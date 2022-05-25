Чемпионат мира по хоккею-2022
Блог

А как там на ЧМ без наших? Канада проиграла дважды (даже Дании!), Швейцария идет за золотом, лучший бомбардир – с русскими корнями

Сборная Австрии по хоккею Сборная Австрии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею Сборная Чехии по хоккею
Сборная Канады по хоккею Сборная Канады по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
ИИХФ ИИХФ
Сборная Дании по хоккею Сборная Дании по хоккею
ЧМ по хоккею ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею Сборная Норвегии по хоккею
Сборная Италии по хоккею Сборная Италии по хоккею
Сборная США по хоккею Сборная США по хоккею
Сборная Швеции по хоккею Сборная Швеции по хоккею
Сборная Словакии по хоккею Сборная Словакии по хоккею
Сборная Германии по хоккею Сборная Германии по хоккею
Хоккей Хоккей

Пока мы следим за героическим походом Коннора Макдэвида, в Финляндии играют чемпионат мира – турнир, на который в этом году сборную России не пустили, как и белорусскую. Вместо этих команд на ЧМ приехали Австрия и Франция – понятно, что качество хоккея и уровень зрелища от этого не выиграли.

Все-таки Россия – концентрат талантов и ярких звезд. Если ЧМ по футболу отсутствие России не особо заметит, то бан в хоккее для федерации – выстрел себе в ногу, тем более что у нас в этом году мог приехать целый Капризов, уже в статусе мировой суперзвезды.

А каким мог быть состав сборной России?

С учетом того, что ряд наших сильных игроков из НХЛ вылетел уже в первом раунде, а еще несколько – вообще не попали в плей-офф, то очень даже серьезным.

Если представить, что желание поехать изъявили все, то в воротах у нас был бы отличный тандем Сорокин-Федотов.

В защите были бы доступны Зуб и Гавриков – отличные и надежные ребята. Плюс Иван Проворов, мотивированный после неудачного сезона, Дмитрий Орлов и пара открытий с Олимпиады – Александр Никишин и Сергей Телегин. Добавляем опытных Нестерова и Яковлева и получаем линию обороны с хорошим балансом.

В нападении классическая проблема центров, но за организацию игры взялся бы Кирилл Капризов. Можно помечтать о новой главе сказки с Арсением Грицюком в главной роли. Ну и вено ГШД – проверенный вариант.

Нижние звенья собираем с упором на реализм – тренерский штаб 100% позвал бы парней из ЦСКА, да и со своей ролью в рамках душного стиля сборной России на Олимпиаде они справлялись отлично. При этом чуть модернизируем их мощь – добавим катание и энергию Барабанова и Василия Подколзина, который провел неплохой сезон в «Ванкувере».

Получится почти идеальная команда для Алексея Жамнова – звезды и вратарь должны делать результат, Шипачева – посадить в запас, а третье и четвертое звенья постараются героически перебодать соперника.

Но это всего лишь мечта.

А что там в реальной жизни, как закончился групповой этап?

В целом, все прошло без глобальных сенсаций, хотя отдельные случались.

Во-первых, Дания грохнула Канаду, но не попала в плей-офф – в решающем матче датчане с Элерсом и Нильсеном легли под словаков. 38-летний Франс Нильсен даже расплакался, поскольку завершил свою отличную карьеру.

Во-вторых, канадцы – лишь третьи в группе, а Швейцария отгрузила им 6 шайб. Ничего особенного в этой сборной Канады нет (хотя год назад тоже не было, но она забрала золото), но если в плей-офф у нее проснутся амбиции, мало никому не покажется – Пьер-Люк Дюбуа и Дрейк Батерсон в полном порядке. Правда, с вратарями опять проблема – на турнир канадцы привезли третьего номера «Вегаса» Логана Томпсона, и он, мягко говоря, не тащит.

В-третьих, финны отказываются пропускать – 5 шайб в 7 матчах. Они и так привезли уже крепко сбитый состав, а затем добавили в него двух топовых защитников из вылетевшего «Далласа» – Миро Хейсканена и Эсу Линделла, и парни четко вписались в состав. Если честно, то финны кажутся сейчас главными фаворитами турнира – их систему очень сложно взломать, а таких же системных или хотя бы ярких команд, способных сломать финнов вдохновением и мастерством, на ЧМ нет.

В-четвертых, Швейцария взяла первое место в группе и планирует бороться за титул – вот только рядом с золотом швейцарцы ходят уже несколько лет, да сдуваются в самый ответственный момент. Но пока это главная интрига чемпионата – сможет ли маленькая хоккейная страна добыть большую победу?

Что еще? Серенькое нападение американцев сбоит – уже успели доиграться до буллитов с Австрией. Шведы снова привезли рабочую команду, которая, тем не менее, довольно много забивает. Но традиционного шведского стиля у нее нет – смотреть довольно тяжело, как и на Олимпиаде.

В целом, по групповому турниру опять вопросы к ИИХФ – во многом из-за бессмысленных матчей между топ-сборными и аутсайдерами. Дания грохнула Канаду, но никуда не вышла – все усилия маленькой сборной были ради пустоты и итогового разочарования. Впрочем, все выглядит так, что федерацию все устраивает.

А что там с бомбардирами, кто взрывает на групповом этапе?

Вы не поверите, но Роман Червенка еще играет, и в 36 лет он самый результативный игрок сборной Чехии, при том что в команде есть Давид Пастрняк. А лучший бомбардир после группового этапа – швейцарец Денис Мальгин, который опережает и Нико Хишира, и Тимо Майера.

Удивил Петер Шнайдер из Австрии – ему 31 год, он играет за «Ред Булл» из Зальцбурга. На этом турнире он забил шведам, сделал ассист против чехов и им же закинул победный буллит, плюс здорово отыграл матчи против команд, близких по уровню – Норвегии, Латвии и Великобритании.

В порядке и Юрай Слафковски, который уже готовится к драфту. Своими габаритами он помог словакам добраться до плей-офф. Правда, против приличных соперников Юрай выглядел слабовато – один гол против Швейцарии. При всем уважении к его талантам, Италию и Казахстан словаки обязаны обыгрывать даже в нынешнем состоянии.

А что там с четвертьфиналами, есть интересные пары?

Да, если не брать матч Финляндия – Словакия, то четвертьфиналы обещают приличный уровень конкуренции. Остальные три пары выглядят довольно интригующе. Особенно впечатляет, конечно, сшибка Канады и Швеции в первом же раунде плей-офф.

«Рейнджерс» вернулись в серию с «Каролиной» – 2-2. Конечно, затащил Шестеркин. Разумеется, подрались после сирены

«Эдмонтон» и «Калгари» устроили комедию в четвертом матче: нелепые голы, хиты на партнерах. Но «Ойлерс» выиграли даже так

«Тампа» выкатила «Флориде» самый техничный автобус в мировом спорте. В решающем матче – 0 пропущенных

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Heikki Saukkomaa, Kalle Parkkinen/Newspix24, JOEL MARKLUND, via www.imago-ima/www.imago-images.de

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные