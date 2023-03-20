12 комментариев

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Классический дубль Овечкина: забил две в большинстве из офиса любимому вратарю

Вашингтон Вашингтон
Миннесота Миннесота
Александр Овечкин Александр Овечкин
НХЛ НХЛ
Марк-Андре Флери Марк-Андре Флери
Хоккей Хоккей

Голы номер 818 и 819.

Все указывает на то, что «Вашингтон» идет по плану, намеченному в дедлайн: Овечкин постепенно приближается к рекорду Гретцки, но сама команда вряд ли будет претендовать на что-то серьезное в ближайшие годы. В воскресном матче с «Миннесотой» Александр снова положил две, но какой с этого толк, если «Кэпс» выиграли всего 5 из последних 17 игр?

Ови даже в 37 в потрясающей форме

Кажется, этому нельзя просто так перестать удивляться. Когда нападающий в 37 лет играет по 18-20 минут за матч на фоне стресса после потери близкого человека и при этом с большим отрывом идет лучшим бомбардиром в своей команде – это лишний раз говорит о его уникальности.

Интересно, как сам Ови реагирует на изменения в составе (взять тот же обмен Орлова) и новый курс «Вашингтона», но выглядит это так, что он все равно знает свою цель и идет к ней. И встреча с «Миннесотой» – тому доказательство.

«Столичные» ужасно начали, пропустив дважды к 5-й минуте. В дальнейшем «дикари» не позволяли сопернику приблизиться даже на минимальное расстояние, но свои пару слов Овечкин вставил. Если быть точным, то он поучаствовал во всех трех голах своей команды.

Первые два он забил сам – и это был типичный Ови: из офиса, в большинстве. Все, как мы любим. Разница лишь в том, что в первом голе это был щелчок от всей души, а во втором он уже бросал с кистей, выждав нужный момент.

Результативную передачу он сделал в концовке матча при счете 2:5. Все снова началось с его щелчка из офиса: вратарь отбил, но прямо перед собой – естественно, партнеры момент доработали и добили шайбу в ворота.

Теперь у него 39 голов в сезоне – столько же у Кирилла Капризова, который должен вернуться к концу регулярки. Оба форварда лидируют в списке топ-снайперов среди россиян.

Забил любимому вратарю и продолжает выбивать необычные достижения

На самом деле «Миннесота» была обречена на голы от Овечкина – самая разная статистика говорит против них. До игры у него было 0,85 гола в среднем за игру против «Уайлд». Сейчас эта цифра выросла до 0,9 – у Овечкина 19 шайб в 21 матче.

Кроме того, Ови набирал минимум одно очко во всех гостевых матчах против «Миннесоты» – теперь их уже 12. В восьми из них он непременно забивал – и даже дважды делал хет-трики в в Xcel Energy Center.

Вообще Александр – единственный действующий игрок, которому удалось набирать очки в первых 12 гостевых встречах против «диких». Хотя тот же Уэйн Гретцки делал подобное на нескольких аренах (но он такой один) – вел себя по-хозяйски на шести разных площадках.

Но самое главное – в воротах был Марк-Андре Флери. Это самый любимый вратарь в карьере Овечкина, который пропустил от него уже 27 шайб в 45 играх.

Теперь Ови еще на два шага ближе к Гретцки. Отрыв сократился до 75 голов – за сезон такой гандикап отыграть невозможно, но где-то через полтора года нас ждет настоящее сумасшествие.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Миннесота – Вашингтон 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Дата проведения
19 марта, 21.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Болди (Годро, Юханссон)
2:0 – 4 Болди (Эрикссон Эк, Юханссон)
2:1 – 25 Овечкин (Сандин)
3:1 – 30 Ривс (Шоу, Хартман)
4:1 – 43 Дьюхэйм (Сундквист)
4:2 – 52 Овечкин (Строум, Уилсон)
5:2 – 54 Болди ()
5:3 – 56 Строум (Овечкин, Уилсон)
Вратари: Флери 33/36 – Линдгрен 35/40.

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Фото: REUTERS/Nick Wosika-USA TODAY Sports

12 комментариев

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D-eisler@yandex.ru
еще бы успеть голов 7-10 положить в этом сезоне чтоб перевыполнить план и тогда можно быть спокойным за вечный рекорд Алекса Великого
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askarik1992
Ну не совсем из офиса
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Kira_B
Ответ Joss Stone
понять не могу альтернативно одарённых, кто стебётся над скиллами Овечкина. наверное это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так просто: лупить точно по девяткам под давлением далеко не самым слабым вратарям на протяжении уже полутора десятков сезонов. что-то другого такого неумехи, который бы настолько ювелирно исполнял этот приём, не находится, правда
Это примерно из серии "Грецки свои очки набирал когда забивали гораздо больше..бла бла бла", забывая тот факт что ближайшие преследователи в "гонке" бомбардиров набирали на 70 очков меньше (до появления Лемье). Так и тут - а, фигня, ничего сложного, стоит себе в офисе и лупит одно и то же...че ж никто другой и близко столько не налупил за последние 25 лет раз так просто?
+8
0
+8
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Deathspell Omega
Ответ Bartez1986
ни фига себе как с кистей зарядил. у многих щелчок не такой силы
лет 10 назад наблюдал как Овечкин на тренировке кидает с кистей - шайбы вообще не видно.
Страшно за воротами стоять, несмотря на все стекла и борта....
+6
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Сергей Кошкин
Список любимых вратарей Ови мегасолидный
+2
0
+2
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Joss Stone
понять не могу альтернативно одарённых, кто стебётся над скиллами Овечкина. наверное это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так просто: лупить точно по девяткам под давлением далеко не самым слабым вратарям на протяжении уже полутора десятков сезонов. что-то другого такого неумехи, который бы настолько ювелирно исполнял этот приём, не находится, правда
+16
-1
+15
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Bartez1986
ни фига себе как с кистей зарядил. у многих щелчок не такой силы
+12
0
+12
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ivan-off
Ответ Сергей Жарковский
Александр выдающийся технарь, шайбы на любой вкус! Так держать!
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+2
-12
-10
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dimpa
Ответ Сергей Жарковский
Александр выдающийся технарь, шайбы на любой вкус! Так держать!
Прекрасное чувство юморка! ))
+4
-4
0
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salas
Саню бы сам Брюс Ли боялся, не то что вратари: "Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз... из офиса" :)
+20
0
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Levais
Достанет. Догонит. Хотя я говорил и говорю, что с поправкой на время Овечкин уже в любом случае впереди планеты всей по голам.
+4
0
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Сергей Жарковский
Александр выдающийся технарь, шайбы на любой вкус! Так держать!
+7
-4
+3
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