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803-й гол Овечкина в НХЛ: подкараулил неудачную смену «Оттавы» и убежал 1-на-1 с вратарем

Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Оттава Оттава
Александр Овечкин Александр Овечкин
Вашингтон Вашингтон
НХЛ НХЛ
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Но в овертайме смотрел, как его команда пропускает.

«Я хочу провести время с семьей, насладиться этим моментом, немного расслабиться и отдохнуть», – говорил Овечкин 6 дней назад, когда не только догнал, но и обошел Горди Хоу по голам в истории. Даже сказал, что намеревается пойти в бар и отметить этот повод.

Вообще время для празднований было удачное – в НХЛ наступала рождественская пауза, так что Александр мог перевести дух перед рывком за Гретцки. Казалось даже, что ему потребуется немного больше времени, чтоб собраться с силами – он отмолчался в победном матче с «Рейнджерс» (только 1 бросок), но с «Оттавой» уже снова был готов забивать.

Что и сделал в начале второго периода: игроки «Вашингтона» подловили неудачную смену соперника. Овечкин остался ждать пас на синей линии – и Эрик Густаффсон отдал ему прямо в клюшку. Сближаться с соперником капитан «Кэпс» не стал – точно бросил в домик.

Это было единственное набранное очко Александра за вечер – но и его хватило, чтобы снова добраться до Кросби в исторической гонке бомбардиров. До топов лиги обоим далеко – до пятерки лучших точно не доберутся, но безумно интересно, кто же из двух первых номеров драфта окажется выше, когда оба закончат карьеры.

Вообще гол Овечкин забросил максимально вовремя: «Оттава» прям давила и доминировала по броскам в первом периоде – 16:4. Шайба лидера придала «Вашингтону» уверенности – тут же забили вторую, а чуть позже Кузнецов красиво вернул своей команде преимущество в два гола.

Но «Сенаторс» в гостях выглядели непривычно мощно – 45 бросков в створ за вечер! Они смогли вытащить игру и перевести ее в овертайм – там от «Кэпиталс» решать вопросы вышла русская связка Орлов – Кузнецов – Овечкин. Только вместо очередного гола – недопонимание на чужой синей и победная контратака соперников.

Всю вину за эпизод на себя взял Кузнецов: «Там был момент ожидания, попытка избежать того, что хотел сделать этот парень. Но он там просто идеально попал клюшкой по шайбе. Да, я допустил ошибку. Но только мертвые не ошибаются, верно? К сожалению, это произошло. Я, конечно же, беру ответственность на себя».

Впрочем, вряд ли стоит из-за этого убиваться (да Евгений и не будет): 5-матчевая победная серия команды прервалась, но результативная, с очками, еще продолжается. А «Вашингтон» тем временем уже 3-й в дивизионе и в шаге от 4-го места в конференции. Хотя, конечно, на Востоке сейчас очень плотно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Оттава 3:4 (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)
Дата проведения
30 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Овечкин (Хэтэуэй, Густафссон)
2:0 – 24 Строум (Дженсен, Шири)
2:1 – 29 Сэндерсон ()
3:1 – 36 Кузнецов (Дженсен)
3:2 – 40 Штюцле (Жиру)
3:3 – 55 Дебринкат (Батерсон, Пинто)
3:4 – 62 Дебринкат (Жиру)
Вратари: Кюмпер 41/45 – Тэлбот 20/23.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke

6 комментариев

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Melnikov1968
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Отдельное спасибо автору за таблицу лучших бомбардиров!!! Смотрится эффектно!!!
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Прогресс Восточной конференции
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Не знаю почему 1798 очков не являются достижимыми для Овечкина и Кросби. Сейчас результативность снова подрастает. Оба идут по графику "больше очка за игру". 4 сезона по 85 очков и дело в шляпе. А Кросби может и больше отыграть.
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Контрольный выстрел
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Пас отличный!
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Sasha831
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С новым годом, Великий!
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BuTaJIbKa
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Кузя "замyдился", как у нас во дворе говорили
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Java Anarkulov
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Совсем не жалеет хейтеров во главе с одним «комментатором»!
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