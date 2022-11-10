Психотерапия уровень «Новичок». Три калеки закрывают гештальт и входят поток
Друзья, привет! Перед вами специальный, межсезонный, психологический моноспектакль «Три калеки» и его покорный подопытный Денис Ярославцев. Довольно иронично, что выпуск, где мы наконец добрались до психотерапии, веду я один. Но в целом это в итоге неплохо моделирует то, что скрывается под этим термином.
Психотерапия бывает разной – точечной, комплексной, короткой или мучительно длительной, как список её видов и применяемых практик. Попытаться охватить их, кажется, не стоит и пытаться. А любой эксперт, услышав вопрос «Ну давайте, какие у нас тут бывают виды» лишь тяжело вдохнет, не зная, с чего начать. Поэтому сегодня мы попробуем только пальцем ноги прикоснуться к богатому внутреннему миру науки о психологии, поговорим только об одном методе, Гештальт терапии, и постараемся найти точку входа, с чего же можно начать.
Сегодня в меню не будет сложносоставных терминов, деда Фрейда, разбора снов и долгих описаний практик. Только скромный опыт начинающего, стереотипы, несколько нелепых психологических установок и, конечно, придирчивые «три копейки».
Ну все, пройдемте в поток, войдем в ресурс и закроем гештальт.
Слушайте на всех удобных платформах
– Apple Podcasts – Яндекс.Музыка – Google Podcasts – Podcast.ru
Таймкоды:
0:00 – Начинаем
2:15 – Ставим Основную задачу выпуска
2:26 – Почему сейчас важно поговорить о себе
3:30 – Почему ты готов признаться во всем, кроме походов к психологу
8:50 – Первое блюдо – Гештальт терапия.
9:54 – Выявляем психологические феномены и проводим эксперименты
10:30 – Разбираем феномен – завариваем чай для партнера по Самбо
11:53 – Важный дисклеймер перед сеансом
13:15 – Приходим на сеанс. Ищем кушетку
14:25 – Начинаем беседу, достаем феномены и реакции, готовим салфетки
15:22 – Формулируем проблему «Не могу записать ни единого выпуска, мне страшно»
16:40 – Сажаем свою эмоцию на стульчик
19:41 – Развиваем осознанность, заряжаемся на успех
23:15 – Травим страшилки о неосознанных установках
24:21 – Монодрама «В 18:00 ты получишь обсессивный синдром»
28:48 – Подбиваем бюджет на терапию в рубрике «Три копейки»
33:07 – Прощаемся, обнимаемся!
Комментарии