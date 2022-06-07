Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты

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Мне очень понравилась сцена из сериала «Время побеждать» про «Лейкерс», где впервые представляют противостояние Мэджика Джонсона и Лэрри Берда. Когда обсуждаются игровые качества Мэджика, то презрительно произносятся характеристики вроде «атлетичный» или «играет на публику», а на экране все заполняют слова BLACKBLACKBLACK. Когда представляют Берда, то он нем говорят как о «лидере» с «фундаментальными навыками», а с экрана кричит надпись WHITEWHITEWHITE.

А нельзя ли как-то объединить одно с другим?

Во время просмотра Евробаскета-2022 я заметил, что составы команд потемнели – во многих сборных играл хотя бы один чернокожий баскетболист. При этом просто по именам было понятно, что дело не только в натурализации. Да, Лоренцо Браун здорово помог Испании, но рядом с ним за золото бился Усман Гаруба (нигериец по происхождению), а на скамейке сидел центровой из системы мадридского «Реала» Хуан Себастьян Сайс (мать из Доминиканской республики).

Как в европейских сборных появляются темнокожие баскетболисты?

Одно из распространенных явлений – это приезд в европейскую страну профессионального баскетболиста-афроамериканца. Так произошло, например, с Джеффом Тэйлором, который поиграл в НБА и оказался в Швеции, где и прожил до самой кончины. Именно в Швеции родился экс-форвард «Шарлотт» и «Реала» Джеффри Тэйлор, который признается, что на вопрос о происхождении отвечает: «Я родом из Швеции».

Похожая история была, например, у Кобе Брайанта, который хоть и не родился в Италии, но долгое время там жил, пока его отец Джо Брайант выступал за местные команды.

С Германией также связаны случаи прохождения американцами военной службы на стране. В городе Вурцбах, к примеру, родился форвард «Реала», бывший игрок «Локомотива-Кубань» и нескольких клубов НБА Энтони Рэндольф. Странно, что немцы не подсуетились – его в итоге рекрутировала в свои ряды сборная Словении, с которой Рэндольф выиграл чемпионат Европы-2017. Шакила О’Нила воспитывал отчим Филип Харрисон, который некоторое время служил в Германии, благодаря чему Шак учился в школе в городе Фульда.

Германия, к слову, работает на полную катушку по части привлечения к национальной команде перспективных игроков, имеющих любую мало-мальскую привязку к стране. Так летом 2022 года гражданство Германии получил игрок «Баварии» Ник Вайлер-Бэбб, афроамериканец, выступавший за «Майами» в Летней лиге после драфта-2019. Также гражданство Германии есть у Дуэйна Вашингтона-младшего, второгодки в НБА, который выступает сейчас за «Финикс». Паспорт ему выдали по факту рождения во Франкфурте, где его отец играл за «Скайлайнерс».

В некоторых случаях, казалось бы, плоть от плоти американцы хранят в себе происхождение как важную часть культурного наследия. Новичок «Орландо» Паоло Банкеро – итальянец по отцу, который сам… никогда не был в Италии. Отец Паоло, Марио, чтит память своего деда, который родился в Италии и переехал в Сиэтл, поэтому у Паоло есть брат Джулио, а дядю зовут Армандо. Паоло получил итальянский паспорт еще в 2020-м, поэтому велик шанс увидеть его на международном турнире в форме сборной Италии уже в ближайшие годы.

Самая частая история – миграция в Европу уроженца/уроженки Африки.

Адам Ханга родился от венгерской матери и отца из Экваториальной Гвинеи, который учился в Венгрии.

Тимоте Луваву-Кабарро – конголезец по отцу.

Франк Ниликина – родился во Франции, родители из Руанды.

Маодо Ло – ребенок немки (художницы-постмодернистки Эльвиры Бах) и сенегальца.

Николя Батюм – сын камерунца, который профессионально играл во Франции.

У некоторых европейских баскетболистов бывают африканские корни даже при светлом цвете кожи. Айзейя Хартенштайн из «Никс», к примеру, является сыном бывшего профессионального баскетболиста из Германии африканского происхождения Флориана Хартенштайна, который познакомился с матерью Айзеи во время обучения и игры за Орегонский университета. Сам Айзейя родился в США, но какое-то время жил в Германии, где играл отец.

Разумеется, если покопаться в родословной некоторых европейских темнокожих баскетболистов, то можно разглядеть последствия колониализма прошлых веков. К примеру, одним из «мест силы» для сборной Франции является Гваделупа, где еще в XVII веке были основаны плантации сахарного тростники. На Гваделупе родились Микаэль Желабаль и братья Микаэль и Флоран Пьетрус, оттуда же родом отец Руди Гобера, который играл на университетском уровне в США и на профессиональном во Франции, где и познакомился с матерью Руди. Еще одной французской колонией в регионе была Мартиника, откуда родом, к примеру, Ронни Тюриаф.

Но одно происхождение не определяет успех перечисленных спортсменов. Скорее, это сочетание выдающейся генетики (родители-спортсмены из Африки), взросления в условиях смешения культур, европейского уровня жизни и качественного спортивного образования (без специализации) на ранних порах.

Благодаря всему этому рождаются потрясающие истории:

(Греция)

Яннис Адетокумбо (плюс Танасис, Костас и Алекс) – дети нигерийских родителей, футболиста и прыгуньи в высоту из разных народностей (йоруба и игбо соответственно)

(Германия)

Деннис Шредер – отец-немец, мать из Гамбии. Баскетболом всерьез увлекся только после смерти отца в 2009-м, до этого много времени посвящал скейтбордингу, в баскетбол пришел всерьез в 11 лет.

Айзек Бонга – конголезец по отцу, который переехал в Германию в начале 1990-х с намерением позднее переместиться в Канаду, но в итоге осел во Франкфурте. Айзек в итоге начал карьеру в «Скайлайнерс», а его старший брат Тарсис играет за футбольный «Бохум».

Йоханнес Тиманн – камерунец по отцу, родился и вырос в Германии. В детстве много играл в футбол, но из-за высокого роста сначала был переведен в защиту, а затем ушел в баскетбол.

(Франция)

Алексис Аженса – выступал на соревнованиях по BMX, пока не вымахал до 182 см уже в девять лет. В 11 лет перешел в баскетбол, а звание лучшего велосипедиста в семье перешел к его сестре Элоди, которая стала чемпионкой мира в 2003 году.

Гершон Ябуселе – сын мигрантов из Конго, в детстве занимался боксом, в баскетбол перешел в 16-17 лет.

Борис Диао – сын выдающейся французской баскетболистки Элизабет Риффио и сенегальского легкоатлета Иссы Диао.

Жоаким Ноа – сын теннисиста Янника Ноа, внук камерунского футболиста Закари Ноа.

Тони Паркер (самый классный замес) – родился в Бельгии и вырос во Франции, сын афроамериканского баскетболиста и уроженки Нидерландов. Внук чемпионки Нидерландов по теннису, внучатый племянник олимпийского чемпиона по гребле Хенри Винесе.

Главный босс всей этой затеи:

Виктор Вембаньяма – сын конголезского прыгуна в длину Феликса Вембаньямы и французской баскетболистки Элоди де Фаутро.

Я не знаю, как сложится карьера Вемби в НБА. Но, блин, можно ли придумать более идеального баскетболиста с точки зрения происхождения? Родители – спортсмены, отец родом из Африки. Жутко высокий, но вырос во Франции, поэтому в детстве много играл в футбол (стоял на воротах ААА!) и занимался дзюдо. Взрослеет под присмотром мамы-баскетболистки в стране с шикарными баскетбольными традициями и первоклассными условиями, получает баскетбольное образование внутри внимательной к базовым навыкам европейской системы, перед переходом в НБА несколько лет играет на профессиональном уровне.

Если бы я не знал, что такой человек действительно существует, то подумал бы, что это персонаж из комиксов. Но если Капитана Америку создали в лаборатории, то «лаборатория» вокруг афроевропейца Вембаньямы сложилась исторически.

Сейчас в рамках Европы намечается любопытное баскетбольное противостояние. С одной стороны – Лука Дончич и Никола Йокич, плюс Домантас Сабонис и другие классические White Men Can’t Jump-игроки, которые обладают достаточными данными для НБА, но ассоциируются больше с баскетбольным интеллектом. Физически они подходят под НБА благодаря, например, росту (братья Газоли, Йокич/Нуркич), но в остальном не представляют собой чисто физически ничего особенного. Возможно, из-за этого многие подобные игроки в НБА не слишком выигрышно смотрятся в защите: тот же Дончич достаточно высок и атлетичен (особенно в плане мощи корпуса), чтобы воплощать любые свои баскетбольные идеи в атаке, но все же он вертикально ограничен, а его недостаточная латеральная подвижность мешает в обороне.

Им теперь противостоит «новая школа» – европейцы африканского происхождения. Эти ребята с малых лет наследуют европейскую игровую культуру с упором на разнообразие и универсализм, пробуют себя в разных видах спорта. К примеру, очень недооцененным, на мой взгляд, видом спорта для становления баскетболистов является гандбол (эта игра имела важное значение для Дирка Новицки), который в США слабо развит. Между тем, это командная игра, которая заставляет думать иначе и принимать нестандартные решения, видеть необычные углы передач и варианты атакующих действий. То же самое касается футбола – читая биографии европейских африканцев, часто натыкаешься на истории в духе «хотел стать футболистом, вырос слишком высоким». В итоге получается, к примеру, Джоэл Эмбид или Тони Кукоч.

НБА тоже не спит, исследуя весь земной шар в поисках талантов. Но только Африка может похвастаться своим собственным филиалом НБА – в 2019 году совместно с ФИБА была создана Баскетбольная Африканская Лига (БАЛ), которая в качестве кубкового турнира целого континента заменила существовавшую с 1971-го Африканскую баскетбольную лигу (АБЛ). Иными словами НБА поспособствовала созданию аналога Евролиги для Африки, где участвуют команды из Сенегала, Мозамбика, Гвинеи, Руанды, Марокко, Туниса, Камеруна, Египта, Южного Судана, Конго, ЮАР. И все это дело показывают в США по NBA TV и ESPN+.

Довольно символично, что на официальном сайте НБА есть ссылки на «второй дивизион» (G-лигу), женскую НБА, лигу по NBA 2K и… африканскую лигу, да.

Африканские баскетболисты уже давно стали играть заметную роль в НБА. Но если раньше это была больше благотворительная деятельность, то сейчас континент внимательно штудируют на предмет юных дарований. На этом поприще значительно преуспел, к примеру, Люк Мба А Муте, который указывается как человек, открывший дорогу в серьезный баскетбол для Джоэла Эмбида и Паскаля Сиакама. Хорошие результаты также дают лагеря Basketball Without Borders, которые проводят по всему миру с привлечением экс-игроков НБА, таких как Луол Денг и Дикембе Мутомбо.

Типичная история: 12-летний Чальз Бэсси гонял в футбол в родном Лагосе (Нигерия), хотя был ростом уже 185 см. Продавал фастфуд в оборванной одежде, но к 14 годам вырос за два метра и стал лучшим игроком баскетбольного лагеря, который учредил генменеджер «Торонто» Масаи Уджири. К 15 годам он уже играет за школу в Техасе, в 20 лет его выбирает на драфте «Филадельфия», сейчас он игрок ротации «Сперс».

Во многих подобных историях меня поражает то, в насколько сжатые сроки приходится адаптировать случайно найденного высокого парня к баскетболу. Бол Болу из-за отца на роду было написано играть в НБА. А вот 17-летнего Уолтера Тавареша на Кабо-Верде случайно встретил некий турист, который был знаком с сотрудником испанской «Гран-Канарии». 216 см к 18 годам – и ни одной полноценной баскетбольной тренировки. Три года спустя он уже играет за сборную страны на Афробаскете, а спустя четыре года его выбирают на драфте НБА.

А что, если бы Тавареша обнаружили чуть раньше? Не стал бы он Вембаньямой до Вембаньямы?

Мое чисто субъективное ощущение: когда африканца перевозят в США для обучения под баскетбол, то игрок из него к моменту попадания в НБА зачастую получается несколько ограниченный. Азы игры приходится усваивать уже в зрелом возрасте ввиду слабого баскетбольного образования в регионе рождения и взросления. Афроамериканец в США наследует американскую спортивную культуру, играя в баскетбол или американский футбол. С этим оказываются связаны проблемы ранней специализации, когда вследствие игры с раннего возраста организм изнашивается, а на голову начинает давить пресыщение однообразием.

В Европе потомки африканцев получают высококлассное первичное баскетбольное образование, плюс они играют как со сверстниками, так и со взрослыми профессионалами. Когда они перебираются в США, то им оказываются не страшны особенности американской баскетбольной селекции. В НБА им остается только адаптироваться под высокие скорости и сумасшедший график матчей, в остальном это готовые баскетбольные солдаты. Европейцы и афроевропейцы пожинают плоды европейского баскетбольного образования, благодаря чему в рамках профессиональной карьеры их не нужно многому учить. Они приезжают в главную баскетбольную лигу мира двигать баскетбол вперед.

С точки зрения европейского зрителя у меня уже сейчас текут слюнки от мыслей про Евробаскет-2025, где будет шанс увидеть в деле не только уже сложившихся европейских звезд, но также Гарубу (Испания), Банкеро (Италия), Сохана (Польша) и Вембаньяму (Франция). Та же Франция при желании может выставить уже на домашней Олимпиаде-2024 переднюю линию Гобер-Эмбид-Вембаньяма, представляете себе такое чудо?

Можно предположить, что сборные тех стран, где чураются межрасовых браков, в будущем будут отставать, а мультикультурализм будет давать плоды на баскетбольной площадке. К примеру, Руи Хатимура выглядел на Олимпиаде-2020 как единственная надежда сборной Японии на сколько-нибудь приличный результат, но если подобные ему соотечественники будут подвергаться дискриминации, то в баскетбольном плане Япония будет упускать возможности для развития.

То же самое касается России. Был Виктор Кейру, сын приехавшего на обучение в СССР уроженца Сьерра-Леоне (к слову, легкоатлета-спринтера уровня сборной страны). Выступала за сборную России и его сестра Катерина Кейру (сейчас – Новосельцева), плюс в можно вспомнить афророссиянок Камиллу Огун и Жосселину Майгу. Афророссиян в стране не сказать чтобы много, но я сходу назвал нескольких, добившихся успеха в баскетболе. Бывают же совпадения.

Так что может я зря нахожусь в предвкушении Евробаскета? Может, важнее следить за этой африканской НБА? Где там, говорите, ее показывают?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Pawel Pietranik, Dppi/Ann-Dee Lamour, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Uwe Koch, Panoramic/Keystone Press Agency, David Ramirez/Keystone Press Agency; REUTERS/Bill Streicher-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Steve Marcus