18 очков штрафа для «Витесса» – теперь -1 в таблице. Санкции могут быть еще жестче из-за связи с Абрамовичем

Вылет без шансов.

«Витесс» вылетел из Эредивизи за четыре тура до конца (впервые за 35 лет), хотя никаких матчей в середине недели не было. Дело в гигантском штрафе – у «Витесса» отняли 18 очков. Теперь у команды -1 очко в таблице вместо 17.

Что случилось?

«Витесс» лишился 18 очков за несоответствие правилам лицензирования чемпионата Нидерландов. Проще говоря: из-за финансовых трудностей.

Такой была таблица до штрафа. Математические шансы еще оставались, хотя максимально призрачные: за четыре оставшихся тура предстояло отыграть семь очков отставания до зоны стыков, восемь – до точного выживания. При этом у «Витесса» лишь одно очко в семи последних играх. Три наиболее актуальных матча: 1:4, 0:3 и 0:6.

Вот новая версия таблицы после штрафа.

«Витесс» досрочно вылетел из Эредивизи-2023/24.

Что за проблемы у «Витесса»?

Трудности тянутся несколько лет. Хотя еще в 2019-м, когда клуб возглавлял Леонид Слуцкий, бюджет «Витесса» составлял 26 млн евро: четвертый во всей лиге после «Аякса», ПСВ и «Фейеноорда» (за информацию спасибо блогу Оранжевое настроение).

Первые проблемы появились в ноябре 2019-го: оказывается , при четвертом бюджете в лиге убытки «Витесса» за сезон-2018/19 составили аж 16 млн евро: бизнесмен Валерий Ойф за первые полтора года владения клубом вложил аж 150 млн евро для выправления ситуации.

Тогда же заговорили про деликатную ситуацию со стадионом «Гелредом»: за формально собственную арену клуб еще тогда был вынужден платить. В 2018-м у «Гелредома» сменился собственник (прошлый обанкротился), а сделку провернули настолько быстро, что «Витесс», давно планировавший выкупить сооружение, просто не успел среагировать.

Даже при наличии «своего» стадиона «Витесс» не мог им полноценно распоряжаться: по договору (клуб еще и субарендатор) нидерландцы платят 1,9 млн евро в год и могут задействовать спортивный комплекс лишь 30 дней в году (о доходах от арены и речи не идет).

В свободное от футбола время организация-арендатор Gelredome организует на арене и вокруг нее развлекательные мероприятия – от блошиного рынка и турниров по кикбоксингу до концертов мировых звезд.

Тогда же появились данные о тайном финансировании Романа Абрамовича: в марте 2023-го издание The Guardian опубликовало расследование, в котором заявило, что бывший владелец «Челси» сначала тайно участвовал в поглощении футбольного клуба из Нидерландов, а после этого продолжал финансировать его в обход санкций Евросоюза.

Документы, на которые опирались в The Guardian, говорили по меньшей мере о 117 млн евро тайного финансирования для поглощения «Витесса», которое проходило через ряд компаний, зарегистрированных в непрозрачных офшорных налоговых гаванях. Позже сам клуб опроверг информацию про вливания Абрамовича. Все детали мы публиковали здесь .

Вместе с расследованием The Guardian пошли слухи, что «Витесс» могут лишить профессиональной лицензии за то, что клуб не смог договориться об аренде стадиона «Гелредом», хотя «Витесс» предлагал увеличить плату до 2,15 млн евро в год.

Теперь за финансовые трудности сняли 18 очков. Штраф оказался фатальным.

«Витесс» уже заявил, что не будет оспаривать наказание, взамен получит шанс сохранить лицензию профессионального клуба, чтобы просто спуститься в дивизион ниже.

А за что конкретно наказали «Витесс»?

За нарушения процедуры лицензирования и – главное – за неверную информацию об источниках финансирования.

Вот вердикт Независимого лицензионного комитета Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), который и занимался делом:

«Жесткость санкций основана на исключительной серьезности и степени нарушений системы лицензирования. «Витесс» предоставлял неверную информацию, которая была важна для расследования возможного нарушения законодательства, а также утаивал информацию, важную для оценки стабильности существования «Витесса».

Клуб выпустил заявление, в котором подтвердил наказание и назвал его неизбежным, поскольку предоставил неверную финансовую отчетность за полугодие и не доказал отсутствие связей с Абрамовичем.

Похоже, это не конец.

Министерство экономики Нидерландов все еще расследует связи «Витесса» с Абрамовичем. Если будет доказано, что Абрамович спонсировал «Витесс» в обход санкций Евросоюза, то клубу, вероятно, предъявят новые обвинения, и тогда он может вовсе потерять профессиональный статус.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press ; East News /ROB ENGELAAR / ANP MAG / ANP via AFP