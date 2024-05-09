«Волшебство здесь бывает часто». Мадрид – самое безумное место на Земле 🤍

«Реал» его делает таким.

«Реал» снова устроил это: перевернул мегаматч в Лиге чемпионов.

И вышел в финал через «Баварию», хотя на 88-й минуте еще проигрывал 0:1.

Перевернул все, как умеет только он.

«Это кино мне знакомо», – ловит флешбэки Лука Модрич.

«Да, мы снова это сделали, – спокоен Анчелотти. – Здесь, на этом стадионе, часто бывает волшебство.

Но мы играли хорошо, а еще мы не умеем сдаваться. Никогда. Посмотрите, где мы оказались. Это лучший состав из всех, что я тренировал».

Лучший состав, который тащит 34-летний Хоселу – вот это да.

«Хоселу идеально отражает наш состав. Это игроки, каждый из которых вносит свой вклад. Личности, которые никогда не сдаются», – уверен Карло.

Ну и в чем он не прав?

Дубль Хоселу, вышедшего на замену, когда никто не ждал ни его, ни такого переворота.

Это же чистая магия.

«Он заслужил это. Сегодня он спас нас. Мы никогда не перестаем верить!», – восторг Джуда Беллингема.

Похоже, Джуд только начинает осознавать, что такое «Реал Мадрид»:

«Был семилетним мальчиком в Бирмингеме, мечтал о таких ночах. Я очень счастлив. У нас лучшие фанаты в мире, они – причина, по которой нам удается каждый раз возвращаться. Решение перейти в «Реал» – лучшее в моей жизни».

Еще один супергерой – Винисиус Жуниор. Он стал лучшим игроком встречи. Хотя разве это важно?

«Я думаю, что наши семьи и фанаты не смогут постоянно выдерживать такое. Мы постоянно отыгрываемся», – восторг Вини.

Ферлана Менди так хотели продать, заменить на Альфонсо Дэвиса. Теперь даже не думают, он снова хорош.

«Это наш самый безумный камбэк? Нет, самый безумный камбэк был против «Сити». Но этот тоже хорош», – рассудителен Ферлан.

Тибо Куртуа не играл, но тоже не сдержал эмоций: «Я люблю тебя, «Реал Мадрид».

А как их не любить?

«Это не магия. Это «Реал Мадрид». «Уэмбли», мы идем!» Примерно это пел вместе с гимном клуба Карло у трибун.

Финал с «Дортмундом» – 1 июня. Ваши ставки?

Марсело ответит за всех: «Меня удивляет, что все еще есть люди, которые сомневаются в Мадриде».

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Clive Brunskill