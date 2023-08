Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Во-первых, многое из того, что я хотел бы сказать, уже было сказано. Следующие статьи уже проговорили самые актуальные аспекты успеха Николы Йокича и «Денвера»-2023:

Во-вторых, уже в ходе написания текста я наткнулся на видео «Nikola Jokic is not «Unathletic» or «Out-of-Shape». Там всего 8 минут по-английски, поэтому можно послушать или почитать субтитры, все аргументы подаются сжато и четко.

А теперь мои пять копеек.

Мышцастость

Много уже было сказано про тюфячное телосложение Йокича и его чудесное преображение на старте карьеры. Но забавно, как американский зритель (будь то эксперт или фанат) не может отделаться от узкого восприятия «атлетизма». Когда Йокича нужно в чем-то упрекнуть – нельзя же ни в чем его не упрекать и только хвалить, это слишком скучно – то претензии связаны, в первую очередь, с его телом. Слишком гладкие мышцы, слишком неуклюже бежит, слишком невысоко прыгает (и, следовательно, нечасто забивает сверху), слишком красный. Какой-то непривлекательный внешне толстячок, который передвигается вразвалочку.

«Готовое к НБА тело» (NBA-body) – это целый термин, которым описывают новичков. В это понятие вкладывают также умение баскетболиста работать над собой, его дисциплинированность, а также и психологию, где точеное тело означает целеустремленность, а лишний вес и высокая доля жира – плохую трудовую этику. Для стороннего наблюдателя в отрыве от самого процесса баскетбольной игры идеальный игрок представляется как сухой и поджарый атлет с кубиками пресса и резной мускулатурой (особенно в отношении плеч, которые видны в трансляции). Спортсмен, больше похожий на спринтера, короче говоря.

Только вот баскетбол – это не только про спринты.

Йокич действительно имеет специфическую композицию тела, которая присуща европейским игрокам передней линии. Когда-то в свое время Дэрил Мори прошел мимо Марка Газоля, поскольку скауты шутили над его рыхлым телом. Американцы оценивают игроков через призму мышечной сепарации и гипертрофии. В этом плане контраст бросается в глаза на примере «Юты» конца 80-х – Карл Мэлоун (квадрат голых мышц) играет рядом с Марком Итоном. Итон – человек гора с феноменальным размахом рук, но даже при росте 224 см как будто с трудом забивал сверху. Для белых центровых это вообще привычное дело.

Марк Газоль – мышц не заметно, играет и двигается как будто с пузом, прыгает плохо, не резкий.

Пау Газоль – аналогично.

Арвидас Сабонис (НБА-шная версия), Билл Лэймбир, Владе Дивац, Жидрунас Илгаускас, Никола Вучевич, Крис Каман, Люк Лонгли.

На фоне этих парней Йокич-2023 смотрится даже выигрышно.

Скорость

В НБА смотрят на мышцы и кубики пресса в поисках атлетизма, и отчасти это справедливо. Но выглядеть соответствующе, выглядеть как спортсмен – это лишь полдела, надо еще быть готовым к специфическим нагрузкам баскетбола, где сочетаются выносливость (медленное и монотонное перебегание от одного кольца до другого), резкие ускорения и нагрузка на нервную систему, поскольку нужно следить за происходящим на площадке, реагировать на них и принимать решения.

Йокич, как и подобает классному игроку, обманывает собственные недостатки . Во-первых, мяч летит быстрее, чем с ним можно бежать. Как представитель передней линии он в большинстве случае оказывается первым на мяче при подборе в защите. После этого бывает так, что и бежать никуда не надо, поскольку все проблемы решает выверенный первый пас в быстрый отрыв. Дальними передачами через все поле больше славится Кевин Лав (еще один якобы неатлетичный белый большой), но если есть вариант запулить мяч партнеру вперед на 7-10 метров – Йокич от такого никогда не откажется. Тут надо быстро думать, а с этим у него проблем нет.

Во-вторых, даже в поздних раундах плей-офф-2023, когда все вроде бы играют уставшие, Йокич демонстрировал, что готов раз за разом разгонять быстрое нападение. Нет, он не бежит в атаку как-то особенно грациозно, но первые три удара после подбора он делает достаточно быстро, чтобы получить неравноценный размер, скажем, 4-в-3. Для плей-офф ценен даже быстрый отрыв 5-в-4 благодаря тому, что соперник атаковал ваше кольцо, упал и завозился на лицевой. 5-в-4 – и вы уже ищете открытого человека. А найти открытого – в этом Йокичу нет равных. На дистанции череда легких бросков даст свои плоды, и Йокич способен держать газ в пол, чтобы владения с численным перевесом были регулярными, а не единичными. В ключевые моменты лидер «Наггетс» демонстрировал выдающуюся резвость, благодаря которой «Денвер» забирал у «Майами» целые отрезки за счет темпа.

Выглядит это очень просто. Вот момент, как Йокич подхватывает мяч на своем пунктире, делает три удара, получает численное преимущество и находит партнера в углу.

Еще один аналогичный момент. Подбор в защите, три удара до центра поля, хитрая передача.

Вот целая подборка эпизодов, когда Йокич начинает атаки первым пасом или сам тащит мяч.

Вот видео, как молодой Йокич еще в составе «Меги» бежит в быстрое нападение.

Быстро ли он бегает Никола Йокич? Да нет, не особо. Но он бежит не быстро вообще, а достаточно быстро. Достаточно для преимущества и для создания напряжения, для давления на оппонентов. На стометровке Йокич будет выглядеть просто нелепо и проиграет большинству стартовых центровых НБА. Но баскетбол – это про другое.

Сила

Недооценено то, какой уровень телесной агрессии/жесткости и контакта Никола навязывает. А Йокич действительно много давит «с усов» – по доле пост-апов в регулярке он был первым, а по частоте уступал лишь Валанчюнасу и Нуркичу (плюс Уайзмен, но у него разные цифры в «Детройте» и Голден Стейт»).

Может показаться, что это не так энергозатратно. Но это очень сложно. Более выматывающей является разве что борьба за подбор в нападении. Борьба под кольцом подразумевает муторную подготовку по получению мяча, и чем «ниже» ты хочешь получить мяч, тем сложнее тебе будет это сделать. А после получения тебе нужно пробраться к кольцу, врубаясь в тела оппонентов.

Йокич проводит много времени на дуге или в районе примерно около штрафной линии, где может быстро избавиться от мяча, но когда у него есть возможность атаковать с навязыванием физической воли, он делает это максимально жестко. В НБА осталось очень мало центровых, которые готовы держать такой уровень контакта с 130-килограммовой тушей. Йокич очень силен. Он не жмет от груди 100500 кг, но за годы он добавил в этом прилично, и теперь его тяжело оттеснить с позиции. А уж когда он начинает плечом или задницей пробиваться к кольцу – попробуй такого кабана останови.

Сдержать Николу получилось бы у центровых 90-х и 00-х. Но в НБА-2023, повторюсь, уже почти нет игроков, которые свой хлеб зарабатывают продавливанием под кольцом. Поэтому навыки защиты в этом элементе в среднем по лиге тоже просели.

Если Йокич остается один-на-один с центровым в стандартной пятерке, где против него оказывается другой здоровяк, то Никола выбирает другой путь. Деандре Джордан, возможно, способен сдержать продавливания Йокича. Но современный баскетбол сильно построен на легких пятерках и разменах, поэтому сложно удержать человека, который обладает такой мощью. Сдваивание или хотя бы один-два шага на подстраховку – следует скидка и выгодный бросок.

Баланс

У Йокича, естественно, нет впечатляющего первого шага. Но он классно умеет применять разнообразные обманки (например, ложный хэнд-офф или показ на передачу), чтобы после начала дриблинга получить крохотное преимущество, которое он за счет контакта расширит до полноценной возможности для броска. Контакт неудобен сопернику, поэтому даже с минимальным отрывом от земли Йокич избавляется от сопротивления в фазе броска. Дальше дело техники, а Йокич с Дончичем замечательно держат контакт верхней частью корпуса. Когда на них кто-то опирается, а тело находится не в вертикальном положении, флоутеры они забивают очень стабильно.

В эту же категорию я бы вписал и все впечатляющие броски Йокича с отклонения или с одной ноги.

Легендой подобных элементов был Дирк Новицки, но Йокич превращает подобные моменты в магические трюки. Которые, что немаловажно, еще и деморализуют соперников.

Выносливость

Йокич не производит впечатление суператлетичного игрока, но по части физической готовности он даст фору кому угодно. Просто потому, что носить 211-сантиметровое и 130 килограммовое тело, мягко говоря, нелегко. А Йокич как будто теперь делает это без напряга. Да еще и выступая за команду из горного Денвера.

Огромное уважение тренерам «Наггетс», которые превратили Йокича в такую машину. Да, он тяжело дышит, но отлично держит нагрузки и не выглядит уставшим в концовках. На него ложится большая ответственность на обоих концах площадки, но он продолжает раз за разом принимать качественные решения, хотя на высоком пульсе делать это сложнее. Его бросковая выносливость тоже впечатляет – мягкость кисти не подводит даже на фоне активного перемещения по площадке. Недооцененной оказывается даже серийная прыгучесть Йокича – очень часто он идет на кольцо и берет подбор после собственного промаха, поскольку застигает соперника врасплох своей резвостью. Пусть Йокич и отрывается от земли, как говорили про Билла Брэдли, всего на высоту сложенной газеты, но добивается цели. В этом сербу сильно помогает отменный размах рук и классное чутье на отскоки.

Отчасти стиль игры тоже помогает Йокичу не уставать. У Николы низкий для игрока подобной роли процент владения мячом, в отличие, например, от Дончича. Луку ругают за плохую выносливость, но с его диким USG% физически невозможно держать один уровень на протяжении всей игры. Именно поэтому он сильнее в плей-офф, где баскетбол замедляется и владений становится меньше. Плюс, Дончич старается не упускать возможности сыграть за сборную, хотя турниры национальных команд – это всегда суровейшая рубка с совершенно нечеловеческим расписанием.

Отсутствие травм

Возможно, Йокич еще недостаточно времени провел в НБА, чтобы хвалить его за долговечность. Но спустя восемь сезонов в НБА можно констатировать, что лидер «Наггетс» входит в топ самых стойких игроков, которые почти не пропускают матчи. В сегодняшней НБА это дорогого стоит.

В пользу Йокича работает его европейское воспитание с богатой игровой культурой – сербский мальчик в детстве не мог не играть в футбол, гандбол, водное поло и еще всякое разное. Ментально он не так погружен в баскетбол в межсезонье, хотя сегодня это, скорее, принято порицать. Помешанность на скачках и лошадях дает Йокичу отдушину и возможность отвлечься.

Результат всех этих слагаемых – стабильные 70+ матчей за сезон при 30-35 минутах в среднем. Всегда есть ощущение, что Йокич в решающий момент не сломается. В концовке сезона-2022/23 Йокич снова мог бы пробить планку в 70+ игр, если бы его специально не берегли для плей-офф.

Вот так критикуемый за недостаточную атлетичность Никола Йокич на поверку оказывается атлетом высочайшего уровня.

Потому что все вокруг быстро бегают и высоко прыгают, а Йокич, как писал Анатолий Пинчук про молодого Сабониса, играет в баскетбол.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Matthew Stockman, Justin Edmonds