10 комментариев

Футбольные авторы Sports.ru делятся наблюдениями после уик-энда. Напоминаем, что это не информационный дайджест, здесь мы не стремимся рассказать о каждом большом матче (для этого есть отдельные разборы), а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические детали.

Забавный персональный прессинг «Аугсбурга» – «Бавария» справилась

«Бавария» сыграла 5:3 против «Аугсбурга», который не впервые при тренере Энрико Масене пробует персональный прессинг.

Под «Баварию» адаптировали любопытный вариант: четыре игрока «Аугсбурга» опекают тройку центральных защитников «Баварии» + Киммиха, у остальных футболистов тоже есть ориентировки, но это именно ориентировки, а не опека. В том смысле, что конкретный игрок «Аугсбурга» ориентируется на конкретного игрока «Баварии», но опекает не жестко и часто держит дистанцию, чтобы не дать забежать за спины.

После взрывных стартовых 6-8 минут от «Аугсбурга» «Бавария» нашла подход: три ЦЗ, Киммих и Зоммер спокойно владели мячом и ждали открываний от атакующих партнеров либо в недодачу, либо ближе к флангам. Да, «Аугсбург» благодаря специфической персоналке не допускал пасы за спины, но «Бавария» легко разгоняла быстрые атаки, поскольку «Аугсбург» давал принимать и разворачиваться. Всего «Бавария» 39 раз шла в дриблинг – клубный рекорд сезона.

В таком рисунке сверкали скоростные Дэвис, Мусиала и Сане, которые и атаковали на ускорениях. Перед этим им обычно подыгрывал Мане, именно он часто открывался под забросы. Своеобразный форвард-ориентир, который при этом почти не боролся в воздухе. Потому что защитники боялись виснуть на плечах и… да, верно, чтобы кто-то вдруг не забегал им за спины.

«Аугсбургу» явно не хватило агрессии в первой стадии прессинга, где была четкая персональная опека. Киммих, Упамекано, Павар, Де Лигт и Зоммер пасовались слишком непринужденно. Неудивительно, что Масен уже в перерыве сделал 4 замены, 2 из них касались именно атакующей четверки.

Для Бундеслиги чистый персональный прессинг – очень редкое явление, так что за «Аугсбургом», конечно, любопытно следить. Но пока идея сырая. Ни физически, ни технически, ни психологически (видно, что центральным защитникам некомфортно идти высоко) команда еще не готова.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Геррейру – центральный полузащитник. Терзич почитал конспекты Тухеля

«Дортмунд» вышел на «Шальке» (2:2) с классической схемой 4-1-4-1, но удивил позицией Рафаэла Геррейру – левый защитник оказался центральным полузащитником рядом с Беллингемом и чуть выше Джана.

Именно эта троица и сотворила второй гол «Боруссии»: Беллингем спустился в защиту, распознал Джана между линиями, тот блестяще нашел Геррейру, включившегося в нападение. Идеальное завершение от Рафы.

По главной статистике получилось замечательно: к голу добавил ассист. По общему качеству игры тоже хорошо. Геррейру действовал вариативно: чтобы нарушить персональные ориентировки в центре поля, мог сместиться на позицию крайнего защитника и начать атаку.

При владении однажды великолепно открылся за спины соперникам под заброс Хуммельса, но не реализовал момент.

Поднимался высоко даже без мяча, чтобы вместе с Аллером накрыть пару центральных защитников «Шальке».

Пожалуй, для идеальной игры не хватило лишь обостряющего креатива в позиционных атаках у штрафной, но здесь у «Боруссии» традиционно проблемы, еще и Беллингем утаскивает одеяло на себя.

Это не уникальный опыт в карьере португальца: Геррейру отыграл 11 игр в центре поля в сезоне-2016/17, когда «Дортмундом» руководил Томас Тухель. Затем его включения в центр регулярно приветствовал Люсьен Фавр. На оригинальное решение Терзича очевидно повлияла кадровая ситуация: Ройс приболел, Брандт травмирован, Озджан не радует, на Дауда не надеются.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Шальке» скопировал модель прессинга «Челси» против «Боруссии»

Важным аспектом плана «Челси» на ответный матч против «Дортмунда» был прессинг с персональными ориентировками. Такое давление организовало моменты команде Грэма Поттера и проблемы «Боруссии» с построением атак. «Шальке» продублировал эту часть плана.

При глубокой обороне команда садилась в 4-4-1-1, но в стадии прессинга растягивала формацию так, чтобы играть 1-в-1 по всему полю. Например, очень разными были роли вингеров. Левый Мариус Бюльтер опускался, чтобы играть по Мариусу Вольфу (почти как латераль), а правый Мехмет Айдин оставался на одной линии с нападающим, чтобы играть по Нико Шлоттербеку:

Из-за плотных персоналок порой возникали необычные ситуации. Например, тут два опорника (Алекс Крал и Том Краус) выдвигаются до упора, так как их прямые оппоненты опустились, а десятка (Родриго Саласар) играет глубже – по Эмре Джану:

«Шальке» организовал прессинг по схожим с «Челси» принципам, но менее качественно. Во-первых, не хватало центральных защитников под высокую линию с агрессивными персоналками (в случае «Челси» все трое сыграли изумительно) – иногда плотности в этой линии, хотя первая волна была на уровне. Во-вторых, «Боруссия» на дерби выставила более смелый и атакующий состав – банально больше игроков, которые лучше владеют мячом и пасуют. Также были Джейми Байно-Гиттенс и Дони Мален – оба сильны при игре 1-в-1.

В общем, прессинг был не таким эффективным, как в исполнении «Челси», но проблемы «Боруссия» все равно получила. Они с долей везения привели ко второй подряд осечке после 10-матчевой победной серии. В Бундеслиге популярно зонное давление – раньше «Дортмунд» редко проверяли таким образом. Возможно, стоило.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Безумный матч «Лилля» и «Лиона»: 3:3, ни одного основного защитника у «Лилля», «Лион» спасся заменами

Максимально редкий случай: «Лилль» вышел на «Лион» с четверкой защитников, где нет ни одного игрока оптимальной основы. Основной вариант слева-направо: Исмаили-Джало-Фонте-Диаките, все они пропускали матч из-за травм. Альтернатива такая: Гудмундссон-Алессандро-Йоро-Веа. Два последних наиболее интересны.

Лени Йоро лишь 17 лет, он похож на мультяшного персонажа: очень худой с вытянутым лицом. Вроде кажется слишком тощим для Лиги 1, но в дуэлях выглядит вполне уверенно. Тут нейтрализовал нового форварда «Лиона» Амина Сарра, однажды даже ловко обыграл его у своей штрафной. Поскольку Джало выбыл надолго из-за разрыва крестов, у Йоро есть хороший шанс поднакопить минуты. Будет очередным студентом у 39-летнего научного руководителя Жозе Фонте.

Тимоти Веа уже превращается в постоянного героя тактических дайджестов: мы подсвечивали его необычную роль на фланге защиты, хотя по профилю это абсолютно атакующий игрок, способный сыграть даже в сдвоенном центре нападения. Против «Лиона» возникали совершенно уникальные ситуации – Веа оказывался третьим центральным защитником! Вероятное объяснение: Веа должен был искать коридоры для рывков с мячом, чтобы взламывать прессинг «Лиона». Не работало.

Однако «Лилль» такой ролью Веа все-таки запутывал «Лион»: рядом с профильными ЦЗ оказывался то Веа, то опорник Андре, а ширину в атаке давал либо Бамба (номинальный правый вингер в 4-2-3-1), либо Веа, либо вообще никто. Так было в первом тайме, во втором Веа при владении стабильно играл на фланге.

Специфическая по именам защита «Лилля» выглядела вполне неплохо (в первом тайме так вообще отлично), но «Лион» перевернул игру заменами.

Восстановившийся от травмы Александр Ляказетт сделал дубль (до этого привез пенальти), правый защитник Саэль Кумбеди активно вышел на фланг: на 3:2 сделал отличный навес, на 3:3 разыграл классную комбинацию с вингером Брэдли Барколя. Кумбеди и Барколя – очередные проспекты «Лиона», одному 17, другому 20. У них нет ауры юных гениев, как у Райана Шерки, но зато готовы качественнее пахать и лучше оценивать ситуации, чтобы глупо не терять мяч.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Забросы Энцо – идеальное оружие против высокой защиты «Лестера»

Против «Челси» команда Брендана Роджерса играла высоко: тройка центральных встречала соперника ближе к центру поля, средние позиции Кастаня и Перейры вообще на половине соперника. Это привычно для этого сезона: «Лестер» второй в АПЛ по количеству попыток отборов в центральной трети поля.

Поттер подготовился и использовал Энцо в роли идеального оружия. Даже не считая ассиста на Хавертца (гениально забросил на открывавшегося партнера), аргентинец провел выдающийся матч и управлял игрой: лучший в «Челси» по касаниям, передачам и конкретно лонгболлам – такая роль главного по продвижению знакома ему с «Бенфики».

Именно забросами он просто уничтожал высокую линию «Лестера». Аргентинец получал мяч на своей половине, делал паузу, а потом выдавал длинную диагональ на один из флангов, где располагался Хавертц. В третьем голе немец (на скрине ниже его даже не видно) принял на правом фланге, в первом тайме был такой же лонгболл на левый фланг.

Кастань и Перейра играли очень высоко, поэтому Кай оставался против одного центрального защитника – не проблема для немца.

Был еще отмененный ассист Энцо на Мудрика: украинец рванул из-за спины Амарти, Фернандес увидел и отрезал всю защиту. Параллельным курсом бежал Хавертц.

После матча Поттер идеально описал Фернандеса: «Он видит все». По матчу это точно не преувеличение.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Тчуамени продолжает прогрессировать. И мы не только про ассист шведой

Против «Эспаньола» Орельен выделялся сразу в нескольких направлениях. Во-первых, именно он красиво отдал шведкой на гол Милитао – кто-то явно взял несколько уроков у Модрича. «Моя передача? Я хорошо знаком с такими передачами, и с Лукой я могу учиться на каждой тренировке», – объяснял после матча Тчуамени.

Во-вторых, Орельен шикарно отыграл в непривычных условиях. На его счету не только три отбора и красивый ассист, а еще и огромный объем работы без мяча и постоянная поддержка Винисиуса на левом фланге. Француз подключался к атакам и подстраивался под вингера на фланге, а второй гол и вовсе – прекрасный пример именно их взаимодействия.

Вини забирает на себя двоих и делает ложное движение.

Орельен получает зону и сразу навешивает.

«Эспаньол» тотально закрывался. Тчуамени не совсем удобен подобный сценарий: ему комфортно защищаться на пространстве – с правильным движением без мяча, а не силовым отбором. При закрытом рисунке от Орельена требуется более разрушительная манера игры. В таких ситуациях Тчуамени изначально сильно уступал Каземиро, который не только хорошо чувствует себя в хаосе, но и мастерски его создает. Орельен так не может.

Это после матча отмечал и Анчелотти: «Тчуамени потерял несколько мячей при не самых сложных ситуациях, но в целом очень хорошо показал себя. Сегодня было нелегко. Он предпочитает другой тип игры. Орельен очень неплохо адаптировался к непривычным условиям. Я доволен его игрой в этом матче».

Тимур Боков (телеграм-канал)

Спад «Сосьедада» связан с возвращением главной звезды. Что?

Баски традиционно скатываются во второй половине сезона: из последних 10 матчей «Сосьедад» выиграл всего два. «Реал» долго шел на третьем месте, а сейчас рискует вылететь из зоны ЛЧ – «Бетис» и «Вильярреал» незаметно подкрались.

Тренер Иманоль Альгуасиль говорит, что дело в физике. Это один из факторов, но есть более незаметная проблема. Нынешний «Сосьедад» – системная команда, перешли с привычных 4-3-3 на 4-1-3-2 с ромбом в центре. В этом случае важна самоотдача каждого элемента – и японский вингер Такефуса Кубо выглядел неплохо в первой половине Ла Лиги. Однако после травмы вернулся Микель Ойарсабаль – и что-то пошло не так.

Ойарсабаль силен индивидуально, но не дает нужный объем работы без мяча: Кубо отбирает в два раза чаще, при этом хорошо чувствуя перемещения Давида Сильвы. Эти двое любят меняться местами и ломать персональный прессинг соперника, а еще отвлекать защитников и создавать пространство для Александера Серлота.

Пример пассивности Микеля из игры с «Мальоркой»: вся атака ищет пространство, а испанец стоит и ждет, хотя может сделать резкий рывок и придумать возможность для партнера.

Ойарсабалю не слишком комфортно в таком стиле, ведь ему привычнее стартовать с левого фланга и постоянно искать мяч в глубине поля. Однако в нынешнем «Сосьедаде» хватает тех, кто способен доставить мяч линии нападения: Браис Мендес, Микель Мерино и Мартин Субименди. Выходит, не ограничивая капитана, баски получают еще одного игрока в центр, хотя зона и так перенасыщена топовыми игроками.

Атаке «Сосьедада» нужна незаметная прессинг-машина. Ойарсабаль не подходит.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Троссард – ложная девятка с широкими полномочиями. Его смещения на фланги не менее опасны, чем опускания в опорную

«Арсенал» выдал лучший перфоманс с Леандро Троссардом в роли ложной девятки. Бельгиец был изумителен (сделал хет-трик из ассистов), а партнеры здорово его дополняли.

Важным элементом была вариативность направлений для смещений.

Как правило, ложная девятка ищет свободные зоны через опускания в полузащиту – этот классический маневр был в арсенале у Троссарда:

Но не менее полезными были его отходы на фланг. Именно таким образом он сделал два ассиста (еще один после углового). Всего Троссард отметился 7 навесами (больше всех) – не самая типичная для ложной девятки работа.

Слева Троссард менялся позициями с Габриэлем Мартинелли:

Справа перегружал фланг – в эти моменты место форварда никто не заполнял, а штрафную атаковали из глубины:

Такой вариативный функционал был возможен не только из-за прогресса во взаимодействии с партнерами, но и из-за набора навыков Троссарда. Он правда круто вырезает подачи и хорошо владеет обеими ногами. Последнее – важнейший бонус. Вчера голевые навесы он делал с двух ног, но в этом сезоне у него было и более впечатляющее достижение, подчеркивающее двуногость – хет-трик «Ливерпулю» ударами с левой (при основной правой ноге).

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Недостаток xG на примере матча «Тоттенхэм» – «Ноттингем»

Спор про пользу и недостатки xG стал главной темой выходных в телеграме. Началось с подачи Романа Нагучева – вот тут можно почитать его претензии (1, 2), а вот тут наши ответы (1, 2, 3).

Игра «Тоттенхэма» и «Ноттингема» в этом туре – аргумент в пользу тех, кто как раз не любит xG. Если вы не смотрели матч и оценили только ожидаемые голы, то перед вами будет вот такая картина. Легко сделать вывод, что матч был совершенно равным:

На основании ожидаемых голов модели приводят еще и вероятность всех трех исходов. У Understat, например, победа «Тоттенхэма» оценивается в 36%, победа «Ноттингема» – в 33%. Снова – почти полное равенство.

И вот тут мы подходим к контексту. Модели xG, к сожалению, все еще плохо фиксируют game-state – поведение команды в зависимости от счета. «Тоттенхэм» уже к часу игры вел 3:0 – причем абсолютно заслуженно. Моменты «Ноттингема», которые позволили им подравняться по xG, пришли только после этого. Вот наглядная динамика от того же Understat:

Очевидно, что поведение команды, которая ведет 3:0, отличается от поведения при счете 0:0. «Тоттенхэм» начал хуже защищаться и просто перестал играть в тот футбол, который позволил сделать результат – да-да, то самое «расслабились», которое бездушная машина не понимает.

В данном случае оценивать справедливость результата только по xG не стоит: «Тоттенхэм» заслуженно победил, а «Ноттингем», когда интрига была жива, был убог.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Как «Борнмут» победил «Ливерпуль»? Дуэль Уаттары и Робертсона стала ключевой в матче

Экспресс-реакция Юргена Клоппа на сенсацию была такой: «Все 95 минут мы играли в тот футбол, в который хотел нас затянуть «Борнмут». Исключение – несколько моментов в первом тайме. Мы создавали их похожим образом – находили пространство в полуфлангах, а потом забрасывали мяч за спину. К сожалению, выжать из этого ничего не удалось».

Эти несколько моментов – результат рывков Энди Робертсона по левому флангу. На стартовом отрезке Энди трижды получал передачу за спину – его оппонент Данго Уаттара медленно реагировал и упускал:

Почему «Ливерпуль» перестал создавать моменты таким образом? Хвалим Уаттару. С середины первого тайма начал опускаться за Робертсоном – часто вообще садился пятым защитником в линию:

Помимо корректировки позиции, порадовали оборонительные навыки Уаттары. Выносы из штрафной – последняя задача для атакующего игрока, но Данго стал вторым по этому показателю у «Борнмута» (уступил только центральному защитнику Сенеси). Хорошо описывает не только его крутость, но и безысходность «Ливерпуля» – продолжали грузить на Робертсона, несмотря на то, что больше не получалось создавать остроту. За исключением стартового отрезка, Уаттара провалился только один раз – в самой концовке. Но даже этот момент «Ливерпуль» не довел до удара.

На этом подвиги Уаттары не заканчиваются. В той же дуэли с Робертсоном еще и разрывал в контратаках – иногда наказывал Энди за высокую позицию, иногда за позднюю реакцию на эпизод. В том числе – в моменте с голом, где Уаттару сделал ассист.

В итоге игра в кошки-мышки осталась за игроком «Борнмута». Благодаря работе Уаттары команда и сдерживала «Ливерпуль» в защите, и еще умудрялась обострять впереди. Один из самых объемных перфомансов выходных.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Виейра почти помог «Арсеналу» в гонке с «Сити» – внезапно скопировал прием Эдина Терзича

Проблемы, которые командам создает гибкая схема «Сити», в первом круге описывал Брендан Роджерс: «У них всегда на одного игрока больше в атаке. Если играешь четверкой защитников, они атакуют собственной пятеркой. Если играешь пятеркой защитников, они начинают атаковать шестью игроками».

В попытке ограничить «Сити» некоторые прибегают к изменению схемы – тот же Роджерс перестроил свой «Лестер» на 5-4-1 (помогло – пропустили только после штрафного от КДБ). Но есть и другая школа мысли – она подразумевает не смену расстановки, а включает спецзадания для игроков. Назовем ее методом Эдина Терзича – его «Боруссия» постоянно создавала проблемы Пепу.

Ключевым приемом Терзича во всех матчах была персональная игра по двум десяткам «Сити». Вот один из примеров – Махмуд Дауд глубоко садится за Бернарду и становится ситуативно пятым защитником «Дортмунда»

Тренирующий «Кристал Пэлас» Патрик Виейра, видимо, вдохновился и скопировал важную для сдерживания «Сити» деталь. В его случае спецзадания получили Самби Локонга и Джеффри Шлупп (последнего для этого перевели с фланга в центр) – должны были присматривать за Илкаем Гюндоганом и Бернарду.

Иногда персоналка приводила к необычным ситуациям для команды, которая паркует автобус. Вот Джек Грилиш начинает рывок в опорную «Пэлас», а Локонга наоборот убегает от него – только чтобы оказаться поближе к Гюндогану:

Когда Локонга и Шлупп опускались за своими соперниками в штрафную, опорной у «Пэлас» вообще не было:

В обычном случае дыра в опорной – проблема для команды, которая играет вторым номером. Но в случае «Пэлас» это был продуманный риск: да, опорная пустует, но и у «Сити» нет игроков, которые могли бы за это наказать (Гюндоган и Бернарду схвачены).

Каков итог? «Пэлас» действительно здорово сдержал «Сити»: из штрафной команда Гвардиолы нанесла всего 4 удара с игры, из них 3 – при счете 0:0. Он держался до глупого пенальти в концовке, который хозяева привезли на угловом. Из недостатков отметим минимум контригры от «Пэлас» – нападающие оказались слишком отрезаны от опорников. Тут прием Виейра скорее навредил – именно контратак больше всего опасался перед игрой Гвардиола.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)