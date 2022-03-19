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Овечкин продолжает забивать: затащил «Вашингтон» в овертайм и забил победный буллит. А у Кузнецова – роскошный гол

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Поход за цифрами Горди Хоу продолжается.

Александр Овечкин на днях пересадил Яромира на четвертое место в исторической гонке снайперов, но не стал на этом останавливаться. До Горди Хоу достаточно далеко – больше 30 шайб, и капитан «Вашингтона» решил сразу взяться за дело – видимо, чтобы обеспечить себе вторую строчку уже в следующем сезоне.

После «Айлендерс» он забил «Коламбусу», а уже следующим вечером огорчил «Каролину». Причем в очень важный момент – на 55-й минуте третьего периода. К тому моменту «Кэпиталс» уступали 2:3. Гол в большинстве – и, разумеется, из офиса:

Овечкин же и принес победу «Вашингтону» в этом матче, реализовав решающий буллит:

Нападающий отметил его оригинально: поднеся руку к уху «Я вас не слышу». Дело в том, что болельщики «Харрикейнс» гудели в адрес Александра, пытаясь сбить его.

«Да, атмосфера была потрясающая. Просто было весело. Приятно было сделать это», – улыбаясь, отметил Овечкин после матча. Это был 36-й реализованный буллит игрока с начала его карьеры в НХЛ – не самая сильная его сторона, в среднем он забивает только в каждую третью попытку. Кажется, сегодня была третья.

Еще один гол в матче забросил Евгений Кузнецов – роскошным броском с острого угла. Только не все успели увидеть эту шайбу, потому что в этот момент Овечкин закусился с Нидеррайтером.

 «Вашингтон» набирал очко во всех свои весенние матчах, выиграв 7 из 8 – но в конференции «Кэпиталс» все еще остаются восьмыми. Хотя вопрос о попадании в плей-офф не стоит – «Коламбус» вряд ли отыграет отставание в 15 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Вашингтон 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
19 марта, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Джарвис (Лоренц)
1:1 – 8 Кузнецов ()
1:2 – 11 Карлсон (Хэтэуэй, Макмайкл)
2:2 – 28 Трочек (Бир)
3:2 – 40 Джарвис (Свечников, Дж.Стаал)
3:3 – 55 Овечкин ( Бэкстрем)
Вратари: Раанта 37/40 – Самсонов 17/20.

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