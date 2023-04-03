Power Rankings
Блог

«Лион» сдержал «Париж», «Ньюкасл» разнес опорную зону «МЮ» без Каземиро. Главное о тактике выходных

Эдди Хау Эдди Хау
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
тактика тактика
Марко Асенсио Марко Асенсио
Монако Монако
Рой Ходжсон Рой Ходжсон
Ла Лига Ла Лига
Ньюкасл Ньюкасл
Лион Лион
лига 1 Франция лига 1 Франция
Реал Мадрид Реал Мадрид
бундеслига Германия бундеслига Германия
ПСЖ ПСЖ
Майнц Майнц
Футбол Футбол

Привет! Здесь футбольные авторы Sports.ru делятся наблюдениями после уик-энда. Напоминаем, что это не информационный дайджест, здесь мы не стремимся рассказать о каждом большом матче, а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические детали. 

Отдельные разборы топ-матчей выходных:

• «Сити» не заметил прессинг Клоппа и отсутствие Холанда. Юрген (и мы) в шоке: какой «Ливерпуль» пассивный!

• Тухель откатил «Баварию» к заводским настройкам, но предложил авторские угловые и прессинг. Награда – яркая победа

• «Милан» вернулся к 4-2-3-1 и разнес «Наполи». Это не совпадение – теперь у Спаллетти головоломка перед ЛЧ

«ПСЖ» снова проиграл в Лиге 1. Как «Лион» сдержал «Париж»?

«Лион» вполне спокойно победил «ПСЖ» (1:0). Лоран Блан подобрал схему 3-4-1-2/3-4-3, где Райан Шерки без мяча был то десяткой под нападающими, то девяткой на острие. В такой формации «Лион» нормально сдерживал продвижение «ПСЖ» из защиты и не допускал свободы в коридорах между защитниками. 

Рискованным казался выбор всего двух центральных полузащитников (Шерки все-таки тяготеет к атаке и не всегда отрабатывает в обороне), но Тиаго Мендес и Жоанн Лепенан достойно справились, пока более статусные Толиссо и Какре начали матч в запасе. «ПСЖ» очень медленно разыгрывал мяч, даже с насыщением центра и численным преимуществом (допустим, Верратти+Витинья+Саншеш+Месси) не получалось доминировать на центральной оси. Тут нужно в равной степени и хвалить одних, и ругать других. 

Индивидуально выделялись правый ЦЗ в тройке Синали Диоманде и один из форвардов Александр Ляказетт. 

Диоманде справился с Мбаппе. И круто дергался за Килианом из линии защиты, и проактивно пробовал инициировать отбор с места, и выглядел готовым к забегам за спину. 

Ляказетт опробовал специфическую позицию – не выдвинутая девятка, а второй форвард, тяготеющий к флангу. Регулярно напрягал 17-летнего Эль-Шадая Битшиабу. Битшиабу быстро сел на желтую, пару раз ошибся под давлением Ляказетта. Заработанный пенальти – тоже хорошо. Правда, сам Ляказетт его и не реализовал. 

Возможно, после 1:0 на 56-й минуте «Лион» чересчур боязно сел в защиту. Владение мячом снизилось до 36%, выходы из защиты моментально заканчивались потерей, в контратаки выбегали слишком редко. Но все равно «ПСЖ» так и не придумал по-настоящему голевых моментов. А «Лион» сохранил игровую модель, хотя на 63-й минуте остался без профильного правого защитника: вместо Кумбеди вышел Какре, и на позицию правого латераля ушел Тиаго Мендес, игравший в центр поля. 

Тоже ситуативно уникальная позиция: вообще-то он опорник, которого экс-тренер «Лиона» Петер Бос переделал в центрального защитника. На краю защиты еще не играл. Выглядел неплохо против связки Мбаппе и Нуну Мендеша.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Монако» – самая раздолбайская команда Европы. Это напрягает, хоть и весело

Не воспринимайте ярлык чересчур уничижительным – это фиксация уж слишком легкомысленного подхода «Монако». И дело не в ужасной структуре с постоянными дырами и в постоянных индивидуальных ошибках – они есть, но без катастрофической частоты.

Объясним на матче со «Страсбуром» (4:3): достойные первые 20 минут, без креативной феерии, но с хорошим движением на правом фланге, несколькими классными разрезающими за спины защитникам, парочкой достойных комбинаций в опорной зоне, с одной из которых прошла первая голевая атака. 

И все, «Монако» выключается. Розыгрыши от ворот сразу медленные. Игроки атаки тусуются высоко, не думая спускаться и помогать. Они только хотят получать мяч на пространстве, счет 1:0 к этому вроде располагает. В перепасовках высокомерный брак: когда уже почти вся комбинация прошла, но вместо нужной темповой передачи игрок придумывает бесполезный экстравагантный пас поперек. В аут. И так «Монако» уже получает 1:2 к перерыву. 

Правда, раздолбайство «Монако» заразительно, схожим образом часто играют и соперники «Монако». Поэтому как без моментов «Страсбур» превратил 0:1 в 2:1, так «Монако» превратил 1:2 в 4:2. Разумеется, о спокойной концовке не могло идти и речи. 

На 78-й минуте центральный полузащитник Фофана получил вторую желтую за жесткий фол в безобидной ситуации. На 92-й «Монако» пропустил третий мяч. На 95-й вот такая картина: в штрафной 5 нападающих «Страсбура» и 3 защитника «Монако». Вообще видели когда-нибудь, чтобы команда в меньшинстве, ведя в счете, так обороняла штрафную?

Это та же команда, что в прошлом сезоне после 9-матчевой победной серии утратила прямую путевку в ЛЧ, пропустив на последней минуте последнего матча. 

«Монако», конечно, почти всегда весело смотреть, но расхлябанность сильно пугает.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Тройка центральных защитников «Майнца» заслужила, чтобы вы о ней почитали

«Лейпциг» после 0:7 от «Ман Сити» и 0:1 от «Бохума» проиграл третий матч подряд – теперь 0:3 от «Майнца». Есть очевидные проблемы (особенно с выходом из обороны и недостатком движения в атаке), но снова хочется хвалить соперника «РБ». 

«Майнц» допустил лишь один опасный момент, лишь трижды дав «Лейпцигу» пробить из штрафной. Это просто великолепный показатель с учетом 80 минут игры «РБ» с отставанием в счете. 

Вся команда играла замечательно, но сейчас подсветим необычную тройку центральных защитников («Майнц» играет со схемой 3-4-2-1) – Эдимилсон Фернандеш, Штефан Белль и Андреас Ханче-Ольсен. Всех объединяют агрессивные выдергивания – смелое решение с учетом опасности «Лейпцига» на пространстве. Ханче-Ольсен обычно делал выпады при пасах верхом, Фернандеш и Белль чаще выскакивали, когда мяч был на газоне. 

В отрыве от матча с «РБ» эти персонажи тоже интересны.

• Фернандеш – 26-летний швейцарец, который вообще-то изначально атакующий полузащитник. Не закрепился в «Вест Хэме», не сверкнул в «Фиорентине», не перезагрузился в «Майнце». Прошлый сезон провел в ссылках – сначала «Арминия», потом «Янг Бойз». В этом сезоне тотальная перезагрузка на совершенно новой позиции – крайний ЦЗ в тройке. Очень хорошая находка тренера Бо Свенссона. Он не всегда надежен, но делает замечательные длинные забросы, это один из главных вариантов продвижения «Майнца». С его забросов начинались и две голевые атаки «Майнца» против «РБ».

• Белль – 31-летний немец, играющий в «Майнце» с 2012-го. Мог уже закончить карьеру, c марта 2019-го по январь 2021-го он сыграл лишь в одном матче за «Майнц» из-за ужасной травмы лодыжки и сложного восстановления. Но в январе 2021-го в «Майнц» как раз пришел Свенссон, сразу подтянувший игровой тонус Белля. 

Свенссон – бывший одноклубник Белля. Бо играл за «Майнц» с 2007-го по 2014-й, так что пересекся с молодым Штефаном. Сейчас руководит им.

• Ханче-Ольсен – 26-летний норвежец, появившийся в «Майнце» только в январе 2023-го. Видно, что по-настоящему продуманный трансфер: «Гент», откуда переехал Ханче-Ольсен, всегда играет с тройкой ЦЗ (как и «Майнц»), и норвежец умеет хорошо забрасывать верхом (как и Фернандеш, например). Это не топ-защитник, но вполне подходящий для футбола Свенссона. 

Артем Денисов (телеграм-канал)

Смена позиции Асенсио перевернула матч «Реала». Вяло начали (признал даже Анчелотти), а потом забили 6

«Реал Мадрид» получил заряд позитива перед класико – жертвой стал «Вальядолид» (6:0). В первые 15 минут у хозяев были проблемы – допустили два хороших момента и уступали по владению. После матча Карло Анчелотти пожурил команду за неудачный старт и объяснил, как перевернул встречу.

«Мадрид» начал в схеме 4-4-2 (4-2-3-1), в которой под Каримом Бензема действовал Родриго, а Марко Асенсио располагался справа. Этот вариант не работал – атакующие игроки были отрезаны от команды. Все резко трансформировалось после перевода Асенсио в центр поля (Родриго, следовательно, ушел направо). 

Теперь связующим звеном выступал именно Марко. В зависимости от ситуаций либо в рамках схемы 4-2-3-1 в роли десятки, либо в 4-3-3 в центре полузащиты. Он хорошо трактовал эти эпизоды, но особенно ярко проявил себя в атаках на скорости – связывал игру в такие моменты проходами через центр. 

На стартовом этапе открытый стиль с прессингом играл в пользу «Вальядолида» (смелость оправдывалась, так как атака соперника была отрезана). Но после тонкого хода Анчелотти появилось связующее звено – и уже «Мадрид» начал наказывать за дерзость. Наказал максимально сурово. Гений Карим Бензема с хет-триком на виду, но давайте отдадим должное и Анчи с Асенсио. Они предоставили французу инструменты. 

Вообще роль центрального полузащитника кажется читерской для Асенсио. Он там играет относительно редко, но выдает чуть ли не лучшие перфомансы. Например, именно с этой позиции сделал хет-трик «Мальорке» в прошлом сезоне. Конечно, нужна поправка на уровень соперников и скудность выборки, но интересно было бы плотнее последить за ним в таком образе. 

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Салах испугал «Сити» на угловых – Гвардиоле пришлось подстраиваться

Сэм Ли из The Athletic метко пошутил по ходу главного матча выходных в АПЛ: угловые против «Ливерпуля» вообще не стоят того, чтобы их зарабатывать. Сэм имел в виду контратаки, в которых после передач Алиссона так опасен Мо Салах. «Сити» в курсе: в игре первого круга решающий мяч пришел после их комбинации. 

В субботу Салах тоже мог наказать после корнера у своих ворот – «Сити» спас Джек Грилиш: 

Больше угроз не возникало. Одна из причин – осторожные ходы Пепа. 

Во-первых, с начала матча поручил не ходить на угловые Джону Стоунзу. Не самый опасный в чужой штрафной из защитников «Сити», но уже улавливается подстройка. 

Во-вторых, после момента с участием Салаха к Стоунзу присоединился и Натан Аке. Теперь Мо караулили не три игрока, а сразу четыре (в штрафной стало на одного меньше): 

Судя по всему, Гвардиола посчитал, что сдержать Салаха важнее, чем самим создавать остроту на угловых. В последних матчах это было сильной стороной «Сити» – тут получилось нанести только 1 удар, но против такого «Ливерпуля» хватало и других источников моментов. В разборе матча мы расписали некоторых из них. Тут хотели остановиться на детали, которая не повлияла на результат, но тоже была весьма интересной. 

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Ньюкасл» разнес опорную «МЮ» без Каземиро. Была целая куча приемов 

У «Юнайтед» одна из худших игр сезона – беспомощные 0:2 против «Ньюкасла». Провалов набралось столько, что можно долго выбирать. Тут и Рэшфорд с нулем ударов (впервые после ЧМ), и несработавшая идея Тен Хага с Мактомини в роли десятки, и слабая игра под прессингом, и доминация «Ньюкасла» в воздухе. Интересно разобрать каждую, но остановимся на провалах опорной, которой жутко не хватало дисквалифицированного Каземиро.  

Проблемы фиксирует карта передач «Ньюкасла», после которых наносились удары. Большинство – либо из самой опорной, либо в опорную. 

«Юнайтед» не хватало и привычных качеств Каземиро, и сыгранности, и просто оборонительных умений. Забитцер и Бруну, образовавшие пару опорников, выходили только в паре с бразильцем (в такой связке – никогда), плюс сами по себе больше нацелены на атаку. 

«Ньюкасл» воспользовался. Команда Эдди Хау предложила сразу три варианта по вскрытию опорной. 

Первый – опускания Александра Исака. Швед здорово распознавал момент и помогал «Ньюкаслу» с розыгрышами. Закончил матч с тремя передачами под удар (лучший показатель в сезоне): 

Второй – смещения с флангов Сен-Максимена и Джейкоба Мерфи. По очереди практиковали, в этом эпизоде вообще оказались в опорной вдвоем: 

Этими приемами «Ньюкасл наказывал «МЮ» за дыры в опорной. Третьим вскрывали конкретно опорников. Каждый из тройки Лонгстафф – Гимараэс – Уиллок пробовал рывки в штрафную и проверял соперников на реакцию. Она часто хромала: 

После перевода в опорную Мактомини «Юнайтед» замаскировал часть проблем, но в эпизоде с победным голом сработали все три приема сразу: было и опускание Исака, и смещение Мерфи, и рывки из полузащиты (сначала от Гимараэса, потом от Уиллока). 

Последим, как Тен Хаг решит проблему в следующих матчах – без Каземиро «Юнайтед» проигрывает в каждой второй игре (4 из 8). 

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Рой Ходжсон триумфально вернулся в АПЛ, разница ударов с «Лестером» – 31:3! 

Парочка фактов для разгона. Первый: разница ударов +28 в матче «Кристал Пэлас» – «Лестер» стала рекордной в этом сезоне АПЛ. Второй: «Кристал Пэлас» умудрился в этой игре нанести больше ударов, чем за весь март. 

В комбинации этих фактов – главное достижение Ходжсона. Из рук Патрика Виейра Рой получил трусливую команду, но за каких-то две недели снова сделал ее симпатичной и смелой. Секрет – в возвращении приемов, от которых Виейра отказывался в попытке упростить игру. 

Первый – прессинг. В этом аспекте у команды лучший перфоманс сезона – 40% действий прошло на трети «Лестера». Если что, показатели «Ман Сити» и «Арсенала» по всему сезону – в районе 35-36%. Смелость «Пэлас» заслуживает уважения и из-за специфики соперника: «Лестер» любит выманивать и обладает очень скоростными игроками атаки. 

Ключевой особенностью прессинга «Пэлас» была ориентация на зону мяча – сосредотачивались на ней, а свободным оставляли только игрока с дальнего фланга:  

Второй секрет – смелое наполнение полузащиты. Виейра часто выставлял пару опорников, Ходжсон предпочел вариант с одним. Игравшие повыше Джеффри Шлупп и Эберечи Эзе образовывали пятерку в атаке. Бонусом шли перспективные треугольники на флангах. После ухода Конора Галлахера Виейра отказался от этой идеи, Ходжсон вернул. 

Учитывая степень доминирования, «Пэлас» точно наиграл на победу, но есть и пара вопросов. Во-первых, несмотря на гигантский перевес по ударам, явных моментов набралось всего 2 – и оба пришли в концовке. Во-вторых, прессинг продержался только тайм – Брендан Роджерс нашел решение, которое позволило «Лестеру» выровнять игру и отвести ее от своих ворот (Рикарду Перейра в роли ложного фулбека).  

Учитывая минимальное время на подготовку и такой перфоманс на выходе, это всего лишь придирки. Они не отменяют главного: таким смелым «Пэлас» мы не видели очень давно. Ура, Рой! 

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Пенальтьевич
"Раздолбайство заразительно" вот это я понимаю глубокая аналитика
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ньюкасл просто эталонно развивается. Стороннему человеку вообще незаметно, что клуб купили саудиты. Медленно, но правильно идут к результатам. Своё 3е место с такой игрой они возьмут спокойно, а вот за 4 место будет упорная борьба между двух кризисных команд без норм тренера: Тоттенхэм и МЮ
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий