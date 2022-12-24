💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу
Все – дальше только Гретцки!
Александр Овечкин достаточно легко пробил отметку в 800 шайб, когда положил хет-трик в игре с «Чикаго». Но, как это часто бывает, следующий шаг дался нелегко – тем более, нужно было встать на одну ступень с великим игроком своего поколения – Горди Хоу.
Ови не мог забить четыре матча. Отдавал красивые передачи тогда, когда можно было бросать; попадал в штангу, когда казалось, что гол уже неминуем. Мог обойти Хоу именно в матче с «Детройтом», да еще на глазах сыновей легенды – снова нет. Попутно даже поставил рекорд по броскам, снова отдав две голевые, но 801-й все никак не заходил.
Теперь же и этот рубеж пройден. Видимо, надо было дождаться, когда в Вашингтон приедет любимый клуб Овечкина, которому он забивал чаще остальных – «Виннипег».
В первом периоде у «столичных» было два большинства, но оба прошли удачно для соперника. Но потом «Джетс» все же были наказаны: Алекс уже в равных составах открыл счет – и сделал это не из офиса! Помните же голы раннего Овечкина, который прорывался по правому борту, смещался в центр и забивал? Так вот сейчас он даже смещаться не стал – просто зарядил с верхней границы круга вбрасывания точно между щитков Риттиха.
Такой важный гол, которым он вывел себя на один уровень с Горди Хоу, был забит на глазах жены, сыновей и болельщиков «Вашингтона» – что может быть лучше? Особенно в последнем матче перед рождественской паузой в НХЛ – в момент, когда все гадали, выйдет ли Ови на вторую строчку в списке снайперов всех времен до Нового года.
И он не стал откладывать дело в долгий ящик со следующей шайбой. Гол номер 802 был забит уже в пустые. Причем Овечкин находился не в самой лучшей позиции и отдал Евгению Кузнецову, чтобы тот снимал все вопросы о победителе. Челябинец решил, что история должна вершиться сегодня – и вернул шайбу Ови, который из кучи соперников, от борта, не глядя запустил ее в ворота!
«Вообще я отдавал Кузе на гол, а он такой: «Я не хочу это брать», – смеялся Овечкин после матча.
«Я бы чувствовал себя плохо, если б забил сам – а половина мира, вероятно, при этом злилась на меня. Вы знаете, у меня действительно много хейтеров… Такая репутация», – тоже шутил Кузнецов, вписавший и себя в историю этим неудобным пасом.
В НХЛ нет традиции послематчевых рукопожатий – они есть только в плей-офф по завершении серии. Но этот случай особый, поэтому все игроки «Виннипега» вышли на лед после игры, чтобы поздравить Алекса с новым достижением в карьере. Вот оно, уважение в чистом виде.
Вечный рекорд, о котором несколько лет назад еще никто не задумывался, становится все более осязаемым. Какой же кайф наблюдать за главной гонкой в истории НХЛ! Теперь впереди у Овечкина только Гретцки – до рекорда Великого остается 92 шайбы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- 1:0 – 19 Овечкин (Шири, Строум)
- 2:0 – 33 Милано (Овечкин, Шири)
- 3:0 – 44 Дауд (Густафссон, Хэтэуэй)
- 3:1 – 51 Стенлунд (Йонссон Фьяллби, Кульман)
- 4:1 – 60 Овечкин (Кузнецов)
Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
Овечкин уже мог быть совсем близко к Гретцки: помешали локаут и пандемия. Но мы прикинули, когда он забьет рекордный гол
Вы просили собрать все юбилейные голы Овечкина в одном месте. Смотрим, как он праздновал, и вспоминаем ваши комментарии
Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
Символизм классный.
Теперь впереди только одна цель. И тем интереснее наблюдать за этим.
Если без шуток, Великая Восьмёрка подтверждает своё имя у нас на глазах)