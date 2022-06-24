789-й гол Овечкина: переиграл вратаря «Блюз» на пятачке. А еще отдал 2 передачи и затащил «Вашингтон» в овертайм

До Хоу – 12 шайб.

«Он [Овечкин] все равно побьет рекорд, – без тени сомнения говорил Евгений Кузнецов Андрею Николишину в начале октября. – Он потом еще подпишет [новый контракт] и будет играть. Я думаю, минимум 20 голов [за регулярку] всегда забьет, даже когда ему будет за 40. Как ни крути – дар от Бога у человека есть: знает, как оказаться в правильном месте, бросок и вот это чутье».

И с Кузнецовым сложно не согласиться. Как только начинает казаться, что чутье работает исключительно в круге вбрасывания в большинстве – Овечкин забивает вообще с другого места. Например, из слота перед воротами (да, там от круга недалеко ехать, но все еже) – как в последнем матче с «Сент-Луисом».

Гол в конце второго периода вернул измученный травмами «Вашингтон» в игру – до того момента они горели в гостях 0:3, и казалось, матч потерян.

«Разумеется, это тяжелое начало, – сказал Овечкин. – Вы проигрываете 0:3 уже после первого периода, но вы видели, что ребята не сдавались, играли усердно. Да, два следующих периода – как и весь прошлый матч против Флориды – мы начинали не очень хорошо, но затем мы поддавливали соперника и появлялся шанс на камбэк и победу в игру». Первый пункт «Вашингтон» выполнил – причем ближе к концу основного времени и при участии того же Овечкина:

• на 56-й минуте он отдал в большинстве шайбу Дилану Строуму, который выдал отличный пас на свободное пространство под бросок Карлсону;

• а 73 секунды спустя организовали отличный гол для Конора Шири.

Эта шайба и перевела матч в овертайм, который плавно докатился до буллитов. «Сент-Луис» был лучше (спасибо Бучневичу) – и забрал 2 очка, у «Вашингтона» – 1 и очередной сеанс гипноза от Кузнецова:

Очередной матч – пусть и проигранный – переписал цифры в статистике Овечкина:

• теперь у него 789 шайб в регулярках НХЛ. До Горди Хоу – всего 12 голов, до Уэйна Гретцки – 105;

• зато в выездных матчах Овечкин почти догнал легенду – 401 гол против 402. Следующий выезд «Кэпиталс» может стать историческим.

• выбил 638 передач – и поднялся на 73-е место в истории, обойдя Форсберга, Сальминга и Ситтлера;

• набрал 1427 очков в НХЛ – чистое 18-е место в историческом списке лучших бомбардиров.

И это если брать только более-менее общие показатели, без разделения по конкретным позициям.

«Вашингтон» привез с выезда только одно очко (из шести возможных) – так себе результат. Теперь команда возвращается домой и готовится к схватке с действующим чемпионом.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Jeff Le