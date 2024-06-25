Есть мнение, что в НБА можно добиться результата, если собрать в команде нескольких звезд. Что остальной состав можно добить парнями с улицы на минимальных контрактах. Но «Селтикс»-2024 доказали, что построение правильного состава – это все еще тонкое и сложное искусство.

Я привык к разговорам американских экспертов о том, что у любой команды есть шанс до тех пор, пока у нее на руках есть лучший игрок на площадке или в серии. Но суперсила «Бостона» оказалась в другом. И появилось сомнение, что ставка на одного суперигрока вообще работает.

Возможно, это вообще никогда не работало. 11 лет назад Леброн, Уэйд и Бош тоже не играли сами по себе – рядом с ними были Марио Чалмерс, Майк Миллер и Шейн Баттье, а главный бросок финала-2013 вообще попал 37-летний Рэй Аллен. В 2014-м игроки «Хит» постарели на год, в ротации пришлось использовать 34-летнего Рашарда Льюиса – и получилось 1-4 в финале.

Мало объединить несколько классных исполнителей, команда требует тонкой настройки. Все не так однозначно, нежели «есть звезды = все классно, нет звезд = нет шансов». Поскольку не факт, что ваши звезды сойдутся характерами и игровыми ролями. А в решающий момент мяч может оказаться отнюдь не главного солиста.

Ролевики – это тоже ключевая часть построения успешной команды. И мне кажется, что сейчас их стало даже тяжелее раздобыть. Точнее, найти подходящего. Раньше ветеранчики и игроки ротации были доступны в районе дедлайна или после выкупа контрактов. Плюс, в межсезонье можно было собрать урожай из свободных агентов. Был такой нарратив, что ветеран будет готов пойти в хорошую команду с понижением зарплаты ради шанса побороться за титул. Я не говорю, что такие исполнители совсем пропали. Скорее, изменилась культура продления контрактов. Сейчас команды боятся потерять игрока за бесплатно, поэтому если оно того стоит – с баскетболистом продлевают контракт заранее. Если в нем есть ценность, то лучше держать его в заложниках и торговать им.

Я не вижу прямо уж хейта в адрес «Селтикс». Но их чемпионство воспринимается неоднозначно, поскольку оно не вписывается в привычные примитивные рамки. Вот любители постругать контент на тему того, смог бы Джейсон Тейтум взять гайку без Джейлена Брауна. А Браун без Тейтума? Это была бы совсем другая история. Их сотрудничество рвет шаблон. Скажем, Тейтум мог бы быть звездой-одиночкой в своей команде. И Джейлен Браун тоже мог бы набирать 30 очков за матч, будучи единоличным лидером. Но в обоих случаях даже выход в плей-офф их клубов все равно бы зависел от окружения. «Селтикс» объединили двух топ-звезд, а также проапгрейдили их помощников. Вот такая вот нехитрая формула успеха.

Хотя непонятно, можно ли вообще называть Дрю Холидэя и Деррика Уайта ролевиками. В их случае работает та же логика, что и абзацем выше. Холидэй был второй опцией атаки в своей предыдущей командой. Уайт тоже использовал свои навыки иначе. Получается какой-то Вольтрон – четыре исполнителя жертвуют собой ради трансформации в единого мегаробота. И тут еще Порзингис прихрамывает, заявляя: «Я же буду ГО-ЛО-ВОЙ!»

Сейчас понятие «роли» трансформировалось – сегодня сложно выживать в НБА, умея делать что-то одно. Особенно в плей-офф, где твой недостаток универсализма обратят против тебя. Браун и Тейтум могут защищаться на периметре, а могу взять на себя большого. Уайт блокирует даже семифутеров, Холидэй задавливает под кольцо центровых. Минимум ограничений по части игровых задач, все умеют много и дают многое. В финале вообще создавалось впечатление, что для «Далласу» нет неравноценных разменов, пока на площадке не окажутся Хаузер, Притчард и другие скамеечники.

Чемпионские «Селтикс» оказались круты тем, что втиснули в состав кучу игроков, которые в других коллективах могли бы стоять в иерархии выше. Тогда была и статистика получше и какие-никакие персональные достижения. Было бы чем сыну маминой подруги ответить.

А получается «только» чемпионский кубок и выбитый зуб Деррика Уайта.

На мой взгляд, это был самый говорящий эпизод финальной серии. В пятом матче «Селтикс» совершили несколько перехватов и быстрых атак подряд во второй четверти. В одном из этих эпизодов Уайт бросился за мячом на паркет, а на него сверху упал Дерек Лайвли, впечатав защитника лицом в паркет. Но вслед за партнером на пол улетел Эл Хорфорд, а два Джея убежали в быстрый отрыв.

Помните, может, «секрет баскетбола» Билла Симмонса? Жертвенность превыше всего, а без синергии человеческого и профессионального далеко не уедешь. Кто-то предпочтет не рисковать и не терять кусок зуба. Но у того и шансов стать чемпионом будет меньше.

В голове сразу же подсвечиваются штампы в духе чемпионского духа, культуры, характера и так далее. Но тут тоже бывают нюансы. Знаете, например, кто точно бросился бы за мячом, как это сделал Уайт? Маркус Смарт. Но руководство «Селтикс» приняло решение расстаться с ним, чтобы тот не давил своей харизмой на Тейтума и Брауна, не был лишним колесом. Маркусу сейчас наверняка очень нелегко, поскольку расчет Брэда Стивенса оказался верным. Для титула пришлось резать по живому – и это жестокое напоминание о том, насколько важны тончайшие психологические настройки внутри коллектива, который претендует на чемпионство.

В НБА каждое конкурентное преимущество – на вес золота, ни одну деталь нельзя игнорировать. У «Денвера» год назад были более качественные ролевики, их состав был глубже. Плей-офф, как это обычно и происходит, обнажил все болячки «Наггетс». По ходу регулярки лишь изредка звучали сомнения, типа справится ли Йокич с менее надежной группой поддержки. Нет, не справились. «Даллас» тоже увидел, что свой состав им предстоит еще докручивать и допиливать.

А «Бостону» – большое человеческое спасибо. Они доказали, что баскетбол – это командная игра. Не разбив яиц, омлет не приготовишь. А без сломанного зуба не может быть и чемпионства.

Фото: Gettyimages.ru /Elsa; кадр трансляции