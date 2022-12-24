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Когда я слушал серию подкастов от Джеки Макмаллен «Icons Club», то пытался сформулировать для себя, что же делает игрока НБА «иконой». Сначала мне показалось, что здесь уместно понятие «культовый», но оно тоже не полностью отражает требования для вступления в Клуб. Аллен Айверсон, например, был на сто процентов культовым игроком, но в перечне Икон от Макмаллен он ни разу не упоминается.

«Иконами» по версии Макмаллен являются игроки, которые преодолевали границы спортивного восприятия личности и становились общественно важными фигурами. Майкл Джордан проходит в Клуб как тот, кто вывел маркетинговую привлекательность игроков НБА на новый уровень. Мэджик и Берд – как игроки, чье противостояние вдохнуло в лигу новую жизнь. Чемберлен и Расселл были столпами раннего периода развития лиги и олицетворяли разные взгляды спортсменов на собственный статус как публичной фигуры (Уилт был, скорее, гедонистом, а Билл посвятил себя активизму). Джулиус Ирвинг привнес в НБА голос улиц – он, возможно, вытеснил из перечня Айверсона как первопроходец на этом фронте.

Ближе к концу серии подкастов я понял, что Макмаллен имела в виду что-то свое. Скорее всего, у нее не было никакого определения «иконы», потому что без четких критериев список превратился просто в перечень ее любимых игроков. Например, Карим Абдул-Джаббар называется «иконой», которая сама не захотела вступать в Клуб из-за сложного характера. Но как в Клубе оказался Айзейя Томас? А вот как – Макмаллен считает, что для вступления в Клуб Икон игрок должен передавать накопленную мудрость следующим поколениям. Благодаря этому Айзейя вспоминался с теплотой снова и снова – он не стал успешным тренером/менеджером, но оказал серьезное влияние на новое поколение игроков как наставник/советник.

Антиподом подобной иконы был Дуайт Ховард – им можно разве что пугать детишек и приводить в пример молодым игрокам НБА, как делать НЕ надо. Тем более, что игра Ховарда состарилась не лучшим образом – бросать Дуайт так и не научился, опускать мяч на землю, делая больше двух ударов – тоже. По периметру в защите он никогда не бегал, самостоятельной опцией в атаке его было сложно назвать.

Я согласен с идеей материала The Athletic, что Ховарда не включают в топ величайших игроков НБА из-за его характера и репутации. Слишком много улыбался. Слишком некрасиво ушел из «Орландо». Слыл слишком токсичным всю вторую половину карьеры.

Возможно, время для Ховарда еще придет, и мы пересмотрим его вклад в историю НБА нулевых. Договоримся скостить ему кое-какие претензии из-за перенесенной в 2012-м операции. Из памяти смоется, что Ховард успел поиграть за «Атланту», «Шарлотт», «Вашингтон» и «Филадельфию», а также почислиться в составе «Бруклина» и «Мемфиса».

Чем запомнился мне Ховард? Плечами трансформера и могучим атлетизмом с отменным вертикальным прыжком, интересными выступлениями на конкурсах бросков сверху. Это был феноменальный блокирующий эпохи, когда от пятых номеров не требовали выходить на периметр. Атакующие качества у него так и остались недоразвитыми, мучения со штрафными продолжались всю карьеру. Примерно с 2012 года он начал восприниматься как никудышный партнер по команде, который разлагает атмосферу в раздевалке.

Короче говоря, неоднозначный персонаж. С одной стороны, не попал в список топ-75 игроков в истории (хотя вроде как заслуживал), с другой – стал олимпийским чемпионом в памятной сборной 2008 года. Игрок, без которого нельзя вести разговор о баскетболе нулевых и который символизировал эволюцию баскетбола НБА в сторону трехочковых. Высокий пик без чемпионства, подмоченная репутация и неожиданный титул на закате. Плюс, ощущение недосказанности – 37-летний Ховард вынужден играть в Тайване, хотя качество некоторых игроков передней линии в ротации клубов НБА заставляет думать, что Дуайт мог бы выходить со скамейки и сейчас.

Ховард наверняка попадет в Зал славы, хотя его и нельзя причислить к топ-эшелону. Нынче заслуженному игроку НБА вообще легко попасть в Зал славы баскетбола. Хотя есть ощущение, что Кармело Энтони, еще один знаковый игрок нулевых, протиснется в него с трудом. Что если планку приподнять совсем чуть-чуть, то заслуг Мело может и не хватить.

В пользу Энтони играют его достижения за пределами НБА. Он успел стать чемпионом НСАА в единственный сезон в «Сиракьюз». Он является лидером в истории мужской сборной США по олимпийским медалям (4) и делит с Кевином Дюрэнтом первое место по золотым наградам (3). Лишь сборная США завоевала на Олимпийских играх больше двух золотых медалей в истории, так что Кармело, считай, заслуженней любой другой страны.

«Олимпийский Мело» – это отдельный игрок, лишенный слабых качеств. ФИБАшная трехочковая дуга подходила ему идеально, в рамках международных матчей он мог играть в передней линии и провоцировать провалы в защите соперников. В сборной США он не передерживал мяч и не тянул одеяло на себя, как атакующая единица оказывался более эффективен, нежели другие суперзвезды. В матчах за сборную США Энтони превращался в неудержимого стрелка.

В НБА все было сложнее.

Когда Леброн побил рекорд Карима по очкам в НБА, то многие издания и блогеры выпустили разборы того, как эволюционировала игра Джеймса за его карьеру. Он стал больше держать мяч у себя, делает ставку на быстрое нападение, много усилий вложил в работу над дальним броском, играет за счет ума, а не только атлетизма. Леброн изменился вместе с баскетболом НБА, и его рекорд был бы невозможен, если бы он это не сделал.

Кармело как-то довольно резко перестал быть актуальным. Слишком много играет спиной через пост, останавливает движение мяча, долго колдует один на один через изоляции, не старается в защите, не хочет быть четвертым номером или даже пятым в маленькой пятерке.

Но во мне нет желания сбиваться на хейт, наоборот. Мне хочется сказать, что Кармело Энтони был выдающейся атакующей машиной, одаренным мастером набора очков и одним из самых элегантных скореров на моей памяти.

Во-первых, о Кармело в позиции тройной угрозы можно слагать поэмы. Ох уж эти джеб-степы с мячом у пола. А какой первый шаг при начале дриблинга, ммм. Фирменные вышагивания на месте с мячом за головой… Все эти элементы, которые сегодня редко увидишь, позволяли ему избавляться от опеки защитников, стоя на месте!

После всех этих танцулек Энтони мог дернуться в проход, остановиться, сделать показ на бросок, зашагнуть внутрь или развернуться от кольца и бросить с отклонением. Он мог получить мяч в посте и задавить оппонента, используя превосходство в габаритах через дроп-степ с толчком в грудь защитнику. Он мог занять позицию глубоко в трехсекундной (период в «Никс») или начинать дриблинг с трехочковой (в «Наггетс»). Он мог заставить соперника потерять баланс одними движениями плеч спиной к кольцу или навести его на ложный след полуразворотом перед броском со средней дистанции. Он был чудовищно изобретателен и вводил оппонентом в заблуждение тончайшими паузами, поскольку не обладал атлетизмом Леброна или Уэйда.

Кармело представлял угрозу с любой дистанции и реализовал больше 80% штрафных за карьеру, зарабатывая более 7-8 таких бросков за матч. В баскетболе, где стоит задача набрать больше очков, чем другая команда, Энтони полтора десятка лет давал именно это и оказался на 9-м месте по очкам в истории НБА. Кобе Брайант и Пол Пирс признавались, что против Кармело сложнее всего защищаться. Здорово, что магию Энтони можно переживать снова и снова, наслаждаясь видео (раз, два, три) с лучшими моментами.

К сожалению, возвращаясь к теме «наставничества», нужно признать: Кармело Энтони сегодня неактуален. Сейчас команды НБА демонстрируют выдающуюся эффективность нападения за счет движения мяча и активных перемещений по площадке без него. Игроки вынуждены на лету схватывать сложные ротации в защите и должны обладать высочайшим уровнем универсализма на обеих сторонах площадки.

Мне даже кажется символичным, что пик карьеры Кармело пришелся на годы с низким темпом игр НБА в районе 90-92 владений. Среди хайлайтов Энтони редко попадаются моменты, где он демонстрирует свои навыки в быстром нападении. Когда ему исполнилось 30 лет в 2014-м, количество владений в лиге начало расти. В 32 года Энтони в последний раз стал участником Матча звезд.

Современную эпоху баскетбола в НБА принято отсчитывать с 2013 года – тогда лига перешагнула отметку в 20 трехочковых за игру. Еще до этого Дуайт Ховард успел стать краеугольным камнем в команде нового типа – «Мэджик» конца нулевых под руководством Стэна Ван Ганди одними из первых стабильно выполняли больше 30% всех своих бросков издали. Ховард тогда стал центром системы с четырьмя снайперами на дуге. Сейчас стали обыденностью команды, где все пять игроков представляют угрозу издали.

С одной стороны, Кармело просто постарел. 30-летие подкашивает спортсменов, сдался в борьбе с физическим увяданием и Энтони.

С другой стороны, его уход на второй план может служить метафорой для смены эпох. Заморозить время на отметке 10-летней давности с 92 владениями (сегодня 99) и 18 трехочковыми за матч (цифра не менялась в 2007-2013 годах, сегодня 34-35) – и я могу представить Кармело в роли скорера на 20+ очков и сейчас. Тогда он наверняка пробился бы в элитный клуб игроков с 30 000 очками за карьеру и потягался с Уилтом Чемберленом (№7, 31 419) и Майклом Джорданом (№5, 32 292). А так остановился на отметке в 28 289 очков.

Хотя Кармело еще сносно держался: многие игроки из нулевых не только постарели, но и перестали быть актуальны по навыкам гораздо стремительнее. Будущее наступило, но не раньше, чем Кармело Энтони успел оставить свой след в истории.

Фото: East News/AP Photo/David Zalubowski; Gettyimages.ru/Tom Pidgeon/NBAE, Rob Carr, Streeter Lecka, David Berding, Jed Jacobsohn