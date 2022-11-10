Психотерапия уровень «Новичок». Три калеки закрывают гештальт и входят поток

Друзья, привет! Перед вами специальный, межсезонный, психологический моноспектакль «Три калеки» и его покорный подопытный Денис Ярославцев. Довольно иронично, что выпуск, где мы наконец добрались до психотерапии, веду я один. Но в целом это в итоге неплохо моделирует то, что скрывается под этим термином.

Психотерапия бывает разной – точечной, комплексной, короткой или мучительно длительной, как список её видов и применяемых практик. Попытаться охватить их, кажется, не стоит и пытаться. А любой эксперт, услышав вопрос «Ну давайте, какие у нас тут бывают виды» лишь тяжело вдохнет, не зная, с чего начать. Поэтому сегодня мы попробуем только пальцем ноги прикоснуться к богатому внутреннему миру науки о психологии, поговорим только об одном методе, Гештальт терапии, и постараемся найти точку входа, с чего же можно начать.

Сегодня в меню не будет сложносоставных терминов, деда Фрейда, разбора снов и долгих описаний практик. Только скромный опыт начинающего, стереотипы, несколько нелепых психологических установок и, конечно, придирчивые «три копейки».

Ну все, пройдемте в поток, войдем в ресурс и закроем гештальт.

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Таймкоды:

0:00 – Начинаем

2:15 – Ставим Основную задачу выпуска

2:26 – Почему сейчас важно поговорить о себе

3:30 – Почему ты готов признаться во всем, кроме походов к психологу

8:50 – Первое блюдо – Гештальт терапия.

9:54 – Выявляем психологические феномены и проводим эксперименты

10:30 – Разбираем феномен – завариваем чай для партнера по Самбо

11:53 – Важный дисклеймер перед сеансом

13:15 – Приходим на сеанс. Ищем кушетку

14:25 – Начинаем беседу, достаем феномены и реакции, готовим салфетки

15:22 – Формулируем проблему «Не могу записать ни единого выпуска, мне страшно»

16:40 – Сажаем свою эмоцию на стульчик

19:41 – Развиваем осознанность, заряжаемся на успех

23:15 – Травим страшилки о неосознанных установках

24:21 – Монодрама «В 18:00 ты получишь обсессивный синдром»

28:48 – Подбиваем бюджет на терапию в рубрике «Три копейки»

33:07 – Прощаемся, обнимаемся!