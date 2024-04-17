Шахин вышел с «Дортмундом» в полуфинал ЛЧ! Что мы знаем о нем как тренере?

Принципы 35-летнего ассистента.

Один из героев «Боруссии» Д, вышедшей в полуфинал Лиги чемпионов – тренер Нури Шахин.

Благодаря подключению их со Свеном Бендером в штаб изменилось впечатление и о том, что увольнять нужно главного тренера Эдина Терзича.

Нури Шахин приостановил самостоятельную тренерскую карьеру ради возвращения в дортмундскую «Боруссию» и работы помощником Терзича. Перед ответным матчем 35-летний турецкий уже тренер в интервью Sky Sports обозначил свои тренерские принципы. Со знанием, что это помогло пройти «Атлетико» в четвертьфинале, прислушаться еще интереснее.

● Шахин смотрит неочевидный футбол, чтобы изучать тендеции и учиться : каждую неделю выбирает один матч и изучает с коллегами. Например, последним выбором было лиссабонское дерби: «Бенфика» играет 4-4-2, «Спортинг» – 3-2-4-1. Может, мы можем чему-то научиться. Необязательно, чтобы была игра «МЮ» против «Ливерпуля». Например, если нужно сыграть против команды, использующей 3-5-2, а мы играем 4-3-3, ищем матчи, которые подходят, чтобы что-то извлечь. Я никогда бы не стал ассистентом, который просто сидит и наблюдает. Это стало ясно, когда я начинал». Он говорит, что намерен вернуться и к самостоятельной работе – причем скоро.

● Ориентиры Нури – Гасперини, Де Дзерби и Клопп с Тухелем, а эталон – Пеп . «Видел матч, когда «Брайтон» Де Дзерби играл с «Ливерпулем» – уже тогда [в первом матче] можно было увидеть, что он реализовал свою философию за несколько дней. Мне важно видеть идею в матче. Если ее нет – я не смотрю. Шахин выделяет Юргена Клоппа как «одного из лучших тренеров по гегенпрессингу» и Томаса Тухеля («доминирование с мячом в позиционной игре»), а вот почему Гвардиола эталон: «Он почти в каждом сезоне своей тренерской карьеры привносил что-то новое в мировой футбол».

● Шахин давно тестировал идеи еще на детях. Нури побывал тренером уже в 26 лет: так хотел учиться этой работе. Рассказал, что тренерские заметки начал вести еще в 2013-м – за 11 лет скопилось много. А пока он год 26-летним восстанавливался от травмы, тренировал «Майнерцхаген», где занимался еще ребенком: «Тестировал много вещей – билд-ап с тройкой, тройкой и двойкой, 4-3-3, защиту низким блоком, высокий прессинг, все подряд. Если это работает в девятой лиге, всегда казалось, что должно работать и в профессиональном футболе. Я был полузащитником, который смотрел в обе стороны. Был шестеркой, а до этого – восьмеркой. С того момента уже пытался реализовать свой стиль».

● Учился и спортивному менеджменту – в Гарвардской школе . С ним были Энди Роддик, Линдси Вонн, директор из «Барселоны», гендиректор Sony Music из Латинской Америки, представитель Coca-Cola: «Сказал бы без высокомерия, что я довольно умный парень. Но есть очень-очень много людей, которые умны чрезвычайно. Встретить 80 сообразительных людей [на курсе] вместе – такой опыт и правда изменил мою жизнь». Шахин пробовал себя и в бизнесе – инвестировал во многие проекты, чтобы понять, есть ли у него к этому страсть. Убедился, что работа тренером манила больше.

● Шахин ощутил, что пришло время вернуться домой . «Было чувство, что клуб, за который я болел с детства, нуждался во мне. Они оказались в сложной ситуации. Решение было непростым, но я прислушался к своему сердцу – и оно подсказало: «Ты нужен клубу – иди и помоги ему». Много изменилось [c тех пор, как я был игроком]. Но дорога на тренировку – все та же, я – в той же квартире. Классно вернуться туда, где вырос. Вернуться домой».

● Он мечтает выиграть ЛЧ, особенно после проигранного финала-2013 : «В тот день мне было плохо. Это была одна из причин, по которой я хотел стать тренером. Может, шансов у нас и не так много, но выиграть ЛЧ с «Боруссией» – мечта».

До финала Лиги чемпионов «Боруссии» теперь лишь шаг. А у самого Шахина впереди целая тренерская жизнь – ему сейчас всего 35 лет.

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Фото: East News /Hesham Elsherif / ANADOLU / Anadolu via AFP; Gettyimages /Alex Grimm / Staff, Christof Koepsel / Freier Fotograf, Naomi Baker / Staff