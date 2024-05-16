В Англии хотят отказаться от ВАР. Почему?

Скоро голосование.

В АПЛ будет неожиданное голосование: оставлять ли ВАР на следующий сезон? Решат уже 6 июня.

Голосование против ВАР организовал «Вулвс». Считают, что видеоповторы «противоречат духу игры»

The New York Times передает, что «Вулверхэмптон» уже отправил запрос в лигу с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют.

«После пяти сезонов работы ВАР в Премьер-лиге настало время для конструктивных и критических дебатов о будущем системы, – сказано в заявлении «Вулвс». – Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу игры, и поэтому мы должны отменить ВАР с сезона-2024/25».

У «Вулверхэмптона» море претензий к ВАР.

❌ Влияние на празднование голов и спонтанную страсть, которые делает футбол особенным.

❌ Разочарование и неразбериха на стадионах из-за длительных проверок ВАР и плохой коммуникации.

❌ Более враждебная атмосфера с протестами, освистыванием гимна Премьер-лиги и зарядами фанатов против ВАР.

❌ Нарушение изначальной цели ВАР – исправлять явные и очевидные ошибки. Теперь видят чрезмерный анализ субъективных решений и нарушение целостности игры.

❌ Снижение ответственности судей на поле из-за подстраховки в виде ВАР, что приводит к подрыву их авторитета.

❌ Продолжающиеся ошибки, несмотря на ВАР. Болельщики не могут принять человеческую ошибку после многочисленных просмотров и повторов, что тоже подрывает доверие к стандартам судейства.

❌ Нарушение быстрого темпа Премьер-лиги из-за длительных проверок ВАР и большого количества дополнительного времени, что приводит к чрезмерному затягиванию матчей.

❌ Постоянные дискуссии о решениях ВАР часто затмевают сам матч – тоже урон репутации лиги.

❌ ВАР подпитывает совершенно бессмысленные обвинения в коррупции.

Руководство лиги не хочет отказываться от ВАР. Теперь слово за клубами

За отмену ВАР должны проголосовать минимум 14 из 20 клубов лиги. Представитель АПЛ подтвердил предстоящее обсуждение, но отметил, что «лига полностью поддерживает использование ВАР и вместе с PGMOL (орган, ответственный за судейство – Спортс) стремится к постоянному совершенствованию системы на благо игры и болельщиков».

Руководство Премьер-лиги выступает против отказа от видеоповторов, поскольку возрастет число ошибок, а спорные ситуации негативно повлияют на имидж лиги и отношение болельщиков.

Спортивный директор Премьер-лиги Тони Скоулз объявил, что 96% важных судейских решений в Англии – верные. В марте он добавлял, что большинство болельщиков по-прежнему поддерживают ВАР, несмотря на то, что проверки занимают слишком много времени. До этого ни один из английских клубов не предлагал отказаться от ВАР.

ВАР не может проникнуть в Швецию. Из-за фанатов

Из 30 европейских лиг ВАР отсутствует только в Швеции. В апреле 18 из 32 лучших клубов страны отказались от внедрения видеоповторов. Хотя президент Шведской футбольной ассоциации Фредрик Райнфельдт ранее поддержал идею.

Большинство шведских болельщиков против ВАР. Шведы планировали провести тесты в конце 2024-го, но теперь они не состоятся.

«Я придерживаюсь демократических правил игры, – добавил глава шведской ассоциации. – Тогда шла дискуссия о том, чтобы УЕФА выработал требования для введения ВАР. Сейчас решения об обязательстве нет. Наши клубы не хотят введения этой технологии».

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Marc Atkins