12 комментариев

Голы номер 818 и 819.

Все указывает на то, что «Вашингтон» идет по плану, намеченному в дедлайн: Овечкин постепенно приближается к рекорду Гретцки, но сама команда вряд ли будет претендовать на что-то серьезное в ближайшие годы. В воскресном матче с «Миннесотой» Александр снова положил две, но какой с этого толк, если «Кэпс» выиграли всего 5 из последних 17 игр?

Ови даже в 37 в потрясающей форме

Кажется, этому нельзя просто так перестать удивляться. Когда нападающий в 37 лет играет по 18-20 минут за матч на фоне стресса после потери близкого человека и при этом с большим отрывом идет лучшим бомбардиром в своей команде – это лишний раз говорит о его уникальности.

Интересно, как сам Ови реагирует на изменения в составе (взять тот же обмен Орлова) и новый курс «Вашингтона», но выглядит это так, что он все равно знает свою цель и идет к ней. И встреча с «Миннесотой» – тому доказательство.

«Столичные» ужасно начали, пропустив дважды к 5-й минуте. В дальнейшем «дикари» не позволяли сопернику приблизиться даже на минимальное расстояние, но свои пару слов Овечкин вставил. Если быть точным, то он поучаствовал во всех трех голах своей команды.

Первые два он забил сам – и это был типичный Ови: из офиса, в большинстве. Все, как мы любим. Разница лишь в том, что в первом голе это был щелчок от всей души, а во втором он уже бросал с кистей, выждав нужный момент.

Результативную передачу он сделал в концовке матча при счете 2:5. Все снова началось с его щелчка из офиса: вратарь отбил, но прямо перед собой – естественно, партнеры момент доработали и добили шайбу в ворота.

Теперь у него 39 голов в сезоне – столько же у Кирилла Капризова, который должен вернуться к концу регулярки. Оба форварда лидируют в списке топ-снайперов среди россиян.

Забил любимому вратарю и продолжает выбивать необычные достижения

На самом деле «Миннесота» была обречена на голы от Овечкина – самая разная статистика говорит против них. До игры у него было 0,85 гола в среднем за игру против «Уайлд». Сейчас эта цифра выросла до 0,9 – у Овечкина 19 шайб в 21 матче.

Кроме того, Ови набирал минимум одно очко во всех гостевых матчах против «Миннесоты» – теперь их уже 12. В восьми из них он непременно забивал – и даже дважды делал хет-трики в в Xcel Energy Center.

Вообще Александр – единственный действующий игрок, которому удалось набирать очки в первых 12 гостевых встречах против «диких». Хотя тот же Уэйн Гретцки делал подобное на нескольких аренах (но он такой один) – вел себя по-хозяйски на шести разных площадках.

Но самое главное – в воротах был Марк-Андре Флери. Это самый любимый вратарь в карьере Овечкина, который пропустил от него уже 27 шайб в 45 играх.

Теперь Ови еще на два шага ближе к Гретцки. Отрыв сократился до 75 голов – за сезон такой гандикап отыграть невозможно, но где-то через полтора года нас ждет настоящее сумасшествие.

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Фото: REUTERS/Nick Wosika-USA TODAY Sports