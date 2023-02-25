Свежий выпуск Порошина и Лукомского.

Главный матч больше не в Лиге чемпионов: обсуждение противостояния «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». В гостях: комментатор Okko Денис Алхазов. Впервые за 10 лет говорим об МЮ без мата (ну, почти). О роли причесок в футболе.

«Ливерпуль» – «Реал» и остальные неприметные матчи ЛЧ. 10 минут самодовольства: почему сдулся «Манчестер Сити» (а мы же говорили!) и сбывшееся пророчество Евгения Башкирова. Ни слова о «Челси» и два слова о «Милане».

00:00 Округлое приветствие с нотами черной смородины и нюансами шарлатанства.

01:15 Попирание устоев и крушение традиций: начинаем с Лиги Европы. Видели ли вы в этом сезоне что-то лучше, чем матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»?

05:31 В гостях – самый недооцененный (после Левона) комик Российской Федерации – комментатор платформы Okko Денис Алхазов. Стигматы на телах фанатов.

09:46 «Ман Юнайтед» с большой дороги. Что хотели построить после сэра Алекса?

13:14 Позитивная траектория, но еще не конечная точка развития команды при тен Хаге. Как МЮ играет в больших матчах.

18:01 Примечание 54. Легенды и мифы древнего Манчестера. Финт Бербатова.

19:56 Первый матч «Барселоны» и МЮ: взаимное тактическое уважение.

27:25 А лучшие судьи кто?

28:37 «Барселона»: комплекс отличника, к которому подсадили Кессье.

34:45 Доктор – о главном впечатлении во втором матче.

38:04 Выход Гарначо. Прически и скулы – главное впечатление Дениса. Пересчет денег в карманах футболистов МЮ.

41:28 Пациент о прессинге МЮ.

47:00 «Как я провел лето» – сочинение Эрика тен Хага. В чем главное отличие тен Хага от ван Гала?

50:28 Старикам здесь не место: винтажный де Хеа. Ищем вратаря для МЮ. Никуда без «Сассуоло». Спойлер: «Вильярреал» против «Барселоны» сыграл лучше, чем МЮ.

1:02:25 Летние закупки «Манчестер Юнайтед».

1:14:40 Возможная продажа МЮ. В чем сила манчестерских кузьмичей? Немного токсичной маскулинности: Доктор и Пациент пытаются произвести впечатление на Дениса. ****, *****, ******** так ******* – об МЮ без мата.

1:30:51 Последний вопрос Денису: Роналду – гонорея или сифилис? Может ли МЮ взять чемпионство?

1:35:24 Возвращаемся к Лиге чемпионов. «Ливерпуль» – «Реал». Лучшие 30 минут Ливерпуля. Начо vs Алаба. Роль Винисиуса.

1:41:38 20 минут эзотерики. Доктор согласен с Пациентом, а не с Клоппом: вот это новости! Перестановка в центре поля: роль Феде Вальверде. Ментальность «Реала». Прогнозируем победителя ЛЧ.

1:51:52 Утрачивает ли прессинг свою популярность? Роль Начо. Непознаваемый «Реал».

1:59:24 Прогноз на ответный матч «Реал» – «Ливерпуль». Что можно противопоставить магии «Реала»? Горячая линия суицидологической помощи Доктора Лукомского: передайте номер Клоппу!

2:03:16 Матч ПСЖ – «Бавария». Пациент отбирает у Гальтье все комплименты, кроме титула самого сексуального тренера мира. День сурка в команде мечты.

2:08:45 Доктор более хладнокровен (удивлены?). Провинциальный французский город Турин. Толстожопый Перейра vs легкокрылый Витинья. Ухудшение динамики по ходу сезона.

2:15:57 Как Гальтье будет играть в ответном матче? Нано-камео «Лилля» Фонсеки для любителей Лиги 1.

2:20:48 «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Славный вечер в московском баре «Север»: послевкусие. Уокер и «ложная десятка» Марез как частный случай «синдрома Гвардиолы».

2:27:04 Пациент: «Сити» утратил веру (и Габи Жезуса). «Как скажем, так и будет». Что потерял «Сити» с приходом Холанда. Градации гибкости и пядей во лбу Гвардиолы. Снова о роли причесок в футболе.

2:39:20 Дела давно минувших дней: победа «Арсенала» в матче с «МанСити».

2:41:07 «Как скажем, так и будет», часть вторая. Пророчество Евгения Башкирова. «Шалимов кард» Хвичи Кварацхелия.

2:44:51 «Айнтрахт» – «Наполи». Сходство «Айнтрахта» и «Ювентуса»: больше, чем переходящий Костич. Тута и Бута были здеся. Перформанс Лосано.

2:51:11 Наконец, говорим об РПЛ. Или нет? Приключения испанца Рубена Селлеса в Ярославле. На связи Игорь Ледяхов. Что ждет «Саутгемптон»?

3:06:44 Давайте не говорить о «Челси»? Экспресс-разбор матча «Боруссия Дортмунд» – «Челси».

3:08:08 «Интер» – «Порту»: почти без сюрпризов.

3:10:12 «Брюгге» – «Бенфика». Свободная роль Ноа Ланга и нехватка Энцо Фернандеса.

3:13:55 Забытый матч «Милан» – «Тоттенхэм». Хайп нового дня: Малик Тшау.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Phil Noble, Annegret Hilse