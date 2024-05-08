2,5 млрд на трансферы потратил «ПСЖ» при шейхах. И ни одной победы в ЛЧ!
«ПСЖ» остановился в шаге от финала ЛЧ – вылетели от «Дортмунда», проиграли немцам оба матча.
Это промежуточный финиш эпохи: снова не получилось выиграть Лигу чемпионов.
За время, пока в команду инвестируют шейхи, потратили на покупки уже почти два с половиной миллиарда евро. Отрицательный баланс стремится к двум миллиардам, даже уход Килиана Мбаппе будет бесплатным.
И это мы не считаем зарплаты Килиана, Неймара, Лео Месси и других звезд. С ними вложения совсем в космосе.
Из достижений за отрезок – лишь один финал в ковидной ЛЧ-2019/20. За это же время «Дортмунд» (при +132 млн евро трансферного баланса за тот же период: 947 млн покупок, 1,1 млрд продаж) вышел уже во второй финал ЛЧ.
Столько же финалов ЛЧ, как и у «ПСЖ», добился, например, «Тоттенхэм».
Провал.
Страдания «ПСЖ» в ЛЧ: один финал, пять вылетов в 1/8, восемь тренеров. Все попытки шейхов
«Дортмунд» в финале ЛЧ! Вынесли «ПСЖ» двумя победами в двух матчах
Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst
Вообще ПСЖ, это некий Зенит на максималках. Зенит тоже вливал дофига денег(по нашим меркам), имея колоссальное преимущество, побеждал всех в местном чемпионате, но в ЛЧ "выйти из группы" и играть с Брюгге - это уже очень тяжелые задачи. ПСЖ просто улучшенная версия Зенита + в отличии от Зенита, даже не скованные ФФП, что позволяет им без опаски тратить МИЛЛИАРДЫ... Но если водокачечный чемп Франции получается нагибать, то вот в ЛЧ облом за обломом. Это приятно.
Хотя у ПСЖ есть своя сильная академия.
На Париж было приятно смотреть в начале их пути, когда играли Кавани, Лавесси, Вератти. А потом становилось все хуже и хуже.
Интересно, Катару реально помогла покупка клуба и трата стольких денег на ПСЖ?!