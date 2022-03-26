Овечкин live
Блог

Овечкин забил, спас пустые ворота, реализовал победный буллит. Кузнецов загипнотизировал вратаря

Вашингтон Вашингтон
НХЛ НХЛ
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Баффало Баффало
Александр Овечкин Александр Овечкин
Хоккей Хоккей

«Вашингтон» образца 2022 года – это когда команду все еще тащит на себе 36-летний Александр Овечкин. А еще «Вашингтон» образца 2022 года – это проблемы, казалось бы, в проходном матче регулярки против аутсайдеров из «Баффало».

Например, Илья Самсонов сегодня пропустил три шайбы после 23 бросков – его процент отраженных в этом сезоне ушел ниже 90, и это не может не удручать. Талантливый голкипер снова не смог закрепиться в статусе первого номера, а Витек Ванечек в целом показывает схожие цифры, что должно напрягать менеджмент «Кэпиталс» – Самсонов не прогрессирует, а в плей-офф команда снова зайдет без стабильного вратаря, и в дедлайн эту проблему не решили.

Но Овечкин старается как может – у капитана сегодня почти 20 минут на льду, три броска и 771-я шайба в карьере. До Горди Хоу остается 30 точных бросков и очевидно, что на второе место в списке лучших снайперов НХЛ Овечкин выйдет уже в новом сезоне.

А еще он передал привет хейтерам и отработал в защите – лег прикрывать пустые ворота при счете 3:3 в третьем периоде, ведь «Вашингтон» играет так, что 36-летнему ветерану теперь приходится еще и страховать партнеров в обороне, чтобы побеждать.

В серии буллитов Овечкин тоже отметился – на его счету победная шайба, но Александра затмил Евгений Кузнецов, исполнивший гениальную паузу и усыпивший бдительность вратаря «Баффало».

«Вашингтон» стабильно держится в зоне уйалд-кард – «Коламбус» и «Айлендерс» отстают слишком сильно, но и подняться выше у «Кэпиталс» мало шансов: все идет к столкновению с сильным соперником и вылетом уже в первом раунде плей-офф.

Баффало – Вашингтон 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
26 марта, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Манта (Уилсон, Бэкстрем)
1:1 – 16 Скиннер (Томпсон)
1:2 – 25 Дженсен (Шири, Орлов)
2:2 – 31 Скиннер (Самуэльссон)
3:2 – 33 Олофссон (Асплунд, Миттлстадт)
3:3 – 37 Овечкин (Кузнецов)
Вратари: Токарски 37/40 – Самсонов 20/23.

В НХЛ есть команда зрелищнее «Тампы». «Колорадо» – идеальная атакующая машина, которая понравится всем

Главный скандал дедлайна НХЛ: клубы потеряли документы Дадонова, он не перешел в «Анахайм»

Фото: REUTERS/Timothy T. Ludwig

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные