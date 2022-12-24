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💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

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Все – дальше только Гретцки!

Александр Овечкин достаточно легко пробил отметку в 800 шайб, когда положил хет-трик в игре с «Чикаго». Но, как это часто бывает, следующий шаг дался нелегко – тем более, нужно было встать на одну ступень с великим игроком своего поколения – Горди Хоу.

Ови не мог забить четыре матча. Отдавал красивые передачи тогда, когда можно было бросать; попадал в штангу, когда казалось, что гол уже неминуем. Мог обойти Хоу именно в матче с «Детройтом», да еще на глазах сыновей легенды – снова нет. Попутно даже поставил рекорд по броскам, снова отдав две голевые, но 801-й все никак не заходил.

Теперь же и этот рубеж пройден. Видимо, надо было дождаться, когда в Вашингтон приедет любимый клуб Овечкина, которому он забивал чаще остальных – «Виннипег».

В первом периоде у «столичных» было два большинства, но оба прошли удачно для соперника. Но потом «Джетс» все же были наказаны: Алекс уже в равных составах открыл счет – и сделал это не из офиса! Помните же голы раннего Овечкина, который прорывался по правому борту, смещался в центр и забивал? Так вот сейчас он даже смещаться не стал – просто зарядил с верхней границы круга вбрасывания точно между щитков Риттиха.

Такой важный гол, которым он вывел себя на один уровень с Горди Хоу, был забит на глазах жены, сыновей и болельщиков «Вашингтона» – что может быть лучше? Особенно в последнем матче перед рождественской паузой в НХЛ – в момент, когда все гадали, выйдет ли Ови на вторую строчку в списке снайперов всех времен до Нового года.

И он не стал откладывать дело в долгий ящик со следующей шайбой. Гол номер 802 был забит уже в пустые. Причем Овечкин находился не в самой лучшей позиции и отдал Евгению Кузнецову, чтобы тот снимал все вопросы о победителе. Челябинец решил, что история должна вершиться сегодня – и вернул шайбу Ови, который из кучи соперников, от борта, не глядя запустил ее в ворота!

«Вообще я отдавал Кузе на гол, а он такой: «Я не хочу это брать», – смеялся Овечкин после матча.

«Я бы чувствовал себя плохо, если б забил сам – а половина мира, вероятно, при этом злилась на меня. Вы знаете, у меня действительно много хейтеров… Такая репутация», – тоже шутил Кузнецов, вписавший и себя в историю этим неудобным пасом.

В НХЛ нет традиции послематчевых рукопожатий – они есть только в плей-офф по завершении серии. Но этот случай особый, поэтому все игроки «Виннипега» вышли на лед после игры, чтобы поздравить Алекса с новым достижением в карьере. Вот оно, уважение в чистом виде.

Вечный рекорд, о котором несколько лет назад еще никто не задумывался, становится все более осязаемым. Какой же кайф наблюдать за главной гонкой в истории НХЛ! Теперь впереди у Овечкина только Гретцки – до рекорда Великого остается 92 шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Виннипег 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Дата проведения
24 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Овечкин (Шири, Строум)
2:0 – 33 Милано (Овечкин, Шири)
3:0 – 44 Дауд (Густафссон, Хэтэуэй)
3:1 – 51 Стенлунд (Йонссон Фьяллби, Кульман)
4:1 – 60 Овечкин (Кузнецов)
Вратари: Линдгрен 25/26 – Риттих 23/26.

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин уже мог быть совсем близко к Гретцки: помешали локаут и пандемия. Но мы прикинули, когда он забьет рекордный гол

Вы просили собрать все юбилейные голы Овечкина в одном месте. Смотрим, как он праздновал, и вспоминаем ваши комментарии

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports

21 комментарий

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Gepard_GRIN
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Рождественская история.
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Sergey Smolensky
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Ответ Antuanych
Голевая от Кузи это отдельный шедевр! ))
Ови отдавал чтобы Кузя забыл в пустые, а Кузя обратно вернул. Ну что за львы
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hhlg
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Ответ slapshot
У меня одного недоумение от того как все на стадионе поддерживают мистера капитана Путин Тим, в то время как путинские ракеты летят в жилые дома и трансформаторы украинских городов?
А что скажешь по поводу киевских ракет которые 8 лет летят в Донецк?
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slapshot
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У меня одного недоумение от того как все на стадионе поддерживают мистера капитана Путин Тим, в то время как путинские ракеты летят в жилые дома и трансформаторы украинских городов?
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Алексей Кузнецов
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Кстати, Александр забил эти шайбы в той же форме, в которой забивал первые шайбы в НХЛ. Причем также дома.
Символизм классный.
Теперь впереди только одна цель. И тем интереснее наблюдать за этим.
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justbored
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Когда всё успевает только. Неутомимый человек.
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Михаил1970
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Побрился и дело пошло)
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Azamat Abdukadyroff
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Овечкин,Леброн и Месси, все они станут лучшими снайперами и бомбардирами в своём виде спорта. Всем нам очень сильно повезёт если увидем такие рекорды в ближайшие годы
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Сергей Носков
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Кузнецов вовремя притормозил у ворот после гола и забрал эту юбилейную шайбу, спасибо ему за это. И если так празднуют гол, позволивший выйти на чистое второе место, то что же будет твориться когда падёт вечный рекорд Грецки?
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AIRON213
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Даст бог, здоровье позволит доиграть контракт и обойдется без всяких локаутов, тогда рекорд точно его)
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Georgy Berezin
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Ответ Russia_the_best
Снова в пустые?)
ты хоккей смотришь или просто кидаешь комменты?
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TR31HK
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История пишется на наших глазах. Александр, спасибо за вашу прекрасную игру, мы все за вас болеем!!!!
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Wyndinho
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Встречаем, Саша "Эмптинетер" Овечкин!😊
Если без шуток, Великая Восьмёрка подтверждает своё имя у нас на глазах)
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андрей1968
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Великий игрок, вперед, к новым рекордам!
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Makhasamatman Buch
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Первый коронный, в пустые похоронный!
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Russia_the_best
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Снова в пустые?)
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Александр Романов
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Через 50 лет буду детям рассказывать что был свидетелям этого рекорда
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Ddd Erf
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Кузя молодец. Вынудил забить Саню
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Artemque
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История, которая творится на наших глазах
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Antuanych
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Голевая от Кузи это отдельный шедевр! ))
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Иван Пупкин
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Голы были забиты на глазах сестры жены. Видимо, после четырех пустых игр пришлось пойти на крайние меры и привезти
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