Моуринью останется в Серии А? Есть вариант с «Наполи» – уже на следующий сезон

Жозе Моуринью только покинул «Рому», а все уже активно обсуждают его новый клуб. Есть предпосылки, что Серию А без себя он не оставит.

Впереди – переговоры о работе в «Наполи»

Свежий инсайд Sport Mediaset: через несколько дней после увольнения Моуринью из «Ромы» его агент Жорже Мендеш позвонил президенту «Наполи» Аурелио де Лаурентису, ищущему для «Наполи» тренера на следующий сезон. Босс чемпиона Италии принял к сведению информацию о том, что Моуринью теперь доступен для работы.

Позже The Times дополнил, что Моуринью и Де Лаурентис встретятся на неделе и обсудят возможное сотрудничество. Причем не в следующем сезоне, а раньше.

Все это происходит буквально через месяц после комплиментов «Наполи» от Моуринью. В конце декабря 2023-го «Рома» обыграла неаполитанцев Серии А, а Жозе после матча сказал: «Мы все время контролировали игру против более мастеровитой команды».

La Gazzetta dello Sport подтверждает скорый визит Моуринью в Неаполь, но в переговорах с Де Лаурентисом в издании не уверены.

Sky Italia сообщает, что Жозе может сделать перерыв в работе и повременить с выбором нового клуба.

Сравнения с «Ромой» напрашиваются и тут

Автор Sports.ru Андрей Клещенок анализирует возможный переход Моуринью в «Наполи»:

«Удивительно похожий (до дежавю!) выбор: любвеобильный город, падкий на внешнюю пылкость, и нездоровый состав с аналогичным анамнезом.

Главная уязвимость неаполитанского ростера – центр защиты. Проблем больше, чем в «Роме»: Ррахмани поплыл, когда из ведомого стал ведущим, а с и за ним – перспективный необученный Натан и пустота.

Над обороной – миниатюрный опорник, созданный для очень специфического владения: Лоботка сильнее накоротке, чем в длинных передачах, и потому теряется в вытянутой по вертикали структуре. К тому же он не цепной пес, больше того – словак раскрывает зону перед штрафной не реже Паредеса.

Плюс Мерет в воротах – самый техничный кипер поколения, страдающий от постоянной неуверенности: нестабилен от матча к матчу и от сезона к сезону.

В целом – та же несбалансированность, требующая гибкого атакующего тренера: нехватка надежности в обороне и избыток качества впереди. Результаты «Наполи» прямо зависят от способности создать оптимальные условия для Осимхена, Кварацхелии и в меньшей степени – Распадори, Политано и остальных. Ставка даже на запасных в атакующей группе обещает больший выхлоп, чем игра от защиты.

Впрочем, в Италии нельзя работать в двух клубах лиги за сезон. Жозе придет не раньше лета, если не согласится на работу из тени (а разве это в его стиле!) – к осени команда может измениться ».

Моуринью мог бы тренировать Карраско и Диалло, но не хочет в «Аль-Шабаб»

В саудовских медиа радостно писали, что Моуринью устно договорился с «Аль-Шабабом» и скоро предоставит план по развитию команды с помощью покупки иностранных игроков. «Аль-Шабаб» – клуб без особых звезд, из известных футболистов там выступают Ромен Саисс, Янник Карраско и Хабиб Диалло, а тренирует хорват Игор Бишчан. Команда идет 11-й в чемпионате.

Мечта не сбылась. Сначала журналист Sky Sport Italia Анджело Манджанте, подтвердив наличие предложения саудовцев, сообщил, что тренер его не примет. Потом после беседы с Моуринью это же передал и журналист COPE и Marca Педро Мората. Подробности: тренер взял паузу и ждет вариант, который бы его мотивировал.

El Chiringuito утверждает, что Моуринью летал в Барселону и там внезапно услышал вопрос от журналиста: «Хватило бы у Жозе духу возглавить «Барсу»?» Португалец в ответ только улыбнулся.

Что сейчас у «Наполи»: скатился в середину таблицы, но все еще бьется за трофей и может попасть в ЛЧ

«Наполи» начинал сезон в качестве действующего чемпиона Италии с Руди Гарсией во главе, но тренер не проработал и пяти месяцев. Что было к тому моменту: «Наполи» шел четвертым, отставая на десять очков от лидирующего «Интера», выиграл только половину из 12 матчей и претендовал на выход из группы ЛЧ.

Де Лаурентис досадовал: «На презентации я должен был сказать: «Я представил вам его, а теперь он уходит». Он сказал мне, что не знал, что собой представляет «Наполи», не видел ни одной игры. Он повторил это несколько раз».

После Гарсии «Наполи» внезапно возглавил Вальтер Мадзарри, но ничего хорошего из этого не вышло: клуб к 21-му туру откатился на восьмое место. С Мадзарри проиграли половину матчей (четыре из восьми) и забили меньше всех за этот отрезок – лишь шесть голов. Да еще и получили жуткие 0:4 от «Фрозиноне» в Кубке. Но зато есть выход из группы Лиги чемпионов.

«Наполи» в 20-х числах января – это команда, которая отстает от четвертого лигочемпионского места всего на три очка, но уже никак не заберется выше (до третьего – 14, а до первого – 20!) и не выиграет в сезоне Кубок. Пока есть шанс взять Суперкубок в финальном матче против «Интера».

В плей-офф ЛЧ «Наполи» сыграет с «Барселоной». Дома матч пройдет через месяц – 21 февраля, а в гостях – 12 марта.

Лига чемпионов, соперник «Барселона», даже единицы в датах под прозвище The Special One – сплошные намеки на приход Жозе уже сейчас, если бы не итальянский запрет.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Francesco Pecoraro; Federico Tardito, Maurizio Borsari/Global Look Press