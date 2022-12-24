💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Все – дальше только Гретцки!

Александр Овечкин достаточно легко пробил отметку в 800 шайб, когда положил хет-трик в игре с «Чикаго». Но, как это часто бывает, следующий шаг дался нелегко – тем более, нужно было встать на одну ступень с великим игроком своего поколения – Горди Хоу.

Ови не мог забить четыре матча. Отдавал красивые передачи тогда, когда можно было бросать; попадал в штангу, когда казалось, что гол уже неминуем. Мог обойти Хоу именно в матче с «Детройтом», да еще на глазах сыновей легенды – снова нет. Попутно даже поставил рекорд по броскам, снова отдав две голевые, но 801-й все никак не заходил.

Теперь же и этот рубеж пройден. Видимо, надо было дождаться, когда в Вашингтон приедет любимый клуб Овечкина, которому он забивал чаще остальных – «Виннипег».

В первом периоде у «столичных» было два большинства, но оба прошли удачно для соперника. Но потом «Джетс» все же были наказаны: Алекс уже в равных составах открыл счет – и сделал это не из офиса! Помните же голы раннего Овечкина, который прорывался по правому борту, смещался в центр и забивал? Так вот сейчас он даже смещаться не стал – просто зарядил с верхней границы круга вбрасывания точно между щитков Риттиха.

Такой важный гол, которым он вывел себя на один уровень с Горди Хоу, был забит на глазах жены, сыновей и болельщиков «Вашингтона» – что может быть лучше? Особенно в последнем матче перед рождественской паузой в НХЛ – в момент, когда все гадали, выйдет ли Ови на вторую строчку в списке снайперов всех времен до Нового года.

И он не стал откладывать дело в долгий ящик со следующей шайбой. Гол номер 802 был забит уже в пустые. Причем Овечкин находился не в самой лучшей позиции и отдал Евгению Кузнецову, чтобы тот снимал все вопросы о победителе. Челябинец решил, что история должна вершиться сегодня – и вернул шайбу Ови, который из кучи соперников, от борта, не глядя запустил ее в ворота!

«Вообще я отдавал Кузе на гол, а он такой: «Я не хочу это брать», – смеялся Овечкин после матча.

«Я бы чувствовал себя плохо, если б забил сам – а половина мира, вероятно, при этом злилась на меня. Вы знаете, у меня действительно много хейтеров… Такая репутация», – тоже шутил Кузнецов, вписавший и себя в историю этим неудобным пасом.

В НХЛ нет традиции послематчевых рукопожатий – они есть только в плей-офф по завершении серии. Но этот случай особый, поэтому все игроки «Виннипега» вышли на лед после игры, чтобы поздравить Алекса с новым достижением в карьере. Вот оно, уважение в чистом виде.

Вечный рекорд, о котором несколько лет назад еще никто не задумывался, становится все более осязаемым. Какой же кайф наблюдать за главной гонкой в истории НХЛ! Теперь впереди у Овечкина только Гретцки – до рекорда Великого остается 92 шайбы.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports