803-й гол Овечкина в НХЛ: подкараулил неудачную смену «Оттавы» и убежал 1-на-1 с вратарем

Но в овертайме смотрел, как его команда пропускает.

«Я хочу провести время с семьей, насладиться этим моментом, немного расслабиться и отдохнуть», – говорил Овечкин 6 дней назад, когда не только догнал, но и обошел Горди Хоу по голам в истории. Даже сказал, что намеревается пойти в бар и отметить этот повод.

Вообще время для празднований было удачное – в НХЛ наступала рождественская пауза, так что Александр мог перевести дух перед рывком за Гретцки. Казалось даже, что ему потребуется немного больше времени, чтоб собраться с силами – он отмолчался в победном матче с «Рейнджерс» (только 1 бросок), но с «Оттавой» уже снова был готов забивать.

Что и сделал в начале второго периода: игроки «Вашингтона» подловили неудачную смену соперника. Овечкин остался ждать пас на синей линии – и Эрик Густаффсон отдал ему прямо в клюшку. Сближаться с соперником капитан «Кэпс» не стал – точно бросил в домик.

Это было единственное набранное очко Александра за вечер – но и его хватило, чтобы снова добраться до Кросби в исторической гонке бомбардиров. До топов лиги обоим далеко – до пятерки лучших точно не доберутся, но безумно интересно, кто же из двух первых номеров драфта окажется выше, когда оба закончат карьеры.

Вообще гол Овечкин забросил максимально вовремя: «Оттава» прям давила и доминировала по броскам в первом периоде – 16:4. Шайба лидера придала «Вашингтону» уверенности – тут же забили вторую, а чуть позже Кузнецов красиво вернул своей команде преимущество в два гола.

Но «Сенаторс» в гостях выглядели непривычно мощно – 45 бросков в створ за вечер! Они смогли вытащить игру и перевести ее в овертайм – там от «Кэпиталс» решать вопросы вышла русская связка Орлов – Кузнецов – Овечкин. Только вместо очередного гола – недопонимание на чужой синей и победная контратака соперников.

Всю вину за эпизод на себя взял Кузнецов: «Там был момент ожидания, попытка избежать того, что хотел сделать этот парень. Но он там просто идеально попал клюшкой по шайбе. Да, я допустил ошибку. Но только мертвые не ошибаются, верно? К сожалению, это произошло. Я, конечно же, беру ответственность на себя».

Впрочем, вряд ли стоит из-за этого убиваться (да Евгений и не будет): 5-матчевая победная серия команды прервалась, но результативная, с очками, еще продолжается. А «Вашингтон» тем временем уже 3-й в дивизионе и в шаге от 4-го места в конференции. Хотя, конечно, на Востоке сейчас очень плотно.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke