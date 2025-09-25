Бенн пропустит начало сезона из-за коллапса легкого. Капитан «Далласа» перенес операцию

Джейми Бенн пропустит начало сезона из-за коллапса легкого.

В четверг нападающий «Далласа » перенес операцию, через 4 недели он пройдет повторное обследование.

У Бенна была диагностирована травма по ходу третьего периода предсезонного матча против «Миннесоты» во вторник.

В минувшем сезоне 36-летний капитан «Далласа» Джейми Бенн провел 80 игр в регулярном чемпионате и набрал 49 (16+33) баллов. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 18 играх.

«Даллас» начнет сезон 10 октября матчем против «Виннипега».