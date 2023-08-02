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Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны

НБА НБА
Денвер Денвер
Никола Йокич Никола Йокич
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Во-первых, многое из того, что я хотел бы сказать, уже было сказано. Следующие статьи уже проговорили самые актуальные аспекты успеха Николы Йокича и «Денвера»-2023:

Во-вторых, уже в ходе написания текста я наткнулся на видео «Nikola Jokic is not «Unathletic» or «Out-of-Shape». Там всего 8 минут по-английски, поэтому можно послушать или почитать субтитры, все аргументы подаются сжато и четко.

А теперь мои пять копеек.

Мышцастость

Много уже было сказано про тюфячное телосложение Йокича и его чудесное преображение на старте карьеры. Но забавно, как американский зритель (будь то эксперт или фанат) не может отделаться от узкого восприятия «атлетизма». Когда Йокича нужно в чем-то упрекнуть – нельзя же ни в чем его не упрекать и только хвалить, это слишком скучно – то претензии связаны, в первую очередь, с его телом. Слишком гладкие мышцы, слишком неуклюже бежит, слишком невысоко прыгает (и, следовательно, нечасто забивает сверху), слишком красный. Какой-то непривлекательный внешне толстячок, который передвигается вразвалочку.

«Готовое к НБА тело» (NBA-body) – это целый термин, которым описывают новичков. В это понятие вкладывают также умение баскетболиста работать над собой, его дисциплинированность, а также и психологию, где точеное тело означает целеустремленность, а лишний вес и высокая доля жира – плохую трудовую этику. Для стороннего наблюдателя в отрыве от самого процесса баскетбольной игры идеальный игрок представляется как сухой и поджарый атлет с кубиками пресса и резной мускулатурой (особенно в отношении плеч, которые видны в трансляции). Спортсмен, больше похожий на спринтера, короче говоря.

Только вот баскетбол – это не только про спринты.

Йокич действительно имеет специфическую композицию тела, которая присуща европейским игрокам передней линии. Когда-то в свое время Дэрил Мори прошел мимо Марка Газоля, поскольку скауты шутили над его рыхлым телом. Американцы оценивают игроков через призму мышечной сепарации и гипертрофии. В этом плане контраст бросается в глаза на примере «Юты» конца 80-х – Карл Мэлоун (квадрат голых мышц) играет рядом с Марком Итоном. Итон – человек гора с феноменальным размахом рук, но даже при росте 224 см как будто с трудом забивал сверху. Для белых центровых это вообще привычное дело.

Марк Газоль – мышц не заметно, играет и двигается как будто с пузом, прыгает плохо, не резкий.

Пау Газоль – аналогично.

Арвидас Сабонис (НБА-шная версия), Билл Лэймбир, Владе Дивац, Жидрунас Илгаускас, Никола Вучевич, Крис Каман, Люк Лонгли.

На фоне этих парней Йокич-2023 смотрится даже выигрышно.

Скорость

В НБА смотрят на мышцы и кубики пресса в поисках атлетизма, и отчасти это справедливо. Но выглядеть соответствующе, выглядеть как спортсмен – это лишь полдела, надо еще быть готовым к специфическим нагрузкам баскетбола, где сочетаются выносливость (медленное и монотонное перебегание от одного кольца до другого), резкие ускорения и нагрузка на нервную систему, поскольку нужно следить за происходящим на площадке, реагировать на них и принимать решения.

Йокич, как и подобает классному игроку, обманывает собственные недостатки. Во-первых, мяч летит быстрее, чем с ним можно бежать. Как представитель передней линии он в большинстве случае оказывается первым на мяче при подборе в защите. После этого бывает так, что и бежать никуда не надо, поскольку все проблемы решает выверенный первый пас в быстрый отрыв. Дальними передачами через все поле больше славится Кевин Лав (еще один якобы неатлетичный белый большой), но если есть вариант запулить мяч партнеру вперед на 7-10 метров – Йокич от такого никогда не откажется. Тут надо быстро думать, а с этим у него проблем нет.

Во-вторых, даже в поздних раундах плей-офф-2023, когда все вроде бы играют уставшие, Йокич демонстрировал, что готов раз за разом разгонять быстрое нападение. Нет, он не бежит в атаку как-то особенно грациозно, но первые три удара после подбора он делает достаточно быстро, чтобы получить неравноценный размер, скажем, 4-в-3. Для плей-офф ценен даже быстрый отрыв 5-в-4 благодаря тому, что соперник атаковал ваше кольцо, упал и завозился на лицевой. 5-в-4 – и вы уже ищете открытого человека. А найти открытого – в этом Йокичу нет равных. На дистанции череда легких бросков даст свои плоды, и Йокич способен держать газ в пол, чтобы владения с численным перевесом были регулярными, а не единичными. В ключевые моменты лидер «Наггетс» демонстрировал выдающуюся резвость, благодаря которой «Денвер» забирал у «Майами» целые отрезки за счет темпа.

Выглядит это очень просто. Вот момент, как Йокич подхватывает мяч на своем пунктире, делает три удара, получает численное преимущество и находит партнера в углу.

Еще один аналогичный момент. Подбор в защите, три удара до центра поля, хитрая передача.

Вот целая подборка эпизодов, когда Йокич начинает атаки первым пасом или сам тащит мяч.

Вот видео, как молодой Йокич еще в составе «Меги» бежит в быстрое нападение.

Быстро ли он бегает Никола Йокич? Да нет, не особо. Но он бежит не быстро вообще, а достаточно быстро. Достаточно для преимущества и для создания напряжения, для давления на оппонентов. На стометровке Йокич будет выглядеть просто нелепо и проиграет большинству стартовых центровых НБА. Но баскетбол – это про другое.

Сила

Недооценено то, какой уровень телесной агрессии/жесткости и контакта Никола навязывает. А Йокич действительно много давит «с усов» – по доле пост-апов в регулярке он был первым, а по частоте уступал лишь Валанчюнасу и Нуркичу (плюс Уайзмен, но у него разные цифры в «Детройте» и Голден Стейт»).

Может показаться, что это не так энергозатратно. Но это очень сложно. Более выматывающей является разве что борьба за подбор в нападении. Борьба под кольцом подразумевает муторную подготовку по получению мяча, и чем «ниже» ты хочешь получить мяч, тем сложнее тебе будет это сделать. А после получения тебе нужно пробраться к кольцу, врубаясь в тела оппонентов.

Йокич проводит много времени на дуге или в районе примерно около штрафной линии, где может быстро избавиться от мяча, но когда у него есть возможность атаковать с навязыванием физической воли, он делает это максимально жестко. В НБА осталось очень мало центровых, которые готовы держать такой уровень контакта с 130-килограммовой тушей. Йокич очень силен. Он не жмет от груди 100500 кг, но за годы он добавил в этом прилично, и теперь его тяжело оттеснить с позиции. А уж когда он начинает плечом или задницей пробиваться к кольцу – попробуй такого кабана останови.

Сдержать Николу получилось бы у центровых 90-х и 00-х. Но в НБА-2023, повторюсь, уже почти нет игроков, которые свой хлеб зарабатывают продавливанием под кольцом. Поэтому навыки защиты в этом элементе в среднем по лиге тоже просели.

Если Йокич остается один-на-один с центровым в стандартной пятерке, где против него оказывается другой здоровяк, то Никола выбирает другой путь. Деандре Джордан, возможно, способен сдержать продавливания Йокича. Но современный баскетбол сильно построен на легких пятерках и разменах, поэтому сложно удержать человека, который обладает такой мощью. Сдваивание или хотя бы один-два шага на подстраховку – следует скидка и выгодный бросок.

Баланс

У Йокича, естественно, нет впечатляющего первого шага. Но он классно умеет применять разнообразные обманки (например, ложный хэнд-офф или показ на передачу), чтобы после начала дриблинга получить крохотное преимущество, которое он за счет контакта расширит до полноценной возможности для броска. Контакт неудобен сопернику, поэтому даже с минимальным отрывом от земли Йокич избавляется от сопротивления в фазе броска. Дальше дело техники, а Йокич с Дончичем замечательно держат контакт верхней частью корпуса. Когда на них кто-то опирается, а тело находится не в вертикальном положении, флоутеры они забивают очень стабильно.

В эту же категорию я бы вписал и все впечатляющие броски Йокича с отклонения или с одной ноги.

Легендой подобных элементов был Дирк Новицки, но Йокич превращает подобные моменты в магические трюки. Которые, что немаловажно, еще и деморализуют соперников.

Выносливость

Йокич не производит впечатление суператлетичного игрока, но по части физической готовности он даст фору кому угодно. Просто потому, что носить 211-сантиметровое и 130 килограммовое тело, мягко говоря, нелегко. А Йокич как будто теперь делает это без напряга. Да еще и выступая за команду из горного Денвера.

Огромное уважение тренерам «Наггетс», которые превратили Йокича в такую машину. Да, он тяжело дышит, но отлично держит нагрузки и не выглядит уставшим в концовках. На него ложится большая ответственность на обоих концах площадки, но он продолжает раз за разом принимать качественные решения, хотя на высоком пульсе делать это сложнее. Его бросковая выносливость тоже впечатляет – мягкость кисти не подводит даже на фоне активного перемещения по площадке. Недооцененной оказывается даже серийная прыгучесть Йокича – очень часто он идет на кольцо и берет подбор после собственного промаха, поскольку застигает соперника врасплох своей резвостью. Пусть Йокич и отрывается от земли, как говорили про Билла Брэдли, всего на высоту сложенной газеты, но добивается цели. В этом сербу сильно помогает отменный размах рук и классное чутье на отскоки.

Отчасти стиль игры тоже помогает Йокичу не уставать. У Николы низкий для игрока подобной роли процент владения мячом, в отличие, например, от Дончича. Луку ругают за плохую выносливость, но с его диким USG% физически невозможно держать один уровень на протяжении всей игры. Именно поэтому он сильнее в плей-офф, где баскетбол замедляется и владений становится меньше. Плюс, Дончич старается не упускать возможности сыграть за сборную, хотя турниры национальных команд – это всегда суровейшая рубка с совершенно нечеловеческим расписанием.

Отсутствие травм

Возможно, Йокич еще недостаточно времени провел в НБА, чтобы хвалить его за долговечность. Но спустя восемь сезонов в НБА можно констатировать, что лидер «Наггетс» входит в топ самых стойких игроков, которые почти не пропускают матчи. В сегодняшней НБА это дорогого стоит.

В пользу Йокича работает его европейское воспитание с богатой игровой культурой – сербский мальчик в детстве не мог не играть в футбол, гандбол, водное поло и еще всякое разное. Ментально он не так погружен в баскетбол в межсезонье, хотя сегодня это, скорее, принято порицать. Помешанность на скачках и лошадях дает Йокичу отдушину и возможность отвлечься.

Результат всех этих слагаемых – стабильные 70+ матчей за сезон при 30-35 минутах в среднем. Всегда есть ощущение, что Йокич в решающий момент не сломается. В концовке сезона-2022/23 Йокич снова мог бы пробить планку в 70+ игр, если бы его специально не берегли для плей-офф.

Вот так критикуемый за недостаточную атлетичность Никола Йокич на поверку оказывается атлетом высочайшего уровня.

Потому что все вокруг быстро бегают и высоко прыгают, а Йокич, как писал Анатолий Пинчук про молодого Сабониса, играет в баскетбол.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Matthew Stockman, Justin Edmonds

3 комментария

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Александр Спирин
Йокич машина.
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SevaL
Николай в полном порядке. Любо-дорого смотреть.

Как же метко Кукоч сказал, что, мол, нужно смотреть не на то, что мы не умеем, а на то, что мы умеем. Точнее не скажешь.
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