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🔥Панарин – в огне: ассистентский хет-трик и победный гол в ворота «Анахайма»

Рейнджерс Рейнджерс
Анахайм Анахайм
Мика Зибанежад Мика Зибанежад
НХЛ НХЛ
Артемий Панарин Артемий Панарин
Хоккей Хоккей

Уже 10 очков в 4 матчах.

Перед сезоном мы прогнозировали, что Артемий Панарин выбьет 100+ очков, но, видимо, у форварда «Рейнджерс» куда более глобальные планы. В трех играх он уже набрал 1+5, а теперь добавил к ним еще четыре очка в матче с «Анахаймом».

«Рейнджерс» начали настолько здорово, что к 14-й минуте у Панарина было два ассиста. Оба – за вторые передачи, но в первом случае именно Артемий классно нашел Зибанежада на противоположном борту, а тот уже выдал на пустой угол Трочеку. Комбинация вышла весьма симпатичной.

В конце второго периода Панарин зарешал эпизод сам – после перехвата у «Рейнджерс» получился выход «3 в 2», Артемий оказался в центре с сопровождением партнеров по краям, но в итоге обманул всех и зарядил точно в угол ворот Гибсона. Как выяснилось позже, гол стал победным.

Не осталась без участия «Хлебушка» и последняя шайба «Рейнджерс» в матче. При розыгрыше большинства Артемий выдал хитрый поперечный пас на Зибанежада, который вколотил шестой гол и тоже набрал 4 очка в матче.

«Панарин способен пасовать вокруг вас, через вас, с неудобной руки – как будто он видит вообще все, – с грустью признавал тренер «Анахайма» Даллас Экинс. – Он один из таких парней. Если на него давить, он достаточно быстро найдет способ выйти из-под давления. А если наоборот – ты оставишь его и попытаешься закрыть остальных – у него будет предостаточно времени, чтобы поиграть одному, что он тоже умеет. С таким отличным снайпером, как Зибанежад, и, возможно, с лучшим фланговым в лиге в лице Крайдера звено Панарина превращается в убийственную группу».

Сохранять такой темп Панарину будет тяжело. Но только представьте: сейчас у него 2,5 очка за игру – и при таком графике он бы за полную регулярку выбил немыслимые 205 очков. Конечно, это недостижимые показатели, хотя шаги к первой в карьере регулярке на 100+ он уже делает.

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Анахайм 6:4 (2:1, 3:1, 1:2)
Дата проведения
18 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Трочек (Панарин, Зибанежад)
2:0 – 14 Зибанежад (Панарин, Трочек)
2:1 – 16 Ватрано (Лундстрем, Регенда)
2:2 – 22 Зеграс (Куликов, Терри)
3:2 – 30 Какко (Фокс, Зибанежад)
4:2 – 38 Лафреньер (Труба, Хитил)
5:2 – 40 Панарин (Линдгрен, Фокс)
5:3 – 46 Комтуа (Терри, Шаттенкирк)
6:3 – 52 Зибанежад (Фокс, Панарин)
6:4 – 57 Грант (Регенда, Джонс)
Вратари: Шестеркин 18/22 – Гибсон 29/34, Столарц 8/9.

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