ругать других.

Индивидуально выделялись правый ЦЗ в тройке Синали Диоманде и один из форвардов Александр Ляказетт.

Диоманде справился с Мбаппе. И круто дергался за Килианом из линии защиты, и проактивно пробовал инициировать отбор с места, и выглядел готовым к забегам за спину.

Ляказетт опробовал специфическую позицию – не выдвинутая девятка, а второй форвард, тяготеющий к флангу. Регулярно напрягал 17-летнего Эль-Шадая Битшиабу. Битшиабу быстро сел на желтую, пару раз ошибся под давлением Ляказетта. Заработанный пенальти – тоже хорошо. Правда, сам Ляказетт его и не реализовал.

Возможно, после 1:0 на 56-й минуте «Лион» чересчур боязно сел в защиту. Владение мячом снизилось до 36%, выходы из защиты моментально заканчивались потерей, в контратаки выбегали слишком редко. Но все равно «ПСЖ» так и не придумал по-настоящему голевых моментов. А «Лион» сохранил игровую модель, хотя на 63-й минуте остался без профильного правого защитника: вместо Кумбеди вышел Какре, и на позицию правого латераля ушел Тиаго Мендес, игравший в центр поля.

Тоже ситуативно уникальная позиция: вообще-то он опорник, которого экс-тренер «Лиона» Петер Бос переделал в центрального защитника. На краю защиты еще не играл. Выглядел неплохо против связки Мбаппе и Нуну Мендеша.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Монако» – самая раздолбайская команда Европы. Это напрягает, хоть и весело

Не воспринимайте ярлык чересчур уничижительным – это фиксация уж слишком легкомысленного подхода «Монако». И дело не в ужасной структуре с постоянными дырами и в постоянных индивидуальных ошибках – они есть, но без катастрофической частоты.

Объясним на матче со «Страсбуром» (4:3): достойные первые 20 минут, без креативной феерии, но с хорошим движением на правом фланге, несколькими классными разрезающими за спины защитникам, парочкой достойных комбинаций в опорной зоне, с одной из которых прошла первая голевая атака.

И все, «Монако» выключается. Розыгрыши от ворот сразу медленные. Игроки атаки тусуются высоко, не думая спускаться и помогать. Они только хотят получать мяч на пространстве, счет 1:0 к этому вроде располагает. В перепасовках высокомерный брак: когда уже почти вся комбинация прошла, но вместо нужной темповой передачи игрок придумывает бесполезный экстравагантный пас поперек. В аут. И так «Монако» уже получает 1:2 к перерыву.

Правда, раздолбайство «Монако» заразительно, схожим образом часто играют и соперники «Монако». Поэтому как без моментов «Страсбур» превратил 0:1 в 2:1, так «Монако» превратил 1:2 в 4:2. Разумеется, о спокойной концовке не могло идти и речи.

На 78-й минуте центральный полузащитник Фофана получил вторую желтую за жесткий фол в безобидной ситуации. На 92-й «Монако» пропустил третий мяч. На 95-й вот такая картина: в штрафной 5 нападающих «Страсбура» и 3 защитника «Монако». Вообще видели когда-нибудь, чтобы команда в меньшинстве, ведя в счете, так обороняла штрафную?

Это та же команда, что в прошлом сезоне после 9-матчевой победной серии утратила прямую путевку в ЛЧ, пропустив на последней минуте последнего матча.

«Монако», конечно, почти всегда весело смотреть, но расхлябанность сильно пугает.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Тройка центральных защитников «Майнца» заслужила, чтобы вы о ней почитали

«Лейпциг» после 0:7 от «Ман Сити» и 0:1 от «Бохума» проиграл третий матч подряд – теперь 0:3 от «Майнца». Есть очевидные проблемы (особенно с выходом из обороны и недостатком движения в атаке), но снова хочется хвалить соперника «РБ».

«Майнц» допустил лишь один опасный момент, лишь трижды дав «Лейпцигу» пробить из штрафной. Это просто великолепный показатель с учетом 80 минут игры «РБ» с отставанием в счете.

Вся команда играла замечательно, но сейчас подсветим необычную тройку центральных защитников («Майнц» играет со схемой 3-4-2-1) – Эдимилсон Фернандеш, Штефан Белль и Андреас Ханче-Ольсен. Всех объединяют агрессивные выдергивания – смелое решение с учетом опасности «Лейпцига» на пространстве. Ханче-Ольсен обычно делал выпады при пасах верхом, Фернандеш и Белль чаще выскакивали, когда мяч был на газоне.

В отрыве от матча с «РБ» эти персонажи тоже интересны.

• Фернандеш – 26-летний швейцарец, который вообще-то изначально атакующий полузащитник. Не закрепился в «Вест Хэме», не сверкнул в «Фиорентине», не перезагрузился в «Майнце». Прошлый сезон провел в ссылках – сначала «Арминия», потом «Янг Бойз». В этом сезоне тотальная перезагрузка на совершенно новой позиции – крайний ЦЗ в тройке. Очень хорошая находка тренера Бо Свенссона. Он не всегда надежен, но делает замечательные длинные забросы, это один из главных вариантов продвижения «Майнца». С его забросов начинались и две голевые атаки «Майнца» против «РБ».

• Белль – 31-летний немец, играющий в «Майнце» с 2012-го. Мог уже закончить карьеру, c марта 2019-го по январь 2021-го он сыграл лишь в одном матче за «Майнц» из-за ужасной травмы лодыжки и сложного восстановления. Но в январе 2021-го в «Майнц» как раз пришел Свенссон, сразу подтянувший игровой тонус Белля.

Свенссон – бывший одноклубник Белля. Бо играл за «Майнц» с 2007-го по 2014-й, так что пересекся с молодым Штефаном. Сейчас руководит им.

• Ханче-Ольсен – 26-летний норвежец, появившийся в «Майнце» только в январе 2023-го. Видно, что по-настоящему продуманный трансфер: «Гент», откуда переехал Ханче-Ольсен, всегда играет с тройкой ЦЗ (как и «Майнц»), и норвежец умеет хорошо забрасывать верхом (как и Фернандеш, например). Это не топ-защитник, но вполне подходящий для футбола Свенссона.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Смена позиции Асенсио перевернула матч «Реала». Вяло начали (признал даже Анчелотти), а потом забили 6

«Реал Мадрид» получил заряд позитива перед класико – жертвой стал «Вальядолид» (6:0). В первые 15 минут у хозяев были проблемы – допустили два хороших момента и уступали по владению. После матча Карло Анчелотти пожурил команду за неудачный старт и объяснил, как перевернул встречу.

«Мадрид» начал в схеме 4-4-2 (4-2-3-1), в которой под Каримом Бензема действовал Родриго, а Марко Асенсио располагался справа. Этот вариант не работал – атакующие игроки были отрезаны от команды. Все резко трансформировалось после перевода Асенсио в центр поля (Родриго, следовательно, ушел направо).

Теперь связующим звеном выступал именно Марко. В зависимости от ситуаций либо в рамках схемы 4-2-3-1 в роли десятки, либо в 4-3-3 в центре полузащиты. Он хорошо трактовал эти эпизоды, но особенно ярко проявил себя в атаках на скорости – связывал игру в такие моменты проходами через центр.

На стартовом этапе открытый стиль с прессингом играл в пользу «Вальядолида» (смелость оправдывалась, так как атака соперника была отрезана). Но после тонкого хода Анчелотти появилось связующее звено – и уже «Мадрид» начал наказывать за дерзость. Наказал максимально сурово. Гений Карим Бензема с хет-триком на виду, но давайте отдадим должное и Анчи с Асенсио. Они предоставили французу инструменты.

Вообще роль центрального полузащитника кажется читерской для Асенсио. Он там играет относительно редко, но выдает чуть ли не лучшие перфомансы. Например, именно с этой позиции сделал хет-трик «Мальорке» в прошлом сезоне. Конечно, нужна поправка на уровень соперников и скудность выборки, но интересно было бы плотнее последить за ним в таком образе.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Салах испугал «Сити» на угловых – Гвардиоле пришлось подстраиваться

Сэм Ли из The Athletic метко пошутил по ходу главного матча выходных в АПЛ: угловые против «Ливерпуля» вообще не стоят того, чтобы их зарабатывать. Сэм имел в виду контратаки, в которых после передач Алиссона так опасен Мо Салах. «Сити» в курсе: в игре первого круга решающий мяч пришел после их комбинации.

В субботу Салах тоже мог наказать после корнера у своих ворот – «Сити» спас Джек Грилиш:

Больше угроз не возникало. Одна из причин – осторожные ходы Пепа.

Во-первых, с начала матча поручил не ходить на угловые Джону Стоунзу. Не самый опасный в чужой штрафной из защитников «Сити», но уже улавливается подстройка.

Во-вторых, после момента с участием Салаха к Стоунзу присоединился и Натан Аке. Теперь Мо караулили не три игрока, а сразу четыре (в штрафной стало на одного меньше):

Судя по всему, Гвардиола посчитал, что сдержать Салаха важнее, чем самим создавать остроту на угловых. В последних матчах это было сильной стороной «Сити» – тут получилось нанести только 1 удар, но против такого «Ливерпуля» хватало и других источников моментов. В разборе матча мы расписали некоторых из них. Тут хотели остановиться на детали, которая не повлияла на результат, но тоже была весьма интересной.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Ньюкасл» разнес опорную «МЮ» без Каземиро. Была целая куча приемов

У «Юнайтед» одна из худших игр сезона – беспомощные 0:2 против «Ньюкасла». Провалов набралось столько, что можно долго выбирать. Тут и Рэшфорд с нулем ударов (впервые после ЧМ), и несработавшая идея Тен Хага с Мактомини в роли десятки, и слабая игра под прессингом, и доминация «Ньюкасла» в воздухе. Интересно разобрать каждую, но остановимся на провалах опорной, которой жутко не хватало дисквалифицированного Каземиро.

Проблемы фиксирует карта передач «Ньюкасла», после которых наносились удары. Большинство – либо из самой опорной, либо в опорную.

«Юнайтед» не хватало и привычных качеств Каземиро, и сыгранности, и просто оборонительных умений. Забитцер и Бруну, образовавшие пару опорников, выходили только в паре с бразильцем (в такой связке – никогда), плюс сами по себе больше нацелены на атаку.

«Ньюкасл» воспользовался. Команда Эдди Хау предложила сразу три варианта по вскрытию опорной.

Первый – опускания Александра Исака. Швед здорово распознавал момент и помогал «Ньюкаслу» с розыгрышами. Закончил матч с тремя передачами под удар (лучший показатель в сезоне):

Второй – смещения с флангов Сен-Максимена и Джейкоба Мерфи. По очереди практиковали, в этом эпизоде вообще оказались в опорной вдвоем:

Этими приемами «Ньюкасл наказывал «МЮ» за дыры в опорной. Третьим вскрывали конкретно опорников. Каждый из тройки Лонгстафф – Гимараэс – Уиллок пробовал рывки в штрафную и проверял соперников на реакцию. Она часто хромала:

После перевода в опорную Мактомини «Юнайтед» замаскировал часть проблем, но в эпизоде с победным голом сработали все три приема сразу: было и опускание Исака, и смещение Мерфи, и рывки из полузащиты (сначала от Гимараэса, потом от Уиллока).

Последим, как Тен Хаг решит проблему в следующих матчах – без Каземиро «Юнайтед» проигрывает в каждой второй игре (4 из 8).

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Рой Ходжсон триумфально вернулся в АПЛ, разница ударов с «Лестером» – 31:3!

Парочка фактов для разгона. Первый: разница ударов +28 в матче «Кристал Пэлас» – «Лестер» стала рекордной в этом сезоне АПЛ. Второй: «Кристал Пэлас» умудрился в этой игре нанести больше ударов, чем за весь март.

В комбинации этих фактов – главное достижение Ходжсона. Из рук Патрика Виейра Рой получил трусливую команду, но за каких-то две недели снова сделал ее симпатичной и смелой. Секрет – в возвращении приемов, от которых Виейра отказывался в попытке упростить игру.

Первый – прессинг. В этом аспекте у команды лучший перфоманс сезона – 40% действий прошло на трети «Лестера». Если что, показатели «Ман Сити» и «Арсенала» по всему сезону – в районе 35-36%. Смелость «Пэлас» заслуживает уважения и из-за специфики соперника: «Лестер» любит выманивать и обладает очень скоростными игроками атаки.

Ключевой особенностью прессинга «Пэлас» была ориентация на зону мяча – сосредотачивались на ней, а свободным оставляли только игрока с дальнего фланга:

Второй секрет – смелое наполнение полузащиты. Виейра часто выставлял пару опорников, Ходжсон предпочел вариант с одним. Игравшие повыше Джеффри Шлупп и Эберечи Эзе образовывали пятерку в атаке. Бонусом шли перспективные треугольники на флангах. После ухода Конора Галлахера Виейра отказался от этой идеи, Ходжсон вернул.

Учитывая степень доминирования, «Пэлас» точно наиграл на победу, но есть и пара вопросов. Во-первых, несмотря на гигантский перевес по ударам, явных моментов набралось всего 2 – и оба пришли в концовке. Во-вторых, прессинг продержался только тайм – Брендан Роджерс нашел решение, которое позволило «Лестеру» выровнять игру и отвести ее от своих ворот (Рикарду Перейра в роли ложного фулбека).

Учитывая минимальное время на подготовку и такой перфоманс на выходе, это всего лишь придирки. Они не отменяют главного: таким смелым «Пэлас» мы не видели очень давно. Ура, Рой!

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP