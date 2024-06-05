Дончич раздавил защиту «Миннесоты». Но «Бостону» стоит бояться не только его результативности

Уже больше года назад Леброн Джеймс побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам за карьеру в НБА. И самым удивительным в том моменте было то, что Леброн, самый результативный игрок в истории, не воспринимается исключительно как мастер набора очков. То есть он имеет выдающиеся атакующие навыки и продолжает набирать больше 25 очков за матч даже в 39-летнем возрасте. Он провел феноменальный регулярный чемпионат и завершил единственную для себя серию плей-офф сезона-2023/24, набирая в среднем 27,8 очка.

Одновременно с этим нет впечатления, что набор очков – это его ключевое качество, поскольку Леброн – многоборец. На своем пике он великолепно защищался, всегда классно работал на подборе, плюс он исторически крут в своем умении находить передачами открытых партнеров. Трипл-даблов у него было немало, но его фирменной линейкой считается 27+7+7 – именно в этом диапазоне Леброн выступает уже 20 лет.

Поэтому в феврале 2023-го широко обсуждалось, что новый рекорд Леброна, возможно, никогда не будет превзойден – сложно представить, чтобы в современной НБА игрок без длительных перерывов 20 лет стабильно набирал 25+ очков за игру. 40 тысяч очков – это не просто очень много, это еще и очень долго. Шак в подкасте Реддика признался, что не сумел дотерпеть, чтобы добраться до 30 тысяч и превзойти Чемберлена, не говоря уже про Карима.

То же самое касается, например, сравнений Остона Мэттьюса с Александром Овечкиным. Россиянин гонится за рекордом Гретцки, но Мэттьюс, молодец такой, во второй раз за карьеру забрасывает больше 60 шайб за сезон. Поэтому 26-летнего Мэттьюса называют кандидатом на то, чтобы стать лучшим снайпером в истории, которому канадские СМИ готовы прогнозировать и 800, и 900, да хоть тысячу голов. Но подобные прогнозы упираются в простой аргумент – пусть хотя бы 10 сезонов продержится на таком уровне и набьет под полтыщи голов. Потому что после этого ему всего лишь останется… еще столько же отыграть и забить. Ведь для подобных рекордов навыков мало, нужны еще удача, отсутствие травм и все прочее.

Среди тех, кто способен побить рекорд Леброна, назывался Лука Дончич. Ему сейчас только 25 лет, в его активе уже больше 11 тысяч очков. Последние пять сезонов он набирает больше 27 очков за матч, в двух последних – больше 30.

И при этом его стиль игры не завязан на атлетизме и не производит впечатления травмоопасного. Тем не менее, за 6 сезонов словенец провел в НБА 400 игр, а у Леброна было 472. Правда, за следующие 6 у Джеймса снова больше 400 (439). В третью шестилетку (в возрасте 31-36 лет) — 399 игр. Так что, как и в случае с Мэттьюсом, разговор сводится к банальному: «Давайте вернемся к этой теме через 10 лет».

Свои очки Леброн и Лука набирают совершенно по-разному. Но их объединяет не только умение закидывать мяч в корзинку, но и то, как шикарно они задействуют своих партнеров.

Лука – дитя своего времени, эпохи гелиоцентризма. Это когда в команде есть один исполнитель, который много держит мяч в руках и распоряжается им по своему усмотрению. Вследствие этого Дончич и другие подобные игроки имеют высокий usage rate, критикуются за единальство и проводят много владений, вообще не давая никому другому потрогать мяч. И для человека подобной репутации Лука оказывается недооценен как распасовщик.

Никола Йокич, например, считается одним из лучших пасующих «больших» в истории и периодически даже заскакивает в рейтинги лучших распасовщиков вне зависимости от позиции. И если Йокич – это супергерой, который предпочитает радовать партнеров результативными пасами (такой же идеологии придерживался Тони Кукоч), а Леброн в этом отношении обрел близкий к идеальному баланс, то Лука представляется как суперзлодей, который пасовать умеет первоклассно, но не всегда делает выбор в эту пользу.

То есть принципы у Луки и Йокича одинаковые: я воспользуюсь тем, какой вариант мне предоставит соперник. Если вы примените сдваивание, я найду открытого партнера. Захотите защищаться один в один, я использую это для собственной атаки. Произошел неравноценный размен? Вот тут Лука, скорее, предпочтет воспользоваться им сам, в то время как Никола наверняка в первую очередь подумает про чужую выгоду.

У Луки нет такого суперпартнера по «двоечкам», каким стал Джамал Мюррей для Йокича. Тем более, что Никола чаще сам ставит заслон, в то время как в «Далласе» с мячом возится именно Лука. Но оба находятся где-то в стратосфере по качеству решений, причем обоим для успеха не требуется выдающаяся скорость.

Серия плей-офф-2024 «Даллас» – «Миннесота» – это мастер-класс от Дончича на тему того, как вскрывать защиты. Что бы «Тимбервулз» ни пробовали против Луки, у него был ответ. Какой тип защиты на него ни бросали, он знал решение. Выдающихся распасовщиков не зря называют суперкомпьютерами, поскольку они мгновенно все просчитают и видят все варианты. А преимущество высокого пасующего (заметьте, что Леброн, Йокич и Дончич выше двух метров, как и Мэджик в свое время) в том, что они видят все поверх защитников, поэтому при желании им доступен любой сценарий.

Вот пример из первого матча против «Миннесоты».

Стаггер-заслон, Макдэниелс долго пробирается сквозь него, Гобер выходит помогать. У Луки три полноценных варианта. На дугу на Деррика Джонса? Можно, но рискованно – там Наз Рид. На дугу на Экзама? Можно, но он не лучший снайпер. Под кольцо на Гэффорда? Идеально, Конли с ним не справится. Легкие два очка.

Вторая игра. Снова стаггер-скрин, на Дончиче оказываются Таунс и Андерсон.

Здесь Хардуэй замедлил Рида на заслоне, а Лука нашел Вашингтона под кольцом. Вынимайте.

Что за стаггер-скрин? Это двойной заслон в ряд под маневр одного игрока.

Этот розыгрыш «Маверикс» спамили всю серию с «Миннесотой», а благодаря думалке Дончича «Тимбервулз» так и не нашли противоядия. Посмотрим, как будет с «Бостоном».

Ключевой аспект хорошего паса – обман ожидания соперника. Лука получает заслон и выходит на Андерсона. Лезет в краску, делает остановку. Макдэниелс идет помогать, а Рид бросается в угол из-за угрозы трешки. Пас за спины защитникам, Лайвли опускает мяч в кольцо без сопротивления.

Мой любимый прием Луки – это дальний пас в отрыв после подбора в защите. Очень часто первым движением после чужого промаха Дончич готовится швырнуть мяч на любую дистанцию вперед от груди.

Если есть адресат поближе к кольцу – отлично. Если нет – такой пас все равно поможет пройти площадку гораздо быстрее. Быстрее, чем защита успеет отреагировать. Хотя иногда все же успевает.

Когда на Дончиче сдваивались, он избавлялся от мяча и дальше атака проходила с численным перевесом (исход зависел от решения игрока, получившего мяча в районе штрафной линии, с Лайвли такие ситуации работали лучше).

А уж когда Дончич предсказывал действия соперников заранее, после такого у защитников просто опускались руки.

Когда Лука находит передачами партнеров в выгодных позициях, и одноклубники его не подводят, атака «Маверикс» работает превосходно. Когда Дончич здоров и сам накидывает тридцатку с хорошим процентом, «Даллас» разбирает в пяти матчах защиту, которая казалась непроходимой и преградила действующим чемпионам дорогу ко второму подряд титулу.

Посмотрим, какую стратегию против Луки выберут «Селтикс». Скучно не будет.

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman