Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!

Сравниваем с легендами.

Ови открыл новое достижение в своей в карьере – 802 гола в НХЛ и чистое второе место в рейтинге лучших снайперов в истории. Позади остались настоящие легенды, а впереди только Великий – до Уэйна Гретцки остаются 92 шайбы. И с учетом темпа Овечкина кажется, что рекорд очень близок.

К тому же на фоне остальных топовых игроков, которые показывали сумасшедшую результативность на разных этапах своей карьеры, он выделяется своей стабильностью. Сейчас будет интересный график, на котором хоть и много линий, но в целом все очень просто:

Кто и что выделяется? Понятное дело, Гретцки. Он – лучший и шел по какому-то невероятному графику. Свои 700 голов забил еще до наступления 30 лет, и никто даже близко не имел таких цифр. Правда, дальше дело шло уже не так быстро – особенно если смотреть на отрезок с 800-го по 894-й.

Овечкин на этом фоне идет постепенно вверх, без каких-либо резких движений. До 28 лет он шел примерно по тому же графику, что и Ягр – то есть на уровне одного из топовых снайперов в истории, но не самого крутого. Тогда никто и подумать не мог, что Александр будет настолько стабилен и после наступления 30 лет забьет 326 голов – это позволило ему превзойти не только чешского форварда, но и Горди Хоу.

При этом в 28 Ови сильно уступал Марио Лемье и Майку Босси, не говоря уже о Гретцки. Босси слишком рано закончил из-за хронических травм, а Лемье доконали болезни – он хоть и выходил на лед в приличном возрасте, но прежнюю результативность уже не показывал. Как и тот же Ягр – хоккейный долгожитель впоследствии стал забивать меньше.

Бретт Халл пришел в лигу только в 22 – и закончил ближе к 40, но все равно уступил Овечкину. Павлу Буре явно помешали травмы, но по графику видно, что он шел в другом темпе и вряд ли бы был полноценным конкурентом.

Из действующих игроков внимание на себя обращает Остон Мэттьюс. Сейчас он чуть отклонился от графика Ови – и тем не менее, в среднем они забивают примерно одинаково. Американец даже чуть больше: 0,626 гола за игру у Мэттьюса и 0,612 – у Овечкина. Если эта тенденция сохранится, то лет через 13-14 мы будем обсуждать новую гонку. Ключевое слово – «если».

В чем же тогда секрет русской машины? Нельзя сказать, что он вывозит только благодаря шикарному здоровью. Да, выше есть примеры, когда травмы мешали показывать стабильную результативность. Только показатели того же Горди Хоу до 30 лет совсем не намекали, что он когда-то выбьет отметку в 800 шайб. Однако это случилось – и мы не слышим, что он был в таком порядке только потому, что имел хорошее здоровье. Просто он тоже был хорош в свои годы.

Так что, здоровье – это одна из причин, но ее надо рассматривать в совокупности с другим важным фактором.

Одна из причин успеха – в стабильности, Овечкин уверенно держит планку. Если б этого не было, то мы бы в лучшем случае обсуждали, что наш топ-снайпер примерно на уровне Ягра. Да, тоже легенда, и это тоже было бы круто, но, согласитесь, совсем другое дело, когда Овечкина сравнивают с Гретцки.

Важно, что Ови по мере взросления не просто не сбавляет оборотов (по крайней мере, пока), но и повышает темп. Очень показательно то, что отрезок от 700 до 800 гола он прошел за 162 игры – это быстрее, чем его первая, третья, пятая и шестая сотни. И это в то время, когда ему уже 36-37 лет!

Задор у него есть, эмоций хватает. Вы посмотрите, как он радуется голам. Ему не надоедает забивать! Он знает, чего хочет и знает, что может побить рекорд. Весь хоккейный мир ждет, когда он обойдет Гретцки. И такими темпами уже через пару лет это действительно станет возможным.

Фото: East News/Michael Reaves / Getty Images via AFP, AP Photo/Evan Vucci