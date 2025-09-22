0

«Денвер» подписал защитника Джаванте Маккоя

Маккой присоединился к «Наггетс».

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Денвер» заключил соглашение с атакующим защитником Джаванте Маккоем (27 лет, 196 см). Детали сделки не уточняются, но, скорее всего, речь идет о договоре типа Exhibit 10 для участия в тренировочном лагере.

Маккой – выпускник Бостонского университета, где он играл в течение пяти лет. В своем последнем сезоне в колледже он в среднем набирал 17,4 очка и 2,9 передачи за игру, реализуя 42,5% трехочковых бросков.

В прошлом сезоне Маккой выступал за фарм-клуб «Детройта» в G-лиге, где в среднем набирал 12,9 очка (55,2% с игры, 45,1% из-за дуги) и 2,3 передачи. Ранее он выступал за фарм-клубы «Сан-Антонио» и «Лейкерс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Криса Хэйнса
