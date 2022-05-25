А как там на ЧМ без наших? Канада проиграла дважды (даже Дании!), Швейцария идет за золотом, лучший бомбардир – с русскими корнями

Пока мы следим за героическим походом Коннора Макдэвида, в Финляндии играют чемпионат мира – турнир, на который в этом году сборную России не пустили, как и белорусскую. Вместо этих команд на ЧМ приехали Австрия и Франция – понятно, что качество хоккея и уровень зрелища от этого не выиграли.

Все-таки Россия – концентрат талантов и ярких звезд. Если ЧМ по футболу отсутствие России не особо заметит, то бан в хоккее для федерации – выстрел себе в ногу, тем более что у нас в этом году мог приехать целый Капризов, уже в статусе мировой суперзвезды.

А каким мог быть состав сборной России?

С учетом того, что ряд наших сильных игроков из НХЛ вылетел уже в первом раунде, а еще несколько – вообще не попали в плей-офф, то очень даже серьезным.

Если представить, что желание поехать изъявили все, то в воротах у нас был бы отличный тандем Сорокин-Федотов.

В защите были бы доступны Зуб и Гавриков – отличные и надежные ребята. Плюс Иван Проворов, мотивированный после неудачного сезона, Дмитрий Орлов и пара открытий с Олимпиады – Александр Никишин и Сергей Телегин. Добавляем опытных Нестерова и Яковлева и получаем линию обороны с хорошим балансом.

В нападении классическая проблема центров, но за организацию игры взялся бы Кирилл Капризов. Можно помечтать о новой главе сказки с Арсением Грицюком в главной роли. Ну и вено ГШД – проверенный вариант.

Нижние звенья собираем с упором на реализм – тренерский штаб 100% позвал бы парней из ЦСКА, да и со своей ролью в рамках душного стиля сборной России на Олимпиаде они справлялись отлично. При этом чуть модернизируем их мощь – добавим катание и энергию Барабанова и Василия Подколзина, который провел неплохой сезон в «Ванкувере».

Получится почти идеальная команда для Алексея Жамнова – звезды и вратарь должны делать результат, Шипачева – посадить в запас, а третье и четвертое звенья постараются героически перебодать соперника.

Но это всего лишь мечта.

А что там в реальной жизни, как закончился групповой этап?

В целом, все прошло без глобальных сенсаций, хотя отдельные случались.

Во-первых, Дания грохнула Канаду, но не попала в плей-офф – в решающем матче датчане с Элерсом и Нильсеном легли под словаков. 38-летний Франс Нильсен даже расплакался, поскольку завершил свою отличную карьеру.

Во-вторых, канадцы – лишь третьи в группе, а Швейцария отгрузила им 6 шайб. Ничего особенного в этой сборной Канады нет (хотя год назад тоже не было, но она забрала золото), но если в плей-офф у нее проснутся амбиции, мало никому не покажется – Пьер-Люк Дюбуа и Дрейк Батерсон в полном порядке. Правда, с вратарями опять проблема – на турнир канадцы привезли третьего номера «Вегаса» Логана Томпсона, и он, мягко говоря, не тащит.

В-третьих, финны отказываются пропускать – 5 шайб в 7 матчах. Они и так привезли уже крепко сбитый состав, а затем добавили в него двух топовых защитников из вылетевшего «Далласа» – Миро Хейсканена и Эсу Линделла, и парни четко вписались в состав. Если честно, то финны кажутся сейчас главными фаворитами турнира – их систему очень сложно взломать, а таких же системных или хотя бы ярких команд, способных сломать финнов вдохновением и мастерством, на ЧМ нет.

В-четвертых, Швейцария взяла первое место в группе и планирует бороться за титул – вот только рядом с золотом швейцарцы ходят уже несколько лет, да сдуваются в самый ответственный момент. Но пока это главная интрига чемпионата – сможет ли маленькая хоккейная страна добыть большую победу?

Что еще? Серенькое нападение американцев сбоит – уже успели доиграться до буллитов с Австрией. Шведы снова привезли рабочую команду, которая, тем не менее, довольно много забивает. Но традиционного шведского стиля у нее нет – смотреть довольно тяжело, как и на Олимпиаде.

В целом, по групповому турниру опять вопросы к ИИХФ – во многом из-за бессмысленных матчей между топ-сборными и аутсайдерами. Дания грохнула Канаду, но никуда не вышла – все усилия маленькой сборной были ради пустоты и итогового разочарования. Впрочем, все выглядит так, что федерацию все устраивает.

А что там с бомбардирами, кто взрывает на групповом этапе?

Вы не поверите, но Роман Червенка еще играет, и в 36 лет он самый результативный игрок сборной Чехии, при том что в команде есть Давид Пастрняк. А лучший бомбардир после группового этапа – швейцарец Денис Мальгин, который опережает и Нико Хишира, и Тимо Майера.

Удивил Петер Шнайдер из Австрии – ему 31 год, он играет за «Ред Булл» из Зальцбурга. На этом турнире он забил шведам, сделал ассист против чехов и им же закинул победный буллит, плюс здорово отыграл матчи против команд, близких по уровню – Норвегии, Латвии и Великобритании.

В порядке и Юрай Слафковски, который уже готовится к драфту. Своими габаритами он помог словакам добраться до плей-офф. Правда, против приличных соперников Юрай выглядел слабовато – один гол против Швейцарии. При всем уважении к его талантам, Италию и Казахстан словаки обязаны обыгрывать даже в нынешнем состоянии.

А что там с четвертьфиналами, есть интересные пары?

Да, если не брать матч Финляндия – Словакия, то четвертьфиналы обещают приличный уровень конкуренции. Остальные три пары выглядят довольно интригующе. Особенно впечатляет, конечно, сшибка Канады и Швеции в первом же раунде плей-офф.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Heikki Saukkomaa, Kalle Parkkinen/Newspix24, JOEL MARKLUND, via www.imago-ima/www.imago-images.de