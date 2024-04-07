Монстр из «Спортинга» постоянно забивает и загадочно празднует. Уже третий бомбардир Европы

Знакомимся с Виктором Дьокерешем.

Главная сенсация сезона вне топ-лиг – нападающий «Спортинга» Виктор Дьокереш. Краткое впечатляющее резюме:

● 36 мячей во всех турнирах – в Европе больше только у Килиана Мбаппе (38) и Харри Кейна (37).

● Лучший бомбардир чемпионата Португалии – 22 гола. Еще и 10 ассистов, больше только у Рафы Силвы из «Бенфики».

Дебютировал в 17, блеснул в Чемпионшипе и привлек «Челси» с «Арсеналом»: стремительный взлет Дьокереша

Виктор Дьокереш ворвался во взрослый футбол уже в 17: дебютировал во второй шведской лиге за за «Броммапойкарну» в августе 2015-го, а через 12 дней забил первые голы: вонзил дубль «ИФ Сильвии» в Кубке Швеции. Правда, дебютный сезон смазал провал в Кубке и вылет в третий дивизион.

Дьокереш остался, укрепился в стартовом составе и после повышения в классе разорвал вторую лигу: 13 голов в 29 матчах. В последнем сезоне в Швеции Виктор подарил команде полуфинал Кубка Швеции, в концовке прибив победным «Эльфсборг» (2:1). Всего в трех матчах турнира у нападающего два гола: еще один на групповом этапе вонзил «Дегерсфорсу». Правда, за шаг до финала «Броммапойкарна» получила 0:4 от «Норчепинга».

После успехов во внутренних соревнованиях Дьокереша в 2017-м забрал «Брайтон». В Англии он провел много времени, но за основу так и не сыграл: за четыре сезона выходил только в кубках, потом был арендован «Суонси» и продан в «Ковентри» за 1,2 млн. А еще уезжал во вторую Бундеслигу, чтобы забить семь голов за «Санкт-Паули».

«Спортинг» обратил внимание на нападающего после 22+12 в Чемпионшипе за «Ковентри». Португальцы раскошелились на рекордные 21 миллион евро, все предыдущие новички в истории клуба обходились дешевле. Контракт до 2028-го, отступные – 100 миллионов евро, так что на продаже португальцы солидно заработают.

Нападающий сходу взялся за дело: монструозные 36+14 в 39 матчах сезона. Из основы почти не выбирается: пропустил лишь четыре игры во всех турнирах, одну – из-за прямой красной против «Ракува» в ЛЕ. Большинство матчей отыграл полностью.

Плюсуем еще три мяча за сборную Швеции – распечатал Эстонию, Бельгию и Португалии.

Такой результативности не было даже в Чемпионшипе, где Дьокереш играл за «Суонси» и «Ковентри». Во всех турнирах 44 гола он забил за четыре предыдущих сезона. Сейчас уже 36, а играть еще два месяца.

Топы облизываются: по данным Football Insider, ради Дьокереша «Арсенал» забыл про Айвена Тоуни, а «Челси» пришел этой зимой за игроком и предложил 80 млн евро.

«Спортинг» потребовал накинуть еще 20 млн, а сам нападающий заверил, что не хочет уходить: «Я очень счастлив здесь – сейчас меня не волнуют предложения других клубов. Я наслаждаюсь каждым днем в клубе и не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня. Да, ходят разговоры о больших клубах, но пока это просто слухи. Вот и все. Я хочу остаться в «Спортинге».

Мог играть за Венгрию, отмечает голы как персонаж Ганнибала Лектера (сам пока не раскрывает тайну празднования) и стоял на заставке у новичка ЦСКА Мусаева

Кратко – основные факты о бомбардире.

● У родителей Дьокереша венгерское происхождение, но родился и вырос он в Стокгольме. Так что гражданства два – шведское и венгерское.

Выбрал сборную Швеции: сначала провел пять лет в молодежках и даже съездил на Евро-U19 в 2017-м. Там шведы сыграли очень слабо, набрав всего очко в группе, но и так Дьокереш разделил титул лучшего бомбардира с еще тремя футболистами, забив три мяча. На турнире играли Рафаэл Леау, Мэйсон Маунт, Рис Джеймс и другие заметные футболисты.

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В 2019-м Дьокереш попал во взрослую команду. С тех пор шесть голов в 20 матчах.

● Дьокереш празднует голы, скрестив руки на лице. Предполагалось, что это связано с фильмами, но сам швед говорил, что никто даже и близко не догадался, в чем суть празднований. «Скажу после сезона, если станем чемпионами – никаких проблем», – пообещал Дьокереш.

«Спортинг» идет первым в Португалии – 68 очков против 67 у идущей второй «Бенфики». У «Спортинга» есть матч в запасе, до финиша восемь игр.

Есть и другая версия от бывшего одноклубника по «Ковентри» Джоша Экклза: «Я думаю, празднование связано с персонажем фильма «Молчание ягнят» Ганнибалом Лектером. Тот ест людей, а Виктор уничтожает оборону».

● Дьокереш раньше встречался с шведской футболисткой Амандой Нилден – они знали друг друга чуть ли не с детства, вместе играли в командах клуба «Броммапойкарна», а после перехода Дьокереша в «Брайтон» она стала играть за женский «Брайтон». Сейчас, по слухам, новая девушка Дьокереша – португальская актриса Инеш Агиар.

● У новичка ЦСКА Тамерлана Мусаева именно Дьокереш стоял на заставке телефона. «Очень разноплановый. Узнал про него из нарезок на ютубе, а потом аналитик «Балтики» скачал и прислал мне все матчи сезона «Спортинга», я их посмотрел. Я бы хотел дойти до автоматизма Дьокереша. Сильно играет спиной. Я в этом аспекте немного хромаю», – рассказывал Мусаев Sport24.

И добавил: «Для меня нападающий без слабых мест, ожидайте его в топ-клубе».

Фото: Maciej Rogowski/Global Look Press