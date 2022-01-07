Внимание всем фанам «Гарри Поттера»! Тут тотальный разбор квиддича: как придумали, что Роулинг взяла из АПЛ, можно ли сыграть в реальности?

История создания, тонкости правил и конфликты – в новогоднем спецвыпуске подкаста «SILA Права».

Это самый необычный эпизод подкаста – пожалуйста, не надо оценивать на полном серьезе: даже юристам на новогодних праздниках хочется отвлечься от суровой реальности. Вот и наши ведущие – Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров – в особом праздничном выпуске обсуждают вымышленную вселенную «Гарри Поттера» и главный вид спорта, который там обожают.

Вы уже посмотрели спецэпизод «Гарри Поттера» к 20-летию первого фильма? Да даже если нет, вы точно знаете, кто это и хотя бы в общих чертах слышали про квиддич: метлы, ловец, снитч, квоффл и бладжеры – ух!

В этом выпуске подкаста игру из волшебного мира разобрали как никогда внимательно. Вы только послушайте!

❓ Как вообще играют в квиддич? В правилах много тонкостей

🧙‍♂️ Между собой рубятся волшебники – что им мешает наколдовать себе победу?

💵 Есть ли в квиддиче от Джоан Роулинг трансферы и российские клубы? А какие принципы она подсмотрела в родной АПЛ?

🙋‍♂️ В реальном мире тоже можно представить себя в образе Гарри Поттера и посоревноваться в необычной игре?