2,5 млрд на трансферы потратил «ПСЖ» при шейхах. И ни одной победы в ЛЧ!

«ПСЖ» остановился в шаге от финала ЛЧ – вылетели от «Дортмунда», проиграли немцам оба матча.

Это промежуточный финиш эпохи: снова не получилось выиграть Лигу чемпионов.

За время, пока в команду инвестируют шейхи, потратили на покупки уже почти два с половиной миллиарда евро. Отрицательный баланс стремится к двум миллиардам, даже уход Килиана Мбаппе будет бесплатным.

И это мы не считаем зарплаты Килиана, Неймара, Лео Месси и других звезд. С ними вложения совсем в космосе.

Из достижений за отрезок – лишь один финал в ковидной ЛЧ-2019/20. За это же время «Дортмунд» (при +132 млн евро трансферного баланса за тот же период: 947 млн покупок, 1,1 млрд продаж) вышел уже во второй финал ЛЧ.

Столько же финалов ЛЧ, как и у «ПСЖ», добился, например, «Тоттенхэм».

Провал.

Страдания «ПСЖ» в ЛЧ: один финал, пять вылетов в 1/8, восемь тренеров. Все попытки шейхов

«Дортмунд» в финале ЛЧ! Вынесли «ПСЖ» двумя победами в двух матчах

Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst