Овечкин забил, спас пустые ворота, реализовал победный буллит. Кузнецов загипнотизировал вратаря

«Вашингтон» образца 2022 года – это когда команду все еще тащит на себе 36-летний Александр Овечкин. А еще «Вашингтон» образца 2022 года – это проблемы, казалось бы, в проходном матче регулярки против аутсайдеров из «Баффало».

Например, Илья Самсонов сегодня пропустил три шайбы после 23 бросков – его процент отраженных в этом сезоне ушел ниже 90, и это не может не удручать. Талантливый голкипер снова не смог закрепиться в статусе первого номера, а Витек Ванечек в целом показывает схожие цифры, что должно напрягать менеджмент «Кэпиталс» – Самсонов не прогрессирует, а в плей-офф команда снова зайдет без стабильного вратаря, и в дедлайн эту проблему не решили.

Но Овечкин старается как может – у капитана сегодня почти 20 минут на льду, три броска и 771-я шайба в карьере. До Горди Хоу остается 30 точных бросков и очевидно, что на второе место в списке лучших снайперов НХЛ Овечкин выйдет уже в новом сезоне.

А еще он передал привет хейтерам и отработал в защите – лег прикрывать пустые ворота при счете 3:3 в третьем периоде, ведь «Вашингтон» играет так, что 36-летнему ветерану теперь приходится еще и страховать партнеров в обороне, чтобы побеждать.

В серии буллитов Овечкин тоже отметился – на его счету победная шайба, но Александра затмил Евгений Кузнецов, исполнивший гениальную паузу и усыпивший бдительность вратаря «Баффало».

«Вашингтон» стабильно держится в зоне уйалд-кард – «Коламбус» и «Айлендерс» отстают слишком сильно, но и подняться выше у «Кэпиталс» мало шансов: все идет к столкновению с сильным соперником и вылетом уже в первом раунде плей-офф.

Фото: REUTERS/Timothy T. Ludwig